Trump dă vina pe stânga radicală pentru moartea lui Kirk, dar păstrează tăcerea în privinţa retoricii extremei drepte
News.ro, 16 septembrie 2025 04:50
Preşedintele Donald Trump şi alţi membri cheie ai administraţiei sale dau vina pe membrii radicali ai stângii pentru uciderea lui Charlie Kirk, păstrând în acelaşi timp tăcerea în privinţa retoricii extremei drepte care a fost îndreptată împotriva democraţilor în ultimele luni, relatează CNN. Între timp, vicepreşedintele JD Vance a făcut comentarii similare în timp ce era invitat la podcastul lui Kirk: „Deşi partea noastră are cu siguranţă nebunii ei, este un fapt statistic că majoritatea lunaticilor din politica americană de astăzi sunt membri mândri ai extremei stângi”, a spus el.
Netanyahu recunoaşte că Israelul se confruntă cu o „izolare" prelungită din cauza războiului din Gaza
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat că Israelul se confruntă cu o „izolare” globală care ar putea dura ani de zile, relatează CNN.
02:50
UPDATE - Presă: Ofensiva terestră israeliană în oraşul Gaza a început. Armata atacă oraşul cu avioane de luptă, artilerie, tancuri şi drone / Axios: „Rubio nu a pus frână operaţiunii terestre. Trump vrea să se încheie rapid" / Proteste nocturne
Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost declanşată luni seara târziu, confirmă sursele The Jerusalem Post, după ce presa palestiniană a relatat anterior că armata israeliană (IDF) atacă oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă.
02:30
UPDATE - Presă: Ofensiva terestră israeliană în oraşul Gaza a început. Armata atacă oraşul cu avioane de luptă, artilerie şi drone / Familiile ostaticilor organizează un protest nocturn
Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost declanşată luni seara târziu, confirmă sursele The Jerusalem Post, după ce presa palestiniană a relatat anterior că armata israeliană (IDF) atacă oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă.
02:30
Polonia crede că NATO ar trebui să impună o zonă de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei pentru se a proteja împotriva dronelor ruseşti
Ministrul de externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a sugerat într-un interviu că statele NATO ar trebui să ia în considerare impunerea unei zone de interdicţie aeriană deasupra Ucrainei pentru a proteja teritoriul şi populaţia alianţei de dronele ruseşti, ceea ce ar fi o dorinţă mai veche şi a Kievului.
01:40
UPDATE - Jerusalem Post: Invazia israeliană în oraşul Gaza a început. Armata atacă oraşul cu avioane de luptă, artilerie şi drone / Familiile ostaticilor organizează un protest nocturn
Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost declanşată luni seara târziu, confirmă sursele The Jerusalem Post, după ce presa palestiniană a relatat anterior că armata israeliană (IDF) atacă oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă.
01:20
UPDATE - Jerusalem Post: Invazia israeliană în oraşul Gaza a început. Armata atacă oraşul cu avioane de luptă, artilerie şi drone
Invazia armatei israeliene în oraşul Gaza a fost declanşată luni seara târziu, confirmă sursele The Jerusalem Post, după ce presa palestiniană a relatat anterior că armata israeliană (IDF) atacă oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă.
01:10
Presa palestiniană, citată de presa israeliană, afirmă că armata israeliană (IDF) atacă în prezent oraşul Gaza cu avioane de luptă, artilerie şi drone. Conform relatărilor, atacurile provoacă explozii masive care pot fi auzite de la distanţă.
01:00
„Eu am fost". Suspectul în cazul împuşcării lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit crima într-un chat pe Discord (The Washington Post)
Suspectul în vârstă de 22 de ani în cazul uciderii lui Charlie Kirk pare să fi mărturisit crima prietenilor într-o conversaţie online cu puţin timp înainte de a se preda autorităţilor, potrivit a două persoane familiarizate cu discuţia şi unor capturi de ecran obţinute de The Washington Post.
00:30
UPDATE - Donald Trump anunţă că SUA au lovit o altă navă venezueleană care transporta droguri, ucigând trei persoane
Preşedintele Donald Trump a anunţat luni că armata SUA a efectuat un atac asupra unei nave din Venezuela care aparţinea traficanţilor de droguri şi care se îndrepta spre Statele Unite, atacul, al doilea deja, fiind efectuat în apele internaţionale şi soldându-se cu trei morţi.
00:30
Echipa Genoa, cu Nicolae Stanciu pe banca de rezerve, a încheiat la egalitate, scor 1-1, luni, în deplasare, cu formaţia Como, în etapa a treia a campionatului Italiei.
23:40
Hunedoara: Un mort şi trei răniţi, într-un accident rutier produs pe o stradă din Petrila / O maşină a lovit două autoturisme parcate, apoi a izbit frontal un vehicul condus de un cetăţean italian
Un bărbat de 63 de ani a murit, iar trei persoane au fost rănite, într-un accident rutier produs pe o stradă din Petrila. O maşină a lovit două autoturisme parcate, apoi a izbit frontal un vehicul condus de un cetăţean italian.
23:40
Federaţia Norvegiană de Fotbal a anunţat, luni, că încasările din vânzarea biletelor pentru meciul Norvegia-Israel din preliminariile Cupei Mondiale 2026 vor fi donate organizaţiei Medici fără Frontiere (MSF) pentru a ajuta ONG-ul să facă faţă „suferinţelor umanitare” din Fâşia Gaza.
23:20
Nicuşor Dan: În momentul ăsta nu văd o altă formulă de guvernare decât cu aceste patru partide şi cu minorităţile împreună / Pentru oricare dintre ele ar fi fost mai simplu în opoziţie
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, luni seară, că în aest moment nu vede o altă formulă de guvernare decât cea actuală. El a precizat că trebuie recâştigată înrederea oamenilor în actul de guvernare şi în instituţiile statului.
23:20
Nicuşor Dan, despre o vizită în SUA: Va avea loc, fără discuţie, cel mai probabil la începutul anului viitor
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a anunţat că vizita oficială în SUA va avea loc la începutul anului viitor. Dan va dscuta cu oficialii americani despre securitate şi economie.
23:10
Medicul Iulia Ţincu: Trebuie să existe o promovare a alimentaţiei cu lapte matern în primele şase luni de viaţă / Laptele de mamă reuşeşte chiar să protejeze împotriva unor afecţiuni / Copiii imită coportamentul alimentar al anturajului
Dr. Iulia Ţincu, medic specialist gastroenterologie pediatrică la Spitalul ”Victor Gomoiu” din Capitală, a afirmat, luni seară, că, pentru o viaţă sănătoasă a copiilor, este esenţială şi alimentaţia din primele şase luni, respectiv alăptarea. Ulterior, sunt importante comportamentele sănătoase ale anturajului, pe care copiii le copiază.
23:10
Echipa bucureşteană Dinamo a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a noua din Superligă.
23:00
Nicuşor Dan, întrebat când va numi consilierii prezidenţiali: Am nume pentru multe din domenii / Am avut puţin spaţiu pentru a reflecta despre o distribuţie echilibrată între consilieri
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că are mai multe nume pentru viitorii săi consilieri prezidenţiali, pentru mai multe domenii şi a explicat că nu i-a numit până acum deoarece a avut puţin timp pentru a reflecta la o distribuţie echilibrată. El a precizat că va afce aceste numiri într-o perioadă destul de scurtă.
22:50
Mediul Iulia Ţincu vorbeşte despre o interacţiune din ce în ce mai nocivă între factorii de mediu, alimentaţie şi corpul copilului aflat în dezvoltare care duce la afecţiuni care acum 15 ani nu erau atât de frecvente
Dr. Iulia Ţincu, medic specialist gastroenterologie pediatrică la Spitalul ”Victor Gomoiu” din Capitală, a vorbit, luni seară, despre o interacţiune din ce în ce mai nocivă între factorii de mediu, alimentaţie şi corpul copilului aflat în dezvoltare care duce la afecţiuni care acum 15 ani nu erau atât de frecvente.
22:50
Atacurile israeliene care au vizat membri ai Hamas în Qatar săptămâna trecută au avut ca scop sabotarea negocierilor cu privire la Gaza, a acuzat luni emirul Qatarului, în deschiderea summitului extraordinar al liderilor arabi şi musulmani organizat ca răspuns la acest atac fără precedent, relatează AFP.
22:40
Adresabilitate mare la secţia de Gastroenterologie pediatrică a Spitalului Victor Gomoiu din Bucureşti - Medicul Iulia Ţincu: Nu este o mândrie să spunem că trei luni de acum încolo locurile sunt pline / Urgenţele, preluate de Camera de gardă
Dr. Iulia Ţincu, medic specialist gastroenterologie pediatrică la Spitalul ”Victor Gomoiu” din Capitală, a precizat, luni seară, că pentru următoarele trei luni de zile locurile pentru consultaţii sunt complet ocupate, ceea ce nu este o mândrie. Secţia are o adresabilitate foarte mare, fiind văzuţi copii din întreaga ţară. Urgenţele, indiferent de natura lor, sunt însă preluate prin Camera de gardă.
22:30
UPDATE - Polonia a „neutralizat" o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia, declară premierul. Doi cetăţeni din Belarus au fost arestaţi
Ofiţerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varşoviei, iar doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi, a anunţat luni seara premierul polonez Donald Tusk.
22:30
Nicuşor Dan, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova: Este o dispută între Est şi Vest, între parcursul pro-occidental şi o apropiere mai mare de Rusia. Cred că este evident ce mi-aş dori / Vor fi nişte alegeri strânse
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu alegerile parlamentare din Republica Moldova, că este o dispută între Est şi Veste, între parcursul pro-occidental şi o apropiere mai mare de Rusia şi a adăugat că este evident ce şi-ar dori să se întâmple.
22:30
Starul irlandez al artelor marţiale mixte (MMA), Conor McGregor, a anunţat, luni, că îşi retrage candidatura la alegerile prezidenţiale prevăzute în ţara sa în octombrie, după ce a luat în considerare public, pentru o perioadă, posibilitatea de a candida.
22:20
Nicuşor Dan: Dau asigurări românilor că suntem în siguranţă / Incidentul cel mai important de securitate a fost cel cu cele 19 drone de acum câteva zile din Polonia
Preşedintele Nicuşor Dan a dat asigurări românilor că ţara noastră se află în siguranţă, în ciuda războiului din Ucraina şi a faptului că drone ruseşti ajung uneori în spaţiul aerian românesc. Pfreşedintele a menţionat că cel mai important incident de securitate de până acum a fost cel cu cele 19 drone ruseşti din Polonia.
22:20
Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson l-a acuzat luni pe omologul său maghiar că răspândeşte „minciuni scandaloase”, după ce Viktor Orban a declarat că ţara nordică „se prăbuşeşte”, deoarece bandele angajează zeci de copii ca asasini, relatează Reuters.
22:20
Nicuşor Dan, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova: Este o dispută între Est şi Vest, între parcursul pro-occidental şi o apropiere mai mare de Rusia. Cred că este evident ce mi-aş dori
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu alegerile parlamentare din Republica Moldova, că este o dispută între Est şi Veste, între parcursul pro-occidental şi o apropiere mai mare de Rusia şi a adăugat că este evident ce şi-ar dori să se întâmple.
22:10
Nicuşor Dan, întrebat de ce a nu a mers la Ziua Marinei: Am vrut să rupem această obişnuinţă şi să trăiesc în comunitate la mănăstirea Sâmbăta / Nu înseamnă vreo lipsă de respect faţă de Armată
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat de ce nu a fost prezent la manifestările de Ziua Marinei de la Constanţa şi a declarat că a dorit să rupă această tradiţie. El a adăugat că, în cea mai importantă zi pentru români după Paşte şi Crăciun, a ales să meargă în mijlocul oamenilor la mănăstirea Sâmbăta. Nicuşor Dan a precizat că absenţa sa de la Ziua Marinei nu înseamnă vreo lipsă de respect faţă de Armată.
22:00
Ionuţ Moşteanu a discutat cu adjunctul ministrului Apărării ucrainean despre dezvoltarea unor proiecte comune de producţie de drone în România
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă, luni seară, că a discutat cu adjunctul ministrului Apărării ucrainean, Sergiy Boyev, despre dezvoltarea unor proiecte comune de producţie de drone în România. ”Este un parteneriat care va putea aduce investiţii, tehnologie şi locuri de muncă în România”, a transmis ministrul.
22:00
Nicuşor Dan, întrebat dacă îl enervează Ilie Bolojan: Nu am voie să mă enervez / Niciodată în politică oamenii nu vor fi complet aliniaţi / Şeful statului nu regretă numirea lui Bolojan
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că nu are voie să se enerveze pe Ilie Bolojan, după ce în campania electorală şi-a asumat că TVA nu va creşte, iar după numirea premierului acesta a crescut TVA-ul. Nicuşor Dan a mai precizat că niciodată oamenii politici nu vor fi complet aliniaţi cu promisiunile făcute.
21:50
Preşedintele Dan, întrebat dacă partenerii europeni au înţeles de ce s-au anulat alegerile prezidenţiale: Înţelegerea Europei faţă de războiul hibrid a avansat / Influenţa cibernetică de dezinformare rusească a ajuns şi în alte ţări
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni seară, că, de la anularea alegerilor prezidenţiale şi până acum au trecut opt luni, iar în această perioadă a avansat şi înţelegerea Europei faţă de războiul hibrid rusesc. El a explicat că sunt numeroase rapoarte din ţări precum Marea Britanie, Franţa, Spania, despre cum se manifestă această influenţă cibernetică de dezinformare rusească inclusiv în aceste ţări.
21:50
Polonia a „neutralizat" o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia, declară premierul. Doi cetăţeni din Belarus au fost arestaţipk
Ofiţerii de securitate au „neutralizat” o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din centrul Varşoviei, iar doi cetăţeni belaruşi au fost reţinuţi, a anunţat luni seara premierul polonez Donald Tusk.
21:40
Nicuşor Dan: Dacă ne uităm la rezultatele acestei coaliţii vedem că a reuşit să se armonizeze pe nişte pachete de măsuri / Multe din ele se puteau face altfel
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni seară, că partidele din coaliţie au reuşit să se armonizeze pe nişte pachete de măsuri care să reducă deficitul, chiar dacă acestea nu par perfecte, adăugând că multe din ele se puteau face altfel.
21:30
Un colecţionar de abţibilduri Panini a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacţie. El a achiziţionat un cartonaş cu Lionel Messi din 2004 pentru 1,5 milioane de dolari.
21:30
Nicuşor Dan, întrebat de ce şi-a dat nota 7-8 ca preşedinte al României: La olimpiade, când mă duceam, cam primele 45 minute nu scriam nimic pe foaia de concurs / Important este finalul
Preşedintele României, Nicuşor Dan a explicat de ce şi-a dat nota 7-8 ca şef al statului, într-o emisiune tv. El a spus că important este finalul şi că atunci când participa la olimpiade, în primele 45 de minue nu scria nimic în foaia de concurs.
21:20
Vorbind alături de Netanyahu, Marco Rubio îndeamnă Qatarul să continue să ajute la rezolvarea problemei Gaza în timp ce Israelul continuă să bombardeze enclava
Secretarul de stat american Marco Rubio a cerut luni Qatarului să continue să joace un rol constructiv în rezolvarea conflictului din Gaza, vorbind la Ierusalim în aceeaşi zi în care liderii arabi s-au reunit la Doha pentru a răspunde la atacul israelian de săptămâna trecută, relatează Reuters.
21:20
Nicuşor Dan, întrebat cum ar fi arătat România cu George Simion preşedinte: Ar fi fost o uriaşă neîncredere economică pentru România. Am fi avut investitori financiari care s-ar fi retras şi o explozie şi pe inflaţie şi pe situaţia financiară
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni seară, că, dacă George Simion ar fi câştigat alegerile prezidenţiale, ar fi fost o uriaşă neîncredere economică pentru România şi a precizat că am fi avut investitori financiari care s-ar fi retras şi o explozie a inflaţiei şi o deteriorare a situaţiei financiare.
21:20
Medicul Iulia Ţincu: Colectivitatea presupune a transmite mai uşor germenii; în felul acesta infecţiile tractului gastrointestinal sunt mai frecvente
Dr. Iulia Ţincu, medic specialist gastroenterologie pediatrică la Spitalul ”Victor Gomoiu” din Capitală, a afirmat, luni seară, că, odată cu începerea anului şcolar, se pot înmulţi afecţiunile tractului gastrointestinal, întrucât colectivitatea presupune a transmite mai uşor germenii.
20:50
UPDATE - Încă una dintre persoanele implicate în scandalul de pe o stradă din Craiova, soldat cu un mort şi patru răniţi, reţinută, după ce a fost externată din spital / Patru dintre scandalagii, care se sustrăgeau cercetărilor, ridicaţi de la priveghi
O persoană de 57 de ani, implicată în scandalul de pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova, soldat cu un mort şi patru răniţi, a fost externată din spital şi a fost audiată de către poliţişti. La finalul procedurilor, persoana respectivă a fost reţinută. Ulterior, poliţăiştii au ridicat de la priveghi alţi patru scandalagii, care se sustrăgeau cercetărilor.
20:40
Fără club de la plecarea sa de la Lille în vară, Samuel Umtiti a anunţat, luni, pe contul său de Instagram, că se retrage din activitate la vârsta de 31 de ani.
20:30
Călăraşi: Trupul unui militar care s-a înecat în Dunăre la începutul lunii, în timpul liber, găsit de scafandri şi pompieri
Trpul unui militar n vârstă de 42 de ani, care s-a înecat în Dunăre la începutul lunii, în timpul liber, a fost găsit, luni, de scafandri şi pompieri.
20:20
Primarul din Hunedoara cere desecretizarea contractului de privatizare a Combinatului Siderurgic, încheiat în 2003, dar şi un audit pentru a preveni transformarea în fier vechi a ceea ce a rămas din fosta "Siderurgica" SA Hunedoara
Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouţanu. solicită desecretizarea contractului de privatizare a Combinatului Siderurgic din 2003, efectuarea unui Audit statutar pentru perioada 2003 - 2025 de către instituţiile guvernului şi stabilirea de măsuri care să prevină transformarea în fier vechi a ceea ce a rămas din fosta ”Siderurgica” SA Hunedoara. Edilul spune că a notificat atât premierul, cât şi preşedintele României, dar şi alte autorităţi ale statului.
20:00
Un copil de 13 ani a murit, luni seară, într-o localitate din judeţul Argeş, după ce a intrat cu ATV-ul într-un copac.
