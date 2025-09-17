Grecia amână extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Reacţia premierului Dorin Recean

20:30

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, despre rectificarea bugetară, că nu se aşteaptă ca în zona sănătăţii să întâmpine tăieri, dar nu se aşteaptă nici la creşteri excepţionale, ci la un buget echilibrat, să asigure banii pentru plata salariilor şi furnizorilor de medicamente. Despre majorări de salarii, ministrul a spus că acum au o problemă, justificată de altfel, şi anume că plata gărzilor nu se realizează ca procent din venitul anului 2025, ci se realizează raportat la anul 2018. El a precizat că nu crede că se va întâmpla anul acesta, pentru că presiunea bugetară, fiscală este una ridicată, însă există în perspectivă această gândire.