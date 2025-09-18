România offline: cultura moartă, dar bine păzită

17:10

În fiecare an, în România sunt depistate peste 95.000 de cazuri noi de cancer și aproape 54.000 de oameni își pierd viața. Mai mult, estimările arată că, în următorul deceniu, incidența afecțiunilor oncologice va crește cu 6%. În acest context, o platformă online a fost lansată, astăzi, pentru a-i ajuta pe medici și pacienții oncologici și familiile lor să comunice mai bine.