Vulnerabilitate majoră: Uniunea Europeană își fabrică medicamentele în Asia

Astăzi, la 25 de ani de când marele artist Dem Rădulescu a plecat la Domnul să-i înveselească și pe îngeri, ne aducem aminte cu drag și recunoștință de geniul său, de umorul său inconfundabil, de farmecul său irezistibil. Ne amintim de ”Bibanul”, de actorul care a făcut râsul să devină artă și care a transformat orice scenă într-o sărbătoare a vieții.