Poftiți la marele spectacol din Liga Campionilor! Patru români intră în focurile grupei
Adevarul.ro, 16 septembrie 2025 07:30
Faza grupei din Liga Campionilor a fotbal începe astăzi cu șase partide.
Acum 15 minute
07:45
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am fost la Utah Valley University ieri” # Adevarul.ro
Cu câteva ore înainte de a fi arestat pentru uciderea lui Charlie Kirk, tânărul de 22 de ani Tyler Robinson a părut să își asume responsabilitatea pentru faptă într-un mesaj trimis prietenilor săi pe platforma Discord, a confirmat un purtător de cuvânt al companiei.
Acum 30 minute
07:30
Acum o oră
07:15
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de război, avertizează Dmitri Medvedev # Adevarul.ro
Rusia va considera desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean drept o declarație de război, a avertizat vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei Dmitri Medvedev.
07:15
„Scutul aerian” al NATO este formidabil în teorie, dar în realitate este imperfect – The Economist # Adevarul.ro
Când 19 drone rusești au zburat pe teritoriul polonez , NATO a suferit cea mai mare încălcare a spațiului aerian din ultimii peste 75 de ani, scrie The Economist .
Acum 2 ore
06:45
Netanyahu avertizează asupra unei „izolări” globale a Israelului și promite consolidarea industriei de apărare: „Nu avem de ales” # Adevarul.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat luni, 15 septembrie, că Israelul se confruntă cu o „izolare” internațională care ar putea dura ani de zile, în contextul furiei globale crescânde față de războiul din Gaza.
06:45
Capitanul-comandor (r) Laurențiu Buzenchi și expertul în securitate Hari Bucur Marcu explică decizia piloților români de a nu doborî drona care a intrat în spațiul aerian românesc, spre deosebire de decizia colegilor polonezi.
06:30
Alegerile din 28 septembrie pun la încercare parcursul pro-european al Republicii Moldova. Miza este continuarea procesului de aderare la UE, într-un context în care în spațiul public circulă informații eronate. O eventuală victorie a forțelor pro-ruse ar avea consecințe importante și pentru România
06:00
Donald Trump revine în Marea Britanie: vizită de stat cu fast regal și măsuri de securitate fără precedent # Adevarul.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, sosește, marți, în Regatul Unit, într-o vizită de stat care se anunță a fi una dintre cele mai spectaculoase și, în același timp, una dintre cele mai strict păzite din ultimii ani.
Acum 4 ore
05:45
Avertismentul unui sociolog după moartea activistului Charlie Kirk: Când moartea devine spectacol, democrația e în pericol # Adevarul.ro
Reacțiile unor români la asasinarea activistului american Charlie Kirk scot la iveală „criza de umanitate” care afectează tot mai mult societatea, polarizată și radicalizată, arată sociologul Gelu Duminică.
05:15
Școlile de la capătul României care dărâmă toate prejudecățile. Care este secretul performanței elevilor de provincie # Adevarul.ro
În nordul extrem al Moldovei, performanța școlară „crește” în sate și orășele mici de provincie, semi-ruralizate. Sunt școli de top, pepiniere de olimpici, acolo unde puțini s-ar aștepta, departe de marile centre urbane ale României. Secretul stă în ambiție și dedicație profesională.
04:45
Diferențe majore între prețurile apartamentelor din Capitală. Unde s-a construit cel mai mult # Adevarul.ro
Aproximativ 63.000 de locuințe au fost construite în ultimii cinci ani în București, acestea având o pondere de 20% în totalul livrat la nivel național. Sunt însă diferențe majore între prețurile apartamentelor, în funcție de sectorul în care sunt amplasate, spun experții în imobiliare.
Acum 6 ore
03:45
„Diva lui Putin”, interzisă la Cluj. Academia de Muzică s-a răzgândit cu privire la concertul Anna Netrebko # Adevarul.ro
Soprana Anna Netrebko nu va participa la concertul organizat de Academia de Muzică din Cluj și nici nu va primit titlul de Doctor Honoris Causa, așa cum instituția anunțase. Artista e pe prima pagină a ziarelor din Marea Britanie din cauza protestelor vis-a-vis de relația sa cu Vladimir Putin.
03:15
Cenușăreasa grădinii, alimentul minune al toamnei. „Este menționat ca un adevărat miracol pentru masculinitate” # Adevarul.ro
Toamna, dovlecii împodobesc grădinile românilor într-o atmosferă rustică și colorată. În afara rolului lor decorativ, din rețetele tradiționale și de hrană pentru animale, roadele lor ascund calități impresionante.
02:30
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație” # Adevarul.ro
Rata șomajului în rândul tinerilor din România a ajuns la 23,9%, depășind cu zece procente media Uniunii Europene. În timp ce angajatorii spun că preferă candidați mai maturi, cu experiență și responsabilități familiale, tinerii acuză salariile mici, lipsa de șanse și tratamentul incorect.
02:00
Lupul care a înfiorat un sat ascuns în munți, răpus de o femeie. „Era ceva necurat cu el. Avea trăsături de om” # Adevarul.ro
În Munții Poiana Ruscă, localnicii au păstrat vie amintirea unor înfruntări stranii între oameni și lupi, iar credința că sălbăticiunile care îi atacau adesea pe săteni ar fi oameni preschimbați în lupi continuă să le trezească fiori.
Acum 8 ore
01:30
Donald Trump, înapoi la origini, în ținuturile natale ale mamei sale. Povestea imigrantei care a schimbat destinul Americii # Adevarul.ro
Donald Trump se întoarce la rădăcinile scoțiene ale mamei sale, Mary Anne MacLeod, imigranta din Insula Lewis care a schimbat destinul Americii.
01:00
Trump anunță că SUA au lovit a doua navă cu droguri din Venezuela. Trei persoane au fost ucise # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a anunțat că armata americană a efectuat un atac asupra unei nave aparținând unui cartel de droguri venezuelean care se îndrepta spre Statele Unite.
01:00
Experiment radical de democrație. Cum și-a ales Generația Z din Nepal viitorul premier # Adevarul.ro
În timp ce Nepalul ardea joi, după două zile de tulburări sângeroase care au dus la înlăturarea de la putere a unui guvern acuzat de corupție, mii de tineri s-au reunit pe o platformă digitală într-o dezbatere aprinsă, cu scopul de a alege liderul cel mai potrivit pentru a conduce această țară.
00:45
Cafea tot mai scumpă, cacao aparent mai ieftină. Inflația alimentară nu dă semne de oprire # Adevarul.ro
Consumatorii români se confruntă cu o „furtună perfectă” în ritualul lor matinal de savurare a cafelei, dar și în cutia cu ciocolată, pe măsură ce piețele mondiale de mărfuri intră într-un teritoriu fără precedent.
00:30
Cu ce propuneri vrea să se ducă Nicușor Dan la Casa Albă: „România are în momentul acesta două obiective mari” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni, 15 septembrie, că vizita în Statele Unite va avea loc cel mai probabil „la începutul anului viitor”. Șeful statului a dezvăluit cu ce propuneri va merge la Donald Trump.
00:30
16 septembrie, ziua în care România și Ungaria au semnat Tratatul de la Timișoara pentru bună vecinătate # Adevarul.ro
La 16 septembrie 1996, România și Ungaria au semnat la Timișoara tratatul de prietenie și bună vecinătate, prin care au stabilit cadrul de cooperare politică și economică, precum și angajamente privind protecția minorităților naționale.
00:30
George Simion, amenințat cu moartea după vizita în Londra. AUR a depus plângere penală: „Cerem să ancheteze aceste instigări criminale” # Adevarul.ro
Liderul AUR, George Simion, a fost amenințat cu moartea pe rețelele de socializare, după ce a participat la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra.
Acum 12 ore
23:45
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat luni, 15 septembrie, care sunt principalele sale priorități pe agenda sa. Șeful statului a amintit despre echilibrul politic, securitate și strategia economică a României.
23:30
Un lup tânăr din PSD devine tot mai influent în partid. Ce funcție i-a pregătit Grindeanu SURSE # Adevarul.ro
În apropierea Congresului din toamnă, liderii PSD au început să se poziționeze fie de partea lui Sorin Grindeanu, fie în tabăra lui Titus Corlățean. Un nume devine tot mai des invocat din perspectiva jocurilor de putere din partid.
23:30
Emmy 2025: „The Pitt” câștigă cel mai bun serial dramatic, iar Owen Cooper, la doar 15 ani, devine cel mai tânăr actor masculin laureat. Premiile Emmy 2025 au celebrat povești autentice și talente remarcabile.
23:15
Ce s-a întâmplat cu Ionuț, SPP-istul viral pe internet: ce a spus Nicușor Dan despre el # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că Ionuț, ofițerul SPP devenit faimos după ce l-a însoțit în teren în primele zile de mandat, face parte în continuare din echipa care îi asigură protecția.
23:00
De ce a lipsit președintele Nicușor Dan de la Ziua Marinei: „Am vrut să rupem această obișnuință” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că nu a fost prezent la manifestările de Ziua Marinei de la Constanţa, deoarece a dorit „să rupă această tradiţie”.
22:45
Gică Hagi, 60 de ani, a început „rezervă” la Legends Charity Games.
22:30
Nicușor Dan confirmă că drona detectată în Tulcea era rusească și că putea fi doborâtă legal # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a confirmat luni, într-o intervenție la Antena 3, că drona detectată recent în spațiul aerian al României aparținea Rusiei și că legislația actuală permite doborârea unui astfel de obiect.
22:30
Cât de mulțumit este Nicușor Dan de miniștrii de la Apărare și Externe: „Nu o să dau note niciunuia” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat dacă este mulțumit de activitatea miniștrilor USR de la Apărare și Externe, respectiv Ionuț Moșteanu și Oana Țoiu.
22:15
Veste tristă anunțată de Rapid, ocupanta locului secund în Superliga de fotbal.
22:15
„Vă enervează Ilie Bolojan?” Nicusor Dan spune că nu regretă că l-a numit premier: „Nu am voie să mă enervez” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a fost întrebat despre relația cu premierul Ilie Bolojan. „Nu am am voie să mă enerveze, nu regret că l-am numit”, a spus șeful statului.
22:15
UE ar putea interzice complet vizitele rușilor în spațiul Schengen: „Nu putem accepta ca rușii să se bucure de viață” # Adevarul.ro
Uniunea Europeană pregătește lansarea celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care ar putea include restricții mai dure privind acordarea vizelor pentru turiștii ruși.
22:15
O româncă și iubitul britanic, expulzați din Veneția după ce au înotat în Canal Grande # Adevarul.ro
Un cuplu din Marea Britanie a primit amendă și interdicție în Veneția, după ce a fost surprins înotând în Canal Grande. Bărbatul britanic, în vârstă de 35 de ani, și iubita sa româncă, în vârstă de 25 de ani, au fost forțați să se întoarcă în Marea Britanie pe 11 septembrie, prima lor zi de vacanță.
22:00
Polonia a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale. Doi cetățeni belaruși au fost reținuți # Adevarul.ro
Cu puțin timp în urmă, Serviciul de Protecție al Poloniei a neutralizat o dronă care zbura deasupra clădirilor guvernamentale (Parkowa) și Belweder. Anunuțul a fost făcut de premierul Donald Tusk, pe X.
21:45
Cum ar fi arătat România cu George Simion preşedinte. Nicușor Dan: Ar fi fost o uriaşă neîncredere economică pentru România # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susține că, dacă liderul AUR, George Simion ar fi câştigat alegerile prezidenţiale, ar fi fost „o uriaşă neîncredere economică pentru România”.
21:45
Cursa contracrometru a Ucrainei pentru o armată robotică: „Inginerii ucraineni clădesc viitorul războiului” # Adevarul.ro
Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este dominat acum de prezența masivă a dronelor. În afară de războiul aerian, însă, o cursă a înarmărilor se desfășoară în paralel chiar acum, iar în prim-plan se află tehnologia roboților tereștri, scrie Kyiv Post.
21:45
Momentul în care forțele speciale ucrainene distrug un sistem rusesc Buk-M3 de zeci de milioane de dolari # Adevarul.ro
Un atac spectaculos al forțelor speciale ucrainene a dus la eliminarea unui sistem de rachete rusesc Buk-M3 în regiunea Zaporojie.
21:30
Un general finlandez, despre exercițiile Zapad-2025: „Pot apărea răsturnări de situație neașteptate” # Adevarul.ro
Generalul Janne Jaakkola, avertizează că exercițiile militare ruso-belaruse Zapad-2025 ar putea ascunde surprize periculoase și sunt atent monitorizate de autoritățile finlandeze.
21:15
Primele imagini cu Toto la locul accidentului în care a fost implicat. Fiul lui Ilie Dumitrescu este căutat de Poliție după ce a fugit # Adevarul.ro
Au fost publicate primele imagini cu actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional român Ilie Dumitrescu, care a fost implicat într-un accident rutier duminică, 14 septembrie, în București, și a părăsit locul incidentului. El este căutat de Poliție.
21:00
Clujenii pot intra cu animalele de companie în clădirea Primăriei. Ce reguli trebuie să respecte # Adevarul.ro
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat, printr-un videoclip publicat luni pe rețelele de socializare, că oamenii pot intra în clădirea Primăriei cu animalele de companie.
20:45
Țara din Europa care a anulat un contract de 700 de milioane de euro pentru lansatoare de rachete israeliană # Adevarul.ro
Contractul de aproape 700 de milioane de euro pentru lansatoare de rachete de concepţie israeliană a fost anulat în contextul embargoului asupra contractelor de armament cu Israelul confirmat săptămâna trecută.
20:45
Scene șocante în Capitală: un plutonier a atacat pompierii veniți să stingă incendiul provocat de el și i-a lovit pe polițiști # Adevarul.ro
Un plutonier de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de 28 de ani, a fost arestat după ce ar fi atacat și rănit mai mulți polițiști.
20:30
Tragedie în Argeș: un copil de 13 ani a murit după ce ATV-ul său a intrat într-un copac # Adevarul.ro
Un accident cumplit a avut loc luni seară, în comuna Cocu, județul Argeș. Un băiat de doar 13 ani a murit după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a izbit violent de un copac.
20:30
Un cardiolog dezvăluie care sunt semnele că inima are nevoie de un control. Ce legătură au senzațiile de arsuri la stomac # Adevarul.ro
Un cardiolog renumit a dezvăluit cele patru semne care indică faptul că inima are nevoie de un control medical. Acestea pot apărea cu mult înainte ca situația să devină critică, avertizează specialistul.
20:15
Marius Lazurcă, omul vehiculat pentru șefia SIE, adus în țară de președintele Nicușor Dan # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat luni, 15 septembrie, un decret prin care îl recheamă pe Marius-Gabriel Lazurcă din funcția de ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Mexic, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras și Belize, cu reședința la Ciudad de Mexico.
20:15
Prințul Harry, după dezvăluirile despre familia regală: „Conștiința mea este curată”. Ce spune ducele despre tatăl său și procesul cu presa # Adevarul.ro
Prințul Harry a declarat că are „conștiința curată” în legătură cu dezvăluirile făcute în autobiografia sa, subliniind că mesajul a fost unul dificil, dar necesar.
20:00
Paleologu, mesaj dur pentru persoanele homofobe și rasiste: „Dan Tanasă nu e singurul dobitoc” # Adevarul.ro
Profesor și fost ministru al Culturii, Theodor Paleologu s-a arătat revoltat de insultele pe care le primește zilnic, unele având „un caracter rasist și homofob, dar cu totul imaginar”.
20:00
Rusia, pentru prima dată la „Cupa Mondială a Groparilor”. Echipa din Novosibirsk a terminat pe ultimul loc # Adevarul.ro
Rusia a primit permisiunea de a trimite o echipă la „Cupa Mondială de Săpat Morminte” din acest an, desfășurată în orașul Szekszárd, în sudul Ungariei.
19:30
Actorul Victor Rebengiuc se retrage de pe scena teatrului românesc: „Nu mai pot, e suficient” # Adevarul.ro
Îndrăgitul actor Victor Rebengiuc a anunțat luni, 15 septembrie, că a decis să se retragă de pe scena teatrului românesc, după o carieră impresionantă de 70 de ani.
