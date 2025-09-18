Monica Gabor, declarații rare despre Irina Columbeanu! Cum a reacționat, după ce și-a văzut fiica pe podiumul de modă: ”A pășit cu grație” | FOTO
SpyNews, 18 septembrie 2025 20:50
Monica Gabor a făcut confesiuni emoționante despre fiica ei! După o lungă perioadă de discreție, vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit cu emoție despre Irina Columbeanu. Monica Gabor radiază de mândrie, după ce fiica ei i-a călcat pe urme.
• • •
Alte ştiri de SpyNews
Acum 30 minute
21:00
Cât de bine arată soția lui Dragoș Săvulescu în costum de baie! Angela Martini a fost Miss America | FOTO # SpyNews
Angela Martini, soția lui Dragoș Săvulescu, a postat o serie de fotografii în costum de baie și a încins Internetul! Fosta Miss America are un corp greu de egalat. Iată cât de bine arată!
20:50
Monica Gabor, declarații rare despre Irina Columbeanu! Cum a reacționat, după ce și-a văzut fiica pe podiumul de modă: ”A pășit cu grație” | FOTO # SpyNews
Monica Gabor a făcut confesiuni emoționante despre fiica ei! După o lungă perioadă de discreție, vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit cu emoție despre Irina Columbeanu. Monica Gabor radiază de mândrie, după ce fiica ei i-a călcat pe urme.
Acum 2 ore
20:10
Lege nouă valabilă pentru șoferii începători! Ce trebuie să știe cei care abia au obținut permisul # SpyNews
Șoferii începători din România vor avea în vedere o nouă lege! Astfel, cei care au obținut permisul de mai puțin de doi ani nu vor mai avea voie să se urce la volanul unor mașini puternice.
19:50
Meteorologii au făcut anunțul! Va ninge sau nu în România, în iarna anului 2025. Cum ne afectează vortextul polar # SpyNews
Meteorologii au făcut cel mai important anunț! Încă două luni ne mai despart de iarna 2025, iar întrebarea pe buzele tuturor este dacă va ninge sau nu. Ei bine, vortextul polar care s-a format recent a venit cu răspunsul. Iată dacă vor fi sau nu ninsori în România.
Acum 4 ore
19:10
Francesca Sarao de la Insula Iubirii le arată cârcotașilor că muncește! Cum le-a răspuns celor care au acuzat-o că nu are un job: “Spăl WC-uri” # SpyNews
Francesca Sarao a reacționat după ce a fost trimisă la muncă în repetate rânduri. Fosta concurentă de la Insula Iubirii le-a arătat celorcare au acuzat-o că nu are un job cu ce se ocupă de fapt.
19:10
Acces Direct. Mamă și fiică, moarte suspectă la naștere! Familia caută răspunsuri, după tragedie # SpyNews
O familie trece printr-o situație îngrozitoare! O mamă și fetița ei au murit la naștere, pe patul de spital din maternitate. Condițiile în care s-au produs tragedia, însă, au rămas un mister. Fiica cea mare și soțul femeii au făcut declarații tulburătoare la Acces Direct.
18:30
Avionul în care se aflau Donald Trump și Melania, implicat într-un incident! A fost emisă alertă de urgență # SpyNews
Clipe de panică pentru Donald Trump și soția lui, Melania! Avionul în care se aflau, pe drum spre Marea Britanie, a fost implicat într-un incident! Turnul de control a fost nevoit să transmită o alertă de urgență!
18:30
O fostă concurentă de la Insula Iubirii își sărbătorește ziua de naștere! A împlinit 28 de ani | FOTO # SpyNews
O fostă concurentă de la Insula Iubirii și-a sărbătorit ziua de naștere ca o adevărată prințesă! Înconjurată de petale de trandafiri și de baloane, blondina s-a fotografiat și s-a postat rapid pe rețelele sociale. Iată despre cine este vorba!
17:50
Elwira și Mihai Petre, nași de cununie! Ce declarație de dragoste i-a făcut dansatoarea soțului său cu această ocazie # SpyNews
Elwira și Mihai Petre au fost nași de cununie și au arătat spectaculos! Dansatoarea a făcut o postare specială pe rețelele sociale despre evenimentul important din viața lor. Desigur, i-a făcut și o declarație de dragoste soțului sau.
17:50
Ce mesaj a transmis Anda Adam, după ce ea și Joseph Adam au fost salvați de la eliminare, la Asia Express: ”Sunt o luptătoare” # SpyNews
Anda Adam și Joseph Adam au fost salvați de la eliminare, în cea mai recentă ediție Asia Express! Cei doi au ajuns în cursa pentru ultima șansă și au terminat ultimii proba, dar dragonul Irinei Fodor a fost verde. Iată ce mesaj a transmis Anda Adam!
17:20
Alina Pușcaș, clipe dificile! Fiica ei se confruntă cu probleme de sănătate și a ajuns la spital. Abia după luni întregi a aflat diagnosticul # SpyNews
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Prezentatoarea de la Te cunosc de undeva a fost nevoită să își ducă de urgență fiica la spital. După luni întregi de investigații și incertitudini, Alina Pușcaș a primit diagnosticul fetiței sale.
Acum 6 ore
17:10
Ce face Vlad Gherman atunci când își supără soția. Actorul o "împacă" mereu: "De fiecare dată când o supăr..." # SpyNews
Vlad Gherman a mărturisit ce face atunci când își supără soția. Actorul a explicat cum reușește să-și împace partenera de fiecare dată când "calcă strâmb".
16:50
Naba Salem s-a logodit cu iubitul ei! Fosta ispită de la Insula Iubirii, sezonul 9, se pregătește de nuntă! | FOTO # SpyNews
Naba Salem s-a logodit și pe pregătește de nuntă! Fosta ispită de la Insula Iubirii are o relație de iubire superbă alături de iubitul ei! Naba Salem și-a afișat relația public și a postat prima imagine cu inelul de logodnă.
16:30
Mattia Carnessali, în vizită la estetician. La ce intervenție a apelat fosta ispită de la Insula Iubirii # SpyNews
Mattia Carnessali de la Insula Iubirii a decis că este timpul pentru o schimbare. Așadar, fără să mai stea pe gânduri s-a prezentat în cabinetul medicului estetician pentru a-i explica ceea ce îl deranjează.
15:40
Tzancă Uraganu și Lambada, împreună la o nuntă! Imaginile devenite virale cu manelistul și mama copiilor lui în care se țin de mână | FOTO # SpyNews
Tzancă Uraganu și Lambada au apărut împreună la o nuntă. Evenimentul a avut loc ieri, iar seara, a avut loc o mare petrecere, acolo unde s-au dat dedicații pentru cei doi. Manelistul și prima lui iubire au dansat împreună și s-au ținut de mână, iar imaginile au devenit virale.
15:20
Mușchiuleț de porc la cuptor cu fasole galbenă după rețeta lui Chef Horia Manea. Pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru un preparat delicios # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, castraveți în oțet, un fel principal, mușchiuleț de porc la cuptor cu fasole galbenă, şi un desert, fursecuri tiramisu.
15:20
Andreea Marin, Bella Santiago și Nicu Grigore, invitații ediției de astăzi MediCOOL, care se va vedea pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 18:00 # SpyNews
O nouă ediție MediCOOL aduce trei vedete care își vor spune povestea. Andreea Marin, Bella Santiago și soțul ei, Nicu Grigore, vor discuta cu dr. Mihail Pautov despre situațiile din viața lor care au legătură cu sănătatea sau confortul. Telespectatorii vor putea afla diseară informații prețioase, care îi vor aduce mai aproape de un stil de viață armonios, de la ora 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.
Acum 8 ore
15:00
Monica Davidescu și Aurelian Temișan, secretul căsnicie lor. Sunt împreună de 30 de ani: „E omul în care am încredere” # SpyNews
Monica Davidescu și Aurelian Temișan sunt împreună de 30 de ani, dar s-au căsătorit după 11 ani de relație. Cei doi au o căsnicie frumoasă și au împreună o fiică, pe Dora, în vârstă de 14 ani.
14:50
(P) Noile reguli pentru „bonusurile fără depunere” în 2025: ce mai e valabil, ce s-a schimbat și noutatea anti influenceri # SpyNews
În anii trecuți, „bonusul fără depunere” a fost vedeta ofertelor din online. Sună bine: testezi platforma, fără să bagi bani din buzunar. Doar că 2025 vine cu reguli noi și mult mai stricte. Pe scurt: mai puține promisiuni spectaculoase, mai multă transparență. Iar pentru publicul matur, obișnuit să citească fine‑printul înainte să semneze, exact asta contează.
14:40
Prima reacție a artistei de muzică populară acuzată că a furat dintr-un magazin. Ce a transmis: "Nu pot să neg..." | VIDEO # SpyNews
După ce imaginile cu presupusul furt au ajuns în spațiul public și au stârnit un val de reacții, artista de muzică populară implicată în scandal a oferit prima declarație. Aceasta neagă acuzațiile și susține că totul a fost, de fapt, o neînțelegere.
14:00
Iustina Loghin și Cornel Luchian de la Insula iubirii au făcut turul casei lor. Cum arată locuința celor doi | GALERIE FOTO # SpyNews
Iustina Loghin și Cornel Luchian de la Insula iubirii își construiesc casa visurilor. Lucrările sunt în toi, iar cei doi speră să se mute în noua locuință de Crăciun. Toate camerele, mai puțin bucătăria, vor fi la etaj.
14:00
Spectacolul vitezei se vede duminică, de la ora 13.45, pe Antena 1 și AntenaPLAY! Piloții Formula 1 se întâlnesc pentru Marele Premiu al Azerbaidjanului # SpyNews
Duminica aceasta, de la ora 13.45, pasionații de motorsport au parte de un nou spectacol al vitezei, în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY! Formula 1 revine cu Marele Premiu al Azerbaidjanului, iar motoarele turate la maximum, strategiile făcute la limită și depășirile spectaculoase nu vor lipsi! Confruntarea pentru glorie are loc după cursa de la Monza, unde Max Verstappen a reușit să se impună pentru a treia oară în cariera sa.
14:00
Mama bebelușului mort în accident pentru că nu avea scaun auto, căutată de oamenii legii! Femeia a dispărut când a aflat că a primit 4 ani de închisoare # SpyNews
Femeia al cărui copil a murit în urma unui accident de mașină pentru că nu avea scaun, a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru ucidere din culpă. Femeia a dispărut și este căutată acum de poliție.
14:00
Testul sincerității cu Paula Oltean. Grigore Gherman, Daniel Trifu și Marius Ciprian Pop față în față cu adevărul, sâmbătă, la „Petrecem în familie” # SpyNews
Sâmbătă, de la ora 19.00, pe Antena Stars, emisiunea „Petrecem în familie” cu Mirela Vaida continuă cu o ediție plină de cântec, dans, voie bună și distracție pe cinste. Atmosfera de sărbătoare va fi întreținută de artiști iubiți și invitați speciali, care vor aduce în casele telespectatorilor momente unice și surprize pregătite cu suflet.
13:40
Ce compliment i-a făcut Donald Trump lui Kate Middleton în secunda în care a văzut-o. A lăsat-o fără cuvinte # SpyNews
Întâlnirea dintre Donald Trump și Kate Middleton a atras imediat atenția, mai ales datorită unui compliment neașteptat făcut de fostul președinte american chiar în primele secunde. Sursele spun că Trump a fost vizibil impresionat de eleganța și naturalețea prințesei de Wales.
13:40
Weekend cu povești de viață și confesiuni emoționante, la „Viața fără filtru-Infiltrați în culise” cu Natalia Mateuț, sâmbătă și duminică, de la 17:00, la Antena Stars # SpyNews
Weekendul acesta, de la ora 17:00, la „Viața fără filtru- Infiltrați în culise” cu Natalia Mateuț, telespectatorii Antena Stars sunt invitați să descopere povești de viață, mărturisiri emoționante și confesiuni în exclusivitate.
Acum 12 ore
13:10
Un cunoscut cântăreț de muzică populară își creștinează astăzi fiul! Imagini exclusive, la Știrile Antena Stars # SpyNews
Zi importantă în familia lui Ciprian Silași, asta pentru că astăzi are loc botezul fiului său. Se anunță o petrecere cu fast. Artistul și partenera lui au deschis ușa casei echipei Știrile Antena Stars în acest moment special.
13:10
Primii medici care şi-au deschis un cabinet stomatologic în Londra. Povestea lui Mihai și a Loredanei Tanasiciuc, sâmbătă, la „Visul românesc-Succes internațional” cu Mădălina Bălan # SpyNews
Doi români care au ales să-și urmeze visul demonstrează că perseverența și dorința de a face bine pot duce la succes pe plan internațional. Loredana și Mihai Tănăsiciuc sunt primii medici stomatologi români care și-au deschis un cabinet în Londra, devenind repere atât pentru comunitatea românească din Marea Britanie, cât și pentru pacienții englezi.
13:00
Cei mai buni studenți din România, premiați de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României la Gala Studenților 2025 # SpyNews
Zi importantă pentru comunitatea universitară din România: astăzi, Oradea devine capitala performanței academice, găzduind Gala Studenților 2025. Evenimentul reunește 118 organizații din 16 centre universitare și aduce împreună sute de tineri, profesori și invitați din toată țara, într-o seară dedicată celor care duc mai departe standardele excelenței.
12:20
Andreea Popescu și Rareș Cojoc au contract prenupțial. De ce au luat această decizie: „A fost corect pentru soțul meu” # SpyNews
Andreea Popescu și Rareș Cojoc sunt căsătoriți de aproape opt ani și au împreună trei copii. Cei doi au decis să semneze un contract prenupțial, iar bruneta consideră că a fost cea mai bună decizie. Fosta dansatoare a renunțat și la pasiunea ei pentru relația cu soțul ei.
12:20
Malta sau Italia? Împărtășim experiențe cu Adina de la Heaven și Irisha, sâmbătă, la „Vacanță de vedetă” # SpyNews
Adina Postelnicu, cunoscută de public drept Adina de la Heaven, a decis să se retragă din lumina reflectoarelor și să își dedice timpul familiei și rolului de mămică. Totuși, ori de câte ori are ocazia, artista își rezervă momente de relaxare și călătorii care îi aduc bucurie și energie.
11:50
Mariana Ionescu Căpitănescu, la un pas să fie victima unei înșelătorii. Cum au încercat escrocii să o păcălească. Declarațiile exclusive ale artistei # SpyNews
Mariana Ionescu Căpitănescu trage un semnal de alarmă, după ce a fost la un pas de a fi înșelată. Escrocii au sunat-o, spunând că este vorba despre dividende care s-au dovedit a fi false. Artista s-a trezit că este înjurată, după ce i-a spus bărbatului care a sunat-o că știe că este o înșelătorie.
11:50
Emilia Drăgulin: despre rezolvarea conflictelor prin constelații familiale, sâmbătă, de la ora 14.00, la „Lumea nevăzută” # SpyNews
Sunt lucruri care nu se văd, dar care ne influențează profund. Sunt povești pe care nu ni le amintim, dar le purtăm în gesturi, în alegeri, în frici sau în tăceri. Sunt iubiri neexprimate, traume netrase la lumină, loialități inconștiente care ne leagă de trecutul familiei noastre. Despre toate acestea vorbim sâmbătă, într-o ediție specială a emisiunii „Lumea nevăzută”, alături de Emilia Drăgulin, medic și terapeut, într-o conversație despre metoda constelațiilor familiale, o călătorie terapeutică spre înțelegerea și eliberarea sufletului.
11:40
Artistă cunoscută, prinsă la furat împreună cu soțul! Cântăreața a mai avut și în trecut probleme cu legea # SpyNews
O artistă cunoscută din industria muzicală a ajuns din nou în atenția publicului, dar de această dată nu pentru cariera sa, ci din cauza unui incident rușinos. Ea și soțul ei au fost surprinși în timp ce furau dintr-un magazin.
11:20
Mihai Morar își sărbătorește mama. Imagine de colecție cu femeia care i-a dat viață: „Prima mea iubire” | FOTO # SpyNews
Zi importantă în familia lui Mihai Morar. Prezentatorul își sărbătorește astăzi mama, așa că a făcut publice imagini rare alături de femeia care i-a dat viață. Mihai Morar a scris un mesaj emoționant, de ziua ei de naștere.
11:20
Cristina Ich, reacție dură: „Ai auzit de dreptul la liberă exprimare?” Ce a deranjat-o pe influenceriță | FOTO # SpyNews
Cristina Ich a avut o reacție tranșantă pe rețelele sociale, după ce a fost criticată pentru faptul că și-a exprimat admirația față de o anumită persoană. Influencerița a transmis un mesaj direct celor care o judecă.
10:50
Olguța Berbec, mesaj emoționant în ziua în care Petrică Mîțu Stoian ar fi împlinit 65 de ani. Ce a transmis artista: "Eu nu-l las ..." | FOTO # SpyNews
Ziua în care îndrăgitul interpret Petrică Mîțu Stoian ar fi împlinit 65 de ani nu a trecut neobservată. Olguța Berbec i-a adus un omagiu emoționant, prin intermediul unui mesaj sincer, plin de dor și recunoștință.
10:40
Maria Marinescu a apelat la psiholog pentru a-și înțelege copiii. Episodul care a determinat-o să ceară ajutorul unui specialist: „Plângeam de nervi” # SpyNews
Maria Marinescu are doi băieți, pe Iacob și Levin. Creatoarea de modă recunoaște că viața de mamă nu este deloc ușoară și că a fost momente în care a simțit că va ceda. A apelat în trecut la psiholog pentru a înțelege cum să acționeze atunci când copiii nu o ascultă.
10:10
A spus că e bolnav, dar a fost filmat ca la concertul Coldplay! Un bărbat a fost prins cu minciuna la un meci. Imaginile au devenit virale | VIDEO # SpyNews
Un bărbat a devenit viral pe internet după ce a fost surprins în tribunele unui meci, trăind intens momentul, deși le spusese șefilor și colegilor că e bolnav și nu se poate prezenta la muncă. Filmarea, difuzată în timpul transmisiunii live, l-a dat de gol, fix cum s-a întâmplat la concertul Coldplay.
10:00
Laura de la Mireasa, sezonul 10, a împlinit 29 de ani! Cum a surprins-o Mihai, de ziua ei de naștere: „Am un soț minunat” # SpyNews
Laura de la Mireasa, sezonul 10, și-a sărbătorit ziua de naștere de curând. Fosta concurentă a împlinit 29 de ani și a sărbătorit alături de Mihai, cel care i-a pregătit o surpriză romantică.
09:30
Melania Trump, apariție spectaculoasă la banchetul de stat de la Castelul Windsor. Ce ținută a purtat Prințesa Kate. Cum a arătat meniul de lux # SpyNews
Aseară, a avut loc banchetul de stat de la Castelul Windsor. Melania Trump a avut o apariție intens comentată, după ce a optat pentru o rochie lungă galbenă, accesorizată cu o curea în talie. Meniul a fost unul de lux și a fost ușor diferit față de prima vizită de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie.
09:30
Zac Efron, transformare incredibilă! Fanii au rămas fără cuvinte. Actorul este total schimbat | FOTO # SpyNews
Zac Efron a stârnit o mulțime de reacții pe rețelele sociale după ce a apărut într-o formă complet diferită față de imaginea cu care fanii erau obișnuiți. Actorul, cunoscut din perioada High School Musical, a trecut printr-o transformare fizică incredibilă. Este total schimbat.
09:00
Președintele Cehiei, surprins în vacanță pe străzile din Craiova! Imagini rare cu oficialul ceh în România | FOTO # SpyNews
Zilele trecute, craiovenii au avut parte de o surpriză de proporții! Președintele Cehiei, Petr Pavel, a fost văzut plimbându-se relaxat pe străzile orașului. Liderul ceh pare să fi ales România ca destinație de vacanță.
08:50
Ce a răspuns Tily Niculae atunci când a fost întrebată dacă mai locuiește cu fostul soț. Cum este viața ei după divorț # SpyNews
Tily Niculae și fostul soț s-au despărțit după 15 ani de căsnicie. Actrița a recunoscut că nu a fost o perioadă deloc ușoară cea de după divorț, dar este puternică în continuare pentru cei doi copii pe care îi au împreună. Vedeta a reacționat, după ce cineva a întrebat-o dacă încă locuiesc împreună.
Acum 24 ore
00:40
Asia Express, 17 septembrie 2025. Dan Alexa și Gabi Tamaș, accident în cursa pentru ultima șansă! Momente de panică pentru concurenți: ”Unde e frâna?” # SpyNews
Dan Alexa și Gabi Tamaș au trecut prin momente de panică! Cei doi au făcut accident cu bicicleta tip pedicab, la Asia Express, în ediția din 17 septembrie 2025. Gabi Tamaș a fost la un pas să se rănească! Momentul a fost filmat, iar concurenții au explicat cum s-a întâmplat totul.
17 septembrie 2025
23:50
Alina Sorescu îi răspunde lui Alexandru Ciucu! Artista a deslușit la Spynews TV misterul interacțiunilor de pe TikTok # SpyNews
După o mulțime de speculații, Alina Sorescu a făcut declarații la Spynews TV despre presupusele interacțiuni cu Alexandru Ciucu, de pe TikTok. Cântăreața i-a răspuns fostului soț și a dezvăluit dacă a interacționat sau nu cu profilul său.
23:10
Jador și-a botezat băiețelul în mare secret! Cum a arătat evenimentul special din familia manelistului | FOTO # SpyNews
Eveniment special în viața lui Jador! Cântărețul și Oana, soția lui, și-au botezat fiul în mare secret! Soția lui Jador a decis să dezvăluie abia acum ce eveniment important a avut loc în familia lor. Cântărețul și Oana Ciocan au fost copleșiți de emoții la botezul micuțului Avraam.
22:40
Ea este tânăra rănită în accidentul în care a fost implicat și Toto Dumitrescu! Este o sportivă celebră și face parte din WTA | FOTO # SpyNews
Tânăra rănită în accideentul în care a fost implicat și Toto Dumitrescu este sportivă de performanță! Ilinca Dalina Amariei joacă tenis și are o carieră de succes în sport, ocupând locul 384 WTA. După accident, tânăra a fost dusă la spital, unde a primit îngrijiri medicale în ultimele trei zile.
22:10
Vloggerița cu jumătate de milion de urmăritori vorbește, în exclusivitate pentru SpyNews, despre despărțirea de iubitul turc. ”Mi-ar fi greu să am încredere în altă persoană” # SpyNews
Cristina Almășan trece prin momente delicate, după ce a anunțat că ea și tatăl fetiței sale au pus punct poveștii de dragoste. Deși au fost împreună timp de 4 ani, drumurile lor s-au separat, însă pentru binele micuței au rămas în relații bune. Chiar dacă nu mai locuiesc sub același acoperiș, cei trei se văd zilnic. Vloggerița a vorbit, în exclusivitate, despre această perioadă.
22:10
Așa ceva nu s-a mai întâmplat. Un mare artist s-a hotărât cum vrea să moară. Jean Paler, decizie halucinantă! # SpyNews
Jean Paler, decizie halucinantă! Actorul vrea să moară pe scenă. Deși a primit nenumărate avertismente din partea medicilor, acesta este mai hotărât ca niciodată. Jean Paler își îndeplinește ultima dorință cu orice risc!
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.