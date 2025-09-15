Hunedoara: Un mort şi trei răniţi, într-un accident rutier produs pe o stradă din Petrila / O maşină a lovit două autoturisme parcate, apoi a izbit frontal un vehicul condus de un cetăţean italian

22:10

Preşedintele Nicuşor Dan a explicat de ce nu a fost prezent la manifestările de Ziua Marinei de la Constanţa şi a declarat că a dorit să rupă această tradiţie. El a adăugat că, în cea mai importantă zi pentru români după Paşte şi Crăciun, a ales să meargă în mijlocul oamenilor la mănăstirea Sâmbăta. Nicuşor Dan a precizat că absenţa sa de la Ziua Marinei nu înseamnă vreo lipsă de respect faţă de Armată.