Spre Bucium, peste calea ferată. Primăria Iași suplimentează bugetul pentru drumul provizoriu pe lângă pasajul aerian, după eșecul licitației
Ziarul de Iasi, 17 septembrie 2025 03:20
Primăria Iași alocă bani suplimentari pentru amenajarea unui drum provizoriu spre Bucium. Varianta este necesară în contextul începerii lucrărilor la pasajul Socola.
Acum o oră
03:20
O grevă complet ilegală. De ce pensia magistraților români e de 8 ori mai mare decât cea medie, iar în Europa e de doar 2-3 ori? # Ziarul de Iasi
Măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvern în ultima vreme, pe care o parte a Puterii le numește „reformiste", iar o altă parte a aceleiași Puteri și Opoziția le consideră generatoare de haos, au provocat, cum era de așteptat să se întâmple, acțiuni de protest ale unor categorii de angajați. Privații, lipsiți de pârghii reale pentru a contesta deciziile, au înghițit în sec și au început să se scormonească prin buzunare după banii ceruți pentru a astupa gaura pe care tot niște guvernanți, alții, dar din aceleași partide, au creat-o. Bugetarii, mai bine organizați, mai vocali și, la o adică, cu pârghii mai eficiente, au ieșit în stradă, au rămas acasă sau au mers în instanță.
03:20
Caz rezolvat pe TikTok. Un schimb infantil de replici pe stradă era să ducă la crimă între doi copii. S-a întâmplat pe trotuarul unui cunoscut colegiu ieșean # Ziarul de Iasi
Un „băiețaș de cartier" s-a năpustit cu cuțitul asupra unui băiat pe care nici nu-l cunoștea. Gestul, motivat de un „schimb infantil de replici", după cum au reținut ulterior anchetatorii, ar fi putut avea consecințe grave, atacatorul vizând gâtul victimei.
03:20
Spre Bucium, peste calea ferată. Primăria Iași suplimentează bugetul pentru drumul provizoriu pe lângă pasajul aerian, după eșecul licitației # Ziarul de Iasi
Primăria Iași alocă bani suplimentari pentru amenajarea unui drum provizoriu spre Bucium. Varianta este necesară în contextul începerii lucrărilor la pasajul Socola.
03:20
Cu șpagă sau fără șpagă pentru a deveni șef de tren: concurs cu subiecte grele în curtea CFR Călători Iași. Cine a chemat, de fapt, DGA? # Ziarul de Iasi
După o descindere a celor de la Anticorupție în urma căreia nu s-a găsit nimic, fostul director al sucursalei regionale ieșene a negat că el ar fi sesizat presupusele fapte, deși toată lumea îl arăta cu degetul. Cum a fost în realitate?
03:20
Centura ușoară a Iașului: se reia licitația pentru modernizarea a 16,6 km de drum județean, de la Voinești la Ciurea prin Budești # Ziarul de Iasi
Este lotul ocolit de oferte la prima rundă de licitație pentru construirea Centurii ușoare de ocolire a municipiului Iași.
03:20
Doi părinți din Iași, condamnați la pușcărie. Au purtat bebelușul fără „scoică” în mașina lor, un BMW roșu. Motivul: nu le plăcea cum arată. Copilul a murit # Ziarul de Iasi
Interesați mai mult de banii pe care femeia îi câștiga din servicii sexuale, doi tineri ieșeni și-au ucis propriul copil. Circumstanțele exacte ale tragediei nu au putut fi stabilite. Judecătorii au apreciat că „cel mai probabil" decesul s-a datorat lovirii repetate a copilului cu capul de interiorul BMW-ului condus de tată, fără a exclude însă și un alt scenariu. Niciunul dintre cei doi nu și-a recunoscut vinovăția, gest care i-a costat libertatea.
03:20
Traficul din Iași: îmbătrânim la volan. Ora prânzului devine noul vârf. Ieșenii pierd inutil 9 zile de viață pe an în trafic: campioni naționali. Analiză comparativă pe orașe mari # Ziarul de Iasi
Iașul e orașul cu cele mai mari probleme de trafic din România, după București și Timișoara. Un șofer obișnuit pierde aici anual 9,3 zile de viață din cauza aglomerației din trafic, potrivit Indexului de Trafic 2025, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, iar prin „șofer obișnuit" se înțelege un conducător care parcurge zilnic circa 30 de kilometri, timp de 250 de zile lucrătoare.
Acum 4 ore
00:20
A început Liga Campionilor: Primul gol din noul sezon, înscris de Promise David (Union Saint-Gilloise) # Ziarul de Iasi
Liga Campionilor a început marţi, cu două meciuri programate de la ora 19.45. Primul gol din nou sezon a fost înscris de Promise David, de la Union Saint-Gilloise, din penalti, în minutul 9.
Acum 6 ore
23:20
Rugby feminin: O jucătoare franceză, suspendată pentru nouă meciuri pentru că a muşcat o adversară # Ziarul de Iasi
Jucătoarea din linia a treia a echipei Franţei, Axelle Berthoumieu, a fost suspendată, marţi, pentru nouă meciuri de către federaţia internaţională de rugby, pentru că a muşcat o jucătoare irlandeză în timpul sfertului de finală al Cupei Mondiale, scrie news.ro.
22:20
Atletism: Legendara Faith Kipyegon a câştigat un al patrulea titlu mondial la 1.500 metri # Ziarul de Iasi
Cu numeroase recorduri şi titluri câştigate, sportiva kenyană Faith Kipyegon, în vârstă de 31 de ani, continuă să scrie istorie în proba de semimaraton şi să inspire mamele sportive, după ce, marţi, a câştigat la Tokyo al patrulea titlu mondial la 1.500 m, scrie news.ro.
Acum 8 ore
21:20
Ana Andreea Beatrice a adus o medalie mondială pentru România – bronz la categoria 55 kilograme, la Campionatul Mondial de Lupte de la Zagreb.
Acum 12 ore
19:20
Protest în Piața Unirii din Iași: circa 100 de angajați din învățământ au ieșit în stradă împotriva măsurilor din Educație # Ziarul de Iasi
Nemulțumiri legate de creșterea normei didactice, comasarea școlilor și scăderea plății cu ora i-au scos în stradă pe aproximativ 100 de angajați din învățământul ieșean. Marți, 16 septembrie, dascăli și membri ai personalului educațional s-au adunat în Piața Unirii din Iași pentru a protesta față de măsurile adoptate de Guvern, transmițând mesaje critice la adresa Ministerului Educației și Cercetării.
19:20
13 basarabeni pro-ruși surprinși într-un hotel din Iași în timp ce sunau cetățeni de peste Prut ca să voteze partidul rusofilului Dodon – G4Media # Ziarul de Iasi
Incident bizar petrecut ieri la Hotelul Internațional din Iași: polițiștii au fost sesizați despre activități suspecte desfășurate de un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova cazați în cadrul acestei unități hoteliere, o sursă de la vârful Inspectoratului Județean de Poliție declarând, pentru G4Media.ro, că persoanele respective ar fi fost organizate pentru a suna în Moldova și a convinge alegătorii ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie să voteze formațiunea fostului președinte pro-rus Igor Dodon.
18:20
Se vede limpede direcţia în care mergem. Radicalizarea oamenilor e tot mai accentuată. Tensiunile cresc în fiecare zi. Se simte în atmosferă o încordare inexplicabilă. (...) Ura izvorăşte din toate direcţiile. Fiecare vrea anihilarea imediată şi definitivă a părţii adverse. Iar asta nu poate însemna decât război, într-o formă sau alta.
16:20
Formula 1 a făcut publice numele circuitelor care vor găzdui o cursă sprint anul viitor. Vor fi şase, la fel ca anul acesta şi anul trecut. Dar noi trasee vor descoperi cursa de sâmbătă, scrie news.ro.
15:20
Profesorii ies în stradă la Iași: 100 de cadre didactice protestează în Piața Unirii # Ziarul de Iasi
În jur de 100 de de cadre didactice au ieșit în stradă marți, 16 septembrie, pentru a protesta împotriva măsurilor adoptate de Guvern în domeniul educației. Manifestarea are loc în Piața Unirii din Iași și este organizată de Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iași.
15:20
Teren imens, cât pentru un parc industrial, scos la vânzare pe Europeană, lângă avion. Cine e vânzătorul? # Ziarul de Iasi
Primăria Dumești încearcă să vândă 17,3 hectare, dar proiectul de hotărâre nu reușește să adune numărul necesar de voturi în Cponsiliul Local. Ce susține fiecare tabără?
Acum 24 ore
14:20
Balonul de Aur: Încercare de mituire a unui jurnalist, contactat pentru a promova candidatura lui Dembélé # Ziarul de Iasi
În timp ce voturile pentru următorul Balon de Aur, al cărui câştigător va fi anunţat pe 22 septembrie, s-au încheiat, jurnalistul care reprezintă Australia a dezvăluit că a primit un e-mail de la o agenţie de comunicare care îi propunea să promoveze candidatura lui Ousmane Dembélé, în schimbul unei remuneraţii, scrie news.ro.
11:20
O dezvoltare rezidențială mixtă, propusă în zona industrială, a ajuns în faza de dezbatere publică. Zeci de tronsoane de bloc vor fi construite într-un regim de înălțime în special cu 10 și 12 etaje, în timp unul dintre imobile ar urma să aibă 22 de etaje.
10:20
Noul sezon al Ligii Campionilor debutează marţi, când sunt programate şase meciuri, celelalte partide urmând să aibă loc miercuri şi joi. Partidele încep la ora 22.00, cu excepţia câtorva întâlniri programate la ora 19.45.
10:20
Cristian Adomniței cere daune de la stat după ce a fost achitat în procesul de corupție # Ziarul de Iasi
La un an și jumătate de la achitare, fostul președinte al Consiliului Județean contraatacă. Cristian Adomniței care a condus CJ în perioada 2012-2015 cere statului și DNA despăgubiri pentru faptul că procurorii i-au distrus cariera politică, dar și indemnizațiile pe care ar fi trebuit să le încaseze dacă și-ar fi dus mandatul până la capăt.
Ieri
03:40
Atenție: veniți cu 3 ore înainte! Aeroportul Iași va fi câteva zile mai aglomerat decât de obicei! Mare pelerinaj hasidic într-un oraș ucrainean # Ziarul de Iasi
Un pelerinaj religios care are loc în fiecare an în orașul ucrainean Uman va aduce mii de credincioși la Iași, de unde vor pleca cu autocarele în țara vecină. Săptămâna viitoare se vor întoarce la Iași ca să ia avionul înapoi spre Israel.
03:40
Ce mai lipsea din traficul ieșean? Zeci de șantiere pentru utilități deschise pe străzi: amenzi și lucrări întârziate în zone ce trebuiau finalizate în vacanță # Ziarul de Iasi
Zeci de șantiere pentru rețele de utilități sunt deschise pe raza orașului. Unii ieșeni reproșează faptul că operatorii nu au lucrat într-un ritm mai susținut pe timpul verii, mai ales că unele lucrări afectează carosabilul și creează probleme suplimentare în trafic.
03:20
Când o ideologie radicală intră în spațiul public, primul ei instrument este cuvântul. Discursul instigator la ură se manifestă prin stigmatizare, dezumanizare, violență. Problema nu este doar existența urii, ci normalizarea acesteia, care devine un fapt social normal. Când insulta devine parte firească a campaniilor electorale, când eticheta ia locul argumentului, societatea pierde anticorpii morali.
03:20
Găinar ieșean lăsat în libertate pe motiv de „economie la buget”. A fost prins șterpelind în mod repetat din Kaufland Podul de Piatră # Ziarul de Iasi
Magistrații Judecătoriei vor să facă o economie la bugetul statului lăsând un găinar în libertate. Acesta ar urma doar să plătească o amendă penală. Procurorii insistă însă pe o condamnare.
03:20
Bazinele de înot-fantomă din Iași: apar în statistici, dispar în realitate. Am găsit totuși unul din ele # Ziarul de Iasi
În Iași, datele oficiale spun că studenții și elevii au la dispoziție trei bazine de înot. Unul ar fi la universitate, altul la un liceu și un al treilea la o școală primară sau gimnazială. Problema e că nimeni nu știe de existența lor. Așa că am pornit în căutarea acestor bazine-fantomă, trecute în statisticile Institutului Național de Statistică, dar imposibil de găsit în realitate.
03:20
Soția șoferului mort în Audi A8 în accidentul de la Dumbrava cere ajutor de la posibili martori: „Nu a fost greșeala lui. A fost o depășire”. Ce spune Poliția ? # Ziarul de Iasi
La mai bine de două săptămâni de la tragicul accident petrecut în localitatea Dumbrava, pe drumul județean spre Vaslui, soția bărbatului decedat nu își găsește liniștea și caută cu disperare martori sau imagini care ar putea clarifica împrejurările în care și-a pierdut viața soțul său.
03:20
Propunere: Centura Iași Est, prin Schitu Duca și Țuțora, finanțată prin SAFE, fondurile militare ale UE? # Ziarul de Iasi
Încape această șosea rapidă în pachetul de finanțare a înarmării Europei, unde a fost împinsă și Autostrada Unirii? Adrian Covăsnianu, de la „Moldova Vrea Autostradă", propune ca, odată cu A8 Pașcani-Prut și cu breteaua spre Aeroport și SRU, să intre la finanțare și Centura Iași Est.
00:30
Echipa bucureşteană Dinamo a învins luni seara, în deplasare, scor 3-0, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a noua din Superligă.
15 septembrie 2025
22:20
Formaţia Unirea Slobozia a învins, luni, în deplasare, cu scorul de 2-0, echipa FC Hermannstadt, în etapa a noua a Superligii.
20:20
Perechea Jaqueline Cristian/Su-Wei Hsieh (România/Taiwan) s-a calificat, luni, în sferturile de finală ale probei de dublu de la Korean Open, turneu WTA500, cu premii de peste un milion de dolari.
20:20
EXCLUSIV Mijlocaș de 1,93 metri, cu peste 100 de meciuri în prima ligă din Serbia, adus de Politehnica # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași continuă să întărească lotul de jucători în condițiile în care startul de sezon este mult sub așteptări.
19:20
Noul Mers al Trenurilor 2025-2026: mai multe Intercity spre Moldova. Unele trenuri cu distanțe lungi de la Iași vor face și mai mult pe traseu # Ziarul de Iasi
Apar noi detalii privind programul de circulație feroviară care va intra în vigoare pe 14 decembrie. Potrivit „Club Feroviar", pe unele rute călătoria se scurtează, pe altele se lungește, iar noile trenuri Alstom Coradia Stream vor fi introduse treptat în circulație pe noi rute.
18:20
Semnarea formularelor de consimțământ într-o clinică stomatologică nu este doar o formalitate birocratică, ci un pas esențial în protejarea sănătății și drepturilor pacientului. În clinica Esthetics, procesul este tratat cu seriozitate și transparență, pentru ca fiecare pacient să se simtă bine informat și mult mai încrezător.
16:20
Neymar s-a accidentat la începutul meciului disputat, duminică, de Santos pe terenul echipei Atlético Mineiro. Deşi acest lucru nu l-a împiedicat să continue partida, el şi-a exprimat nemulţumirea faţă de suprafaţa sintetică pe reţelele de socializare, scrie news.ro. Articolul Neymar nu vrea să joace pe teren sintetic: Este o porcărie apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Fotbal: Marian Barbu și Istvan Kovacs vor arbitra în prima etapă a Ligii Campionilor # Ziarul de Iasi
Arbitrul român Marian Barbu va conduce în premieră un meci din Liga Campionilor la fotbal, după ce a fost delegat de UEFA la partida dintre Slavia Praga și Bodo/Glimt, care va avea loc miercuri, de la ora 19:45, pe Eden Arena din capitala Cehiei, potrivit site-ului forului continental, scrie Agerpres. Articolul Fotbal: Marian Barbu și Istvan Kovacs vor arbitra în prima etapă a Ligii Campionilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Te urmărește angajatorul pe calculator? Ce riscă firmele care își „spionează” angajații prin tot felul de aplicații instalate # Ziarul de Iasi
Firmele care instalează pe calculatoare aplicații de supraveghere a angajaților fără să respecte legea riscă sancțiuni serioase. ANSPDCP poate aplica avertismente sau amenzi, firmele sunt obligate să oprească imediat monitorizarea ilegală și să-și ajusteze procedurile interne. Articolul Te urmărește angajatorul pe calculator? Ce riscă firmele care își „spionează” angajații prin tot felul de aplicații instalate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Manchester United „s-a înrăutăţit” sub conducerea lui Ruben Amorim, afirmă Wayne Rooney # Ziarul de Iasi
Manchester United „s-a înrăutăţit” sub conducerea lui Ruben Amorim, afirmă fostul căpitan al echipei Wayne Rooney, informează BBC, preluat de news.ro. Articolul Manchester United „s-a înrăutăţit” sub conducerea lui Ruben Amorim, afirmă Wayne Rooney apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Ronaldinho va juca la Iași, alături de alți fotbaliști legendari! Evenimentul sportiv al anului în România va avea loc în Copou # Ziarul de Iasi
Celebrul fotbalist brazilian Ronaldinho va juca în premieră, într-un meci demonstrativ, la Iași. El va urca pe gazonul Stadionului Emil Alexandrescu pe data de 29 noiembrie. Evenimentul urmează să fie anunțat joi, la ora 16:00, la hotel Pleiada, în cadrul unei conferințe de presă. Articolul Ronaldinho va juca la Iași, alături de alți fotbaliști legendari! Evenimentul sportiv al anului în România va avea loc în Copou apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Un vânzător de mandarine care nu îndeplinea toate condițiile legale a scăpat de o amendată dată de Fisc datorită unei chichițe juridice de care funcționarii nu au ținut cont # Ziarul de Iasi
Întors în țară după doi ani de absență, un ieșean a fost întâmpinat cu o amendă severă pentru marfa transportată. A cerut să fie exonerat de plata ei, pentru că habar nu avea de modificările legale survenite în timpul absenței sale. Articolul Un vânzător de mandarine care nu îndeplinea toate condițiile legale a scăpat de o amendată dată de Fisc datorită unei chichițe juridice de care funcționarii nu au ținut cont apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Vameșii din Sculeni au amendat un șofer de autobuz din cauză că unii pasageri aveau asupra lor cantitatea legală de țigări # Ziarul de Iasi
Vameșii din Sculeni par să-l fi sancționat pe un șofer deoarece nu le-a dat „dreptul”. El a primit o amendă de 5.000 de lei pentru că asupra unor călători au fost găsite țigări, deși acestea nu depășeau cantitatea regulamentară. Procesul-verbal a fost anulat de judecători, întrucât în instanță nu a fost adusă nicio dovadă că șoferul ar fi încălcat legea. Articolul Vameșii din Sculeni au amendat un șofer de autobuz din cauză că unii pasageri aveau asupra lor cantitatea legală de țigări apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Un bărbat și-a omorât iubita imediat după ce a făcut dragoste cu ea. „Inculpatul nu denotă un minim sentiment autentic de regret” # Ziarul de Iasi
Un ieșean și-a ucis iubita imediat după ce făcuseră dragoste. Motivele crimei nu au putut fi elucidate nici de anchetă, nici de cercetarea judecătorească efectuată în timpul procesului. Articolul Un bărbat și-a omorât iubita imediat după ce a făcut dragoste cu ea. „Inculpatul nu denotă un minim sentiment autentic de regret” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Haideți să fim generoși și să acceptăm o idee mult mai largă. Ce-ar fi să-l clonăm în locul fiecăruia dintre noi pe Bolojan? O țară alcătuită doar din Bolojeni ar deveni, cu siguranță, cea mai înfloritoare din lume. Articolul Odele lui Liiceanu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
FOTO – Un nou accident grav pe „drumul morții” din Moldova – Patru victime după impactul cu un TIR # Ziarul de Iasi
Un grav accident rutier s-a produs, luni dimineaţă, în judeţul Suceava. O persoană a murit şi alte trei sunt rănite după ce un autoturism a intrat sub un TIR, fiind nevoie de intervenţia echipajelor de descarcerare pentru scoaterea uneia dintre victime din autoturism, scrie news.ro. Articolul FOTO – Un nou accident grav pe „drumul morții” din Moldova – Patru victime după impactul cu un TIR apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Sportivii români au obţinut, duminică, opt medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina: 3 medalii de aur, 2 de argint şi 3 de bronz. Articolul Canotaj: Alte opt medalii pentru România la Campionatele Balcanice de la Ioannina apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
08:20
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit. El avea doar 46 de ani şi urma să revină în ring în acest an # Ziarul de Iasi
Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit la vârsta de 46 de ani, potrivit Press Association, transmite News.ro. Articolul Fostul campion mondial la box Ricky Hatton a murit. El avea doar 46 de ani şi urma să revină în ring în acest an apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
A fost relansată licitația pentru amenajarea primei piste de biciclete din zona metropolitană. A treia oară cu noroc? # Ziarul de Iasi
Asociația Zona Metropolitană Iași (ZMI) este la a treia strigare pentru identificarea unui constructor care să realizeze pista de biciclete pe traseul Bârnova – Dobrovăț. Articolul A fost relansată licitația pentru amenajarea primei piste de biciclete din zona metropolitană. A treia oară cu noroc? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Politehnica a ajuns pe 13 în Liga a II-a, la patru puncte de retrogradare și cinci de play-off # Ziarul de Iasi
Etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal a consemnat un nou eșec usturător suferit de Politehnica Iași, care a cedat sâmbătă, cu 0-2, pe terenul modestei formații CS Afumați. Articolul Politehnica a ajuns pe 13 în Liga a II-a, la patru puncte de retrogradare și cinci de play-off apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:30
Iașul văzut de sus: 11 penthouse-uri de vânzare în oraș, între panorame, terase uriașe și prețuri de sute de mii de euro # Ziarul de Iasi
Apartamentele tip penthouse câștigă teren și la Iași, unde dezvoltatorii imobiliari par să fi înțeles că ultimul etaj vinde nu doar metri pătrați, ci și un anumit stil de viață. Încetul cu încetul, ideea că în apartamentul de la ultimul etaj îți va ploua în casă prin acoperișul nereparat de asociația blocului începe să pălească, pe măsură ce noi complexuri rezidențiale se lansează în oraș. Dar care sunt prețurile la care poate fi cumpărată în Iași o astfel de locuință și ce priveliște oferă penthouse-urile ieșene? Am selectat 11 oferte de pe imobiliare.ro, din diverse zone din municipiu sau din imediata apropiere a orașului. Articolul Iașul văzut de sus: 11 penthouse-uri de vânzare în oraș, între panorame, terase uriașe și prețuri de sute de mii de euro apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Interes major din partea firmelor pentru extinderea utilităților în zona Moara de Vânt # Ziarul de Iasi
Licitația pentru extinderea rețelei electrice în Moara de Vânt a intrat în prelungiri. Potențialii ofertanți au solicitat zeci de clarificări în atribuirea contractului cu o valoare de peste 100 milioane lei. Articolul Interes major din partea firmelor pentru extinderea utilităților în zona Moara de Vânt apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
