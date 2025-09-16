Un nou tratament experimental oferă protecţie largă împotriva gripei
News.ro, 16 septembrie 2025
Un tratament experimental bazat pe un cocktail de trei anticorpi a reuşit să protejeze şoarecii aproape împotriva tuturor tulpinilor de virus gripal testate, inclusiv tulpini de gripă aviară şi gripă porcină cu potenţial pandemic, potrivit unui studiu recent.
Fostul star al Spaniei, echipelor Manchester United şi Chelsea, Juan Mata, s-a alăturat formaţiei Melbourne Victory pentru a doua sa perioadă în A-League Men (liga australiană), după ce a părăsit Western Sydney Wanderers.
ANOSR propune modificări ale Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi, ca urmare a eliminării informaţiilor cu privire la domiciliu de pe noua carte de identitate # News.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) propune Ministerului Educaţiei modificări ale Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi, ca urmare a eliminării informaţiilor cu privire la domiciliu de pe noua carte de identitate, în condiţiile în care, penru a beneficia de reduceri, trebuie să facă dovada domiciliului. Totodată, ei cer operarea modificărilor necesare, înainte de începerea anului universitar.
Concediată de Donald Trump, Lisa Cook a primit aprobarea justiţiei pentru a rămâne în funcţie la Fed # News.ro
O curte de apel americană a decis, luni, că guvernatoarea Consiliului Rezervei Federale (Fed), Lisa Cook, recent demisă de preşedintele Donald Trump, poate rămâne, pentru moment, în funcţie, în ajunul unei reuniuni cheie privind politica monetară.
Un tratament experimental bazat pe un cocktail de trei anticorpi a reuşit să protejeze şoarecii aproape împotriva tuturor tulpinilor de virus gripal testate, inclusiv tulpini de gripă aviară şi gripă porcină cu potenţial pandemic, potrivit unui studiu recent.
Trump va intenta un proces de calomnie şi defăimare în valoare de 15 miliarde de dolari ziarului The New York Times # News.ro
Preşedintele Donald Trump a anunţat, luni, că va intenta un proces în valoare de 15 miliarde de dolari ziarului The New York Times, invocând calomnia şi defăimarea şi acuzând publicaţia că este o „portavoce virtuală” a Partidului Democrat, scrie CNN.
Război în Ucraina: Două persoane au murit după atacuri ruseşti în regiunile Zaporojie şi Mîkolaiv # News.ro
Atacurile ruseşti au provocat două victime în sudul Ucrainei, în regiunile Zaporojjie şi Mîkolaiv, au anunţat, marţi, autorităţile locale, în contextul în care europenii se tem de o escaladare a conflictului, relatează AFP.
Senatul american a confirmat numirea economistului Stephen Miran Consiliul Guvernatorilor Rezervei Federale # News.ro
Senatul american a confirmat luni, cu o majoritate strânsă, numirea lui Stephen Miran în Consiliul Guvernatorilor Rezervei Federale (Fed), cu câteva ore înaintea unei reuniuni importante a băncii centrale a Statelor Unite.
Schiorul italian Matteo Franzoso a murit după o căzătură în timpul unui antrenament în Chile # News.ro
Schiorul italian Matteo Franzoso, în vârstă de 25 de ani, a decedat luni, după ce a căzut sâmbătă în timpul unui antrenament în Chile, a anunţat Federaţia Italiană de Sporturi de Iarnă (Fisi).
Siria vizează venituri bugetare de 2 miliarde de dolari provenite de la companiile de stat # News.ro
Siria intenţionează ca societăţile economice de stat să contribuie cu peste 2 miliarde de dolari pe an la bugetul naţional în următorii doi-trei ani, conform anunţului ministrului Finanţelor, relatează scrie Arab News.
iOS 26, împreună cu celelalte noi update-uri majore ale sistemelor de operare Apple, sunt acum disponibile şi pot fi instalate pe dispozitivele dezvoltate de compania americană.
Băncile americane au împrumutat 1,5 miliarde de dolari de la Rezerva Federală, semnal de presiune uşoară pe lichiditate # News.ro
Băncile din SUA au apelat luni la facilitatea permanentă de recumpărare a Rezervei Federale (SRF), împrumutând 1,5 miliarde de dolari, potrivit datelor băncii centrale, transmite Reuters.
Costurile de împrumut ale Franţei au crescut după retrogradarea ratingului suveran de către Fitch — şi ar putea urma noi veşti proaste # News.ro
Randamentele obligaţiunilor franceze au urcat luni, în urma deciziei Fitch de a retrograda ratingul de credit al ţării de la ”AA-” la ”A+”, cu perspectivă stabilă, relatează CNBC.
Noul sezon al Ligii Campionilor începe marţi. Ajax Amsterdam - Inter Milano şi Real Madrid - Olympique Marseille, printre meciurile programată în prima etapă # News.ro
Noul sezon al Ligii Campionilor debutează marţi, când sunt programate şase meciuri, celelalte partide urmând să aibă loc miercuri şi joi. Partidele încep la ora 22.00, cu excepţia câtorva întâlniri programate la ora 19.45.
Statele Unite şi Marea Britanie vor semna acorduri majore în domeniul energiei nucleare în timpul vizitei lui Donald Trump la Londra # News.ro
Statele Unite şi Regatul Unit urmează să semneze săptămâna aceasta o serie de acorduri de miliarde de lire, în timpul vizitei de stat a preşedintelui american Donald Trump la Londra, cu scopul de a lansa ”o epocă de aur” a energiei nucleare, transmite CNBC.
Acţiunile Tesla au crescut cu 6% luni, după ce Elon Musk a cumpărat acţiuni de 1 miliard de dolari, primul său plasament din 2020 # News.ro
Acţiunile Tesla au urcat luni cu aproximativ 6% după ce CEO-ul Elon Musk a dezvăluit că a cumpărat pe piaţa liberă 2,57 milioane de acţiuni ale companiei, în valoare totală de circa 1 miliard de dolari, transmite CNBC.
Autoritatea de reglementare a pieţei din China (SAMR) a anunţat luni că Nvidia a încălcat legea antimonopol a ţării, potrivit concluziilor unei anchete preliminare, transmite CNBC.
Donald Trump sugerează ca marile companii americane să raporteze rezultatele financiare la şase luni în loc de trei # News.ro
Preşedintele Donald Trump a sugerat luni ca marile companii americane să nu mai publice rapoarte financiare la fiecare trei luni, ci o dată la şase luni, transmite CNBC.
Preşedintele Donald Trump a declarat luni că va lua măsuri executive pentru a înfiinţa o „Forţă de intervenţie pentru siguranţa oraşului Memphis” cu scopul de a combate criminalitatea, lăsând oraşul din Tennessee să se pregătească pentru sosirea Gărzii Naţionale, pe măsură ce administraţia sa îşi intensifică eforturile de combatere a criminalităţii în marile oraşe ale ţării, relatează CNN.
Scott Bessent: SUA nu vor impune tarife Chinei pentru petrolul rusesc, cu excepţia cazului în care Europa face primul pas # News.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat luni că administraţia Trump nu va impune tarife suplimentare asupra mărfurilor chinezeşti pentru a opri achiziţiile Chinei de petrol rusesc, cu excepţia cazului în care ţările europene vor impune şi ele taxe mari asupra Chinei şi Indiei, relatează Reuters.
Vance: Persoanele care sărbătoresc uciderea influencerului conservator Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere: Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii! # News.ro
Persoanele care sărbătoresc uciderea influencerului conservator Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere, a declarat vicepreşedintele SUA, JD Vance, potrivit BBC.
Guvernul Ucrainei a elaborat un proiect de buget pentru 2026 care prevede un deficit de 18,4% din produsul intern brut, a anunţat luni premierul Iulia Sviridenko, transmite Reuters.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu nu a exclus noi atacuri asupra liderilor Hamas după atacul de săptămâna trecută din Qatar, afirmând că aceştia nu vor beneficia de imunitate „oriunde s-ar afla”.
Trump dă vina pe stânga radicală pentru moartea lui Kirk, dar păstrează tăcerea în privinţa retoricii extremei drepte # News.ro
Preşedintele Donald Trump şi alţi membri cheie ai administraţiei sale dau vina pe membrii radicali ai stângii pentru uciderea lui Charlie Kirk, păstrând în acelaşi timp tăcerea în privinţa retoricii extremei drepte care a fost îndreptată împotriva democraţilor în ultimele luni, relatează CNN. Între timp, vicepreşedintele JD Vance a făcut comentarii similare în timp ce era invitat la podcastul lui Kirk: „Deşi partea noastră are cu siguranţă nebunii ei, este un fapt statistic că majoritatea lunaticilor din politica americană de astăzi sunt membri mândri ai extremei stângi”, a spus el.
Netanyahu recunoaşte că Israelul se confruntă cu o „izolare” prelungită din cauza războiului din Gaza # News.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat că Israelul se confruntă cu o „izolare” globală care ar putea dura ani de zile, relatează CNN.
Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost declanşată luni seara târziu, confirmă sursele The Jerusalem Post, după ce presa palestiniană a relatat anterior că armata israeliană (IDF) atacă oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă.
Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost declanşată luni seara târziu, confirmă sursele The Jerusalem Post, după ce presa palestiniană a relatat anterior că armata israeliană (IDF) atacă oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă.
Polonia crede că NATO ar trebui să impună o zonă de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei pentru se a proteja împotriva dronelor ruseşti # News.ro
Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a sugerat într-un interviu că statele NATO ar trebui să ia în considerare impunerea unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei pentru a proteja teritoriul şi populaţia alianţei de dronele ruseşti, ceea ce ar fi o dorinţă mai veche şi a Kievului.
Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost declanşată luni seara târziu, confirmă sursele The Jerusalem Post, după ce presa palestiniană a relatat anterior că armata israeliană (IDF) atacă oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă.
Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost declanşată luni seara târziu, confirmă sursele The Jerusalem Post, după ce presa palestiniană a relatat anterior că armata israeliană (IDF) atacă oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă.
Presa palestiniană, citată de presa israeliană, afirmă că armata israeliană (IDF) atacă în prezent oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă.
„Eu am fost”. Suspectul în cazul împuşcării lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit crima într-un chat pe Discord (The Washington Post) # News.ro
Suspectul în vârstă de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit crima prietenilor într-o conversaţie online cu puţin timp înainte de a se preda autorităţilor, potrivit a două persoane familiarizate cu discuţia şi unor capturi de ecran obţinute de The Washington Post.
UPDATE - Donald Trump anunţă că SUA au lovit o altă navă venezueleană care transporta droguri, ucigând trei persoane # News.ro
Preşedintele Donald Trump a anunţat luni că armata SUA a efectuat un atac asupra unei nave din Venezuela care aparţinea traficanţilor de droguri şi care se îndrepta spre Statele Unite, atacul, al doilea deja, fiind efectuat în apele internaţionale şi soldându-se cu trei morţi.
Echipa Genoa, cu Nicolae Stanciu pe banca de rezerve, a încheiat la egalitate, scor 1-1, luni, în deplasare, cu formaţia Como, în etapa a treia a campionatului Italiei.
Hunedoara: Un mort şi trei răniţi, într-un accident rutier produs pe o stradă din Petrila / O maşină a lovit două autoturisme parcate, apoi a izbit frontal un vehicul condus de un cetăţean italian # News.ro
Un bărbat de 63 de ani a murit, iar trei persoane au fost rănite, într-un accident rutier produs pe o stradă din Petrila. O maşină a lovit două autoturisme parcate, apoi a izbit frontal un vehicul condus de un cetăţean italian.
Federaţia Norvegiană de Fotbal a anunţat, luni, că încasările din vânzarea biletelor pentru meciul Norvegia-Israel din preliminariile Cupei Mondiale 2026 vor fi donate organizaţiei Medici fără Frontiere (MSF) pentru a ajuta ONG-ul să facă faţă „suferinţelor umanitare” din Fâşia Gaza.
Nicuşor Dan: În momentul ăsta nu văd o altă formulă de guvernare decât cu aceste patru partide şi cu minorităţile împreună / Pentru oricare dintre ele ar fi fost mai simplu în opoziţie # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, luni seară, că în aest moment nu vede o altă formulă de guvernare decât cea actuală. El a precizat că trebuie recâştigată înrederea oamenilor în actul de guvernare şi în instituţiile statului.
Nicuşor Dan, despre o vizită în SUA: Va avea loc, fără discuţie, cel mai probabil la începutul anului viitor # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat că vizita oficială în SUA va avea loc la începutul anului viitor. Dan va dscuta cu oficialii americani despre securitate şi economie.
Medicul Iulia Ţincu: Trebuie să existe o promovare a alimentaţiei cu lapte matern în primele şase luni de viaţă / Laptele de mamă reuşeşte chiar să protejeze împotriva unor afecţiuni / Copiii imită coportamentul alimentar al anturajului # News.ro
Dr. Iulia Ţincu, medic specialist gastroenterologie pediatrică la Spitalul ”Victor Gomoiu” din Capitală, a afirmat, luni seară, că, pentru o viaţă sănătoasă a copiilor, este esenţială şi alimentaţia din primele şase luni, respectiv alăptarea. Ulterior, sunt importante comportamentele sănătoase ale anturajului, pe care copiii le copiază.
Echipa bucureşteană Dinamo a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a noua din Superligă.
Nicuşor Dan, întrebat când va numi consilierii prezidenţiali: Am nume pentru multe din domenii / Am avut puţin spaţiu pentru a reflecta despre o distribuţie echilibrată între consilieri # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că are mai multe nume pentru viitorii săi consilieri prezidenţiali, pentru mai multe domenii şi a explicat că nu i-a numit până acum deoarece a avut puţin timp pentru a reflecta la o distribuţie echilibrată. El a precizat că va afce aceste numiri într-o perioadă destul de scurtă.
Mediul Iulia Ţincu vorbeşte despre o interacţiune din ce în ce mai nocivă între factorii de mediu, alimentaţie şi corpul copilului aflat în dezvoltare care duce la afecţiuni care acum 15 ani nu erau atât de frecvente # News.ro
Dr. Iulia Ţincu, medic specialist gastroenterologie pediatrică la Spitalul ”Victor Gomoiu” din Capitală, a vorbit, luni seară, despre o interacţiune din ce în ce mai nocivă între factorii de mediu, alimentaţie şi corpul copilului aflat în dezvoltare care duce la afecţiuni care acum 15 ani nu erau atât de frecvente.
Atacurile israeliene care au vizat membri ai Hamas în Qatar săptămâna trecută au avut ca scop sabotarea negocierilor cu privire la Gaza, a acuzat luni emirul Qatarului, în deschiderea summitului extraordinar al liderilor arabi şi musulmani organizat ca răspuns la acest atac fără precedent, relatează AFP.
Adresabilitate mare la secţia de Gastroenterologie pediatrică a Spitalului Victor Gomoiu din Bucureşti - Medicul Iulia Ţincu: Nu este o mândrie să spunem că trei luni de acum încolo locurile sunt pline / Urgenţele, preluate de Camera de gardă # News.ro
Dr. Iulia Ţincu, medic specialist gastroenterologie pediatrică la Spitalul ”Victor Gomoiu” din Capitală, a precizat, luni seară, că pentru următoarele trei luni de zile locurile pentru consultaţii sunt complet ocupate, ceea ce nu este o mândrie. Secţia are o adresabilitate foarte mare, fiind văzuţi copii din întreaga ţară. Urgenţele, indiferent de natura lor, sunt însă preluate prin Camera de gardă.
UPDATE - Polonia a „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia, declară premierul. Doi cetăţeni din Belarus au fost arestaţi # News.ro
Ofiţerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varşoviei, iar doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi, a anunţat luni seara premierul polonez Donald Tusk.
Nicuşor Dan, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova: Este o dispută între Est şi Vest, între parcursul pro-occidental şi o apropiere mai mare de Rusia. Cred că este evident ce mi-aş dori / Vor fi nişte alegeri strânse # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu alegerile parlamentare din Republica Moldova, că este o dispută între Est şi Veste, între parcursul pro-occidental şi o apropiere mai mare de Rusia şi a adăugat că este evident ce şi-ar dori să se întâmple.
Starul irlandez al artelor marţiale mixte (MMA), Conor McGregor, a anunţat, luni, că îşi retrage candidatura la alegerile prezidenţiale prevăzute în ţara sa în octombrie, după ce a luat în considerare public, pentru o perioadă, posibilitatea de a candida.
Nicuşor Dan: Dau asigurări românilor că suntem în siguranţă / Incidentul cel mai important de securitate a fost cel cu cele 19 drone de acum câteva zile din Polonia # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a dat asigurări românilor că ţara noastră se află în siguranţă, în ciuda războiului din Ucraina şi a faptului că drone ruseşti ajung uneori în spaţiul aerian românesc. Pfreşedintele a menţionat că cel mai important incident de securitate de până acum a fost cel cu cele 19 drone ruseşti din Polonia.
Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson l-a acuzat luni pe omologul său maghiar că răspândeşte „minciuni scandaloase”, după ce Viktor Orban a declarat că ţara nordică „se prăbuşeşte”, deoarece bandele angajează zeci de copii ca asasini, relatează Reuters.
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu alegerile parlamentare din Republica Moldova, că este o dispută între Est şi Veste, între parcursul pro-occidental şi o apropiere mai mare de Rusia şi a adăugat că este evident ce şi-ar dori să se întâmple.
Nicuşor Dan, întrebat de ce a nu a mers la Ziua Marinei: Am vrut să rupem această obişnuinţă şi să trăiesc în comunitate la mănăstirea Sâmbăta / Nu înseamnă vreo lipsă de respect faţă de Armată # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat de ce nu a fost prezent la manifestările de Ziua Marinei de la Constanţa şi a declarat că a dorit să rupă această tradiţie. El a adăugat că, în cea mai importantă zi pentru români după Paşte şi Crăciun, a ales să meargă în mijlocul oamenilor la mănăstirea Sâmbăta. Nicuşor Dan a precizat că absenţa sa de la Ziua Marinei nu înseamnă vreo lipsă de respect faţă de Armată.
