Liceul din Miroslava se extinde cu o „clădire verde” de 400 mp. Liceeni vor face aici practică
Ziarul de Iasi, 18 septembrie 2025 04:20
Condiția finalizării ei este să nu fie oprită finanțarea obținută prin PNRR. Articolul Liceul din Miroslava se extinde cu o „clădire verde” de 400 mp. Liceeni vor face aici practică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum o oră
05:20
FOTBAL Obiectiv ferm la Poli: victorii acasă cu Metalul Buzău și CS Tunari. Altfel, Tony ar putea să-și facă bagajele # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași încearcă să strângă rândurile după startul prost de sezon în care, în ciuda programului favorabil, a adunat doar opt puncte din șase meciuri. Astfel, Poli a ajuns pe locul XIII al clasamentului Ligii a II-a de fotbal, cu -1 în clasamentul adevărului. Articolul FOTBAL Obiectiv ferm la Poli: victorii acasă cu Metalul Buzău și CS Tunari. Altfel, Tony ar putea să-și facă bagajele apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Nici folosirea în instanță a câinelui bolnav sau a mamei nu i-a fost de ajutor. Punct final în procesul traficantului de droguri de la Glodenii Gândului # Ziarul de Iasi
Condamnat pentru trafic de droguri, un ieșean s-a dat peste cap pentru a demonstra în apel că avea de gând să fumeze cantitatea de 1,5 kg de cannabis găsită la el în mașină. De fapt, spune el, nici măcar nu știa de droguri, ele fiindu-i „plantate” de vreun răuvoitor. Amprentele sale ajunseseră pe unul dintre pachetele cu „iarbă” din cauza polițiștilor. Explicațiile contradictorii nu i-au convins pe judecători, care au menținut pedeapsa inițială. Articolul Nici folosirea în instanță a câinelui bolnav sau a mamei nu i-a fost de ajutor. Punct final în procesul traficantului de droguri de la Glodenii Gândului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Iașul a devenit cel mai tânăr județ din România, arată ultimele statistici. Ieșeanul mediu are vârsta de exact 39,1 ani # Ziarul de Iasi
Iașul a redevenit cel mai tânăr județ al României, cu o vârstă medie a populației de 39,1 ani, potrivit datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică pentru 2024. Aceasta îl menține sub media națională, de 42,7 ani, și marchează revenirea în fruntea clasamentului județelor cu populație tânără, după ce în 2022 și 2023 prima poziție fusese ocupată de Ilfov. Articolul Iașul a devenit cel mai tânăr județ din România, arată ultimele statistici. Ieșeanul mediu are vârsta de exact 39,1 ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 2 ore
04:20
Liceul din Miroslava se extinde cu o „clădire verde” de 400 mp. Liceeni vor face aici practică # Ziarul de Iasi
Condiția finalizării ei este să nu fie oprită finanțarea obținută prin PNRR. Articolul Liceul din Miroslava se extinde cu o „clădire verde” de 400 mp. Liceeni vor face aici practică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Cafenele, restaurante, magazine noi la Aeroportul Iași. „S-au dat” aproape trei sferturi din spațiile comerciale ale celui mai nou terminal de pasageri # Ziarul de Iasi
Este vorba de spațiile comerciale atribuite în urma licitațiilor. Mai multe magazine, cafenele, restaurante, dar și puncte de servicii au fost deschise deja, iar altele sunt în amenajare. Articolul Cafenele, restaurante, magazine noi la Aeroportul Iași. „S-au dat” aproape trei sferturi din spațiile comerciale ale celui mai nou terminal de pasageri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Cinci oferte pentru lucrări de modernizare a Pieței Unirii. Va fi placată cu piatră buciardată # Ziarul de Iasi
Primăria Iași a primit cinci oferte pe proiectul de reabilitare a Pieței Unirii. Valoarea contractului se ridică la 7,5 milioane lei. Articolul Cinci oferte pentru lucrări de modernizare a Pieței Unirii. Va fi placată cu piatră buciardată apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Europa recrutează din Iași: se oferă până la 4.000 euro/lună. Ce posturi sunt disponibile și în ce țări? # Ziarul de Iasi
Sudorii, electricienii și muncitorii în construcții sunt printre cei mai căutați în Europa, cu salarii între 1.500 și 4.000 de euro. În județul Iași, sunt disponibile aproape 900 de locuri de muncă, majoritatea în servicii, industrie și construcții. Articolul Europa recrutează din Iași: se oferă până la 4.000 euro/lună. Ce posturi sunt disponibile și în ce țări? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
De ce ai da Iașul pe Suceava? Motivul surprinzător al plecării șefei Clinicii de Dermatovenerologie a Spitalului „Sf. Spiridon” # Ziarul de Iasi
Conf. dr. Laura Stătescu, fostul șef al Clinicii de Dermatovenerologie de la Spitalul de Urgență „Sf. Spiridon” din Iași, s-a transferat la Spitalul de Urgență din Suceava. Potrivit medicilor de la UPU „Sf. Spiridon”, aceasta a obținut prin concurs un post la Facultatea de Medicină și Științe Biologice din Suceava, iar după relocarea activității didactice a decis să își continue și activitatea medicală acolo. Articolul De ce ai da Iașul pe Suceava? Motivul surprinzător al plecării șefei Clinicii de Dermatovenerologie a Spitalului „Sf. Spiridon” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Săli de gimnastică și bazine de înot „fantomă” la Iași: INS confirmă discrepanțele din statistici descoperite de „Ziarul de Iași”. „Ne cerem scuze” # Ziarul de Iasi
Institutul Național de Statistică reacționează la articolele „Ziarului de Iași” care semnalau discrepanțe în datele oficiale despre infrastructura sportivă. O comună cu doar 127 de copii, de exemplu, figurează cu nouă săli de gimnastică, iar în județ apar bazine de înot inexistente. Articolul Săli de gimnastică și bazine de înot „fantomă” la Iași: INS confirmă discrepanțele din statistici descoperite de „Ziarul de Iași”. „Ne cerem scuze” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 4 ore
03:10
Robert Fico rămâne unul dintre politicienii europeni cu o carieră îndelungată în fruntea executivului și cu o capacitate de revenire pe care puțini i-o bănuiau, după ce în 2018 și-a prezentat demisia în contextul scandalurilor de corupție. S-ar putea ca această nouă linie de conflict să-l ajute în competiția foarte echilibrată cu opoziția centristă moderată din Slovacia, aflată de ani buni – asemenea celei maghiare – în căutarea unui lider. Articolul Cartonaș roșu pentru Robert Fico apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Bărbat din Republica Moldova condamnat pentru viol, reținut la Iași. Urmează să fie extrădat # Ziarul de Iasi
La data de 16 septembrie, polițiștii din cadrul Secției 6 Iași au depistat un bărbat de 39 de ani, cetățean al Republicii Moldova, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă. Articolul Bărbat din Republica Moldova condamnat pentru viol, reținut la Iași. Urmează să fie extrădat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Acțiune a polițiștilor rutieri din Iași: peste 30 de sancțiuni aplicate și 13 permise reținute într-o zi # Ziarul de Iasi
La data de 16 septembrie, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Iași au desfășurat o acțiune pentru menținerea ordinii și liniștii publice, precum și pentru creșterea siguranței pe drumurile din municipiu. Articolul Acțiune a polițiștilor rutieri din Iași: peste 30 de sancțiuni aplicate și 13 permise reținute într-o zi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:10
Pro-rușii din serviciile secrete de peste Prut și complicități cu ieșeni de dincoace, de la noi. Un nume de care ne-am cam săturat, of! # Ziarul de Iasi
Pe azi, una faină, cu ochi albaștri și păr buclat, stimați telespectatori. Da, e ceva despre băieți cu ochi albaștri, de dincolo dar și de dincoace de Prut, totul în legătură cu reținerea de la Timișoara a fostului adjunct al serviciilor secrete basarabene din vremea miliardarului Plahotniuc, Alex Bălan. Articolul Pro-rușii din serviciile secrete de peste Prut și complicități cu ieșeni de dincoace, de la noi. Un nume de care ne-am cam săturat, of! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 6 ore
00:20
Spania ameninţă ca va boicota Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 în cazul calificării Israelului # Ziarul de Iasi
Va participa naţionala Spaniei la Cupa Mondială din 2026? Purtătorul de cuvânt al guvernului, Patxi Lopez, a lăsat să se înţeleagă că Spania ar putea boicota turneul final în cazul calificării echipei Israelului, scrie News.ro. Articolul Spania ameninţă ca va boicota Campionatul Mondial de Fotbal din 2026 în cazul calificării Israelului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 8 ore
23:20
Un fost internaţional sârb a murit în timpul unui meci de fotbal, la câteva minute după ce a marcat. Avea 41 de ani # Ziarul de Iasi
Campion în Ligue 2 în 2009 cu RC Lens, Dejan Milovanovic a decedat marţi pe terenul de fotbal, în timpul unui meci între veterani, în Serbia, relatează RMC Sport, scrie News.ro. Articolul Un fost internaţional sârb a murit în timpul unui meci de fotbal, la câteva minute după ce a marcat. Avea 41 de ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
21:20
Un club de fotbal din Italia a fost plasat sub administrare judiciară după ce autoritățile au descoperit legături cu mafia calabreză # Ziarul de Iasi
Crotone, club din Serie C, a fost plasat sub administrare judiciară pentru un an, după ce poliţia a găsit „dovezi suficiente” ale unei infiltrări generalizate a mafiei, au anunţat procurorii, scrie News.ro. Articolul Un club de fotbal din Italia a fost plasat sub administrare judiciară după ce autoritățile au descoperit legături cu mafia calabreză apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
În ciuda corului ipocrit de „iubitori de pace”, de regulă complici mascați ai terorismului de stat rusesc sau ai terorismului religios arab, războiul global e din ce în ce mai aproape, nu numai hibrid, ci chiar cu morți. Articolul Spirala violenței apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Ghid pentru părinți despre infecțiile copiilor la început de an școlar. Sfaturi utile de la managerul Spitalul de Copii Iași despe reducerea riscului bolilor grave # Ziarul de Iasi
Medicii pediatri atrag atenția că, odată cu începutul noului an școlar și al grădinițelor, părinții trebuie să fie vigilenți în privința numeroaselor infecții care circulă frecvent în colectivitățile de copii. Dr. Cătălina Ionescu, managerul Spitalului de Copii Iași, subliniază că cei mici, având un sistem imunitar în dezvoltare și fiind în contact constant unii cu alții, sunt mai expuși riscului de îmbolnăvire. Articolul Ghid pentru părinți despre infecțiile copiilor la început de an școlar. Sfaturi utile de la managerul Spitalul de Copii Iași despe reducerea riscului bolilor grave apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Fiul lui Ilie Dumitrescu, urmărit penal pentru părăsirea locului accidentului. El a mai fost prins drogat la volan # Ziarul de Iasi
Fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, cunoscut drept Toto Dumitrescu, este urmărit penal pentru părăsirea locului accidentului, în urma unui eveniment rutier în care a fost implicat în weekend. Procurorii solicită instanţei de judecată emiterea unui mandat de arestare pe numele tânărului, având în vedere că testul privind existenţa drogurilor în organismul lui a ieşit pozitiv la cocaină. El nu este prima abatere gravă în trafic, în trecut, Toto Dumitrescu fiind cercetat penal şi condamnat pentru conducere sub influenţa substanţelor psihoactive, scrie news.ro. Articolul Fiul lui Ilie Dumitrescu, urmărit penal pentru părăsirea locului accidentului. El a mai fost prins drogat la volan apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Tenis: Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Korea Open şi o va înfrunta pe Iga Swiatek # Ziarul de Iasi
Sorana Cîrstea, locul 66 WTA, s-a calificat, miercuri, în optimile de finală ale turneului de categorie WTA 500 Korea Open, de la Seul, şi o va înfrunta pe favorita principală şi numărul 2 mondial, poloneza Iga Swiatek. Articolul Tenis: Sorana Cîrstea s-a calificat în optimi la Korea Open şi o va înfrunta pe Iga Swiatek apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
15:20
FOTBAL Tony, antrenorul Politehnicii Iași, după rezultatele proaste din ultimele meciuri: „Nu e criză! Criză e în Ucraina!” # Ziarul de Iasi
Politehnica Iași a organizat astăzi o conferință de presă la care au participat antrenorul principal al echipei, Anthony „Tony” Da Silva și fotbalistul Darius Ghindovean. Articolul FOTBAL Tony, antrenorul Politehnicii Iași, după rezultatele proaste din ultimele meciuri: „Nu e criză! Criză e în Ucraina!” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Caz de anale rutiere – Șofer ieșean condamnat nu atât pentru fapta comisă în trafic cât mai ales pentru nesimțirea de după # Ziarul de Iasi
Un șofer a făcut tot posibilul pentru a-i convinge pe judecători să-l încarcereze. A reușit. Deși legal el nu era considerat recidivist, situație care le permite magistraților să aplice pedepse cu suspendare, pentru Cătălin Grădinariu ei au făcut o excepție. A fost sancționată nu atât fapta, cât nesimțirea ulterioară. Articolul Caz de anale rutiere – Șofer ieșean condamnat nu atât pentru fapta comisă în trafic cât mai ales pentru nesimțirea de după apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Transfer șoc în lumea medicală din Iași. Un cunoscut șef de clinică de la Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” s-a mutat definitiv la Suceava # Ziarul de Iasi
Șeful clinicii de Dermatovenerologie de la Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” din Iași, conf.dr. Laura Stătescu, a plecat de la unitatea medicală. Aceasta s-a transferat la Spitalul de Urgențe din Suceava, anunțul fiind făcut de către unitatea medicală din județul vecin. Articolul Transfer șoc în lumea medicală din Iași. Un cunoscut șef de clinică de la Spitalul de Urgențe „Sf. Spiridon” s-a mutat definitiv la Suceava apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
DNA, descindere la o importantă instituție publică din Iași. Pe cine au luat la ochi procurorii anti-corupție # Ziarul de Iasi
Descinderi ale procurorilor DNA la o instituție publică din Iași. Articolul DNA, descindere la o importantă instituție publică din Iași. Pe cine au luat la ochi procurorii anti-corupție apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Cu cât e scos la vânzare un cunoscut restaurant de pe Sărărie, clădire monument, din apropierea Bodjeucii lui Creangă? Se poate și închiria: 30.000 euro/lună # Ziarul de Iasi
Hanu’ Sărărie, unul dintre cele mai cunoscute restaurante din Copou, a fost scos la vânzare la prețul de 2,9 milioane euro. Clădirea este situată pe strada Sărărie, în apropiere de Bojdeuca lui Ion Creangă și la câțiva pași de casa în care a locuit profesorul Florin Topoliceanu, fost decan și fondator al Facultății de Bioinginerie Medicală de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa“ din Iaşi. Articolul Cu cât e scos la vânzare un cunoscut restaurant de pe Sărărie, clădire monument, din apropierea Bodjeucii lui Creangă? Se poate și închiria: 30.000 euro/lună apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Liga Campionilor: Real Madrid a învins OM, surpriză la Lisabona. Juventus şi Borussia au remizat, scor 4-4 # Ziarul de Iasi
Echipa Real Madrid a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formaţia Olympique Marseille, în prima etapă a Ligii Campionilor. Articolul Liga Campionilor: Real Madrid a învins OM, surpriză la Lisabona. Juventus şi Borussia au remizat, scor 4-4 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Prima ploaie mai „sănătoasă” de toamnă a blocat traficul pe marile artere ale Iașului – FOTO # Ziarul de Iasi
Traficul din Iași a fost, din nou, un coșmar pentru șoferi încă de la primele ore ale dimineții de miercuri. Prima ploaie mai sănătoasă din această toamnă i-a forțat pe mulți ieșeni să urce la volan. Articolul Prima ploaie mai „sănătoasă” de toamnă a blocat traficul pe marile artere ale Iașului – FOTO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
04:20
Iașul va cumpăra încă 10 tramvaie noi: achiziție finanțată din fonduri europene. În total vor fi 60 de tramvaie noi pe străzile din oraș # Ziarul de Iasi
Municipalitatea ieșeană vrea să cumpere 10 tramvaie moderne care să completeze flota înnoită din transportul public. Achiziția este estimată la o valoare de 160 milioane lei (inclusiv TVA). Articolul Iașul va cumpăra încă 10 tramvaie noi: achiziție finanțată din fonduri europene. În total vor fi 60 de tramvaie noi pe străzile din oraș apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Noi detalii despre basarabenii pro-ruși surprinși într-un hotel din Iași: dădeau telefoane manipulatoare. Printre ei s-ar fi aflat și jurnaliști. Ce intenții aveau? # Ziarul de Iasi
Un grup de cetățeni din Republica Moldova, suspectați că desfășurau activități de campanie electorală în favoarea Partidului Socialiștilor al lui Igor Dodon, a fost legitimat de polițiști într-un hotel central din Iași. Autoritățile locale au anunțat că fac schimb de informații cu instituțiile din Republica Moldova și că verificările continuă, în vederea dispunerii de măsuri legale. Articolul Noi detalii despre basarabenii pro-ruși surprinși într-un hotel din Iași: dădeau telefoane manipulatoare. Printre ei s-ar fi aflat și jurnaliști. Ce intenții aveau? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
O grevă complet ilegală. De ce pensia magistraților români e de 8 ori mai mare decât cea medie, iar în Europa e de doar 2-3 ori? # Ziarul de Iasi
Măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvern în ultima vreme, pe care o parte a Puterii le numește „reformiste”, iar o altă parte a aceleiași Puteri și Opoziția le consideră generatoare de haos, au provocat, cum era de așteptat să se întâmple, acțiuni de protest ale unor categorii de angajați. Privații, lipsiți de pârghii reale pentru a contesta deciziile, au înghițit în sec și au început să se scormonească prin buzunare după banii ceruți pentru a astupa gaura pe care tot niște guvernanți, alții, dar din aceleași partide, au creat-o. Bugetarii, mai bine organizați, mai vocali și, la o adică, cu pârghii mai eficiente, au ieșit în stradă, au rămas acasă sau au mers în instanță. Articolul O grevă complet ilegală. De ce pensia magistraților români e de 8 ori mai mare decât cea medie, iar în Europa e de doar 2-3 ori? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Caz rezolvat pe TikTok. Un schimb infantil de replici pe stradă era să ducă la crimă între doi copii. S-a întâmplat pe trotuarul unui cunoscut colegiu ieșean # Ziarul de Iasi
Un „băiețaș de cartier” s-a năpustit cu cuțitul asupra unui băiat pe care nici nu-l cunoștea. Gestul, motivat de un „schimb infantil de replici”, după cum au reținut ulterior anchetatorii, ar fi putut avea consecințe grave, atacatorul vizând gâtul victimei. Articolul Caz rezolvat pe TikTok. Un schimb infantil de replici pe stradă era să ducă la crimă între doi copii. S-a întâmplat pe trotuarul unui cunoscut colegiu ieșean apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Spre Bucium, peste calea ferată. Primăria Iași suplimentează bugetul pentru drumul provizoriu pe lângă pasajul aerian, după eșecul licitației # Ziarul de Iasi
Primăria Iași alocă bani suplimentari pentru amenajarea unui drum provizoriu spre Bucium. Varianta este necesară în contextul începerii lucrărilor la pasajul Socola. Articolul Spre Bucium, peste calea ferată. Primăria Iași suplimentează bugetul pentru drumul provizoriu pe lângă pasajul aerian, după eșecul licitației apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Cu șpagă sau fără șpagă pentru a deveni șef de tren: concurs cu subiecte grele în curtea CFR Călători Iași. Cine a chemat, de fapt, DGA? # Ziarul de Iasi
După o descindere a celor de la Anticorupție în urma căreia nu s-a găsit nimic, fostul director al sucursalei regionale ieșene a negat că el ar fi sesizat presupusele fapte, deși toată lumea îl arăta cu degetul. Cum a fost în realitate? Articolul Cu șpagă sau fără șpagă pentru a deveni șef de tren: concurs cu subiecte grele în curtea CFR Călători Iași. Cine a chemat, de fapt, DGA? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Centura ușoară a Iașului: se reia licitația pentru modernizarea a 16,6 km de drum județean, de la Voinești la Ciurea prin Budești # Ziarul de Iasi
Este lotul ocolit de oferte la prima rundă de licitație pentru construirea Centurii ușoare de ocolire a municipiului Iași. Articolul Centura ușoară a Iașului: se reia licitația pentru modernizarea a 16,6 km de drum județean, de la Voinești la Ciurea prin Budești apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Doi părinți din Iași, condamnați la pușcărie. Au purtat bebelușul fără „scoică” în mașina lor, un BMW roșu. Motivul: nu le plăcea cum arată. Copilul a murit # Ziarul de Iasi
Interesați mai mult de banii pe care femeia îi câștiga din servicii sexuale, doi tineri ieșeni și-au ucis propriul copil. Circumstanțele exacte ale tragediei nu au putut fi stabilite. Judecătorii au apreciat că „cel mai probabil” decesul s-a datorat lovirii repetate a copilului cu capul de interiorul BMW-ului condus de tată, fără a exclude însă și un alt scenariu. Niciunul dintre cei doi nu și-a recunoscut vinovăția, gest care i-a costat libertatea. Articolul Doi părinți din Iași, condamnați la pușcărie. Au purtat bebelușul fără „scoică” în mașina lor, un BMW roșu. Motivul: nu le plăcea cum arată. Copilul a murit apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Traficul din Iași: îmbătrânim la volan. Ora prânzului devine noul vârf. Ieșenii pierd inutil 9 zile de viață pe an în trafic: campioni naționali. Analiză comparativă pe orașe mari # Ziarul de Iasi
Iașul e orașul cu cele mai mari probleme de trafic din România, după București și Timișoara. Un șofer obișnuit pierde aici anual 9,3 zile de viață din cauza aglomerației din trafic, potrivit Indexului de Trafic 2025, realizat de Institutul pentru Orașe Vizionare, iar prin „șofer obișnuit” se înțelege un conducător care parcurge zilnic circa 30 de kilometri, timp de 250 de zile lucrătoare. Articolul Traficul din Iași: îmbătrânim la volan. Ora prânzului devine noul vârf. Ieșenii pierd inutil 9 zile de viață pe an în trafic: campioni naționali. Analiză comparativă pe orașe mari apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
00:20
A început Liga Campionilor: Primul gol din noul sezon, înscris de Promise David (Union Saint-Gilloise) # Ziarul de Iasi
Liga Campionilor a început marţi, cu două meciuri programate de la ora 19.45. Primul gol din nou sezon a fost înscris de Promise David, de la Union Saint-Gilloise, din penalti, în minutul 9. Articolul A început Liga Campionilor: Primul gol din noul sezon, înscris de Promise David (Union Saint-Gilloise) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16 septembrie 2025
23:20
Rugby feminin: O jucătoare franceză, suspendată pentru nouă meciuri pentru că a muşcat o adversară # Ziarul de Iasi
Jucătoarea din linia a treia a echipei Franţei, Axelle Berthoumieu, a fost suspendată, marţi, pentru nouă meciuri de către federaţia internaţională de rugby, pentru că a muşcat o jucătoare irlandeză în timpul sfertului de finală al Cupei Mondiale, scrie news.ro. Articolul Rugby feminin: O jucătoare franceză, suspendată pentru nouă meciuri pentru că a muşcat o adversară apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22:20
Atletism: Legendara Faith Kipyegon a câştigat un al patrulea titlu mondial la 1.500 metri # Ziarul de Iasi
Cu numeroase recorduri şi titluri câştigate, sportiva kenyană Faith Kipyegon, în vârstă de 31 de ani, continuă să scrie istorie în proba de semimaraton şi să inspire mamele sportive, după ce, marţi, a câştigat la Tokyo al patrulea titlu mondial la 1.500 m, scrie news.ro. Articolul Atletism: Legendara Faith Kipyegon a câştigat un al patrulea titlu mondial la 1.500 metri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
21:20
Ana Andreea Beatrice a adus o medalie mondială pentru România – bronz la categoria 55 kilograme, la Campionatul Mondial de Lupte de la Zagreb. Articolul Sport – lupte: Ana Andreea Beatrice a câştigat medalia de bronz la CM de la Zagreb apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
Protest în Piața Unirii din Iași: circa 100 de angajați din învățământ au ieșit în stradă împotriva măsurilor din Educație # Ziarul de Iasi
Nemulțumiri legate de creșterea normei didactice, comasarea școlilor și scăderea plății cu ora i-au scos în stradă pe aproximativ 100 de angajați din învățământul ieșean. Marți, 16 septembrie, dascăli și membri ai personalului educațional s-au adunat în Piața Unirii din Iași pentru a protesta față de măsurile adoptate de Guvern, transmițând mesaje critice la adresa Ministerului Educației și Cercetării. Articolul Protest în Piața Unirii din Iași: circa 100 de angajați din învățământ au ieșit în stradă împotriva măsurilor din Educație apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
19:20
13 basarabeni pro-ruși surprinși într-un hotel din Iași în timp ce sunau cetățeni de peste Prut ca să voteze partidul rusofilului Dodon – G4Media # Ziarul de Iasi
Incident bizar petrecut ieri la Hotelul Internațional din Iași: polițiștii au fost sesizați despre activități suspecte desfășurate de un grup de 13 cetățeni din Republica Moldova cazați în cadrul acestei unități hoteliere, o sursă de la vârful Inspectoratului Județean de Poliție declarând, pentru G4Media.ro, că persoanele respective ar fi fost organizate pentru a suna în Moldova și a convinge alegătorii ca la alegerile parlamentare din 28 septembrie să voteze formațiunea fostului președinte pro-rus Igor Dodon. Articolul 13 basarabeni pro-ruși surprinși într-un hotel din Iași în timp ce sunau cetățeni de peste Prut ca să voteze partidul rusofilului Dodon – G4Media apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Se vede limpede direcţia în care mergem. Radicalizarea oamenilor e tot mai accentuată. Tensiunile cresc în fiecare zi. Se simte în atmosferă o încordare inexplicabilă. (...) Ura izvorăşte din toate direcţiile. Fiecare vrea anihilarea imediată şi definitivă a părţii adverse. Iar asta nu poate însemna decât război, într-o formă sau alta. Articolul Strigătul de bucurie al războiului SAU Cum nu poți evita greșelile înaintașilor apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
16:20
Formula 1 a făcut publice numele circuitelor care vor găzdui o cursă sprint anul viitor. Vor fi şase, la fel ca anul acesta şi anul trecut. Dar noi trasee vor descoperi cursa de sâmbătă, scrie news.ro. Articolul Formula 1: Şase curse sprint şi în calendarul din 2026 apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Profesorii ies în stradă la Iași: 100 de cadre didactice protestează în Piața Unirii # Ziarul de Iasi
În jur de 100 de de cadre didactice au ieșit în stradă marți, 16 septembrie, pentru a protesta împotriva măsurilor adoptate de Guvern în domeniul educației. Manifestarea are loc în Piața Unirii din Iași și este organizată de Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iași. Articolul Profesorii ies în stradă la Iași: 100 de cadre didactice protestează în Piața Unirii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Teren imens, cât pentru un parc industrial, scos la vânzare pe Europeană, lângă avion. Cine e vânzătorul? # Ziarul de Iasi
Primăria Dumești încearcă să vândă 17,3 hectare, dar proiectul de hotărâre nu reușește să adune numărul necesar de voturi în Cponsiliul Local. Ce susține fiecare tabără? Articolul Teren imens, cât pentru un parc industrial, scos la vânzare pe Europeană, lângă avion. Cine e vânzătorul? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Balonul de Aur: Încercare de mituire a unui jurnalist, contactat pentru a promova candidatura lui Dembélé # Ziarul de Iasi
În timp ce voturile pentru următorul Balon de Aur, al cărui câştigător va fi anunţat pe 22 septembrie, s-au încheiat, jurnalistul care reprezintă Australia a dezvăluit că a primit un e-mail de la o agenţie de comunicare care îi propunea să promoveze candidatura lui Ousmane Dembélé, în schimbul unei remuneraţii, scrie news.ro. Articolul Balonul de Aur: Încercare de mituire a unui jurnalist, contactat pentru a promova candidatura lui Dembélé apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
O dezvoltare rezidențială mixtă, propusă în zona industrială, a ajuns în faza de dezbatere publică. Zeci de tronsoane de bloc vor fi construite într-un regim de înălțime în special cu 10 și 12 etaje, în timp unul dintre imobile ar urma să aibă 22 de etaje. Articolul Proiect major pe fosta platformă Terom: zeci de tronsoane de bloc pe 12 hectare apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Noul sezon al Ligii Campionilor debutează marţi, când sunt programate şase meciuri, celelalte partide urmând să aibă loc miercuri şi joi. Partidele încep la ora 22.00, cu excepţia câtorva întâlniri programate la ora 19.45. Articolul Noul sezon al Ligii Campionilor începe diseară. Ce meciuri sunt programate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Cristian Adomniței cere daune de la stat după ce a fost achitat în procesul de corupție # Ziarul de Iasi
La un an și jumătate de la achitare, fostul președinte al Consiliului Județean contraatacă. Cristian Adomniței care a condus CJ în perioada 2012-2015 cere statului și DNA despăgubiri pentru faptul că procurorii i-au distrus cariera politică, dar și indemnizațiile pe care ar fi trebuit să le încaseze dacă și-ar fi dus mandatul până la capăt. Articolul Cristian Adomniței cere daune de la stat după ce a fost achitat în procesul de corupție apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.