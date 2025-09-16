Schimbări la evaluările naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a: testele vor include itemi de tip PISA

10:40

Guvernul Bolojan ar putea să cadă pe 24 septembrie dacă CCR va da câștig de cauză magistraților, care au atacat actul normativ ce i-ar obliga să muncească la fel ca majoritatea românilor și le-ar diminua pensiile speciale, ori AUR, care le-a contestat pe toate celelalte adoptate prin asumarea răspunderii. A explicat chiar premierul de ce: n-ar mai avea legitimitatea să ia alte măsuri similare.