Asia Express, 17 septembrie 2025. Dan Alexa și Gabi Tamaș, accident în cursa pentru ultima șansă! Momente de panică pentru concurenți: ”Unde e frâna?”
SpyNews, 18 septembrie 2025 00:40
Dan Alexa și Gabi Tamaș au trecut prin momente de panică! Cei doi au făcut accident cu bicicleta tip pedicab, la Asia Express, în ediția din 17 septembrie 2025. Gabi Tamaș a fost la un pas să se rănească! Momentul a fost filmat, iar concurenții au explicat cum s-a întâmplat totul.
• • •
Acum o oră
00:40
Acum 2 ore
23:50
Alina Sorescu îi răspunde lui Alexandru Ciucu! Artista a deslușit la Spynews TV misterul interacțiunilor de pe TikTok # SpyNews
După o mulțime de speculații, Alina Sorescu a făcut declarații la Spynews TV despre presupusele interacțiuni cu Alexandru Ciucu, de pe TikTok. Cântăreața i-a răspuns fostului soț și a dezvăluit dacă a interacționat sau nu cu profilul său.
Acum 4 ore
23:10
Jador și-a botezat băiețelul în mare secret! Cum a arătat evenimentul special din familia manelistului | FOTO # SpyNews
Eveniment special în viața lui Jador! Cântărețul și Oana, soția lui, și-au botezat fiul în mare secret! Soția lui Jador a decis să dezvăluie abia acum ce eveniment important a avut loc în familia lor. Cântărețul și Oana Ciocan au fost copleșiți de emoții la botezul micuțului Avraam.
22:40
Ea este tânăra rănită în accidentul în care a fost implicat și Toto Dumitrescu! Este o sportivă celebră și face parte din WTA | FOTO # SpyNews
Tânăra rănită în accideentul în care a fost implicat și Toto Dumitrescu este sportivă de performanță! Ilinca Dalina Amariei joacă tenis și are o carieră de succes în sport, ocupând locul 384 WTA. După accident, tânăra a fost dusă la spital, unde a primit îngrijiri medicale în ultimele trei zile.
22:10
Vloggerița cu jumătate de milion de urmăritori vorbește, în exclusivitate pentru SpyNews, despre despărțirea de iubitul turc. ”Mi-ar fi greu să am încredere în altă persoană” # SpyNews
Cristina Almășan trece prin momente delicate, după ce a anunțat că ea și tatăl fetiței sale au pus punct poveștii de dragoste. Deși au fost împreună timp de 4 ani, drumurile lor s-au separat, însă pentru binele micuței au rămas în relații bune. Chiar dacă nu mai locuiesc sub același acoperiș, cei trei se văd zilnic. Vloggerița a vorbit, în exclusivitate, despre această perioadă.
22:10
Așa ceva nu s-a mai întâmplat. Un mare artist s-a hotărât cum vrea să moară. Jean Paler, decizie halucinantă! # SpyNews
Jean Paler, decizie halucinantă! Actorul vrea să moară pe scenă. Deși a primit nenumărate avertismente din partea medicilor, acesta este mai hotărât ca niciodată. Jean Paler își îndeplinește ultima dorință cu orice risc!
22:10
E scandal! Gheorghe Turda Vs Mioara Velicu. De la ce a pornit totul, ce spune interpreta, exclusiv # SpyNews
Mioara Velicu a reacționat! Ce a spus artista de muzică populară după ce Gheorghe Turda a atacat-o. De la ce a pornit conflictul, dar și care sunt acuzațiile pe care cântărețul i le-a adus colegei de breaslă.
22:10
Vezi cum se comportă Simona Halep atunci când nu este filmată! Are lumea la picioare şi totuşi... N-ai fi crezut asta niciodată! Paparazzi # SpyNews
Simona Halep, surprinsă la o sesiune lungă de shopping! Fosta tenismenă nu se joacă atunci când vine vorba despre cumpărături, drept dovadă, paparazzii Spynews au filmat-o în timp ce intră dintr-un magazin în altul.
22:10
Oana Cuzino a tremurat la propriu in sala de judecata! Vezi cine a ramas cu banii | Decizie finala pe mostenirea lui Yoav Shtern! # SpyNews
Victorie după victorie, pentru Oana Cuzino și fiica ei, în războiul cu rudele fostului soț, milionarul Yoav Shtern, care a murit în urma unui accident bizar, în urmă cu trei ani.
22:10
Polițistul care a desfigurat un șofer începător, făcut K.O! A fost băgat la apă chiar de colegi| VIDEO # SpyNews
Polițistul Daniel Cherecheș, care a mutilat în bătaie un șofer nevinovat și a fost trimis în judecată, după cum SPYNEWS.ro a dezvăluit, recent, în exclusivitate, a fost făcut K.O. de colegi.
22:00
Asia Express, 17 septembrie 2025. Alina Pușcău, probleme de sănătate! Concurenta nu a putut să plece în cursa pentru ultima șansă # SpyNews
Ediția din 17 septembrie 2025 a început cu probleme pentru Asia Express! Peste noapte, Alina Pușcău s-a confruntat cu probleme de sănătate, motiv pentru care nu a putut să plece în cursa pentru ultima șansă. Concurenta a dezvăluit ce probleme are.
21:30
O rachetă ar fi fost filmată lovind un OZN, provocând o explozie uriașă! Imaginile au stârnit teorii la nivel mondial | VIDEO # SpyNews
O rachetă a fost filmată în timp ce ar lovi un OZN, iar mai apoi provoacă o explozie uriașă. Totul a fost filmat, iar imaginile au stârnit o mulțime de teorii la nivel mondial. Cei care le-au văzut au căutat cu disperare explicații. Iată filmulețul!
Acum 6 ore
20:40
Mireasa – Capriciile Iubirii, sezonul 12. Virgil, apel emoționant cu părinții lui. Concurentul a plâns în hohote când a auzit sfaturile în dragoste ale mamei sale # SpyNews
Emoțiile au atins cote maxime la Mireasa - Capriciile Iubirii, sezonul 12. În ediția din 17 septembrie 2025, Virgil a primit apelul părinților săi, iar conversația cu ei s-a lăsat cu multe lacrimi. Concurentul a plâns în hohote când a auzit sfaturile în dragoste ale mamei sale. Iată ce au discutat!
20:10
Cum face Gabriela Cristea gogoșari opăriți în oțet cu zahăr. O rețetă perfectă de murături pentru iarnă # SpyNews
Gabriela Cristea prezintă cea mai ușoară rețetă de gogoșari opăriți în oțet cu zahăr. Este un preparat ideal pentru iarnă, cu puține ingrediente și un mod de gătire foarte simplu. Dacă vrei să gătești murături pentru iarnă, iată o rețetă ideală.
19:30
Ella Vișan, imagine alături de una dintre cele mai speciale ființe! Fosta concurentă de la Insula Iubirii radiază de fericire: ”Băiatul meu frumos” | FOTO # SpyNews
Ella Vișan și-a emoționat fanii! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a postat imagini superbe cu una dintre cele mai importante ființe din viața ei. Ella Vișan este o mare iubitoare de animale de companie și a dovedit acest lucru în nenumărate rânduri! Iată ce imagine superbă a făcut publică.
Acum 8 ore
19:20
Asociația “Eu te-am făcut, eu te iubesc” trage un semnal de alarmă: mamele sunt în burnout. Adicția de ecrane este percepută ca fiind mai periculoasă decât adicția de droguri.
18:50
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile! Decizie de ultimă oră în cazul lui Toto Dumitrescu # SpyNews
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile! Toto Dumitrescu rămâne în spatele gratiilor, după ce a fugit de la locul accidentului în care a fost implicat duminică, în cartierul Primăverii din București. Fiul lui Ilie Dumitrescu a aflat decizia miercuri după amiază.
18:10
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO # SpyNews
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a ajuns la Brigada Rutieră însoțit de avocatul său. Tânărul a fost adus de polițiști încătușat, iar imaginile surprinse la fața locului de papararazzii Spynews.ro vorbesc de la sine.
18:10
Educatoarea de la grădinița din Timișoara, unde un copil a murit înecat, a fost arestată preventiv! Ce pedeapsă riscă # SpyNews
Educatoarea din Timișoara, de la grădinița unde un copil de aproape 2 ani a murit înecat într-un iaz, a fost arestată preventiv! Femeia este acuzată de ucidere din culpă, după ce l-a lăsat pe Viktor nesupravegheat.
17:40
Cât de mult s-a schimbat Monica Gabor, după ce s-a retras din lumea mondenă! Imagini noi cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu | FOTO # SpyNews
Monica Gabor este o prezență discretă, de când s-a retras din showbizul din România și s-a mutat în Statele Unite ale Americii, alături de Mr. Pink. Fosta doamnă de la Izvorani a trecut printr-o transformare incredibilă și arată impecabil, dovadă fiind ultima imagine pe care a făcut-o publică.
Acum 12 ore
17:00
Patru români, ținuți captivi în Germania! Au fost închiși cu lacătul într-o cameră insalubră și au muncit fără să fie plătiți | FOTO # SpyNews
Patru români au trecut printr-o situație incredibilă! Trei bărbați și o femeie ar fi fost ținuți captivi de un alt român, în Germania. Au mers la muncă, dar au sfârșit prin a fi obligați să lucreze fără să fie plătiți. Locul în care ar fi stat este insalubru.
16:00
Anunț de ultimă oră al Parchetului, în dosarul lui Toto Dumitrescu! Fiul lui Ilie Dumitrescu, pozitiv la cocaină # SpyNews
Toto Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină. Testul INML a ajuns la polițiști, iar tânărul de 28 de ani a consumat, într-adevăr, substanțe interzise. Fiul lui Ilie Dumitrescu va fi cercetat și pentru că a condus sub influența drogurilor.
16:00
Doi părinți din Iași, condamnați după ce copilul lor a murit într-un accident rutier! Au refuzat să pună scaun auto în mașină pentru că „nu arăta bine” # SpyNews
Doi părinți din Iași au fost condamnați la cinci, respectiv patru ani de închisoare cu executare, după ce bebelușul lor a murit într-un accident rutier. Cei doi au fost găsiți vinovați de neglijență gravă, deoarece au refuzat să monteze un scaun auto special pentru copil în mașina pe care o dețineau, pe motiv că „nu le plăcea cum arată”.
16:00
Locul din România care s-a umplut de păsări flamingo roz. Se află în apropiere de Constanța | FOTO # SpyNews
Păsările flamingo roz ajung rar în România. În urmă cu o lună, sute de păsări au venit în apropiere de Constanța. Specialiștii trag, totuși, un semnal de alarmă în rândul celor care le văd și încearcă să le fotografieze sau filmeze.
15:00
Rețeta de macrou în sos roşu cu mămăliguţă după rețeta lui Chef Horia Manea. Ingredientul secret care nu trebuie să lipsească # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, supă cremă de dovleac plăcintar, un fel principal, macrou în sos roşu cu mămăliguţă, şi un desert, magiun de prune.
14:50
Bărbatul ucis în Craiova, în timpul unei răfuieli între clanuri, a fost condus pe ultimul drum. Zeci de persoane au participat la înmormântare | FOTO # SpyNews
Bărbatul ucis în Craiova, în timpul unei răfuieli violente între clanuri, a fost condus pe ultimul drum. Zeci de persoane, printre care familie, apropiați și membri ai comunității, au participat la înmormântare.
14:50
Imagini exclusive cu Toto Dumitrescu, la Brigada Rutieră. Cât de relaxat pare! Nu pare deloc afectat de cele întâmplate # SpyNews
Toto Dumitrescu a fost dus astăzi la Brigada Rutieră. A fost prins de poliție după două zile de căutări și se pare că tânărul de 28 de ani nu pare deloc afectat de faptul că este acuzat că a provocat un accident rutier, din contră. Imagini exclusive cu fiul lui Ilie Dumitrescu.
14:40
Simona de la Mireasa, sezonul 10, s-a despărțit de bărbatul care îi luase locul lui Sorin în afara emisiunii! Cu ce se ocupă în prezent fosta concurentă # SpyNews
Simona și Sorin de la Mireasa, sezonul 10, au avut o relație pentru scurt timp în afara emisiunii. Cei doi au recunoscut ulterior că s-au despărțit, iar de câteva luni, Simona avea un nou iubit. Se pare că bruneta și partenerul ei s-au separat.
14:10
Bogdan Mocanu suferă enorm după despărțirea de iubita lui, Iasmina. Mesajul lui subtil: „Am dat sfaturi tuturor...” # SpyNews
Bogdan Mocanu și iubita lui s-au despărțit. Cei doi au confirmat că nu mai formează un cuplu, după ce au tot fost întrebați de urmăritorii lor ce se întâmplă în relația lor. S-au separat după doar câteva luni în care au fost împreună, iar Bogdan Mocanu pare că suferă enorm, după despărțirea de Iasmina.
13:50
Ce gest a făcut Gigi Becali pentru câțiva elevi din București. Latifundiarul din Pipera nu s-a uitat la bani | VIDEO # SpyNews
Gigi Becali a făcut din nou un gest impresionant, de data aceasta pentru câțiva elevi din București. Latifundiarul din Pipera nu s-a uitat la bani și a reușit să le aducă zâmbetul pe buze adolescenților.
13:20
Ce au făcut Sorin Copilul de Aur și soția lui, după ce presupusa amantă a manelistului a anunțat că a născut. În ce ipostaze s-au afișat cei doi # SpyNews
Presupusa amantă a lui Sorin Copilul ar fi născut de acum aproape două luni. Bruneta l-ar fi făcut tată de băiat pe manelist. Cântărețul și soția lui nu par că sunt afectați de acest episod, din contră, par extrem de fericiți împreună.
12:50
Raluca Ropotan, despre relația cu tatăl ei, Stelian Ogică. Ce relație au, în prezent, cei doi: "Noi tot timpul..." # SpyNews
Raluca Ropotan, fiica celebrului Stelian Ogică a vorbit deschis în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars despre relația pe care o are în prezent cu tatăl ei. Bruneta a spus și cum se înțelege, în prezent, cu părintele ei.
12:40
Zi importantă pentru Tzancă Uraganu și Lambada! Fiul lor cel mic a împlinit un an. Imagini de colecție cu prima iubire a manelistului și cei trei copii | GALERIE FOTO # SpyNews
Zi specială pentru Tzancă Uraganu și Lambada. Cei doi își sărbătoresc fiul cel mic. Yamal Andrei a împlinit un an, iar prima iubire a manelistului a făcut publice imagini adorabile cu băiețelul lor.
Acum 24 ore
12:00
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO # SpyNews
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a ajuns la Brigada Rutieră însoțit de avocatul său. Tânărul a fost adus de polițiști încătușat, iar imaginile surprinse la fața locului de papararazzii Spynews.ro vorbesc de la sine.
12:00
Ispita Andrușca de la Insula iubirii, înțepătură la adresa lui Andrei Lemnaru, după ce el s-a afișat alături de o altă ispită? „Oricât ai căuta...” # SpyNews
Andrei Lemnaru și Andrușca de la Insula iubirii au avut o relație pentru scurt timp, după ce s-au întors în România. Cei doi s-au despărțit, fostul concurent spunând în interviul acordat după trei luni că este un bărbat singur. Doar că, Andrei Lemnaru a început să se afișeze tot mai des alături de o altă ispită din sezonul 9.
11:50
Meteorologii au emis cod galben de vreme severă în România! Avertizarea e valabilă în mai multe județe din țară | HARTĂ # SpyNews
Vremea se schimbă radical! Meteorologii au emis cod galben de vreme severă în România! Avertizarea emisă de specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie este valabilă în mai multe județe din țară și vizează ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Află din rândurile de mai jos care sunt zonele vizate.
11:20
Cum a arătat Iasmina Halas în ziua în care s-a căsătorit civil. Imaginile pe care blondina le-a făcut publice abia acum | FOTO # SpyNews
Iasmina Halas și iubitul ei s-au căsătorit civil în urmă cu câteva săptămâni. Blondina și partenerul ei au spus „Da” în mare secret, urmând ca la anul să facă și cununia religioasă și petrecerea de nuntă. Iasmina Halas a făcut publice imagini de la cununia civilă, însă fără a-i dezvălui chipul soțului ei.
11:20
Roxana Nemeș, ultimele pregătiri înainte de venirea pe lume a bebelușilor ei. Vedeta își va ține curând copiii în brațe | VIDEO # SpyNews
Roxana Nemeș se pregătește cu mari emoții pentru venirea pe lume a copiilor ei. Vedeta a intrat în linie dreaptă cu sarcina și face pregătiri intense înainte să își țină gemenii în brațe.
11:10
George Jaguarul de la Insula Iubirii, dezvăluiri emoționante. Cât de mult a simțit lipsa tatălui în copilărie: "Nu era nimeni..." # SpyNews
George, cunoscut publicului ca „Jaguarul” de la Insula Iubirii, a făcut recent mărturisiri emoționante. Tânărul a spus cât de mult l-a afectat absența tatălui în copilărie. Deși în prezent pare un bărbat puternic și sigur pe el, George a recunoscut că a suferit ani întregi din cauză că părintele său nu i-a fost aproape.
10:50
Presupusa amantă a lui Sorin Copilul de Aur ar fi născut! L-ar fi făcut tată de băiat și vrea ca el să facă testul de paternitate. Reacția tranșantă a manelistului # SpyNews
Presupusa amantă a lui Sorin Copilul de Aur ar fi născut un băiețel. Bruneta ar fi născut în urmă cu aproape două luni și i-ar fi pus copilul numele de Radu Sorin. În prezent, Alina este în Spania și vrea ca manelistul să facă testul de paternitate.
10:40
21 septembrie - eclipsă parțială de Soare. Este puternic emoțională și aduce la suprafață tensiuni ascunse, secrete și lucruri neclare # SpyNews
Ne aflăm într-unul dintre cele mai puternice și mai magice momente ale anului. Portalul Eclipselor. Se spune că acum trecem prin multe schimbări, ies la iveală adevăruri ascunse și emoții uitate.
10:20
Starea de sănătate a lui Donald Trump, motiv de îngrijorare. Președintele ar avea vânătăi pe una dintre mâini. Au fost ascunse strategic de Melania Trump # SpyNews
Ultima apariție a lui Donald Trump a stârnit îngrijorare. Președintele și Melania Trump au aterizat seara trecută în Marea Britanie, pentru întâlnirea cu Regele Charles al III-lea și Regina Camilla. Donald Trump ar avea niște vânătăi pe una dintre mâini, ascunse strategic de soția lui.
09:40
Adriana Bahmuțeanu, detalii despre cununia civilă cu George Restivan. Când va avea loc evenimentul și ce rochie va purta vedeta: "Eu sunt în doliu..." # SpyNews
Adriana Bahmuțeanu se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente din viața sa personală: cununia civilă cu logodnicul ei, George Restivan. Invitată în platoul Spynews TV, vedeta a oferit recent câteva detalii despre marele eveniment, dar și despre ținuta pe care a ales-o pentru această ocazie.
09:40
Noua metodă prin care deținuții din România făceau rost de droguri. Poliția Română trage un semnal de alarmă # SpyNews
Poliția Română trage un semnal de alarmă, după ce mai multe persoane sunt cercetate pentru că ar fi făcut parte dintr-un grup care se ocupa cu traficul de droguri de mare risc. Inclusiv cei care erau în închisoare ar fi făcut rost de substanțe interzise pentru a le vinde mai apoi în penitenciar.
09:20
10.000 de dolari, amenda pe care a primit-o un influencer. Ce s-a întâmplat după ce a închiriat o vilă în California # SpyNews
Un influencer s-a trezit cu o amendă de 10.000 de dolari, după ce a închiriat o vilă în California. Bărbatul a vorbit despre întreaga experiență, spunând că este „pur și simplu un coșmar”.
09:00
Ce semne primește Adriana Bahmuțeanu de la mama ei: "Am găsit pe geam..." Femeia s-a stins din viață cu mai bine de o săptămână în urmă # SpyNews
Prezentă în platoul emisiunii Spynews TV, la mai bine de o săptămână de la moartea mamei sale, Adriana Bahmuțeanu a mărturisit că primește semne de la cea care i-a dat viață, semne care o fac să creadă că legătura dintre ele nu s-a rupt.
08:30
Ștefan Floroaica a izbucnit în lacrimi de dorul Sânzianei Negru, la Asia Express. Momentul care l-a emoționat pe concurent: „N-aș vrea să plâng” # SpyNews
Ștefan Floroaica a plâns la Asia Express, de dorul Sânzianei Negru. Concurentul și Alexandru Ion au ajuns în casa unei femeie, atunci când Ștefan Floroaica a vorbit despre iubita lui și despre faptul că a participat în sezonul 6, pe care l-a câștigat alături de Laura Giurcanu.
Ieri
00:20
Cătălin Botezatu a făcut lumină în cazul scandalului Irinel Columbeanu – Irina! De ce nu a fost invitat fostul afacerist la prezentarea fiicei sale # SpyNews
Cătălin Botezatu a clarificat situația în cazul scandalului dintre Irinel Columbeanu și Irina Columbeanu! Fiica fostului afacerist a participat la o prezentare de modă pentru celebrul designer, însă Irinel Columbeanu nu ar fi fost invitat și nu s-ar fi întâlnit cu fata lui.
00:00
Doliu uriaș la Hollywood! Robert Redford s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani! După o carieră de excepție, actorul legendar și-a dat ultima suflare și a lăsat în urmă producții apreciate la nivel mondial.
16 septembrie 2025
23:40
Asia Express, 16 septembrie 2025. Cum au reacționat localnicii, după ce au degustat ciorbă rădăuțeană gătită de concurenți: ”Un gest foarte urât” # SpyNews
Concurenții de la Asia Express au gătit ciorbă rădăuțeană pentru localnici, în ediția din 16 septembrie 2025. Dacă pentru unii gătitul este o obișnuință, alte echipe au ieșit complet din zona de confort. În cele din urmă, verdictul a fost a localnicilor.
