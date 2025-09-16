Școlile de la capătul României care dărâmă toate prejudecățile. Care este secretul performanței elevilor de provincie

01:00

În timp ce Nepalul ardea joi, după două zile de tulburări sângeroase care au dus la înlăturarea de la putere a unui guvern acuzat de corupție, mii de tineri s-au reunit pe o platformă digitală într-o dezbatere aprinsă, cu scopul de a alege liderul cel mai potrivit pentru a conduce această țară.