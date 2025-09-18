Mariana Ionescu Căpitănescu, la un pas să fie victima unei înșelătorii. Cum au încercat escrocii să o păcălească. Declarațiile exclusive ale artistei

12:00

Andrei Lemnaru și Andrușca de la Insula iubirii au avut o relație pentru scurt timp, după ce s-au întors în România. Cei doi s-au despărțit, fostul concurent spunând în interviul acordat după trei luni că este un bărbat singur. Doar că, Andrei Lemnaru a început să se afișeze tot mai des alături de o altă ispită din sezonul 9.