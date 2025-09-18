Regele Charles şi Donald Trump s-au lăudat reciproc şi au subliniat relaţia specială în discursurile lor de la banchet. Suveranul britanic a vorbit despre necesitatea de a sprijini Ucraina. Melania Trump, lăudată pentru alegerea vestimentară
News.ro
,
18 septembrie 2025 02:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, a salutat miercuri relaţia specială dintre ţara sa şi Marea Britanie, aducând un omagiu entuziast regelui Charles în timpul celei de-a doua vizite de stat pe care o face în regat, o premieră pe care a numit-o una dintre cele mai mari onoruri din viaţa sa. Şi dacă regele Charles - de obicei apolitic - a menţionat în discursul său necesitatea de a sprijini Ucraina, şeful Casei Albe n-a avut nimic de spus în această privinţă şi a preferat să-şi citească discursul pregătit, deşi se ştie că este un mare amator de spontaneitate. În schimb, prima-doamnă Melania Trump a făcut o alegere vestimentară inspirată, probabil deloc întâmplătoare, ci coordonată - rochia ei a fost simplă, galbenă, în timp ce rochia reginei Camilla a fost albastră, astfel că, în fotografiile în care au apărut împreună, cele două doamne au redat culorile drapelului Ucrainei.
02:50
Trei poliţişti au fost împuşcaţi mortal şi alţi doi au fost răniţi grav miercuri în Pennsylvania, într-o confruntare cu un bărbat înarmat care în cele din urmă a fost împuşcat mortal de poliţie, relatează Reuters.
02:40
00:50
Extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc, care era planificată pentru 25 septembrie, a fost amânată de autorităţile elene, a anunţat miercuri Procuratura Generală din Republica Moldova, care precizează că nu au fost indicate motivele suspendării.
00:10
Formaţia Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a învins, miercuri seară, în deplasare, cu scorul de 2-0, fosta echipă a românului, Ajax Amsterdam, în faza principală a Ligii Campionilor.
00:00
România a organizat, miercuri, o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populaţiei civile din Fâşia Gaza, iar o aeronavă a Forţelor Aeriene Române a aterizat cu 10 pacienţi, grav afectaţi de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie.
00:00
Sindicaliştii Europol acuză, miercuri seară, o încercare de muşamalizare a unei fapte penale pe care ar fi comis-o cms. şef Marian Cârcei, şeful IPJ Mehedinţi, surprins în luna februarie când circula cu 109 kilometri la oră în localitate, cu maşina de serviciu, dar fără a fi în misiune şi fără a avea semnalele acustice şi luminoase în funcţiune.
23:50
Sprinterul american Fred Kerley, dublu medaliat olimpic la 100 m, se alătură Enhanced Games, competiţie la care dopajul este permis, au anunţat miercuri organizatorii.
23:40
Va participa naţionala Spaniei la Cupa Mondială din 2026? Purtătorul de cuvânt al guvernului, Patxi Lopez, a lăsat să se înţeleagă că Spania ar putea boicota turneul final în cazul calificării echipei Israelului.
23:00
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că sumele de bani care vor intra în România prin Programul SAFE vor dezmorţi industria de apărare, dar vor fi o componentă şi din planul de redresare economică.
23:00
Regele Charles şi Regina Camilla îi găzduiesc miercuri seara pe Donald şi Melania Trump la Castelul Windsor pentru un banchet de stat somptuos după o zi de fast, dar şi proteste, pentru că mii de oameni au ieşit pe străzile Londrei.
22:30
22:20
Campion în Ligue 2 în 2009 cu RC Lens, Dejan Milovanovic a decedat marţi pe terenul de fotbal, în timpul unui meci între veterani, în Serbia, relatează RMC Sport.
22:10
Fosta Primă Doamnă a SUA Michelle Obama ajunge la miezul nopţii la Bucureşti, potrivit Boarding Pass, cu un avion privat. Ea va participa, joi, la un eveniment de business şi tehnologie.
22:00
Formaţia Pafos, la care joacă Vlad Dragomir, a remizat, miercuri seară, în deplasare, scor 0-0, într-un meci din faza principală a Ligii Campionilor, joc arbitrat de Istvan Kovacs. Tot miercuri, Slavia Praga şi Bodo/Glimt au terminat la egalitate, scor 2-2, după ce echipa cehă a condus cu 2-0. Partida a fost arbitrată de Marian Barbu.
21:40
Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti a transmis, miercuri, că siguranţa pacientului nu este doar un deziderat, ci o responsabilitate comună, iar aceasta încecpe cu o infrastructură adecvată, cu profesionalismul echipei medicale, cu reguli şi norme ce trebuie respectate.
21:30
21:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, miercuri seară, poartă negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a-i convinge să amâne cu câteva luni termenul de închidere a centralelor pe cărbune, după ce România îşi dăduse acordul să închidă aceste centrale până la sfârşitul acestui an.
21:30
Primele livrări de arme în cadrul unui nou program convenit de SUA şi aliaţii europeni ai Ucrainei vor include rachete de mare valoare pentru sistemele de apărare aeriană Patriot şi lansatoare de rachete HIMARS, a anunţat miercuri preşedintele Volodimir Zelenski, relatează Reuters.
21:30
Jucătorii echipei AS Monaco, care ar fi trebuit să ajungă miercuri în Belgia pentru meciul de joi din Liga Campionilor împotriva FC Bruges, vor ajunge la destinaţie cu doar câteva ore înainte de joc din cauza unei defecţiuni la avionul lor, informează AFP.
21:20
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, în deplasare, de formaţia Kolstad Handball, scor 31-28 (17-10), în meci contând pentru etapa a II-a din grupa A a Ligii Campionilor.
21:20
Rezerva Federală (Fed) a redus miercuri dobânda de politică monetară cu un sfert de punct procentual şi a indicat că va continua să relaxeze treptat condiţiile de creditare în restul anului, pe fondul îngrijorărilor privind încetinirea pieţei muncii. Decizia a fost susţinută de majoritatea oficialilor numiţi de preşedintele Donald Trump, singura opoziţie venind din partea noului guvernator Stephen Miran, care dorea o reducere mai mare, relatează Reuters.
21:00
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a fost externat miercuri din spitalul unde fusese internat cu o zi înainte din cauza vărsăturilor, ameţelilor şi tensiunii arteriale scăzute, au anunţat medicii săi într-un comunicat, relatează Reuters.
20:40
Vicepremierii Marian Neacşu şi Tánczos Barna şi ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Attila Cseke, au analizat, miercuri, împreună cu reprezentanţii primarilor şi consiliilor judeţene mai multe aspecte cuprinse în proiectul de lege pentru reforma administraţiei publice locale. S-a realizat o statistică a posturilor aprobate prin orgranigrame, a celor ocupate şi a celor vacante şi s-a discutat despre corelarea nunmărului de angajaţi cu numărul de locuitori din localitate.
20:40
Vânzarea biletelor pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 va începe anul viitor, cu un preţ iniţial de 28 de dolari, au anunţat miercuri organizatorii, potrivit AFP.
20:40
Campioana Sepsi Sfântu Gheorghe a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia Galatasaray Istanbul, scor 81-48 (42-22), în manşa tur din turul preliminar al Euroligii, cea mai puternică competiţie continentală.
20:30
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, despre rectificarea bugetară, că nu se aşteaptă ca în zona sănătăţii să întâmpine tăieri, dar nu se aşteaptă nici la creşteri excepţionale, ci la un buget echilibrat, să asigure banii pentru plata salariilor şi furnizorilor de medicamente. Despre majorări de salarii, ministrul a spus că acum au o problemă, justificată de altfel, şi anume că plata gărzilor nu se realizează ca procent din venitul anului 2025, ci se realizează raportat la anul 2018. El a precizat că nu crede că se va întâmpla anul acesta, pentru că presiunea bugetară, fiscală este una ridicată, însă există în perspectivă această gândire.
20:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că în ultimii patru ani, s-a investit istoric în infrastructura medicală din România, peste 12 miliarde de lei şi vorbim pentru prima dată în ultimele trei decenii despre spitale noi, 8 din PNRR, 9 din Programul Operaţional Sănătate, iar patru se vor finaliza şi vor fi date în folosinţă în acest an.
20:20
20:10
20:00
Guvernul taliban de la Kabul a redus miercuri, pentru a doua zi consecutiv, accesul la internet în mai multe provincii afgane, iar oficialii au justificat întreruperile prin lupta împotriva „viciului” şi a „corupţiei morale”, relatează AFP.
20:00
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri că în discuţia iniţială cu premierul a spus foarte clar că în sănătate nu putem tăia bugete, ţinând cont că nu ne putem lăuda că este unul dintre cele mai finanţate din Europa, însă îşi propune să reorienteze şi reaşeze lucrurile, ca să devină mai eficient. El a menţionat că esenţa acestei reforme din sănătate constă de fapt, în reorientarea pacientului din spitalizarea continuă către ambulatoriul de specialitate, respectiv către spitalizarea de zi.
19:40
Ieşit din teren din cauza unei accidentări în meciul împotriva echipei Olympique Marseille, marţi, jucătorul formaţiei Real Madrid Trent Alexander-Arnold are o leziune la ischiogambieri, la piciorul stâng. El ar urrma să fie indisponibil timp de patru până la şase săptămâni, relatează L'Equipe.
19:30
O brăţară preţioasă din Egiptul antic a dispărut din laboratorul de restaurare al Muzeului Egiptean din Cairo şi se fac cercetări pentru a o găsi, a anunţat Ministerul Turismului şi Antichităţilor într-un comunicat publicat marţi seara, relatează AFP.
19:20
Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a afirmat, miercuri, că obiectivul prioritar este să se asigure că proiectele care vizează conectivitatea muncipiului Iaşi cu autostrada A8 vor deveni realitate, fiind necesară accelerarea ritmului de implementare. ”Dezvoltarea Moldovei nu mai poate aştepta”, a transmis Alexe.
19:00
Deputatul PNL Alina Gorghiu consideră că ceea ce vedem astăzi în România este mai mult decât un dosar al candidatului Călin Georgescu, ci este un test de rezilienţă democratică, el arătând că îl felicită pe Nicuşor Dan pentru că a avut curajul să spună deschis ceea ce mulţi au evitat, şi anume că am fost ţinta unui atac la securitatea naţională.
19:00
Crotone, club din Serie C, a fost plasat sub administrare judiciară pentru un an, după ce poliţia a găsit „dovezi suficiente” ale unei infiltrări generalizate a mafiei, au anunţat procurorii.
18:50
Un ucrainean în vârstă de 21 de ani va fi expulzat în ţara sa de origine, în urma unei decizii a justiţiei, pentru că a încălcat legislaţia aeriană poloneză înălţând o dronă deasupra clădirilor guvernamentale din Varşovia, a anunţat miercuri poliţia, relatează AFP.
18:40
Federaţia Română de Automobilism Sportiv a anunţat, miercuri, stabilirea unui nou record de competiţii organizate într-un singur weekend. Astfel, în perioada 19 – 21 septembrie, sub egida FRAS vor fi organizate 13 evenimente automobilistice.
18:40
Federaţia SANITAS avertizează, miercuri, că, în mai multe judeţe, Direcţiile de asistenţă socială nu mai au bani nici pentru serviciile prestate beneficiarilor nici pentru salarii. ”Salariaţii merg încă la muncă pentru că nu pot lăsa beneficiarii pe care îi îngrijesc de ani de zile, fără niciun sprijin”, au transmis sindicaliştii, avertizând, însă, că situaţia nu poate continua la nesfârşit.
18:40
Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri, după şedinţa tehnică de la Palatul Victoria, pe tema reformei din administraţie, că Ministerul Dezvoltării a venit cu o propunere de reducere a 13.000 de posturi. Ea a precizat că a propus ca, pentru primăriile care nu pot să-şi asigure cheltuielile de personal, să se facă o grilă foarte clară de salarizare, arătând că, în lipsa unei analize, vom ajungem în situaţia în care foarte multe primării efectiv nu vor mai putea funcţiona, în special primăriile de comune.
18:30
Ministrul de Externe Oana Ţoiu a promovat candidatura României la Consiliul Guvernatorilor AIEA , la Conferinţa Generală a Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică de la Viena.
18:30
Liderul rus Vladimir Putin şi premierul indian Narendra Modi au vorbit miercuri la telefon şi au salutat „prietenia” care îi leagă, în ciuda presiunilor exercitate de Washington din cauza relaţiilor economice dintre ţările lor, relatează AFP.
18:20
Trei bărbaţi sunt cercetaţi de poliţiştii din Olt, după ce au avut un conflict cu un tânăr de 20 de ani într-un parc din Caracal şi l-au agresat. Unul dintre ei a fost arestat la domiciliu.
18:10
Ministerul Finanţelor anunţă, miercuri, că ediţia FIDELIS desfăşurată în perioada 5 – 12 septembrie 2025 a atras investiţii de peste 2,15 miliarde de lei, cele mai accesate fiind emisiunea în lei, cu scadenţa de 2 ani şi emisiunea în euro, cu scadenţa la 10 ani.
18:00
Cadavrul în stare de descompunere al unui bărbat a fost găsit, miercuri, pe un câmp din judeţul Constanţa, iar poliţiştii au deschis o anchetă pentru a stabili identitatea victimei şi modul cum şi-a pierdut viaţa.
18:00
Bărbatul care l-a înjunghiat pe fostul partener al soţiei sale, într-un complex comercial din Sectorul 6, după ce a fost provocat şi lovit de către acesta, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru tentativă de omor. Procurorii apreciază că atacul a avut loc după ce agresorul nu mai era în pericol.
18:00
Elina Svitolina a calificat Ucraina în semifinalele Billie Jean King Cup pentru prima dată, învingând-o pe spaniola Paula Badosa cu 5-7, 6-2, 7-5, miercuri, la Shenzhen.
18:00
Fostul preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) Lucian Duţă, condamnat definitiv, în vara anului 2022, la şase ani de închisoare pentru o mită de 6,3 milioane de euro, va fi pus de îndată în libertate din închisoare, după ce instanţa supremă i-a admis în principiu recursul în casaţie şi a suspendat executarea pedepsei până la judecarea acestei căi extraordinare de atac. Instanţa a fixat termen de judecare a recursului în casaţie pentru 29 octombrie, cu citarea inculpatului şi asigurarea apărării.
17:50
Ministerul Educaţiei anunţă că trei proiecte coordonate de şcoli şi instituţii din România - din Bucureşti, Harghita şi Iaşi - au fost desemnate câştigătoare la Premiul european pentru predare inovatoare 2025, acordat de Comisia Europeană.
17:50
Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a transmis, miercuri, după şedinţa conducerii partidului, că premierul a informat Biroul Politic Naţional cu privire la toate etapele care urmează în reformele propuse iar PNL este hotărât să meargă mai departe şi orice stopare a acestui proces sau orice reversibilitate nu ar face decât să pună România în pericol.