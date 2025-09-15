Nicușor Dan spune care e cea mai mare problemă de pe masa președintelui

22:15

Un cuplu din Marea Britanie a primit amendă și interdicție în Veneția, după ce a fost surprins înotând în Canal Grande. Bărbatul britanic, în vârstă de 35 de ani, și iubita sa româncă, în vârstă de 25 de ani, au fost forțați să se întoarcă în Marea Britanie pe 11 septembrie, prima lor zi de vacanță.