Alex Florenţa: Pe Tik-Tok au fost activate 20.000 de conturi cu o zi înainte de primul tur al alegerilor prezidenţiale / Reţeaua conţinea nişte boţi care rulează în doar o zi peste două milioane de comentarii care se viralizează prin această infrastructur

17:20

Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (ONJN) anunţă că a depus 3 plângeri penale împotriva unor entităţi care ofereau jocuri de noroc online fără licenţă şi care permiteau accesul jucătorilor din România. De asemenea, în ultimele cinci luni au fost efectuate 5.130 de acte de control, au fost aplicate 130 de sancţiuni cu o valoare a amenzilor aplicate de 3.780.000 de lei, au fost depuse 32 de plângeri penale, au fost indisponibilizate 144 de mijloace de joc, au fost înscrise pe lista neagră 93 site-uri, au fost revocate 28 licenţe şi au fost suspendate temporar 3 platforme licenţiate de jocuri de noroc online.