„Destul cu Fico! Fico la închisoare!”. Mii de persoane au manifestat împotriva guvernului slovac
Adevarul.ro, 17 septembrie 2025 14:30
Mii de slovaci au protestat marți față de măsurile de austeritate propuse de guvern, în cea mai recentă manifestație împotriva prim-ministrului naţionalist Robert Fico.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
14:30
„Destul cu Fico! Fico la închisoare!”. Mii de persoane au manifestat împotriva guvernului slovac # Adevarul.ro
Mii de slovaci au protestat marți față de măsurile de austeritate propuse de guvern, în cea mai recentă manifestație împotriva prim-ministrului naţionalist Robert Fico.
14:30
Federația de Tenis i-a găsit înlocuitor lui Horia Tecău, plecat de la lotul național sătul de refuzurile jucătoarelor # Adevarul.ro
Echipei de Billie Jean King Cup a României nu are căpitan nejucător de pe 19 august.
14:30
Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a ratat deja trei campanii ofensive împotriva Ucrainei, dar pregătește alte două atacuri majore.
14:30
Criza energetică a Europei se atenuează, dar planează amenințarea sancțiunilor lui Trump pentru cumpărătorii de gaz rusesc. Fără tranzit prin Ucraina iarna aceasta, își poate permite UE să răsufle ușurată?
Acum 30 minute
14:15
Campania „Fii donator pe Arc” se află la cea de-a doua ediție, organizatorii așteptând să participe sportivi și nu numai pe durata întregii zile.
14:15
Daciana Sârbu, detalii despre noul iubit tatuat și înalt: „Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită”. Ce spune despre căsătorie # Adevarul.ro
Daciana Sârbu și Victor Ponta și-au refăcut viețile sentimentale, în urma divorțului care a avut loc în ianuarie 2025, după un mariaj de 19 ani. Zilele trecute, fostul europaralment a postat o fotografie de la o nuntă la care a participat, însoțită de noul ei iubit.
14:15
Primăria Sectorului 4 a anunțat, miercuri, că lucrările de refacere totală a Planşeului Unirii nu au fost sistate, după ce elemente de construcţie vechi au fost identificate într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă Dâmboviţa.
Acum o oră
14:00
Donald și Melania Trump, vizită istorica în Marea Britanie. Sute de protestatarii s-au adunat la Londra și Windsor: „Este la cheremul lui Putin” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump și prima doamnă sunt găzduiți de regele Charles al III-lea și regina Camilla la Castelul Windsor. Liderul american se va întâlni, de asemenea, cu prim-ministrul la reședința sa de la țară, Chequers.
14:00
Părinți condamnați la închisoare cu executare după ce bebelușul lor a murit din cauza unor lovituri căpătate în mașina tatălui. Acesta refuzase să pună un scaun special în BMW # Adevarul.ro
Doi părinți din Iași au fost condamnați definitiv la închisoare, după ce copilul lor, în vârstă de doar câteva luni, a murit în urma unor traumatisme craniene. Instanța i-a găsit vinovați de neglijență gravă.
14:00
Conferința “Benessere - Stare de bine și logevitate”, eveniment sponsorizat de Benesio și susținut de Catena – Farmacia Inimii s-a desfășurat în elegantul salon Le Diplomate - InterContinental Athénée Palace.
13:45
Tacticile rușilor de infiltrare în Kupiansk, dejucate de ucraineni. Soldați ruși, surprinși târându-se prin conducte de gaze # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au dejucat o încercare a trupelor ruse de a se infiltra printr-o conductă subterană în orașul Kupiansk din regiunea Harkov, unde rușii încearcă să stabilească poziții în eforturile lor ofensive, a anunțat armata ucraineană și comandanții care luptă pe acel front.
13:45
Aleksei Navalnîi a fost otrăvit, susține Iulia Navalnaia, potrivit unor analize externe # Adevarul.ro
Iulia Navalnaia, soția liderului decedat al opoziției ruse Aleksei Navalnîi, a declarat că analizele efectuate în laboratoare străine pe probe biologice prelevate de la soțul ei arată că acesta a fost otrăvit înainte să moară.
Acum 2 ore
13:30
CEO-ul Hidroelectrica anunță proiecte fotovoltaice. Primul sistem flotant de panouri fotovoltaice și centrale pe râul Olt # Adevarul.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, pregătește și proiecte în domeniul fotovoltaic, CEO-ul Karoly Borbely arătând că este în curs de implementare primul sistem flotant de panouri fotovoltaice - proiectul pilot NUFĂRUL...
13:15
România inaugurează pajiști submarine de iarbă de mare și recife artificiale. Proiectul care ne plasează pe harta restaurării ecosistemelor marine în Europa # Adevarul.ro
După 20 de ani de eforturi pentru reducerea eroziunii costiere, România inaugurează pajişti submarine de iarbă de mare şi recife artificiale, a anunţat, miercuri, Administraţia Naţională Apele Române (ANAR).
13:15
AQUA Carpatica devine partener oficial al Federației Peruane de Tenis și sărbătorește victoria istorică a echipei naționale peruane în Cupa Davis # Adevarul.ro
AQUA Carpatica, apa minerală naturală cu renume internațional pentru puritatea sa excepțională, anunță cu mândrie semnarea parteneriatului cu Federația Peruană de Tenis, devenind sponsor oficial atât al federației.
13:15
Ministrul Agriculturii a găsit cauza creșterii deficitului. Românii mănâncă prea mult avocado și mozzarella, în loc de „roșii și brânză de la țărani” # Adevarul.ro
Florin Barbu, ministrul Agriculturii spune că avocado a urcat pe primul loc în topul importurilor de fructe şi legume. „Dacă vrem să mâncăm mozzarella și avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, deficitul va crește”, a transmis oficialul.
13:15
Hidroelectrica anunță - Vom depăși un prag psihologic la investiții. CEO-ul Karoly Borbely: Investițiile în noi capacități de producție hidro sunt blocate # Adevarul.ro
”Având în vedere că investițiile în noi capacități de producție hidro sunt blocate, suntem nevoiți să găsim soluții pentru consolidarea portofoliului existent prin lucrări de mentenanță și retehnologizare”, spune CEO-ul Hidroelectrica, Karoly Borbely.
13:00
România, pe lista statelor cu care SUA au planuri nucleare. „Obiectivul Statelor Unite este să colaboreze cu toți aliații” # Adevarul.ro
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a transmis că România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse energetice, inclusiv nucleare.
13:00
Cât câștigă un jucător de tenis aflat pe locul 232 ATP: „Stăm în camere duble, pentru a economisi bani” # Adevarul.ro
Italianul Stefano Travagia a dezvăluit cu câți bani rămâne la finalul anului.
12:45
Imagini cu lupul care a atacat o fetiță pe o plajă din Grecia. Copilul a fost mușcat de spate și are zgârieturi pe abdomen și picior # Adevarul.ro
Atacul unui lup asupra unei fetițe de 5 ani pe o plajă din Neos Marmaras, Halkidiki, a provocat panică în peninsulă. Presa elenă a publicat imagini cu lupul, care se plimbă pe plajă, printre șezlonguri.
12:45
De la Miramagica la Santa’s Land: cum a reinventat Lucia Prăjișteanu parcurile de distracții din România # Adevarul.ro
În 2015, la București se inaugura Miramagica Herăstrău, primul parc de distracții outdoor cu atracții moderne, la standarde de calitate și siguranță occidentale.
Acum 4 ore
12:30
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a sosit miercuri la Kiev, pentru a se întâlni cu înalți oficiali ucraineni, iar pe agenda discuțiilor se vor afla aderarea Ucrainei la UE și sancțiunile împotriva Rusiei, printre alte chestiuni, relatează Kyiv Independent.
12:30
Parlamentarii AUR au depus moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Tema: obstrucționarea funcționării hidrocentralelor # Adevarul.ro
Parlamentarii AUR au depus, miercuri, 17 septembrie, moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989".
12:15
Românii, de acord cu introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat. Cum se împart opiniile între votanții partidelor parlamentare # Adevarul.ro
Trei sferturi dintre români au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat, arată barometrul Informat.ro - Inscop Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1 - 9 septembrie 2025.
12:15
Performanțe de top pe laptopurile ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR cu NVIDIA GeForce RTX seria 50 # Adevarul.ro
Laptopurile ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR ridică standardele în gaming și creație vizuală, fiind echipate cu plăci grafice NVIDIA GeForce RTX din seria 50, construite pe arhitectura revoluționară NVIDIA Blackwell.
12:00
O atenţionare Cod galben de vânt emisă de Administraţiei Naţionale de Meteorologie pentru joi, 18 septembrie, vizează mai multe judeţe din Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei.
12:00
Polonezii caută „locuințe de rezervă” în străinătate după incursiunea dronelor rusești # Adevarul.ro
După incursiunile dronelor rusești în teritoriului Poloniei, interesul cetățenilor polonezi pentru achiziția de locuințe în afara țării a crescut considerabil.
12:00
UE ar trebui să integreze Ucraina în arhitectura sa de apărare, spune comisarul Kubilius. Care ar fi planul Rusiei, potrivit lui Zelenski # Adevarul.ro
Ar fi o „mare greșeală” ca UE să nu integreze Ucraina în arhitectura sa de apărare, a declarat Andrius Kubilius, comisarul european pentru industria de apărare și spațiu, pentru Kyiv Independent, într-un interviu publicat marți.
11:45
Călin Georgescu se compară cu Trump și Kirk: „Oligarhia globalist-sorosistă a înlocuit argumentul cu glonțul”. Susținătorii săi s-au încăierat cu jandarmii la sediul Poliției Ilfov # Adevarul.ro
Fostul candidat extremist, Călin Georgescu, susține că rechizitoriul în cazul său este „o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuze, doar s-au schimbat actorii”. Georgescu a ajuns miercuri dimineață la sediul IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar.
11:45
Neînțelegeri în coaliție: PSD se opune eliminării plafonării prețurilor la alimentele de bază. Datele prezentate de partid # Adevarul.ro
PSD se opune eliminării plafonării la prețurilor la alimentele de bază, prezentând în ședința coaliției de guvernare rezultatele plafonărilor din ultimii doi ani.
11:45
Tragedie în Argeș. Trei oameni au murit într-un accident pe DN 7, în care au fost implicate un autoturism și o cisternă. Traficul este blocat # Adevarul.ro
Trei persoane au murit miercuri, 17 septembrie, în urma unui accident rutier produs pe DN 7 Pitești - Râmnicu Vâlcea, în zona localității argeșene Bascov. Traficul rutier este blocat în zonă.
11:30
Grindeanu, replică după ce Kremlinul a negat orice ingerință în alegerile din România: „Negarea repetată nu schimbă realitatea” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a reacționat la replica Kremlinului privind dosarul instrumentat de Parchetul General pe tema ingerinței ruse în alegerile din România.
11:30
Pedeapsa pregătită de stabor în cazul crimei din Craiova. Bărbatul ucis în luptele de stradă a fost înmormântat astăzi # Adevarul.ro
Apar detalii în legătură cu luptele de stradă soldate sâmbătă cu moartea unei persoane în Craiova.
11:15
Consilierul lui Nicușor Dan prezice desființarea unor județe și localități: „Nu avem nevoie”. Burnete: „Computerele cuantice și primarii lui Caragiale nu pot coexista” # Adevarul.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete consideră că „nu avem nevoie de atâtea județe și localități și straturi administrative într-o lume în care tehnologia a schimbat radical lucrurile” și spune administrația trebuie regândită pentru „epoca cloud”.
11:15
Zelenski anunță salarii mai mari pentru profesori și burse pentru studenți în 2026, în pofida costurilor legate de războiul cu Rusia # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, în pofida costurilor legate de războiul cu Rusia, salarii mai mari pentru profesori și burse pentru studenții ucraineni pentru anul viitor.
11:15
123Credit.ro și Liziera de Lac anunță un parteneriat pentru facilitarea achizițiilor de locuințe în cel mai nou proiect verde de lângă București # Adevarul.ro
Ce se întâmplă când un proiect rezidențial construit în mijlocul naturii se întâlnește cu o platformă digitală care a reinventat modul în care obții un credit ipotecar?
11:00
De ce poziția în timpul somnului are un impact direct asupra sănătății inimii și stomacului # Adevarul.ro
Cei mai mulți dintre noi judecăm odihna nocturnă după durata somnului. Cu toate acestea, studiile confirmă faptul că poziția în care dormi joacă, de asemenea, un rol semnificativ în sănătatea umană, în special pentru stomac și inimă.
10:45
Ce amendă au luat doi adolescenți care au urinat într-un vas cu supă, la un local al celui mai celebru lanț de restaurante din China # Adevarul.ro
Doi adolescenți care au urinat într-o oală cu supă la un celebru restaurant hotpot din China au fost condamnați la plata a 2,2 milioane de yuani (309.000 de dolari) către două companii de catering din China.
10:45
Varșovia, prinsă în capcana Kremlinului. Atacul cu drone rusești a scos la iveală tensiunile politice interne din Polonia # Adevarul.ro
Deși avertismentele privind pericolul extinderii agresiunii ruse către Vest au fost constante în discursul politic de la Varșovia, realitatea a lovit dur pe 10 septembrie, când aproape 20 de drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei.
10:45
Actorul Michael Keaton comentează sarcastic moartea lui Charlie Kirk: „Ironia că a fost ucis cu o armă e incredibilă” # Adevarul.ro
Michael Keaton a subliniat ironia „incredibilă” a morții lui Charlie Kirk, care a fost ucis de un glonț, după ce și-a dedicat viața contestării controlului armelor.
Acum 6 ore
10:15
Noua colaborare Nikon | RED: Dacă îți dorești producții de amploare atunci noul model Nikon ZR este pentru tine! # Adevarul.ro
Nikon | RED extinde gama de aparate foto Z CINEMA adăugând aparatul foto cinematografic pe cadru întreg Nikon ZR.
10:00
Scandal în SUA: republicanii au aprobat o lege pentru a-i judeca ca adulți pe minorii de 14 şi 15 ani care comit infracţiuni în Washington D.C. # Adevarul.ro
Camera Reprezentanților din Statele Unite, controlată de republicani, a aprobat o lege ce permite judecarea ca adulți a minorilor cu vârste de 14 -15 ani pentru anumite infracțiuni violente comise în Washington D.C.
10:00
Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu, faţă în faţă, într-o ședinţă decisivă pentru soarta Guvernului. Premierul discută cu demisia pe masă # Adevarul.ro
Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu vor sta faţă în faţă, miercuri, în încercarea de a rezolva problemele ce au generat scandalurile din interiorul Guvernului. Ședința este una decisivă pentru soarta Executivului.
10:00
Olandezul care a avut grijă de Chivu la Ajax rupe tăcerea: „Fanii nu-l plăceau, nu vorbea cu nimeni. Cu Ibrahimovic , aproape a ajuns la bătaie” # Adevarul.ro
În 2002, Cristian Chivu devenea campion cu Ajax Amsterdam. După 23 de ani, îi înfruntă pe „lăncieri” în Liga Campionilor.
10:00
Departamentului de Justiţie al SUA retrage de pe site-ul oficial un document despre violenţa extremei drepte # Adevarul.ro
Un document despre violenţa extremei drepte radicale din Statele Unite a fost retras de pe site-ul Departamentului de Justiţie american, a constatat marţi AFP.
10:00
Două BMW-uri distruse într-o intersecţie din Constanţa, după ce s-au izbit violent. Patru persoane au fost rănite # Adevarul.ro
Accident grav în Constanța. Patru persoane au fost rănite, noaptea trecută, după ce două BMW-uri s-au ciocnit la intersecția Bulevardului Mamaia cu strada Ion Rațiu din municipiul Constanța. Patru persoane au fost rănite.
09:45
OpenAI a anunțat marți că va lansa o versiune dedicată a ChatGPT, cu controale parentale, pentru utilizatorii sub 18 ani, în contextul în care compania de inteligență artificială este presată să îmbunătățească măsurilor de siguranță pentru adolescenți.
09:45
Baza militară de la Mihail Kogălniceanu, esențială pentru viitorul Ucrainei, spune un fost comandant NATO # Adevarul.ro
România devine un punct nevralgic pe harta de securitate a Europei de Est.
09:30
Revoluție la Benfica, după 2-3 cu Qarabag. Portughezii vor să-l aducă pe antrenorul pe care l-au bătut # Adevarul.ro
Benfica Lisabona și-a dat afară antrenorul.
09:30
Imagini spectaculoase la malul Mării Negre. Zeci de păsări flamingo au poposit pe lacul Nuntaşi # Adevarul.ro
Imagini spectaculoase la malul Mării Negre. Sute de păsări flamingo au poposit în apropiere de litoralul românesc, pe lacul Nuntași.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.