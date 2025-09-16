Trump dă vina pe stânga radicală pentru moartea lui Kirk, dar păstrează tăcerea în privinţa retoricii extremei drepte

Preşedintele Donald Trump şi alţi membri cheie ai administraţiei sale dau vina pe membrii radicali ai stângii pentru uciderea lui Charlie Kirk, păstrând în acelaşi timp tăcerea în privinţa retoricii extremei drepte care a fost îndreptată împotriva democraţilor în ultimele luni, relatează CNN. Între timp, vicepreşedintele JD Vance a făcut comentarii similare în timp ce era invitat la podcastul lui Kirk: „Deşi partea noastră are cu siguranţă nebunii ei, este un fapt statistic că majoritatea lunaticilor din politica americană de astăzi sunt membri mândri ai extremei stângi”, a spus el.

