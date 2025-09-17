România aduce în țară palestinieni grav bolnavi din Gaza, pentru tratament medical

15:00

A vorbi cu animalele tale de companie ca și cum ar fi oameni este mai mult decât un obicei ciudat. Este o fereastră către sănătatea ta emoțională și legătura puternică pe care o ai cu tovarășii tăi blănoși. Psihologia spune că acest ritual zilnic dezvăluie perspective profunde despre modul în care ne conectăm, nu numai cu animalele, ci și cu lumea din jurul nostru.