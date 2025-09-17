O lună de amânare: Strada Andrei Șaguna din centrul Oradiei va fi redeschisă traficului abia din 1 octombrie (FOTO)

14:50

Echipele bihorene de fotbal din Liga a III-a au obţinut două victorii şi au suferit un eşec în etapa a 3-a, programată în weekend. Victoriile au fost obţinute în deplasare, de Crişul Sântandrei, care s-a impus la Satu Mare, pe terenul celor de la Olimpia MCMXXI, cu 2-0, şi Bihorul Beiuş, care a câştigat cu 1-0 meciul de la Cluj, cu Viitorul. Lotus Băile Felix a evoluat pe teren propriu şi a cedat cu 0-1 disputa în faţa sălăjenilor de la SCM Zalău.