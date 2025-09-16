Victor Negrescu: Cazul cu drona rusească ridică întrebări serioase. Indiferent dacă a fost un test sau o ameninţare reală, lipsa unor proceduri clare din partea autorităţilor transmite un semnal de slăbiciune

15:20

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a prezentat marţi, pachetul PSD de relansare economică, pe agricultură care cuprinde deblocarea programului RABLA pentru tractoare, dar şi o măsură prin care fermierii să poată recupera 50% din investiţii pe o perioadă de 10 ani, nemai plătind la buget taxe şi impozite locale. Ministrul a mai spus că este în discuţie în continuare la nivelul Comisiei Europene pentru a crea un nou mecanism de finanţare pentru fermierii români, pe acelaşi model al creditului fermierilor, prin care dobânda să fie una fixă de 1,95%, iar ROBOR-ul şi toate celelalte taxe să fie achitate de către minister.