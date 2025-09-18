Nici folosirea în instanță a câinelui bolnav sau a mamei nu i-a fost de ajutor. Punct final în procesul traficantului de droguri de la Glodenii Gândului

03:20

Măsurile fiscal-bugetare adoptate de Guvern în ultima vreme, pe care o parte a Puterii le numește „reformiste", iar o altă parte a aceleiași Puteri și Opoziția le consideră generatoare de haos, au provocat, cum era de așteptat să se întâmple, acțiuni de protest ale unor categorii de angajați. Privații, lipsiți de pârghii reale pentru a contesta deciziile, au înghițit în sec și au început să se scormonească prin buzunare după banii ceruți pentru a astupa gaura pe care tot niște guvernanți, alții, dar din aceleași partide, au creat-o. Bugetarii, mai bine organizați, mai vocali și, la o adică, cu pârghii mai eficiente, au ieșit în stradă, au rămas acasă sau au mers în instanță.