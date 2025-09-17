Fostul șef CNAS, pus de îndată în libertate de Înalta Curte. Lucian Duță a fost condamnat la 6 ani de închisoare pentru mită
Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus „punerea în libertate de îndată”, a fostului şef al Casei Naţionale de Sănătate, Lucian Duţă, în cadrul unei căi extraordinare de atac.
Implicarea civică a profesorilor ar trebui să fie un aspect lăudabil, nu poți cere civism dacă nu practici civism. Și atunci, ce e greșit când membrii de partid au funcții în educație?
Toto Dumitrescu, cercetat penal după ce a fugit de la locul accidentului. Procurorii cer arestarea preventivă # Adevarul.ro
Actorul Toto Dumitrescu este cercetat penal după ce a fost implicat într-un accident rutier în București și a părăsit locul incidentului, lăsând în urmă o victimă rănită.
Bruxellesul vrea să sancționeze Israelul și să impună tarife de miliarde pe fondul războiului din Gaza # Adevarul.ro
UE pregătește tarife și sancțiuni împotriva Israelului, vizând oficiali din guvernul Netanyahu, pe fondul acuzațiilor de abuzuri în Gaza. Bruxellesul spune că măsurile urmăresc ameliorarea situației umanitare.
Liderii coaliției și-au împărțit posturile de prefecți, subprefecți și șefii în agențiile de stat. PSD și PNL au cedat din posturile cerute de USR, însă într-o măsură mult mai mică față de a cerut inițial partidul condus de Dominic Fritz.
Gigi Becali a devenit viral pe TikTok, după ce a dat în stânga și-n dreapta bani unor tineri # Adevarul.ro
Gigi Becali, 67 de ani, este patron la FCSB din 2003.
Oponentul lui Putin îl critică pe Nicușor Dan: „A-ți arăta frica față de un dictator nu face decât să garanteze rezultatul de care te temi” # Adevarul.ro
Unul dintre cei mai importanți oponenți ai lui Vladimir Putin, Garry Kasparov, îl critică pe președintele României, Nicușor Dan, susținând că a legitimat practic atacurile rusești asupra populației civile din Ucraina prin refuzul de instituire a unei zone de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.
China a descris miercuri acordul-cadru convenit la Madrid privind transferul aplicației TikTok sub control american drept „o situație câștig reciproc”, potrivit unui editorial publicat în presa de stat.
Peste naționala feminină de handbal a României vine campioana lumii. Tricolorele sunt la răscruce de drumuri # Adevarul.ro
Naționala feminină de handbal a României își prezintă joi și sâmbătă noua față, lipsită de Cristina Neagru, retrasă din activitate.
Student din Texas, exmatriculat după ce a fost filmat parodiind asasinarea lui Charlie Kirk # Adevarul.ro
Un student de la Universitatea de Stat din Texas a fost exmatriculat după ce a fost filmat parodiind asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.
Rusia și NATO se află în prezent într-o fază de confruntare deschisă, care n-a mai fost văzută de la sfârșitul Războiului Rece, însă dar doar o parte pare să recunoască acest fapt, scrie Kyiv Independent.
Serghei Lavrov: În problema Ucrainei, Putin nu poate fi „tentat” cu un schimb de teritorii sau cu reluarea comerțului cu SUA # Adevarul.ro
Kremlinul nu este interesat nici de trocuri teritoriale, nici de redeschiderea comerțului cu Statele Unite când vine vorba de Ucraina — aceasta este poziția transmisă public de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un nou episod de retorică justificativă, amplu mediatizat de presa afiliată
O sportivă din SUA i-a jignit pe chinezii care mănâncă broaște: „Nu sunt ele veninoase?”. A fost lovită în plin de „valul” asiatic # Adevarul.ro
Americanca Taylor Townsend (29 de ani, 1 WTA la dublu) și-a pus cenușă-n cap, după ce i-a jignit pe cei care mănâncă broaște țestoase.
Premierul moldovean avertizează că Moscova vrea să cumpere mai multe voturi decât la alegerile din 2024 # Adevarul.ro
Premierul moldovean, Dorin Recean, avertizează că Moscova intenționează să cumpere mai multe voturi decât la alegerile din 2024, an în care aproximativ 8% dintre voturi au fost fraudate. Șeful Cabinetului de miniștri subliniază că se urmărește influențarea votului atât în țară, cât și în diasporă.
Prima reacție a Kremlinului după ce România a dezvăluit amestecul Rusiei în campania lui Călin Georgescu: „Nu, nu se potrivește cu adevărul” # Adevarul.ro
Kremlinul a respins acuzațiile formulate de procurorul general al României, Alex Florența, potrivit cărora Rusia a intervenit în alegerile prezidențiale printr-o campanie online de amploare, de pe urma căreia a beneficiat fostul candidat extremist, Călin Georgescu.
Un copil de clasa a IX-a a tras cu un pistol în timpul pauzei. Minorul a fost reținut de poliție # Adevarul.ro
Un elev de clasa a IX-a a fost reținut în Bulgaria, după ce a venit la școală cu un pistol cu care a început să tragă în clasă în timpul unei pauze.
Interlop român, urmărit internațional, prins de Poliția Capitalei la un priveghi. Individul este cunoscut sub numele de „Petita” # Adevarul.ro
Un bărbat de 34 de ani, căutat de autoritățile din Belgia pentru mai multe furturi organizate, a fost depistat aseară de polițiștii bucureșteni.
Inflația din România, de trei ori mai mare decât media din UE în luna august. Ce scumpiri s-au înregistrat la principalele categorii de mărfuri # Adevarul.ro
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a rămas stabilă în luna august la 2,4%, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,5%, potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
Simona Halep face primii pași în viața de după tenis: „La 17 ani, am plecat de acasă și mi-am lăsat familia în urmă” # Adevarul.ro
Experți de renume și lideri din mediul de afaceri, reprezentanți ai sectorului public din România și din țările din Europa de Sud-Est participă, în perioada 17 - 18 septembrie, la cea de-a doua ediție a evenimentului Impact Bucharest.
„Destul cu Fico! Fico la închisoare!”. Mii de persoane au manifestat împotriva guvernului slovac # Adevarul.ro
Mii de slovaci au protestat marți față de măsurile de austeritate propuse de guvern, în cea mai recentă manifestație împotriva prim-ministrului naţionalist Robert Fico.
Federația de Tenis i-a găsit înlocuitor lui Horia Tecău, plecat de la lotul național sătul de refuzurile jucătoarelor # Adevarul.ro
Echipei de Billie Jean King Cup a României nu are căpitan nejucător de pe 19 august.
Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a ratat deja trei campanii ofensive împotriva Ucrainei, dar pregătește alte două atacuri majore.
Criza energetică a Europei se atenuează, dar planează amenințarea sancțiunilor lui Trump pentru cumpărătorii de gaz rusesc. Fără tranzit prin Ucraina iarna aceasta, își poate permite UE să răsufle ușurată?
Campania „Fii donator pe Arc” se află la cea de-a doua ediție, organizatorii așteptând să participe sportivi și nu numai pe durata întregii zile.
Daciana Sârbu, detalii despre noul iubit tatuat și înalt: „Nu mă ascund, nu mint, sunt bine, liniștită”. Ce spune despre căsătorie # Adevarul.ro
Daciana Sârbu și Victor Ponta și-au refăcut viețile sentimentale, în urma divorțului care a avut loc în ianuarie 2025, după un mariaj de 19 ani. Zilele trecute, fostul europaralment a postat o fotografie de la o nuntă la care a participat, însoțită de noul ei iubit.
Primăria Sectorului 4 a anunțat, miercuri, că lucrările de refacere totală a Planşeului Unirii nu au fost sistate, după ce elemente de construcţie vechi au fost identificate într-o zonă adiacentă plăcii de beton ce acoperă Dâmboviţa.
Donald și Melania Trump, vizită istorica în Marea Britanie. Sute de protestatarii s-au adunat la Londra și Windsor: „Este la cheremul lui Putin” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump și prima doamnă sunt găzduiți de regele Charles al III-lea și regina Camilla la Castelul Windsor. Liderul american se va întâlni, de asemenea, cu prim-ministrul la reședința sa de la țară, Chequers.
Părinți condamnați la închisoare cu executare după ce bebelușul lor a murit din cauza unor lovituri căpătate în mașina tatălui. Acesta refuzase să pună un scaun special în BMW # Adevarul.ro
Doi părinți din Iași au fost condamnați definitiv la închisoare, după ce copilul lor, în vârstă de doar câteva luni, a murit în urma unor traumatisme craniene. Instanța i-a găsit vinovați de neglijență gravă.
Conferința “Benessere - Stare de bine și logevitate”, eveniment sponsorizat de Benesio și susținut de Catena – Farmacia Inimii s-a desfășurat în elegantul salon Le Diplomate - InterContinental Athénée Palace.
Tacticile rușilor de infiltrare în Kupiansk, dejucate de ucraineni. Soldați ruși, surprinși târându-se prin conducte de gaze # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au dejucat o încercare a trupelor ruse de a se infiltra printr-o conductă subterană în orașul Kupiansk din regiunea Harkov, unde rușii încearcă să stabilească poziții în eforturile lor ofensive, a anunțat armata ucraineană și comandanții care luptă pe acel front.
Aleksei Navalnîi a fost otrăvit, susține Iulia Navalnaia, potrivit unor analize externe # Adevarul.ro
Iulia Navalnaia, soția liderului decedat al opoziției ruse Aleksei Navalnîi, a declarat că analizele efectuate în laboratoare străine pe probe biologice prelevate de la soțul ei arată că acesta a fost otrăvit înainte să moară.
CEO-ul Hidroelectrica anunță proiecte fotovoltaice. Primul sistem flotant de panouri fotovoltaice și centrale pe râul Olt # Adevarul.ro
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, pregătește și proiecte în domeniul fotovoltaic, CEO-ul Karoly Borbely arătând că este în curs de implementare primul sistem flotant de panouri fotovoltaice - proiectul pilot NUFĂRUL...
România inaugurează pajiști submarine de iarbă de mare și recife artificiale. Proiectul care ne plasează pe harta restaurării ecosistemelor marine în Europa # Adevarul.ro
După 20 de ani de eforturi pentru reducerea eroziunii costiere, România inaugurează pajişti submarine de iarbă de mare şi recife artificiale, a anunţat, miercuri, Administraţia Naţională Apele Române (ANAR).
AQUA Carpatica devine partener oficial al Federației Peruane de Tenis și sărbătorește victoria istorică a echipei naționale peruane în Cupa Davis # Adevarul.ro
AQUA Carpatica, apa minerală naturală cu renume internațional pentru puritatea sa excepțională, anunță cu mândrie semnarea parteneriatului cu Federația Peruană de Tenis, devenind sponsor oficial atât al federației.
Ministrul Agriculturii a găsit cauza creșterii deficitului. Românii mănâncă prea mult avocado și mozzarella, în loc de „roșii și brânză de la țărani” # Adevarul.ro
Florin Barbu, ministrul Agriculturii spune că avocado a urcat pe primul loc în topul importurilor de fructe şi legume. „Dacă vrem să mâncăm mozzarella și avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, deficitul va crește”, a transmis oficialul.
Hidroelectrica anunță - Vom depăși un prag psihologic la investiții. CEO-ul Karoly Borbely: Investițiile în noi capacități de producție hidro sunt blocate # Adevarul.ro
”Având în vedere că investițiile în noi capacități de producție hidro sunt blocate, suntem nevoiți să găsim soluții pentru consolidarea portofoliului existent prin lucrări de mentenanță și retehnologizare”, spune CEO-ul Hidroelectrica, Karoly Borbely.
România, pe lista statelor cu care SUA au planuri nucleare. „Obiectivul Statelor Unite este să colaboreze cu toți aliații” # Adevarul.ro
Secretarul american al Energiei, Chris Wright, a transmis că România se află pe lista țărilor în care SUA vor să dezvolte resurse energetice, inclusiv nucleare.
Cât câștigă un jucător de tenis aflat pe locul 232 ATP: „Stăm în camere duble, pentru a economisi bani” # Adevarul.ro
Italianul Stefano Travagia a dezvăluit cu câți bani rămâne la finalul anului.
Imagini cu lupul care a atacat o fetiță pe o plajă din Grecia. Copilul a fost mușcat de spate și are zgârieturi pe abdomen și picior # Adevarul.ro
Atacul unui lup asupra unei fetițe de 5 ani pe o plajă din Neos Marmaras, Halkidiki, a provocat panică în peninsulă. Presa elenă a publicat imagini cu lupul, care se plimbă pe plajă, printre șezlonguri.
De la Miramagica la Santa’s Land: cum a reinventat Lucia Prăjișteanu parcurile de distracții din România # Adevarul.ro
În 2015, la București se inaugura Miramagica Herăstrău, primul parc de distracții outdoor cu atracții moderne, la standarde de calitate și siguranță occidentale.
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a sosit miercuri la Kiev, pentru a se întâlni cu înalți oficiali ucraineni, iar pe agenda discuțiilor se vor afla aderarea Ucrainei la UE și sancțiunile împotriva Rusiei, printre alte chestiuni, relatează Kyiv Independent.
Parlamentarii AUR au depus moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Tema: obstrucționarea funcționării hidrocentralelor # Adevarul.ro
Parlamentarii AUR au depus, miercuri, 17 septembrie, moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, cu titlul „Slăbirea securităţii energetice a României prin politici de mediu care obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989".
Românii, de acord cu introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat. Cum se împart opiniile între votanții partidelor parlamentare # Adevarul.ro
Trei sferturi dintre români au o părere bună despre introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat, arată barometrul Informat.ro - Inscop Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1 - 9 septembrie 2025.
Performanțe de top pe laptopurile ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR cu NVIDIA GeForce RTX seria 50 # Adevarul.ro
Laptopurile ROG Zephyrus și ROG Strix SCAR ridică standardele în gaming și creație vizuală, fiind echipate cu plăci grafice NVIDIA GeForce RTX din seria 50, construite pe arhitectura revoluționară NVIDIA Blackwell.
O atenţionare Cod galben de vânt emisă de Administraţiei Naţionale de Meteorologie pentru joi, 18 septembrie, vizează mai multe judeţe din Moldova, Dobrogea şi estul Munteniei.
Polonezii caută „locuințe de rezervă” în străinătate după incursiunea dronelor rusești # Adevarul.ro
După incursiunile dronelor rusești în teritoriului Poloniei, interesul cetățenilor polonezi pentru achiziția de locuințe în afara țării a crescut considerabil.
UE ar trebui să integreze Ucraina în arhitectura sa de apărare, spune comisarul Kubilius. Care ar fi planul Rusiei, potrivit lui Zelenski # Adevarul.ro
Ar fi o „mare greșeală” ca UE să nu integreze Ucraina în arhitectura sa de apărare, a declarat Andrius Kubilius, comisarul european pentru industria de apărare și spațiu, pentru Kyiv Independent, într-un interviu publicat marți.
Călin Georgescu se compară cu Trump și Kirk: „Oligarhia globalist-sorosistă a înlocuit argumentul cu glonțul”. Susținătorii săi s-au încăierat cu jandarmii la sediul Poliției Ilfov # Adevarul.ro
Fostul candidat extremist, Călin Georgescu, susține că rechizitoriul în cazul său este „o copie la indigo a dosarului din 2016 al președintelui Trump, cu aceleași acuze, doar s-au schimbat actorii”. Georgescu a ajuns miercuri dimineață la sediul IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar.
Neînțelegeri în coaliție: PSD se opune eliminării plafonării prețurilor la alimentele de bază. Datele prezentate de partid # Adevarul.ro
PSD se opune eliminării plafonării la prețurilor la alimentele de bază, prezentând în ședința coaliției de guvernare rezultatele plafonărilor din ultimii doi ani.
Tragedie în Argeș. Trei oameni au murit într-un accident pe DN 7, în care au fost implicate un autoturism și o cisternă. Traficul este blocat # Adevarul.ro
Trei persoane au murit miercuri, 17 septembrie, în urma unui accident rutier produs pe DN 7 Pitești - Râmnicu Vâlcea, în zona localității argeșene Bascov. Traficul rutier este blocat în zonă.
