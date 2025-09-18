Monica Gabor, declarații rare despre Irina Columbeanu! Cum a reacționat, după ce și-a văzut fiica pe podiumul de modă: ”A pășit cu grație” | FOTO

22:10

Cristina Almășan trece prin momente delicate, după ce a anunțat că ea și tatăl fetiței sale au pus punct poveștii de dragoste. Deși au fost împreună timp de 4 ani, drumurile lor s-au separat, însă pentru binele micuței au rămas în relații bune. Chiar dacă nu mai locuiesc sub același acoperiș, cei trei se văd zilnic. Vloggerița a vorbit, în exclusivitate, despre această perioadă.