A început Liga Campionilor: Primul gol din noul sezon, înscris de Promise David (Union Saint-Gilloise)

În Iași, datele oficiale spun că studenții și elevii au la dispoziție trei bazine de înot. Unul ar fi la universitate, altul la un liceu și un al treilea la o școală primară sau gimnazială. Problema e că nimeni nu știe de existența lor. Așa că am pornit în căutarea acestor bazine-fantomă, trecute în statisticile Institutului Național de Statistică, dar imposibil de găsit în realitate. Articolul Bazinele de înot-fantomă din Iași: apar în statistici, dispar în realitate. Am găsit totuși unul din ele apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.