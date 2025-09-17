Bruxellesul vrea să sancționeze Israelul și să impună tarife de miliarde pe fondul războiului din Gaza

15:15

Kremlinul nu este interesat nici de trocuri teritoriale, nici de redeschiderea comerțului cu Statele Unite când vine vorba de Ucraina — aceasta este poziția transmisă public de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un nou episod de retorică justificativă, amplu mediatizat de presa afiliată