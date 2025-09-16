Victor Negrescu: Cazul cu drona rusească ridică întrebări serioase. Indiferent dacă a fost un test sau o ameninţare reală, lipsa unor proceduri clare din partea autorităţilor transmite un semnal de slăbiciune
16 septembrie 2025
Europarlamentarul Victor Negrescu (PSD) consideră că incidentul cu drona rusească intrată în spaţiul aerian naţional şi care a survolat aproape 50 de minute teritoriul României „ridică întrebări serioase”. „Indiferent dacă a fost un test sau o ameninţare reală la adresa securităţii noastre naţionale, lipsa unor proceduri clare din partea autorităţilor transmite un semnal de slăbiciune. Această neclaritate nu mai poate continua”, afirmă Negrescu.
• • •
Partidul Socialiştilor Europeni a votat excluderea definitivă a partidului Smer din Slovacia, condus de premierul Robert Fico, potrivit a patru oficiali informaţi despre această decizie, scrie POLITICO.
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie, după ce Alexandru Rogobete a anunţat înfiinţarea unor cabinete în ambulatoriul spitalelor: Medicii de familie gestionează la nivel de cabinet peste 80% din totalul de cazuri # News.ro
Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie a reacţionat, marţi, după ce ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat un proiect pilot de înfiinţare a unor cabinete în ambulatoriul spitalelor. Medicii de familie consideră că reducerea continuă a resurselor umane în medicină primară, în special în mediul rural, reprezintă o problemă majoră care afectează accesul la servicii medicale de calitate pentru populaţia din aceste zone. Medicii precizează că, în medicina de familie, se gestionează la nivel de cabinet peste 80% din totalul de cazuri.
Un bărbat a sunat, marţi, la 112, după ce a găst într-o baltă cu peşti din judeţul Timiş mai multe fragmente de oase ce par a fi umane. Poliţiştii au ajuns imediat la faţa locului şi au deschis o anchetă.
Cu numeroase recorduri şi titluri câştigate, sportiva kenyană Faith Kipyegon, în vârstă de 31 de ani, continuă să scrie istorie în proba de semimaraton şi să inspire mamele sportive, după ce, marţi, a câştigat la Tokyo al patrulea titlu mondial la 1.500 m.
Preşedintele Poloniei cere explicaţii guvernului după ce presa a relatat că o casă a fost avariată de o rachetă lansată de pe un F-16 pentru a doborî drone ruseşti. Racheta armatei poloneze ar fi funcţionat defectuos # News.ro
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a cerut explicaţii guvernului polonez după ce ziarul „Rzeczpospolita” a publicat un articol potrivit căruia acoperişul unei case de lângă oraşul Lublin, care a fost avariat în dimineaţa invaziei dronelor ruseşti de săptămâna trecută, nu ar fi fost distrus de o dronă, aşa cum s-a afirmat iniţial, ci de o rachetă lansată de pe un avion de vânătoare F-16 al armatei poloneze.
Cisternă încărcată cu acid sulfuric, răsturnată pe DN 1, în judeţul Braşov / Traficul deviat pe rute ocolitoare # News.ro
O cisternă încărcată cu acid sulfuric s-a răsturnat, marţi, pe DN 1, în judeţul Braşov, după explozia unei roţi. Din primele informaţii, şoferul nu a fost rănit.
Un copil de 6 ani a miurit, marţi, în judeţul Neamţ, după ce a fost lovit de o maşină. Copilul circula cu bicicleta pe câmp, iar la un moment dat a intrat pe şosea, fiind accidentat.
Proiect în valoare de peste 207 milioane de lei, pentru combaterea analfabetismului funcţional – Sunt vizaţi peste 15.000 de elevi din 176 de unităţi / Domeniile de studiu vizate de proiect # News.ro
Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a semnat un contract de finanţare, în valoare de peste 207 milioane de lei, pentru un proiect care urmăreşte combaterea analfabestismului funcţional, fiind vizaţi peste 15.000 de elevi din 176 de unităţi.
Romario Benzar (33 ani) a semnat cu Poli Timişoara pe un an de zile, cu drept de prelungire pentru încă un sezon, a anunţat, marţi, clubul bănăţean.
Un consilier USR dintr-o localitate din judeţul Ilfov o acuză pe nepoata primarului că l-a ameninţat cu moartea, după o postare pe Facebook / Consilierul, care a reclamat un posibil conflict de interese, anunţă că a depus plângere la Poliţie # News.ro
Consilierul local Cristian Leocan (USR) din comuna Periş, judeţul Ilfov, anunţă că a depus plângere la Poliţie, după ce ar fi fost ameninţat, inclusiv cu moartea, de către nepoata primarului, din cauza unei postări pe Facebook prin care semnala un posibil conflict de interese.
AnimaWings a recepţionat a cincea aeronavă Airbus şi vizează o flotă de 18 avioane în următorii doi ani, evaluată la peste 1 miliard de dolari # News.ro
AnimaWings, companie aeriană românească parte a Memento Group, alături de touroperatorul Christian Tour, a recepţionat o nouă aeronavă Airbus A220-300, a treia de acest tip şi a cincea operaţională în flotă. Până la finalul anului 2027, compania vrea să ajungă la o flotă formată din 18 aeronave, atingând un portofoliu evaluat la peste 1 miliard de dolari.
Alba: Elicopter SMURD solicitat pentru salvarea unui tânăr de 25 de ani surprins sub un tractor / Victima este în stop cardio-respirator # News.ro
Un tânăr de 25 de ani din judeţul Alba, care a fost surprins sub un tractor, este în stop cardio-respirator, marţi după-amiază, fiind începute manevrele de resuscitare. În sprijinul echipajelor a fost solicitat un elicopter SMURD.
Pe pagina oficială de Instagram a lui Robert Redford a fost publicată declaraţia care confirmă vestea decesului său şi faptul că acest cont va fi şters.
Zece persoane aflate în penitenciare, cercetate de DIICOT pentru constituirea unei grupări care procura şi distribuia droguri în unităţi de detenţie, impregnate pe foi trimise ca ”scrisori” # News.ro
Zece persoane aflate în diferite penitenciare sunt suspectate de procurorii DIICOT că au constituit o grupare care se ocupa cu procurarea şi distribuirea de droguri şi substanţe psihoactive în unităţi de detenţie. Drogurile erau impregnate pe foi care erau apoi introduse în penitenciare sub formă de ”scrisori”, la preţuri variind între 1.000 şi 1.500 de lei. Anchetatorii au făcut percheziţii în acest dosar, inclusiv în trei penitenciare, ei solicitând arestarea preventivă a celor zece persoane.
Tanczos Barna: Procedurile de reducere a cheltuielilor şi de creare a unui stat mai suplu trebuie finalizate cât mai rapid, iar în următoarele săptămâni este esenţial să discutăm despre iniţiative care pot susţine economia şi relansarea creşterii economic # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a afirmat, marţi, că procedurile de reducere a cheltuielilor şi de creare a unui stat mai suplu trebuie finalizate cât mai rapid, iar apoi trebuie găsite soluţii pentru a susţine economia şi a stimula creşterea economică.
„Sancţiunile care funcţionează cel mai rapid”: Ucraina afirmă că a lovit rafinăria de petrol rusă din Saratov. Reuters: Rusia este pe punctul de a-şi reduce producţia de petrol din cauza atacurilor cu drone # News.ro
Forţele ucrainene au lovit rafinăria de petrol rusă Saratov în noaptea de luni spre marţi, provocând explozii şi un incendiu la instalaţie, a afirmat marţi pe Telegram statul major al forţelor armate ucrainene, în timp ce surse Reuters au declarat că Rusia este pe punctul de a reduce producţia de petrol din cauza atacurilor cu drone.
Luis Campos, directorul sportiv al PSG, a anunţat că nu se va angaja în alt proiect după plecarea de la echipa franceză # News.ro
Luis Campos, directorul sportiv al PSG, a declarat că nu se va angaja într-un nou proiect după încheierea contractului său cu gruparea pariziană.
Şeful Gărzii Naţionale de Mediu: Constatările noastre au condus la o concluzie destul de tristă, aceea că economia circulară şi reciclarea sunt la stadiul de obligaţie şi nu de oportunitate. Pierdem resurse extrem de importante tratând deşeurile ca gunoi # News.ro
Şeful Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan, afirmă că, în urma controalelor făcute, s-a ajuns ”la o concluzie destul de tristă”, aceea că economia circulară şi reciclarea sunt la stadiul de obligaţie şi nu de oportunitate, astfel că se pierd resurse extrem de importante tratând deşeurile ca gunoi. ”În ciuda faptului că, în ultimii ani, amenzile Gărzii de Mediu au crescut exponenţial, paradoxal, ţintele de recilare au scăzut sub pragul psihologic 10%, ceea ce înseamnă că politicile publice nu au fost cele mai eficiente şi avem nevoie de o nouă abordare”, susţine Corlan.
Consiliul Concurenţei: Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, în luna august faţă de iunie # News.ro
Preţurile la raft ale alimentelor de bază, cu excepţia fructelor şi legumelor sezoniere, au crescut, în medie, cu 1,53%, sub pragul asociat majorării TVA, în luna august faţă de iunie, potrivit unei analize realizate de Consiliul Concurenţei pe baza datelor furnizate de şase mari reţele comerciale, Auchan, Carrefour, Kaufland, Lidl, Profi şi Selgros.
Trump, despre Robert Redford: „A fost o perioadă în care era cel mai popular. Eu îl consideram grozav”. Omagiul emoţionant al actriţei Meryl Streep # News.ro
„Robert Redford a avut o serie de ani în care nu era nimeni mai bun decât el”, a spus Trump, după ce a fost informat de moartea actorului de reporteri chiar înainte de a se urca în Marine One pentru a-şi începe călătoria în Marea Britanie. „A fost o perioadă în care era cel mai popular. Eu îl consideram grozav”.
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc a depus 3 plângeri penale împotriva unor entităţi care ofereau jocuri de noroc online fără licenţă # News.ro
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunţă că a depus 3 plângeri penale împotriva unor entităţi care ofereau jocuri de noroc online fără licenţă şi care permiteau accesul jucătorilor din România. De asemenea, în ultimele cinci luni au fost efectuate 5.130 de acte de control, au fost aplicate 130 de sancţiuni cu o valoare a amenzilor aplicate de 3.780.000 de lei, au fost depuse 32 de plângeri penale, au fost indisponibilizate 144 de mijloace de joc, au fost înscrise pe lista neagră 93 site-uri, au fost revocate 28 licenţe şi au fost suspendate temporar 3 platforme licenţiate de jocuri de noroc online.
Armata israeliană a atacat marţi portul yemenit Hodeidah, de la Marea Roşie, la câteva ore după ce Israelul a emis un ordin de evacuare, a anunţat postul de televiziune Al Masirah, afiliat grupării Houthi, relatează Reuters.
FC Petrolul Ploieşti şi Liviu Ciobotariu au ajuns la un acord privind încheierea raporturilor contractuale.
Ultimele două persoane care erau căutate după ce au participat la încăierea din Craiova, prinse/ Acestea urmează să fie audiate de anchetatori # News.ro
Ultimele două persoane care erau căutate după ce au participat la încăierea de sâmbătă din Craiova, în urma căreia un bărbat a murit şi patru au fost răniţi, au fost prinse. Cele două persoane au fost duse la audieri.
Amendament depus de PNL în Parlament: Bolnavii de cancer să aibă posibilitatea de a-şi retrage integral banii acumulaţi în fondurile private de pensii # News.ro
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc anunţă că a depus în Parlament, împreună cu colega sa din Camera Deputaţilor, Gabriela Horga, un amendament la Proiectul de lege privind plata pensiilor private (L214/2025) prin care pacienţii oncologici, beneficiari ai programelor naţionale de sănătate, precum şi bolnavii aflaţi în stadiu terminal, cu o speranţă de viaţă mai mică de 12 luni, pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fondurile de pensii private, sub formă de plată unică.
O staţie de epurare a apelor uzate a fost finalizată în Medieşu Aurit, investiţie de 20 milioane lei fără TVA # News.ro
Consiliul Judeţean Satu Mare anunţă finalizarea lucrărilor la staţia de epurare a apelor uzate din localitatea Medieşu Aurit. Lucrările au fost efectuate de SC Strabag SRL şi au o valoare totală de 20,03 milioane lei (fără TVA).
Şeful ANAF, după ce Sorin Grindeanu a cerut instituţiei să verifice dacă s-a majorat adaosul comercial pentru alimentele de bază: Vom demara controalele pe care domnia sa le-a solicitat, facem o analiză de risc împreună cu celelalte instituţii # News.ro
Şeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi, după ce Sorin Grindeanu a cerut instituţiei să verifice dacă s-a majorat adaosul comercial pentru alimentele de bază, că vor demara controalele pe care liderul PSD le-a solicitat şi vor face o analiză de risc împreună cu celelalte instituţii.
Deputatul PNL Ionuţ Stroe afirmă marţi că, într-un moment în care reţelele sociale au devenit principala sursă de informare pentru tineri, iar valurile de manipulare şi dezinformare sunt tot mai ample şi au un impact devastator, dducaţia media în şcoli este vitală şi trebuie să devină obligatorie. Parlamentarul anunţă că va lucra la o propunere legislativă în acest sens.
Meciul de calificare dintre Serbia şi Albania, mutat de la Belgrad la Leskovac din motive de securitate # News.ro
Meciul de calificare la Cupa Mondială din 2026 dintre Serbia şi Albania, care urma să se desfăşoare la Belgrad, a fost mutat la Leskovac, în sudul ţării, din motive de securitate, a anunţat, luni, federaţia sârbă.
Regina Camilla suferă de sinuzită şi şi-a anulat, chiar înaintea vizitei lui Trump, participarea la un eveniment # News.ro
Regina Camilla a Marii Britanii s-a retras de la participarea la funeraliile ducesei de Kent, care au loc marţi, deoarece se recuperează după o sinuzită acută, a anunţat Palatul Buckingham, relatează Reuters.
Aproape 40 de chartere cu pelerini din Israel vor ateriza sau decola de pe Aeroportul din Iaşi până la sfârşitul lunii septembrie. Credincioşii vor participa la pelerinajul religios de la Uman, în Ucraina # News.ro
Aproape 40 de chartere cu pelerini din Israel vor ateriza sau decola de pe Aeroportul din Iaşi în următoarele două săptămâni, credincioşii urmând să se deplaseze apoi către localitatea Uman din Ucraina, unde este programat un pelerinaj religios.
Robert Redford, actorul emblematic din „Butch Cassidy şi Sundance Kid” şi „All the President’s Men”, a murit # News.ro
Robert Redford, care a câştigat un Oscar pentru regia filmului „Ordinary People” şi care a devenit ulterior fondator al Festivalului de film independent de la Sundance, a murit la vârsta de 89 de ani, potrivit Variety.
Şeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica: ANAF-ul nu îşi propune să verifice mirii, să verifice darul de nuntă sau să strice nunţi şi petreceri / Vom prezenta o aplicaţie pe modelul Greciei, în care fiecare român poate să-şi verifice cu telefonul bonul fiscal # News.ro
Şeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi că ANAF-ul nu îşi propune să verifice mirii, să verifice darul de nuntă sau să strice nunţi şi petreceri el arătând că vor prezenta o aplicaţie pe modelul celei din Grecia, în care fiecare român poate să-şi verifice cu telefonul bonul fiscal, dacă e fiscalizat, dacă camera e fiscalizată.
Preşedintele ANAF, despre ancheta privind campania electorală a lui Călin Georgescu: ANAF şi-a terminat verificările, a sesizat instituţiile statului vizavi de rezultatul controlului # News.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat marţi, despre ancheta privind campania electorală a lui Călin Georgescu, că ANAF şi-a terminat verificările şi a sesizat instituţiile statului, vizavi de rezultatul controlului.
Atletism: Andreea Mikloş a ratat calificarea în finală, la 400 metri liber, la CM de la Tokyo # News.ro
Atleta Andrea Mikloş a ratat calificarea în finala probei de 400 metri, la Campionatele Mondiale de la Tokyo
Adolescentă dată dispărută în aprilie, când a plecat de la un centru de plasament din Covasna, găsită în Ungaria # News.ro
O adolescentă în vârstă de 16 ani, care a fost dată dispărută în luna aprilie a acestui an, când a plecat din centrul de plasament din Covasna unde trăia, a fost găsită, marţi, de poliţişti, în Ungaria.
Macedoneanul Boban Nikolov este noul jucător al Farului, după ce a semnat un contract valabil pentru următorii doi ani.
Procurori - În perioada 25 noiembrie - 6 decembrie 2024, Pravda România a publicat 230 de articole privind rezultatul alegerilor/Pe portalul din R. Moldova, a apărut un pliant cu „România Mare” şi cu un cod QR care ducea la un site despre Călin Georgescu # News.ro
Procurorii afirmă, în rechizitoriul în baza căruia fostul candifdat la Preşedinţie Călin Georgescu a fost trimis în judecată, că, în contextul anului electoral 2024, a fost instrumentalizat ecosistemul de propagandă şi dezinformare al Federaţiei Ruse, iar începând cu luna martie, au fost înregistrate noi publicaţii proruse pe spaţiul autohton (ex. ro.news-pravda.com, pravda-ro.com, nymagazin.ro). În perioada 25 noiembrie - 06 decembrie 2024, Pravda România şi-a intensificat activitatea, publicând 230 de articole, care au vizat subiecte precum rezultatul alegerilor şi retorici naţionalist-extremiste, indicându-l ca principal exponent pe candidatul Călin Georgescu. ÎDe asemenea, pe portalul Pravda din Republica Moldova, la 1 decembrie 2024, a fost inserat un pliant propagandistic reprezentând imaginea „României Mari” în care se regăsesc teritoriile Republicii Moldova şi ale regiunii Cernăuţi. În cadrul pliantului a fost regăsit un cod QR care direcţiona utilizatorii către site-ul www.calingeorgescupresedinte.ro, unde erau promovate elemente privind programul electoral al candidatului, precum şi îndemnuri de susţinere a acestuia.
Două noi moţiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen sunt programate pentru începutul lunii octombrie. Este un demers fără precedent şi a stârnit dezbateri în Parlament în legătură cu procedura # News.ro
Parlamentul European va dezbate şi apoi va vota două moţiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în cadrul sesiunii plenare din 6-9 octombrie, potrivit unui e-mail intern al preşedintei Parlamentului, Roberta Metsola, văzut de POLITICO.
Florin Barbu: Eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%. Dacă se întâmplă acest lucru, cineva trebuie să răspundă # News.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat marţi că eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază va duce la o inflaţie, până în luna decembrie, de aproape 15%, el adăugând că, dacă se întâmplă acest lucru, cineva trebuie să răspundă.
Diana Ion şi Andreea Taloş au ratat calificarea în finala probei de triplusalt, de la Campionatul Mondial de la Tokyo.
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a prezentat pachetul PSD de relansare economică, pe agricultură: Deblocarea programului RABLA pentru tractoare, fermierii să poată recupera 50% din investiţii pe o perioadă de 10 ani, nemai plătind la buget taxe # News.ro
Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a prezentat marţi, pachetul PSD de relansare economică, pe agricultură care cuprinde deblocarea programului RABLA pentru tractoare, dar şi o măsură prin care fermierii să poată recupera 50% din investiţii pe o perioadă de 10 ani, nemai plătind la buget taxe şi impozite locale. Ministrul a mai spus că este în discuţie în continuare la nivelul Comisiei Europene pentru a crea un nou mecanism de finanţare pentru fermierii români, pe acelaşi model al creditului fermierilor, prin care dobânda să fie una fixă de 1,95%, iar ROBOR-ul şi toate celelalte taxe să fie achitate de către minister.
Cezar Drăgoescu (USR): ANAF se concentrează pe micii contribuabili pentru că este mai simplu / Nu am văzut nicio acţiune demarată de ANAF la aceşti mari datornici în ultimele luni, nici acţiuni care să vizeze economia gri şi neagră # News.ro
Deputatul Cezar Drăgoescu (USR) declară, după ce preşedintele ANAF a fost audiat în comisiile de buget-finanţe, că ANAF se concentrează pe micii contribuabili pentru că este mai simplu iar această practică trebuie să se schimbe, el arătând că nu a văzut nicio acţiune demarată de ANAF la aceşti mari datornici în ultimele luni. Cum nu am văzut nici acţiuni care să vizeze economia gri şi neagră.
Omul de afaceri Jurgen Faff şi un alt administrator al companiei Fly Lili, sub control judiciar pentru evaziune fiscală în formă continuată/ Ei nu ar fi plătit impozitele şi contribuţiile pentru salarii, prejudiciul depăşind 12 milioane de lei # News.ro
Omul de afaceri Jurgen Faff şi un alt administrator al companiei aeriene Fly Lili, care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Horaţiu Potra, sunt urmăriţi penal, sub control judiciar, pentru evaziune fiscală în formă continuată, fiind acuzaţi că nu au plătit impozitele şi contribuţiile pentru salarii. Prejudiciul depăşeşte 12 milioane de lei, fiind recuperat parţial. Procurorii au pus sechestru pe o aeronavă Airbus A319-112.
Nicuşor Dan, după anunţul Procurorului general privind interferenţele Rusiei în alegerile din 2024: România nu va tolera nicio interferenţă străină în procesul său democratic. Vom apăra cu fermitate suveranitatea noastră # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis marţi un mesaj, după anunţul Procurorului general privind interferenţele Rusiei în alegerile din 2024, în care arată că ”România nu va tolera nicio interferenţă străină în procesul său democratic”. Şeful statului a mai arătat că aceste acţiuni nu reprezintă doar o ameninţare pentru România, ci şi o provocare majoră pentru întreaga comunitate euro-atlantică iar în acest context, solidaritatea internaţională şi cooperarea consolidată în domeniul securităţii cibernetice şi informaţionale sunt esenţiale.
Bătaie în trafic, pe un mare bulevard din Ploieşti/ Circulaţia a fost blocată pe un sens de mers/ Când a ajuns Poliţia, scandalagiii plecaseră - VIDEO # News.ro
Mai multe persoane s-au luat la bătaie pe una dintre principalele artere rutiere din Ploieşti, cele două benzi ale unui sens de mers fiind complet blocate de maşinile oprite şi de persoanele care s-au dat jos, manifestându-se violent. Când Poliţia a ajuns acolo, scandalagii plecaseră. Oficialii Inspectoratului de Poliţe Judeţean (IPJ) Prahova anunţă că fac cercetări pentru identificarea celor implicaţi.
Ionuţ Dumitru, despre plafonarea adaosului comercial la alimente: Din ce cunosc, acum trei luni, când trebuia să se încheie această plafonare, decizia a fost că se prelungeşte cu trei luni şi că e ultima. Ce se întâmplă acum, e decizia coaliţiei # News.ro
Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, afirmă, în legătură cu plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, că, din ce cunoaşte, în urmă cu trei luni, când trebuia să se încheie această plafonare, decizia a fost că se prelungeşte cu trei luni şi că este ultima. ”Ce se va întâmpla în continuare, depinde de decizia coaliţiei”, a punctat Dumitru. El a adăugat că, fiind economist, nu agreează ideea de a plafona preţurile în economia de piaţă, argumentând că „astfel de instrumente nu-şi au locul pentru că creează distorsiuni mari în economie”.
