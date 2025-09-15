„Eu am fost”. Suspectul în cazul împuşcării lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit crima într-un chat pe Discord (The Washington Post)
News.ro, 16 septembrie 2025 01:00
Suspectul în vârstă de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit crima prietenilor într-o conversaţie online cu puţin timp înainte de a se preda autorităţilor, potrivit a două persoane familiarizate cu discuţia şi unor capturi de ecran obţinute de The Washington Post.
Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost declanşată luni seara târziu, confirmă sursele The Jerusalem Post, după ce presa palestiniană a relatat anterior că armata israeliană (IDF) atacă oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă.
Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost declanşată luni seara târziu, confirmă sursele The Jerusalem Post, după ce presa palestiniană a relatat anterior că armata israeliană (IDF) atacă oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă.
Presa palestiniană, citată de presa israeliană, afirmă că armata israeliană (IDF) atacă în prezent oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă.
Suspectul în vârstă de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit crima prietenilor într-o conversaţie online cu puţin timp înainte de a se preda autorităţilor, potrivit a două persoane familiarizate cu discuţia şi unor capturi de ecran obţinute de The Washington Post.
UPDATE - Donald Trump anunţă că SUA au lovit o altă navă venezueleană care transporta droguri, ucigând trei persoane # News.ro
Preşedintele Donald Trump a anunţat luni că armata SUA a efectuat un atac asupra unei nave din Venezuela care aparţinea traficanţilor de droguri şi care se îndrepta spre Statele Unite, atacul, al doilea deja, fiind efectuat în apele internaţionale şi soldându-se cu trei morţi.
Echipa Genoa, cu Nicolae Stanciu pe banca de rezerve, a încheiat la egalitate, scor 1-1, luni, în deplasare, cu formaţia Como, în etapa a treia a campionatului Italiei.
Hunedoara: Un mort şi trei răniţi, într-un accident rutier produs pe o stradă din Petrila / O maşină a lovit două autoturisme parcate, apoi a izbit frontal un vehicul condus de un cetăţean italian # News.ro
Un bărbat de 63 de ani a murit, iar trei persoane au fost rănite, într-un accident rutier produs pe o stradă din Petrila. O maşină a lovit două autoturisme parcate, apoi a izbit frontal un vehicul condus de un cetăţean italian.
Federaţia Norvegiană de Fotbal a anunţat, luni, că încasările din vânzarea biletelor pentru meciul Norvegia-Israel din preliminariile Cupei Mondiale 2026 vor fi donate organizaţiei Medici fără Frontiere (MSF) pentru a ajuta ONG-ul să facă faţă „suferinţelor umanitare” din Fâşia Gaza.
Nicuşor Dan: În momentul ăsta nu văd o altă formulă de guvernare decât cu aceste patru partide şi cu minorităţile împreună / Pentru oricare dintre ele ar fi fost mai simplu în opoziţie # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, luni seară, că în aest moment nu vede o altă formulă de guvernare decât cea actuală. El a precizat că trebuie recâştigată înrederea oamenilor în actul de guvernare şi în instituţiile statului.
Nicuşor Dan, despre o vizită în SUA: Va avea loc, fără discuţie, cel mai probabil la începutul anului viitor # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat că vizita oficială în SUA va avea loc la începutul anului viitor. Dan va dscuta cu oficialii americani despre securitate şi economie.
Medicul Iulia Ţincu: Trebuie să existe o promovare a alimentaţiei cu lapte matern în primele şase luni de viaţă / Laptele de mamă reuşeşte chiar să protejeze împotriva unor afecţiuni / Copiii imită coportamentul alimentar al anturajului # News.ro
Dr. Iulia Ţincu, medic specialist gastroenterologie pediatrică la Spitalul ”Victor Gomoiu” din Capitală, a afirmat, luni seară, că, pentru o viaţă sănătoasă a copiilor, este esenţială şi alimentaţia din primele şase luni, respectiv alăptarea. Ulterior, sunt importante comportamentele sănătoase ale anturajului, pe care copiii le copiază.
Echipa bucureşteană Dinamo a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a noua din Superligă.
Nicuşor Dan, întrebat când va numi consilierii prezidenţiali: Am nume pentru multe din domenii / Am avut puţin spaţiu pentru a reflecta despre o distribuţie echilibrată între consilieri # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că are mai multe nume pentru viitorii săi consilieri prezidenţiali, pentru mai multe domenii şi a explicat că nu i-a numit până acum deoarece a avut puţin timp pentru a reflecta la o distribuţie echilibrată. El a precizat că va afce aceste numiri într-o perioadă destul de scurtă.
Mediul Iulia Ţincu vorbeşte despre o interacţiune din ce în ce mai nocivă între factorii de mediu, alimentaţie şi corpul copilului aflat în dezvoltare care duce la afecţiuni care acum 15 ani nu erau atât de frecvente # News.ro
Dr. Iulia Ţincu, medic specialist gastroenterologie pediatrică la Spitalul ”Victor Gomoiu” din Capitală, a vorbit, luni seară, despre o interacţiune din ce în ce mai nocivă între factorii de mediu, alimentaţie şi corpul copilului aflat în dezvoltare care duce la afecţiuni care acum 15 ani nu erau atât de frecvente.
Atacurile israeliene care au vizat membri ai Hamas în Qatar săptămâna trecută au avut ca scop sabotarea negocierilor cu privire la Gaza, a acuzat luni emirul Qatarului, în deschiderea summitului extraordinar al liderilor arabi şi musulmani organizat ca răspuns la acest atac fără precedent, relatează AFP.
Adresabilitate mare la secţia de Gastroenterologie pediatrică a Spitalului Victor Gomoiu din Bucureşti - Medicul Iulia Ţincu: Nu este o mândrie să spunem că trei luni de acum încolo locurile sunt pline / Urgenţele, preluate de Camera de gardă # News.ro
Dr. Iulia Ţincu, medic specialist gastroenterologie pediatrică la Spitalul ”Victor Gomoiu” din Capitală, a precizat, luni seară, că pentru următoarele trei luni de zile locurile pentru consultaţii sunt complet ocupate, ceea ce nu este o mândrie. Secţia are o adresabilitate foarte mare, fiind văzuţi copii din întreaga ţară. Urgenţele, indiferent de natura lor, sunt însă preluate prin Camera de gardă.
UPDATE - Polonia a „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia, declară premierul. Doi cetăţeni din Belarus au fost arestaţi # News.ro
Ofiţerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varşoviei, iar doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi, a anunţat luni seara premierul polonez Donald Tusk.
Nicuşor Dan, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova: Este o dispută între Est şi Vest, între parcursul pro-occidental şi o apropiere mai mare de Rusia. Cred că este evident ce mi-aş dori / Vor fi nişte alegeri strânse # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu alegerile parlamentare din Republica Moldova, că este o dispută între Est şi Veste, între parcursul pro-occidental şi o apropiere mai mare de Rusia şi a adăugat că este evident ce şi-ar dori să se întâmple.
Starul irlandez al artelor marţiale mixte (MMA), Conor McGregor, a anunţat, luni, că îşi retrage candidatura la alegerile prezidenţiale prevăzute în ţara sa în octombrie, după ce a luat în considerare public, pentru o perioadă, posibilitatea de a candida.
Nicuşor Dan: Dau asigurări românilor că suntem în siguranţă / Incidentul cel mai important de securitate a fost cel cu cele 19 drone de acum câteva zile din Polonia # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a dat asigurări românilor că ţara noastră se află în siguranţă, în ciuda războiului din Ucraina şi a faptului că drone ruseşti ajung uneori în spaţiul aerian românesc. Pfreşedintele a menţionat că cel mai important incident de securitate de până acum a fost cel cu cele 19 drone ruseşti din Polonia.
Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson l-a acuzat luni pe omologul său maghiar că răspândeşte „minciuni scandaloase”, după ce Viktor Orban a declarat că ţara nordică „se prăbuşeşte”, deoarece bandele angajează zeci de copii ca asasini, relatează Reuters.
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu alegerile parlamentare din Republica Moldova, că este o dispută între Est şi Veste, între parcursul pro-occidental şi o apropiere mai mare de Rusia şi a adăugat că este evident ce şi-ar dori să se întâmple.
Nicuşor Dan, întrebat de ce a nu a mers la Ziua Marinei: Am vrut să rupem această obişnuinţă şi să trăiesc în comunitate la mănăstirea Sâmbăta / Nu înseamnă vreo lipsă de respect faţă de Armată # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat de ce nu a fost prezent la manifestările de Ziua Marinei de la Constanţa şi a declarat că a dorit să rupă această tradiţie. El a adăugat că, în cea mai importantă zi pentru români după Paşte şi Crăciun, a ales să meargă în mijlocul oamenilor la mănăstirea Sâmbăta. Nicuşor Dan a precizat că absenţa sa de la Ziua Marinei nu înseamnă vreo lipsă de respect faţă de Armată.
Ionuţ Moşteanu a discutat cu adjunctul ministrului Apărării ucrainean despre dezvoltarea unor proiecte comune de producţie de drone în România # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă, luni seară, că a discutat cu adjunctul ministrului Apărării ucrainean, Sergiy Boyev, despre dezvoltarea unor proiecte comune de producţie de drone în România. ”Este un parteneriat care va putea aduce investiţii, tehnologie şi locuri de muncă în România”, a transmis ministrul.
Nicuşor Dan, întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan: Nu am voie să mă enervez / Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi / Şeful statului nu regretă numirea lui Bolojan # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul. Nicuşor Dan a mai precizat că niciodată oamenii politici nu vor fi complet aliniaţi cu promisiunile făcute.
Preşedintele Dan, întrebat dacă partenerii europeni au înţeles de ce s-au anulat alegerile prezidenţiale: Înţelegerea Europei faţă de războiul hibrid a avansat / Influenţa cibernetică de dezinformare rusească a ajuns şi în alte ţări # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni seară, că, de la anularea alegerilor prezidenţiale şi până acum au trecut opt luni, iar în această perioadă a avansat şi înţelegerea Europei faţă de războiul hibrid rusesc. El a explicat că sunt numeroase rapoarte din ţări precum Marea Britanie, Franţa, Spania, despre cum se manifestă această influenţă cibernetică de dezinformare rusească inclusiv în aceste ţări.
Polonia a „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia, declară premierul. Doi cetăţeni din Belarus au fost arestaţipk # News.ro
Ofiţerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varşoviei, iar doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi, a anunţat luni seara premierul polonez Donald Tusk.
Nicuşor Dan: Dacă ne uităm la rezultatele acestei coaliţii vedem că a reuşit să se armonizeze pe nişte pachete de măsuri / Multe din ele se puteau face altfel # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni seară, că partidele din coaliţie au reuşit să se armonizeze pe nişte pachete de măsuri care să reducă deficitul, chiar dacă acestea nu par perfecte, adăugând că multe din ele se puteau face altfel.
Un colecţionar de abţibilduri Panini a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacţie. El a achiziţionat un cartonaş cu Lionel Messi din 2004 pentru 1,5 milioane de dolari.
Nicuşor Dan, întrebat de ce şi-a dat nota 7-8 ca preşedinte al României: La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 minute nu scriam nimic pe foaia de concurs / Important este finalul # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan a explicat de ce şi-a dat nota 7-8 ca şef al statului, într-o emisiune tv. El a spus că important este finalul şi că atunci când participa la olimpiade, în primele 45 de minue nu scria nimic în foaia de concurs.
Vorbind alături de Netanyahu, Marco Rubio îndeamnă Qatarul să continue să ajute la rezolvarea problemei Gaza în timp ce Israelul continuă să bombardeze enclava # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a cerut luni Qatarului să continue să joace un rol constructiv în rezolvarea conflictului din Gaza, vorbind la Ierusalim în aceeaşi zi în care liderii arabi s-au reunit la Doha pentru a răspunde la atacul israelian de săptămâna trecută, relatează Reuters.
Nicuşor Dan, întrebat cum ar fi arătat România cu George Simion preşedinte: Ar fi fost o uriaşă neîncredere economică pentru România. Am fi avut investitori financiari care s-ar fi retras şi o explozie şi pe inflaţie şi pe situaţia financiară # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni seară, că, dacă George Simion ar fi câştigat alegerile prezidenţiale, ar fi fost o uriaşă neîncredere economică pentru România şi a precizat că am fi avut investitori financiari care s-ar fi retras şi o explozie a inflaţiei şi o deteriorare a situaţiei financiare.
Medicul Iulia Ţincu: Colectivitatea presupune a transmite mai uşor germenii; în felul acesta infecţiile tractului gastrointestinal sunt mai frecvente # News.ro
Dr. Iulia Ţincu, medic specialist gastroenterologie pediatrică la Spitalul ”Victor Gomoiu” din Capitală, a afirmat, luni seară, că, odată cu începerea anului şcolar, se pot înmulţi afecţiunile tractului gastrointestinal, întrucât colectivitatea presupune a transmite mai uşor germenii.
UPDATE - Încă una dintre persoanele implicate în scandalul de pe o stradă din Craiova, soldat cu un mort şi patru răniţi, reţinută, după ce a fost externată din spital / Patru dintre scandalagii, care se sustrăgeau cercetărilor, ridicaţi de la priveghi # News.ro
O persoană de 57 de ani, implicată în scandalul de pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, soldat cu un mort şi patru răniţi, a fost externată din spital şi a fost audiată de către poliţişti. La finalul procedurilor, persoana respectivă a fost reţinută. Ulterior, poliţăiştii au ridicat de la priveghi alţi patru scandalagii, care se sustrăgeau cercetărilor.
Fără club de la plecarea sa de la Lille în vară, Samuel Umtiti a anunţat, luni, pe contul său de Instagram, că se retrage din activitate la vârsta de 31 de ani.
Călăraşi: Trupul unui militar care s-a înecat în Dunăre la începutul lunii, în timpul liber, găsit de scafandri şi pompieri # News.ro
Trpul unui militar n vârstă de 42 de ani, care s-a înecat în Dunăre la începutul lunii, în timpul liber, a fost găsit, luni, de scafandri şi pompieri.
Primarul din Hunedoara cere desecretizarea contractului de privatizare a Combinatului Siderurgic, încheiat în 2003, dar şi un audit pentru a preveni transformarea în fier vechi a ceea ce a rămas din fosta ”Siderurgica” SA Hunedoara # News.ro
Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu. solicită desecretizarea contractului de privatizare a Combinatului Siderurgic din 2003, efectuarea unui Audit statutar pentru perioada 2003 - 2025 de către instituţiile guvernului şi stabilirea de măsuri care să prevină transformarea în fier vechi a ceea ce a rămas din fosta ”Siderurgica” SA Hunedoara. Edilul spune că a notificat atât premierul, cât şi preşedintele României, dar şi alte autorităţi ale statului.
Un copil de 13 ani a murit, luni seară, într-o localitate din judeţul Argeş, după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac.
Baschet masculin: CSM Oradea – CS Vâlcea, scor 73-53, în ultimul meci la Turneul Memorial ”Toni Alexe”, câştigat de Borac Cacak # News.ro
Vicecampioana CSM Oradea a învins, luni, medaliata cu bronz din 2025, CS Vâlcea, scor 73-53 (42-22), în ultimul meci de la Turneul Memorial ”Toni Alexe”. Campioana la polo CSM Oradea şi-a prezentat la pauză trofeele câştigate în deschiderea sezonului: Cupa şi Supercupa României.
Formaţia Unirea Slobozia a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Hermannstadt, în etapa a noua a Superligii.
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României / Lazurcă a fost vehiculat recent ca variantă pentru şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE) # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, luni, decretul de rechemare a lui Marius-Gabriel Lazurcă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în în Statele Unite Mexicane, în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador, în Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, în Republica Honduras şi în Belize. Lazurcă fusese vehiculat recent la şefia Serviciului de Informaţii Externe (SIE).
Încă una dintre persoanele implicate în scandalul de pe o stradă din Craiova, soldat cu un mort şi patru răniţi, a fost reţinută, după ce a fost externată din spital # News.ro
O persoană de 57 de ani, implicată în scandalul de pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, soldat cu un mort şi patru răniţi, a fost externată din spital şi a fost audiată de către poliţişti. La finalul procedurilor, persoana respectivă a fost reţinut.
Guvernul de la Londra îl acuză pe Elon Musk că încurajează intimidarea şi violenţa pe străzile din Marea Britanie # News.ro
Downing Street a denunţat luni „limbajul periculos şi inflamator” folosit de miliardarul american Elon Musk în timpul manifestaţiei care a reunit sâmbătă între 110.000 şi 150.000 de persoane la Londra, la apelul extremei drepte, relatează AFP.
Perechea Jaqueline Cristian/Su-Wei Hsieh (România/Taiwan) s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale probei de dublu de la Korean Open, turneu WTA500, cu premii de peste un milion de dolari.
Ana Andreea Beatrice va lupta pentru bronz la CM de Lupte, după ce a fost învinsă în semifinale # News.ro
Ana Andreea Beatrice a fost învinsă în semifinale la Campionatul Mondial de Lupte de la Zagreb, dar va lupta pentru medalia de bronz.
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, reţinut / El este acuzat de evaziune fiscală cu prejudiciu de 12 milioane de lei # News.ro
Omul de afaceri Jurgen Faff, administratorul companiei aeriene FLYLILI, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, a fost reţinut, luni, după mai multe ore de audieri în Bucureşti. El este acuzat de evaziune fiscală cu prejudiciu de 12 milioane de lei.
Premierul Ilie Bolojan a primit o delegaţie a Ford Otosan, companie care a investit în România până în prezent 500 milioane de euro: Guvernul susţine investiţiile pentru că ele creează locuri de muncă, plus-valoare şi dezvoltare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a primit, luni, la Palatul Victoria, o delegaţie a Ford Otosan, companie care a investit în România până în prezent 500 milioane de euro, el declarând că Guvernul susţine investiţiile pentru că ele creează locuri de muncă, plus-valoare şi dezvoltare.
Primul centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi din judeţul Ilfov se va deschide la Vidra / Este destinat beneficiarilor cu vârste cuprinse între 3 şi 18 ani / Urmează obţinerea licenţei de funcţionare – FOTO # News.ro
Primul centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi din judeţul Ilfov – cu o suprafaţă de 250 de metri pătraţi şi 1.400 metri pătraţi de spaţiu verde - se va deschide la Vidra, după obţinerea licenţei de funcţionare. Centrul este destinat beneficiarilor cu vârste cuprinse între 3 şi 18 ani care au risc de separare de familie.
Bistriţa: Bărbat, cercetat sub control judiciar după ce a lovit şi a urcat în maşina sa doi copii de 11 ani, în apropierea unui parc/ Cei doi au reuşit să sară din maşină şi să ceară ajutorul trecătorilor/ Agresorul a fost prins, el fiind băut # News.ro
Un bărbat de 33 de ani din Bistriţa este cercetat sub control judiciar după ce, în urma unor neînţelegeri privind jucării abandonate într-un parc, a lovit şi a băgat în maşina sa doi copii de 11 ani. Cei doi au reuşit să sară din maşină şi să ceară ajutorul trecătorilor, care au chemat Poliţia. Agresorul a fost prins de poliţişti, care au constatat că acesta era băut.
Cluj: Bărbat reţinut după ce ar fi furat banii din două cutii ale milei aflate în Mănăstirea Piatra Craiului/ El ar fi sustras şi DVR-ul pe care erau stocate imaginile surprinse de camerele de supraveghere # News.ro
Un bărbat de 34 de ani din judeţul Iaşi a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi furat banii din două cutii ale milei aflate în Mănăstirea Piatra Craiului din apropierea localităţii Bucea, judeţul Cluj. El ar fi sustras şi DVR-ul pe care erau stocate imaginile surprinse de camerele de supraveghere.
