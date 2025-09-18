Legendarul prezentator TV Jimmy Kimmel a rămas fără emisiune, din cauza unor comentarii controversate despre moartea lui Charlie Kirk

20:50

Ne aflăm în plin Portal al Eclipselor, unul dintre cele mai puternice și mai magice momente ale anului. Mai mult, se spune că în această perioadă trecem prin multe schimbări și ies la suprafață adevăruri ascunse, dar și emoții uitate. „Această eclipsă este un moment de resetare cosmică, noi începuturi și schimbări de destin. Focusul […]