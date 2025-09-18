Mariana Ionescu Căpitănescu, la un pas să fie victima unei înșelătorii. Cum au încercat escrocii să o păcălească. Declarațiile exclusive ale artistei
18 septembrie 2025
Mariana Ionescu Căpitănescu trage un semnal de alarmă, după ce a fost la un pas de a fi înșelată. Escrocii au sunat-o, spunând că este vorba despre dividende care s-au dovedit a fi false. Artista s-a trezit că este înjurată, după ce i-a spus bărbatului care a sunat-o că știe că este o înșelătorie.
• • •
Acum 30 minute
11:50
Mariana Ionescu Căpitănescu, la un pas să fie victima unei înșelătorii. Cum au încercat escrocii să o păcălească. Declarațiile exclusive ale artistei # SpyNews
Mariana Ionescu Căpitănescu trage un semnal de alarmă, după ce a fost la un pas de a fi înșelată. Escrocii au sunat-o, spunând că este vorba despre dividende care s-au dovedit a fi false. Artista s-a trezit că este înjurată, după ce i-a spus bărbatului care a sunat-o că știe că este o înșelătorie.
11:50
Emilia Drăgulin: despre rezolvarea conflictelor prin constelații familiale, sâmbătă, de la ora 14.00, la „Lumea nevăzută” # SpyNews
Sunt lucruri care nu se văd, dar care ne influențează profund. Sunt povești pe care nu ni le amintim, dar le purtăm în gesturi, în alegeri, în frici sau în tăceri. Sunt iubiri neexprimate, traume netrase la lumină, loialități inconștiente care ne leagă de trecutul familiei noastre. Despre toate acestea vorbim sâmbătă, într-o ediție specială a emisiunii „Lumea nevăzută”, alături de Emilia Drăgulin, medic și terapeut, într-o conversație despre metoda constelațiilor familiale, o călătorie terapeutică spre înțelegerea și eliberarea sufletului.
11:40
Artistă cunoscută, prinsă la furat împreună cu soțul! Cântăreața a mai avut și în trecut probleme cu legea # SpyNews
O artistă cunoscută din industria muzicală a ajuns din nou în atenția publicului, dar de această dată nu pentru cariera sa, ci din cauza unui incident rușinos. Ea și soțul ei au fost surprinși în timp ce furau dintr-un magazin.
Acum o oră
11:20
Mihai Morar își sărbătorește mama. Imagine de colecție cu femeia care i-a dat viață: „Prima mea iubire” | FOTO # SpyNews
Zi importantă în familia lui Mihai Morar. Prezentatorul își sărbătorește astăzi mama, așa că a făcut publice imagini rare alături de femeia care i-a dat viață. Mihai Morar a scris un mesaj emoționant, de ziua ei de naștere.
11:20
Cristina Ich, reacție dură: „Ai auzit de dreptul la liberă exprimare?” Ce a deranjat-o pe influenceriță | FOTO # SpyNews
Cristina Ich a avut o reacție tranșantă pe rețelele sociale, după ce a fost criticată pentru faptul că și-a exprimat admirația față de o anumită persoană. Influencerița a transmis un mesaj direct celor care o judecă.
Acum 2 ore
10:50
Olguța Berbec, mesaj emoționant în ziua în care Petrică Mîțu Stoian ar fi împlinit 65 de ani. Ce a transmis artista: "Eu nu-l las ..." | FOTO # SpyNews
Ziua în care îndrăgitul interpret Petrică Mîțu Stoian ar fi împlinit 65 de ani nu a trecut neobservată. Olguța Berbec i-a adus un omagiu emoționant, prin intermediul unui mesaj sincer, plin de dor și recunoștință.
10:40
Maria Marinescu a apelat la psiholog pentru a-și înțelege copiii. Episodul care a determinat-o să ceară ajutorul unui specialist: „Plângeam de nervi” # SpyNews
Maria Marinescu are doi băieți, pe Iacob și Levin. Creatoarea de modă recunoaște că viața de mamă nu este deloc ușoară și că a fost momente în care a simțit că va ceda. A apelat în trecut la psiholog pentru a înțelege cum să acționeze atunci când copiii nu o ascultă.
10:10
A spus că e bolnav, dar a fost filmat ca la concertul Coldplay! Un bărbat a fost prins cu minciuna la un meci. Imaginile au devenit virale | VIDEO # SpyNews
Un bărbat a devenit viral pe internet după ce a fost surprins în tribunele unui meci, trăind intens momentul, deși le spusese șefilor și colegilor că e bolnav și nu se poate prezenta la muncă. Filmarea, difuzată în timpul transmisiunii live, l-a dat de gol, fix cum s-a întâmplat la concertul Coldplay.
Acum 4 ore
10:00
Laura de la Mireasa, sezonul 10, a împlinit 29 de ani! Cum a surprins-o Mihai, de ziua ei de naștere: „Am un soț minunat” # SpyNews
Laura de la Mireasa, sezonul 10, și-a sărbătorit ziua de naștere de curând. Fosta concurentă a împlinit 29 de ani și a sărbătorit alături de Mihai, cel care i-a pregătit o surpriză romantică.
09:30
Melania Trump, apariție spectaculoasă la banchetul de stat de la Castelul Windsor. Ce ținută a purtat Prințesa Kate. Cum a arătat meniul de lux # SpyNews
Aseară, a avut loc banchetul de stat de la Castelul Windsor. Melania Trump a avut o apariție intens comentată, după ce a optat pentru o rochie lungă galbenă, accesorizată cu o curea în talie. Meniul a fost unul de lux și a fost ușor diferit față de prima vizită de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie.
09:30
Zac Efron, transformare incredibilă! Fanii au rămas fără cuvinte. Actorul este total schimbat | FOTO # SpyNews
Zac Efron a stârnit o mulțime de reacții pe rețelele sociale după ce a apărut într-o formă complet diferită față de imaginea cu care fanii erau obișnuiți. Actorul, cunoscut din perioada High School Musical, a trecut printr-o transformare fizică incredibilă. Este total schimbat.
09:00
Președintele Cehiei, surprins în vacanță pe străzile din Craiova! Imagini rare cu oficialul ceh în România | FOTO # SpyNews
Zilele trecute, craiovenii au avut parte de o surpriză de proporții! Președintele Cehiei, Petr Pavel, a fost văzut plimbându-se relaxat pe străzile orașului. Liderul ceh pare să fi ales România ca destinație de vacanță.
08:50
Ce a răspuns Tily Niculae atunci când a fost întrebată dacă mai locuiește cu fostul soț. Cum este viața ei după divorț # SpyNews
Tily Niculae și fostul soț s-au despărțit după 15 ani de căsnicie. Actrița a recunoscut că nu a fost o perioadă deloc ușoară cea de după divorț, dar este puternică în continuare pentru cei doi copii pe care îi au împreună. Vedeta a reacționat, după ce cineva a întrebat-o dacă încă locuiesc împreună.
Acum 12 ore
00:40
Asia Express, 17 septembrie 2025. Dan Alexa și Gabi Tamaș, accident în cursa pentru ultima șansă! Momente de panică pentru concurenți: ”Unde e frâna?” # SpyNews
Dan Alexa și Gabi Tamaș au trecut prin momente de panică! Cei doi au făcut accident cu bicicleta tip pedicab, la Asia Express, în ediția din 17 septembrie 2025. Gabi Tamaș a fost la un pas să se rănească! Momentul a fost filmat, iar concurenții au explicat cum s-a întâmplat totul.
17 septembrie 2025
23:50
Alina Sorescu îi răspunde lui Alexandru Ciucu! Artista a deslușit la Spynews TV misterul interacțiunilor de pe TikTok # SpyNews
După o mulțime de speculații, Alina Sorescu a făcut declarații la Spynews TV despre presupusele interacțiuni cu Alexandru Ciucu, de pe TikTok. Cântăreața i-a răspuns fostului soț și a dezvăluit dacă a interacționat sau nu cu profilul său.
23:10
Jador și-a botezat băiețelul în mare secret! Cum a arătat evenimentul special din familia manelistului | FOTO # SpyNews
Eveniment special în viața lui Jador! Cântărețul și Oana, soția lui, și-au botezat fiul în mare secret! Soția lui Jador a decis să dezvăluie abia acum ce eveniment important a avut loc în familia lor. Cântărețul și Oana Ciocan au fost copleșiți de emoții la botezul micuțului Avraam.
Acum 24 ore
22:40
Ea este tânăra rănită în accidentul în care a fost implicat și Toto Dumitrescu! Este o sportivă celebră și face parte din WTA | FOTO # SpyNews
Tânăra rănită în accideentul în care a fost implicat și Toto Dumitrescu este sportivă de performanță! Ilinca Dalina Amariei joacă tenis și are o carieră de succes în sport, ocupând locul 384 WTA. După accident, tânăra a fost dusă la spital, unde a primit îngrijiri medicale în ultimele trei zile.
22:10
Vloggerița cu jumătate de milion de urmăritori vorbește, în exclusivitate pentru SpyNews, despre despărțirea de iubitul turc. ”Mi-ar fi greu să am încredere în altă persoană” # SpyNews
Cristina Almășan trece prin momente delicate, după ce a anunțat că ea și tatăl fetiței sale au pus punct poveștii de dragoste. Deși au fost împreună timp de 4 ani, drumurile lor s-au separat, însă pentru binele micuței au rămas în relații bune. Chiar dacă nu mai locuiesc sub același acoperiș, cei trei se văd zilnic. Vloggerița a vorbit, în exclusivitate, despre această perioadă.
22:10
Așa ceva nu s-a mai întâmplat. Un mare artist s-a hotărât cum vrea să moară. Jean Paler, decizie halucinantă! # SpyNews
Jean Paler, decizie halucinantă! Actorul vrea să moară pe scenă. Deși a primit nenumărate avertismente din partea medicilor, acesta este mai hotărât ca niciodată. Jean Paler își îndeplinește ultima dorință cu orice risc!
22:10
E scandal! Gheorghe Turda Vs Mioara Velicu. De la ce a pornit totul, ce spune interpreta, exclusiv # SpyNews
Mioara Velicu a reacționat! Ce a spus artista de muzică populară după ce Gheorghe Turda a atacat-o. De la ce a pornit conflictul, dar și care sunt acuzațiile pe care cântărețul i le-a adus colegei de breaslă.
22:10
Vezi cum se comportă Simona Halep atunci când nu este filmată! Are lumea la picioare şi totuşi... N-ai fi crezut asta niciodată! Paparazzi # SpyNews
Simona Halep, surprinsă la o sesiune lungă de shopping! Fosta tenismenă nu se joacă atunci când vine vorba despre cumpărături, drept dovadă, paparazzii Spynews au filmat-o în timp ce intră dintr-un magazin în altul.
22:10
Oana Cuzino a tremurat la propriu in sala de judecata! Vezi cine a ramas cu banii | Decizie finala pe mostenirea lui Yoav Shtern! # SpyNews
Victorie după victorie, pentru Oana Cuzino și fiica ei, în războiul cu rudele fostului soț, milionarul Yoav Shtern, care a murit în urma unui accident bizar, în urmă cu trei ani.
22:10
Polițistul care a desfigurat un șofer începător, făcut K.O! A fost băgat la apă chiar de colegi| VIDEO # SpyNews
Polițistul Daniel Cherecheș, care a mutilat în bătaie un șofer nevinovat și a fost trimis în judecată, după cum SPYNEWS.ro a dezvăluit, recent, în exclusivitate, a fost făcut K.O. de colegi.
22:00
Asia Express, 17 septembrie 2025. Alina Pușcău, probleme de sănătate! Concurenta nu a putut să plece în cursa pentru ultima șansă # SpyNews
Ediția din 17 septembrie 2025 a început cu probleme pentru Asia Express! Peste noapte, Alina Pușcău s-a confruntat cu probleme de sănătate, motiv pentru care nu a putut să plece în cursa pentru ultima șansă. Concurenta a dezvăluit ce probleme are.
21:30
O rachetă ar fi fost filmată lovind un OZN, provocând o explozie uriașă! Imaginile au stârnit teorii la nivel mondial | VIDEO # SpyNews
O rachetă a fost filmată în timp ce ar lovi un OZN, iar mai apoi provoacă o explozie uriașă. Totul a fost filmat, iar imaginile au stârnit o mulțime de teorii la nivel mondial. Cei care le-au văzut au căutat cu disperare explicații. Iată filmulețul!
20:40
Mireasa – Capriciile Iubirii, sezonul 12. Virgil, apel emoționant cu părinții lui. Concurentul a plâns în hohote când a auzit sfaturile în dragoste ale mamei sale # SpyNews
Emoțiile au atins cote maxime la Mireasa - Capriciile Iubirii, sezonul 12. În ediția din 17 septembrie 2025, Virgil a primit apelul părinților săi, iar conversația cu ei s-a lăsat cu multe lacrimi. Concurentul a plâns în hohote când a auzit sfaturile în dragoste ale mamei sale. Iată ce au discutat!
20:10
Cum face Gabriela Cristea gogoșari opăriți în oțet cu zahăr. O rețetă perfectă de murături pentru iarnă # SpyNews
Gabriela Cristea prezintă cea mai ușoară rețetă de gogoșari opăriți în oțet cu zahăr. Este un preparat ideal pentru iarnă, cu puține ingrediente și un mod de gătire foarte simplu. Dacă vrei să gătești murături pentru iarnă, iată o rețetă ideală.
19:30
Ella Vișan, imagine alături de una dintre cele mai speciale ființe! Fosta concurentă de la Insula Iubirii radiază de fericire: ”Băiatul meu frumos” | FOTO # SpyNews
Ella Vișan și-a emoționat fanii! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a postat imagini superbe cu una dintre cele mai importante ființe din viața ei. Ella Vișan este o mare iubitoare de animale de companie și a dovedit acest lucru în nenumărate rânduri! Iată ce imagine superbă a făcut publică.
19:20
Asociația “Eu te-am făcut, eu te iubesc” trage un semnal de alarmă: mamele sunt în burnout. Adicția de ecrane este percepută ca fiind mai periculoasă decât adicția de droguri.
18:50
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile! Decizie de ultimă oră în cazul lui Toto Dumitrescu # SpyNews
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile! Toto Dumitrescu rămâne în spatele gratiilor, după ce a fugit de la locul accidentului în care a fost implicat duminică, în cartierul Primăverii din București. Fiul lui Ilie Dumitrescu a aflat decizia miercuri după amiază.
18:10
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO # SpyNews
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a ajuns la Brigada Rutieră însoțit de avocatul său. Tânărul a fost adus de polițiști încătușat, iar imaginile surprinse la fața locului de papararazzii Spynews.ro vorbesc de la sine.
18:10
Educatoarea de la grădinița din Timișoara, unde un copil a murit înecat, a fost arestată preventiv! Ce pedeapsă riscă # SpyNews
Educatoarea din Timișoara, de la grădinița unde un copil de aproape 2 ani a murit înecat într-un iaz, a fost arestată preventiv! Femeia este acuzată de ucidere din culpă, după ce l-a lăsat pe Viktor nesupravegheat.
17:40
Cât de mult s-a schimbat Monica Gabor, după ce s-a retras din lumea mondenă! Imagini noi cu fosta soție a lui Irinel Columbeanu | FOTO # SpyNews
Monica Gabor este o prezență discretă, de când s-a retras din showbizul din România și s-a mutat în Statele Unite ale Americii, alături de Mr. Pink. Fosta doamnă de la Izvorani a trecut printr-o transformare incredibilă și arată impecabil, dovadă fiind ultima imagine pe care a făcut-o publică.
17:00
Patru români, ținuți captivi în Germania! Au fost închiși cu lacătul într-o cameră insalubră și au muncit fără să fie plătiți | FOTO # SpyNews
Patru români au trecut printr-o situație incredibilă! Trei bărbați și o femeie ar fi fost ținuți captivi de un alt român, în Germania. Au mers la muncă, dar au sfârșit prin a fi obligați să lucreze fără să fie plătiți. Locul în care ar fi stat este insalubru.
16:00
Anunț de ultimă oră al Parchetului, în dosarul lui Toto Dumitrescu! Fiul lui Ilie Dumitrescu, pozitiv la cocaină # SpyNews
Toto Dumitrescu a ieșit pozitiv la cocaină. Testul INML a ajuns la polițiști, iar tânărul de 28 de ani a consumat, într-adevăr, substanțe interzise. Fiul lui Ilie Dumitrescu va fi cercetat și pentru că a condus sub influența drogurilor.
16:00
Doi părinți din Iași, condamnați după ce copilul lor a murit într-un accident rutier! Au refuzat să pună scaun auto în mașină pentru că „nu arăta bine” # SpyNews
Doi părinți din Iași au fost condamnați la cinci, respectiv patru ani de închisoare cu executare, după ce bebelușul lor a murit într-un accident rutier. Cei doi au fost găsiți vinovați de neglijență gravă, deoarece au refuzat să monteze un scaun auto special pentru copil în mașina pe care o dețineau, pe motiv că „nu le plăcea cum arată”.
16:00
Locul din România care s-a umplut de păsări flamingo roz. Se află în apropiere de Constanța | FOTO # SpyNews
Păsările flamingo roz ajung rar în România. În urmă cu o lună, sute de păsări au venit în apropiere de Constanța. Specialiștii trag, totuși, un semnal de alarmă în rândul celor care le văd și încearcă să le fotografieze sau filmeze.
15:00
Rețeta de macrou în sos roşu cu mămăliguţă după rețeta lui Chef Horia Manea. Ingredientul secret care nu trebuie să lipsească # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, supă cremă de dovleac plăcintar, un fel principal, macrou în sos roşu cu mămăliguţă, şi un desert, magiun de prune.
14:50
Bărbatul ucis în Craiova, în timpul unei răfuieli între clanuri, a fost condus pe ultimul drum. Zeci de persoane au participat la înmormântare | FOTO # SpyNews
Bărbatul ucis în Craiova, în timpul unei răfuieli violente între clanuri, a fost condus pe ultimul drum. Zeci de persoane, printre care familie, apropiați și membri ai comunității, au participat la înmormântare.
14:50
Imagini exclusive cu Toto Dumitrescu, la Brigada Rutieră. Cât de relaxat pare! Nu pare deloc afectat de cele întâmplate # SpyNews
Toto Dumitrescu a fost dus astăzi la Brigada Rutieră. A fost prins de poliție după două zile de căutări și se pare că tânărul de 28 de ani nu pare deloc afectat de faptul că este acuzat că a provocat un accident rutier, din contră. Imagini exclusive cu fiul lui Ilie Dumitrescu.
14:40
Simona de la Mireasa, sezonul 10, s-a despărțit de bărbatul care îi luase locul lui Sorin în afara emisiunii! Cu ce se ocupă în prezent fosta concurentă # SpyNews
Simona și Sorin de la Mireasa, sezonul 10, au avut o relație pentru scurt timp în afara emisiunii. Cei doi au recunoscut ulterior că s-au despărțit, iar de câteva luni, Simona avea un nou iubit. Se pare că bruneta și partenerul ei s-au separat.
14:10
Bogdan Mocanu suferă enorm după despărțirea de iubita lui, Iasmina. Mesajul lui subtil: „Am dat sfaturi tuturor...” # SpyNews
Bogdan Mocanu și iubita lui s-au despărțit. Cei doi au confirmat că nu mai formează un cuplu, după ce au tot fost întrebați de urmăritorii lor ce se întâmplă în relația lor. S-au separat după doar câteva luni în care au fost împreună, iar Bogdan Mocanu pare că suferă enorm, după despărțirea de Iasmina.
13:50
Ce gest a făcut Gigi Becali pentru câțiva elevi din București. Latifundiarul din Pipera nu s-a uitat la bani | VIDEO # SpyNews
Gigi Becali a făcut din nou un gest impresionant, de data aceasta pentru câțiva elevi din București. Latifundiarul din Pipera nu s-a uitat la bani și a reușit să le aducă zâmbetul pe buze adolescenților.
13:20
Ce au făcut Sorin Copilul de Aur și soția lui, după ce presupusa amantă a manelistului a anunțat că a născut. În ce ipostaze s-au afișat cei doi # SpyNews
Presupusa amantă a lui Sorin Copilul ar fi născut de acum aproape două luni. Bruneta l-ar fi făcut tată de băiat pe manelist. Cântărețul și soția lui nu par că sunt afectați de acest episod, din contră, par extrem de fericiți împreună.
12:50
Raluca Ropotan, despre relația cu tatăl ei, Stelian Ogică. Ce relație au, în prezent, cei doi: "Noi tot timpul..." # SpyNews
Raluca Ropotan, fiica celebrului Stelian Ogică a vorbit deschis în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars despre relația pe care o are în prezent cu tatăl ei. Bruneta a spus și cum se înțelege, în prezent, cu părintele ei.
12:40
Zi importantă pentru Tzancă Uraganu și Lambada! Fiul lor cel mic a împlinit un an. Imagini de colecție cu prima iubire a manelistului și cei trei copii | GALERIE FOTO # SpyNews
Zi specială pentru Tzancă Uraganu și Lambada. Cei doi își sărbătoresc fiul cel mic. Yamal Andrei a împlinit un an, iar prima iubire a manelistului a făcut publice imagini adorabile cu băiețelul lor.
Ieri
12:00
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO # SpyNews
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a ajuns la Brigada Rutieră însoțit de avocatul său. Tânărul a fost adus de polițiști încătușat, iar imaginile surprinse la fața locului de papararazzii Spynews.ro vorbesc de la sine.
12:00
Ispita Andrușca de la Insula iubirii, înțepătură la adresa lui Andrei Lemnaru, după ce el s-a afișat alături de o altă ispită? „Oricât ai căuta...” # SpyNews
Andrei Lemnaru și Andrușca de la Insula iubirii au avut o relație pentru scurt timp, după ce s-au întors în România. Cei doi s-au despărțit, fostul concurent spunând în interviul acordat după trei luni că este un bărbat singur. Doar că, Andrei Lemnaru a început să se afișeze tot mai des alături de o altă ispită din sezonul 9.
11:50
Meteorologii au emis cod galben de vreme severă în România! Avertizarea e valabilă în mai multe județe din țară | HARTĂ # SpyNews
Vremea se schimbă radical! Meteorologii au emis cod galben de vreme severă în România! Avertizarea emisă de specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie este valabilă în mai multe județe din țară și vizează ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină. Află din rândurile de mai jos care sunt zonele vizate.
11:20
Cum a arătat Iasmina Halas în ziua în care s-a căsătorit civil. Imaginile pe care blondina le-a făcut publice abia acum | FOTO # SpyNews
Iasmina Halas și iubitul ei s-au căsătorit civil în urmă cu câteva săptămâni. Blondina și partenerul ei au spus „Da” în mare secret, urmând ca la anul să facă și cununia religioasă și petrecerea de nuntă. Iasmina Halas a făcut publice imagini de la cununia civilă, însă fără a-i dezvălui chipul soțului ei.
