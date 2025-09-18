Greve și PROTESTE masive în Franța. Până 900.000 de persoane, printre care profesorii și medicii, în stradă: „Ajunge cu sacrificiile”
Gândul, 18 septembrie 2025 10:20
Franța se pregătește de o zi de proteste și greve la scară națională, joi, când până la 900.000 de oameni ar putea ieși în stradă. Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciștii și personalul medical se alătură manifestațiilor, în semn de opoziție față de măsurile de austeritate și reformele propuse de guvernul lui Emmanuel Macron și premierul […]
Marea Britanie ar urma să recunoască statul Palestina, după vizita lui Trump la Londra. Tema a stârnit conflicte între Keir Starmer și Casa Albă # Gândul
Premierul Keir Starmer ar urma să recunoască statul Palestina, după vizita lui Donald Trump în Marea Britanie, transmite The Times. Premierul a mai declarat anterior că plănuiește să recunoască statul palestinian în cadrul summit-ului Adunării Generale a ONU, care se va desfășura în luna septembrie, la New York, dacă Israel nu va face eforturi pentru […]
Extrădarea oligarhului Plahotniuc a fost suspendată la cererea ROMÂNIEI. Motivul invocat de autorități # Gândul
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova a fost suspendată de autoritățile elene deoarece fostul lider democrat ar urma să fie audiat de un procuror grec în legătură cu un dosar de fals deschis în România. Informația a fost confirmată de o sursă juridică citată de agenția Reuters, sub protecția anonimatului. Decizia autorităților elene vine […]
Opulență fără margini la BANCHETUL de stat organizat cu ocazia vizitei președintelui Donald Trump în Marea Britanie. Ce au avut invitații în meniu # Gândul
Regele Charles al III-lea a organizat un fastuos banchet de stat în cinstea vizitei istorice realizate de președintele american Donald Trump în Marea Britanie. Peste 100 de membri ai personalului (bucătari, ospătari) au servit pe cei 160 de invitați. Evenimentul s-a desfășurat în sala Sfântul Gheorghe, aflată în interiorul Castelului Windsor. Inclusiv masa pe care […]
Lukașenko aleargă după doi iepuri. S-a jucat cu Putin de-a războiul, la Zapad 2025, dar curtează SUA. „Are sabia lui Damocles deasupra capului” # Gândul
Progresele modeste al Belarusului în eforturile de a propaga în exterior o imagine previzibilă și pașnică ar putea stagna în orice moment. Într-un astfel de context, Alexandr Lukașenșko, președintele Belarusului, s-ar confrunta cu o mare dezamăgire din cauza tensiunilor și evoluțiilor din regiune, dar și a unei eventuale „schimbări de dispoziție” pe relația Trump-Putin. Relațiile […]
ZIUA “BLOCAM TOT” A VENIT. Peste 250 de acțiuni de protest sunt așteptate în întreaga Franța # Gândul
Peste 250 de demonstrații sunt programate să aibă loc astăzi în toată Franța, afectând transportul public și provocând închiderea temporară a școlilor. Protestatarii continuă manifestațiile, iar sindicatele cer cheltuieli suplimentare pentru serviciile publice, într-un gest de furie față de reducerile bugetare iminente. De asemenea, cetățenii cer adoptarea unor măsuri precum impozite mai mari pentru bogați […]
Călin Popescu-Tăriceanu: „Ministra de EXTERNE nu are experiență și nicio legătură cu politica externă a României” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a criticat modul în care este condus Ministerul de Externe. Fostul premier a spus că actualul ministru, Oana Țoiu, nu are experiența și pregătirea necesară pentru o funcție de asemenea importanță, iar acest lucru afectează imaginea României. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
LEGUMA românească, cunoscută drept „vedeta murăturilor” de Milișăuți, scumpă la piață: producătorii cer 1 leu pe kg, clienții plătesc chiar 10 lei/kg # Gândul
În Milișăuți, cunoscut drept „Patria Murăturilor”, varza este pregătită pentru murat în bazine îngropate în pământ și căzi de lemn uriașe. De la producător, un kilogram costă doar 1 leu, însă până ajunge pe rafturile piețelor și supermarketurilor, prețul se dublează sau chiar se triplează. Milișăuți, localitate cu o istorie îndelungată în cultivarea și conservarea […]
Legendarul Jimmy Kimmel a rămas fără emisiune, din cauza unor comentarii controversate despre moartea lui Charlie Kirk # Gândul
Prezentatorul Jimmy Kimmel a rămas fără emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, după ce vedeta a făcut o serie de comentarii controversate pe tema asasinării lui activistului republican Charlie Kirk. Emisiunea, care se bucura de un succes enorm la public, a fost suspendată. Un grup de posturi afiliate ABC a anunțat că nu va mai difuza emisiunea […]
(P) Hubert Thuma: „A fost dat ordinul de începere a lucrărilor de modernizare pe DJ601A Chiajna” # Gândul
,,A fost dat ordinul de începere a lucrărilor de modernizare pe DJ601A Chiajna – drum județean care va avea o lungime de aproape 6 kilometri și care va fi gata spre finalul anului viitor”, a anunțat Hubert Thuma, șeful Consiliului Județean Ilfov. Drumul se află la limita cu Municipiul București- Sector 6 și tranzitează satele […]
Călin Popescu-Tăriceanu: „Politica externă intră în portofoliul GUVERNULUI, prin Ministerul de Externe și al Apărării” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre responsabilitatea politicii externe în România. Invitatul a spus că, potrivit Constituției, acest domeniu aparține prim-ministrului prin Ministerul de Externe, dar președintele are roluri definite, precum numirea ambasadorilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Marius Tucă a întrebat […]
Prim-vicepreședintele PNL Brașov, acuzat de mită și trafic de influență. Procurorii au făcut descinderi în 12 locații # Gândul
Percheziții 12 locații (10 pe raza municipiului Brașov, două în Galați, inclusiv la vicepreședintele Consiliului Județean Brașov. În dosar sunt vizate șase persoane, printre care un consilier de județ si un prim-vicepreședinte al PNL Brașov, au transmis surse judiciare pentru Gândul. Suspectul principal este managerul Companie Apa Brașov. Inculpații sunt acuzați de dare de mita, […]
Siropul-minune pe care îl bea Dorel VIȘAN acasă: „Nu am fost niciodată răcit” Cum se ferește actorul de viroze # Gândul
Siropul-minune pe care îl bea Dorel VIȘAN acasă: „Nu am fost niciodată răcit” Cum se ferește actorul de viroze. Siropul-minune pe care îl bea Dorel Vișan acasă Dorel Vișan spune că, în toți acești ani, nu a fost niciodată răcit. Care este trucul său împotriva virozelor? La 88 de ani, actorul Dorel Vișan a dezvăluit […]
Donald Trump și regele Charles al III-lea, puși pe GLUME la banchetul regal de la Windsor: „Probabil e ultima mea vizită în Marea Britanie. Sper asta” # Gândul
Donald Trump și soția sa, Melania, au fost onorați miercuri seara cu un banchet de stat organizat de regele Charles al III-lea și regina Camilla la castelul Windsor. În discursul său, președintele SUA a păstrat un ton sobru, dar a stârnit râsete în sală cu o glumă despre vizitele sale în Marea Britanie. Și regele […]
TRUMP se întoarce la tribuna ONU/ Antonio Guterres se teme de o eventuală escaladare a tensiunilor la nivel mondial # Gândul
Liderii mondiali se vor reuni la New York, săptămâna viitoare, pentru o Adunare Generală a ONU, dominată de revenirea președintelui Donald Trump la tribună, războiul din Fâșia Gaza și conflictul din Ucraina. „Diviziunile politice se adâncesc. Conflictele fac ravagii. Impunitatea escaladează. Planeta noastră se supraîncălzește. Iar cooperarea internațională este supusă unor presiuni nemaivăzute în viața […]
Primăria Sectorului 5 anunță că a mai finalizat o lucrare de asfaltare, prin Compartimentul Infrastructură. Asfaltarea a fost finalizată pe Șoseaua progresului, în zona Năsăud din Sectorul 5. „O nouă lucrare finalizată! Am încheiat intervențiile din zona Năsăud – Șoseaua Progresului, unde infrastructura era deteriorată și crea disconfort cetățenilor, dar și probleme de siguranță rutieră. […]
O SPORTIVĂ implicată în accident, alături de Toto Dumitrescu. Tânăra a încălcat o regulă ce putea să-i fie fatală # Gândul
În accidentul cauzat de Toto Dumitrescu duminică a fost implicată și tenismena Ilinca Dalina Amariei, (23 de ani, 348 WTA), care a reprezentat România la Billie Jean King Cup, potrivit gsp.ro. Aceasta se afla la volanul mașinii care trebuia să-i acorde prioritate fiului fostului fotbalist. Toto Dumitrescu este, în prezent, arestat preventiv pentru 30 de zile, […]
SCANDAL: FCSB, dată în judecată pentru 10.000 de euro! Un fost jucător cu peste 100 de meciuri în „roș-albastru” a reclamat clubul lui Becali la FRF # Gândul
Un nou episod tensionat lovește FCSB. De data aceasta, clubul patronat de Gigi Becali a fost reclamat la FRF de un fost jucător, cu peste 100 de meciuri în tricoul „roș-albastru”, pentru o datorie de 10.000 de euro. Fotbalistul reclamă neplata unui bonus de 10.000 de euro pentru participarea în cupele europene, informează fanatik.ro. Conflict […]
Înalta Curte dă o decizie care pune capăt unei vechi divergențe judiciare referitoare la cercetarea disciplinară a unui funcționar public # Gândul
„Mustrările” ușoare, la stat, la adresa unui funcționar public cer garanții grele a decis Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr.191/2025, pronunțată pe 29 mai 2025 și publicată în Monitorul Oficial din 12 septembrie 2025. Hotărârea vine să încheie o divergență judiciară veche de câțiva ani. Judecătorii ÎCCJ au motivat prin faptul că […]
Universitatea Craiova a mai dat o lovitură pe piața transferurilor: atacant BRAZILIAN, de 19 ani, adus în Bănie # Gândul
Universitatea Craiova nu închide capitolul transferurilor, chiar dacă perioada oficială în care se mai puteau face tranzacții s-a încheiat. Clubul finanțat de Mihai Rotaru a reușit să aducă un nou jucător de perspectivă: atacantul brazilian Ramon Gomes de Lima, în vârstă de 19 ani este noua achiziție a „Științei”. Fotbalistul sud-american a fost cumpărat de […]
Dragoș Dolănescu, despre diferențele dintre SALARIILE profesorilor din Costa Rica vs. România: „Nu este deloc ușor să lucrezi în învățământ” # Gândul
Dragoș Dolănescu, fiul regretatului interpret Ion Dolănescu și fost deputat în Costa Rica, a vorbit despre diferențele uriașe dintre veniturile profesorilor și politicienilor din America Centrală și cele din România. Stabilit de mai mulți ani în Costa Rica, unde trăiește alături de familie, Dragoș Dolănescu spune că sistemul de învățământ local oferă venituri considerabile cadrelor […]
Călin Popescu-Tăriceanu: „Probele din dosarul lui Georgescu sunt RIDICOLE. Autoritățile încep să simtă o presiune din partea americană” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre dosarul de acuzare al lui Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Tăriceanu: „Ministerul de Externe a primit solicitări pentru a da explicații în legătură cu anularea alegerilor. Ministerul de Externe trimite hârtia, […]
Echipa tricoloră, alcătuită din Radu David Țurcanu, Gabriel Ghețu, Mircea Alexandru Jecan și Bogdan Pavel, a câștigat cu 3-1 duelul cu El Salvador, de la Santa Tecla, în primul tur al Grupei Mondiale II a Cupei Davis. După acest succes, echipa de Cupa Davis a României va juca în play-off-ul Grupei Mondiale I. Căpitanul nejucător […]
Melania TRUMP a avut o apariție spectaculoasă în Marea Britanie/ Cum a decurs întâlnirea dintre prima doamnă și regina Camilla # Gândul
Melania Trump, prima doamnă a Statelor Unite, a impresionat încă o dată publicul printr-o apariție unică în Marea Britanie, unde s-a întâlnit cu regina Camilla și ceilalți membri ai familiei regale. Melania Trump a fost surprinsă alături de regina Camilla și Kate Middleton, în timpul ceremoniei de întâmpinare a cuplului de la Casa Albă. Prințesa […]
Donald Trump a desemnat mișcarea extremistă „Antifa” drept organizație TERORISTĂ, după asasinarea lui Charlie Kirk # Gândul
Donald Trump a anunțat miercuri că mișcarea Antifa, asociată grupurilor de extremă stânga, este desemnată organizație „teroristă”. Decizia vine la o săptămână după uciderea influencerului ultraconservator Charlie Kirk, caz care a stârnit reacții puternice în rândul dreptei americane. Președintele american a făcut anunțul pe rețeaua sa Truth Social, folosind tonul său caracteristic: „Am plăcerea de […]
Banchet REGAL la castelul Windsor organizat de Regele Charles al III-lea pentru Donald Trump: „Este o mare onoare” # Gândul
Regele Charles al III-lea a organizat un banchet fastuos la castelul Windsor în onoarea lui Donald Trump, aflat în vizită de stat în Marea Britanie. Evenimentul a reunit 160 de invitați, printre care membri ai familiei regale, lideri politici, miliardari din tehnologie și personalități din lumea sportului. Președintele american Donald Trump a declarat că vizita […]
Legendarul prezentator TV Jimmy Kimmel a rămas fără emisiune, din cauza unor comentarii controversate despre moartea lui Charlie Kirk # Gândul
Prezentatorul Jimmy Kimmel a rămas fără emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, după ce vedeta a făcut o serie de comentarii controversate pe tema asasinării lui activistului republican Charlie Kirk. Emisiunea, care se bucura de un succes enorm la public, a fost suspendată. Un grup de posturi afiliate ABC a anunțat că nu va mai difuza emisiunea […]
Trenurile de metrou produse în Brazilia pentru București fac un pas înainte. Unde se efectuează acum TESTELE noilor garnituri # Gândul
Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul în ce stadiu sunt testele pentru noile garnituri de metrou Alstom, produse în Brazilia. Noile trenuri sunt testate noaptea pe Magistrala unde vor circula pe viitor. Totuși, intrarea efectivă a acestora în circulație rămâne în continuare o enigmă. În total, din cele 13 garnituri prevăzute în contractul […]
Călin Popescu Tăriceanu: „Nu mai vreau să mă întorc în politică. Nivelul a SCĂZUT prea mult” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Popescu Tăriceanu, fost premier al României, a declarat cu certitudine că nu mai intenționează să revină în scena politică. El a reflectat asupra scenei politice actuale din România, remarcând o lipsă de pregătire și experiență în rândul actualilor politicieni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Călin Popescu […]
BANCUL ZILEI | Un puști vede un bărbat ieșind dintr-un bordel. Ce se întâmplă la scurt timp. Un puști vede un cetățean ieșind dintr-un bordel și se ia după el. – Nene, am văzut de unde ai ieșit! – Mă copile, ia de aici un ban și lasă-mă-n pace! Puștiul îl urmărește până acasă: – […]
BANC | „Ăștia sunt toți banii pe care îi am”. Bancul „financiar” al zilei cuprinde și o listă clasică de cumpărături. – Să cumperi cartofi, ceapă, apă, suc, pâine, un piept de pui, ouă și făină. – Nu îmi ajung banii, ăștia sunt toți pe care îi am. – Vai de mine, încearcă să îți […]
În timp ce în ROMÂNIA scad salariile profesorilor și bursele sunt tăiate, în Ucraina cresc salariile și bursele # Gândul
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat majorarea salariilor pentru profesori, dar și a burselor pentru studenţi în 2026, în ciuda costurilor enorme generate de războiul cu Rusia, relatează marţi agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Totodată, în România, salariile profesorilor și bursele pentru elevi au avut de suferit din cauza măsurilor de austeritate impuse […]
Bancul de joi | Psihiatrul și iubita imaginară. Următorul banc vă va aduce garantat zâmbetul pe buze. I-am zis psihiatrului că am o prietenă imaginară. După alte două ședințe am renunțat la el, începuse nebunu’ să se dea la ea. BANC | Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la […]
The Guardian: Mulți britanici se OPUN vizitei lui Trump /Premierul Keir Starmer nu își permite acest lux # Gândul
Premierul Keir Starmer este nevoit să dialogheze cu președintele Donald Trump, în contextul relației speciale dintre Marea Britanie și Statele Unite, comentează cotidianul The Guardian, în contextul vizitei de stat a liderului american la Londra. ”Versiunea nereprezentativă pe care Marea Britanie i-a oferit-o miercuri președintelui SUA pentru a doua vizită de stat a fost o […]
Călin Popescu-Tăriceanu: „FMI mi-a dat dreptate. Reducerea de TAXE a crescut încasările la buget” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre măsurile nefavorabile de creștere de taxe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Tăriceanu: „Prima măsură pe care am adoptat-o în calitate de Prim-ministru, în prima ședință de Guvern pe care am prezidat-o, la […]
Institutul Național de Statistică confirmă discrepanțele în datele oficiale despre infrastructura sportivă a județului Iași. De exemplu, o comună cu doar 127 de copii, figurează cu 9 săli de gimnastică, iar în județ apar bazine de înot „fantomă”, scrie Ziarul de Iași. INS recunoaște astfel erorile și subliniază că sistemul de verificare nu poate depista […]
Un patron din Superliga ironizează FCSB. „Acolo sunt doi antrenori, dar pe domnul Becali nu-l demite nimeni” # Gândul
FC Botoșani – FCSB se joacă vineri, de la ora 20:30, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, în etapa 10 din Superliga, iar patronul echipei moldave Valeriu Iftime i-a ironizat pe cei de la formația roș-albastră. Omul de afaceri a spus că ar demite antrenorul de la FCSB, acolo unde patronul […]
Cristi Chivu, prima victorie în Liga Campionilor ca antrenor la Inter. REZULTATELE Champions League din prima etapă # Gândul
Chivu a obținut prima sa victorie în Liga Campionilor ca antrenor la Inter, după ce milanezii au învins Ajax Amsterdam, 2-0. Golurile au fost marcate de Marcus Thuram (42, 47), iar echipa antrenorului român s-a impus în fața echipei unde și-a început cariera internațională ca jucător. PSG a câștigat cu Atalanta, 4-0, goluri Marquinhos, Hvicea […]
18 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Ronaldo Luis Nazário de Lima împlinește 49 de ani, Mário Jardel face 52/ Un an de la decesul lui Salvatore Schillaci # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 18 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ronaldo Luis Nazário de Lima, cunoscut simplu ca Ronaldo, este considerat unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului. Născut pe 18 septembrie 1976, la Rio de Janeiro, Brazilia, Ronaldo a […]
Iașul este din nou cel mai tânăr județ din România, cu o vârstă medie a populației de 39,1 ani, potrivit datelor provizorii ale INS pentru 2024. Iașul rămâne sub media națională, de 42,7 ani și marchează revenirea în fruntea clasamentului județelor cu populație tânără, după ce în 2022 și 2023 prima poziție a fost ocupată […]
Călin Popescu Tăriceanu: „Se face prea multă administrație în guvern și prea puțină POLITICĂ. Nu înțeleg cum decurg ședințele coaliției” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Popescu Tăriceanu, fost premier al României, a vorbit despre lipsa comunicării și colaborării între membrii coaliției, evidențiind importanța compromisului pentru a se stabili un echilibru și o funcționare propice a acestei formațiuni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Călin Popescu Tăriceanu: „Nu cred că sunt posibile alegeri anticipate” […]
A spart MILIOANE de euro la Oradea în an electoral, iar Bolojan l-a promovat la București. Cum a reușit mâna dreaptă a premierului să golească bugetul orașului pe concerte și festivaluri # Gândul
Culmea ironiei. În timp ce la Oradea era principalul responsabil cu parangheliile electorale, la București a devenit responsabil cu tăierea risipei din Guvern. Nu este vorba de Ilie Bolojan, ci de aghiotantul său, Mihai Jurca. În 2025, proaspăt numit în funcția de șef al Cancelariei premierului, acesta s-a plâns că Guvernul dă prea mulți bani […]
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a recunoscut că se luptă cu conducerea Salrom care nu se dă plecată. Ministrul, întrebat la Euronews despre situația de la Praid, a folosit expresia”ambiție hormonală”, care nu se regăsește în dicționar . „Nu-mi voi lua niciodată cuvintele înapoi, nu pentru că este o ambiție hormonală, ci pentru că acolo este […]
Călin Popescu Tăriceanu: „Vom reduce deficitul bugetar, dar EFECTELE COLATERALE vor fi importante” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Popescu Tăriceanu, fost premier al României, a criticat actualul guvern pentru gestionarea deficitară a politicilor economice și de mediu. De asemenea, a evidențiat lipsa unui nucleu de experți în aceste domenii, necesar pentru consultări eficiente și luarea celor mai bune decizii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. […]
Femeile din India sunt mai predispuse la CANCER, dar bărbații diagnosticați cu această boală reprezintă majoritatea deceselor. Care sunt explicațiile # Gândul
Femeile din India sunt mai predispuse se îmbolnăvească de cancer în timp ce bărbații sunt mai predispuși să moară din cauza acestei boli. Femeile reprezintă puțin peste jumătate din toate cazurile noi, dar bărbații reprezintă majoritatea deceselor, arată cel mai recent studiu realizat în această țară. În anul 2022, la fiecare 100.000 de persoane din […]
Călin Popesc-Tăriceanu: „România este în ultima vreme OCOLITĂ de investițiile din China, în timp ce Ungaria se bucură de acestea” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre relațiile economice dintre România și China. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Tăriceanu: „Ultima dintre investițiile Ungariei este făcută, cred că sunt două investiții, de o fabrică de automobile și de fabrica de […]
NASA avertizează că, în următoarele decenii, sunt așteptate fenomene meteorologice spațiale EXTREME. „Soarele se trezește încet” # Gândul
Oamenii de știință avertizează că soarele ar putea să se „trezească” dintr-o scurtă perioadă de relativă inactivitate, fapt ce contrazice ipotezele anterioare despre acest lucru. Astfel, un nou studiu al NASA sugerează că activitatea solară va rămâne ridicată sau va crește și mai mult în următoarele decenii, potrivit Live Science. Dacă acest lucru se adeverește, […]
Napolact, pe masa oligarhilor maghiari. Burduja avertizează că vânzarea companiei către un apropiat al lui Orbán poate afecta securitatea României # Gândul
O tranzacție cu impact major în industria alimentară stârnește îngrijorări la București. Grupul maghiar Bonafarm, controlat de oligarhul Sándor Csányi, unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Ungaria și apropiat al premierului Viktor Orbán, intenționează să cumpere compania Napolact, brand românesc cu tradiție în industria lactatelor. Într-o întrebare oficială adresată miniștrilor Economiei și […]
România desfășoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populației civile din Fâșia Gaza. O aeronavă a Forțelor Aeriene Române a aterizat cu 10 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, grav afectați de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie. O parte dintre pacienți urmează să primească îngrijiri de specialitate […]
Șase zodii vor avea parte de mult NOROC pe toate planurile, în perioada următoare. Universul este de partea acestor nativi, cu multe surprize # Gândul
Șase zodii vor avea parte de mult noroc, în perioada următoare, astrele pregătindu-le adevărate surprize, în special pe plan financiar. Mai mult, nativii care au curajul să iasă din zona lor de confort au ocazia să își descopere adevăratul potențial. Potrivit Fanatik, cele șase zodii care au noroc pe toate planurile sunt: Taur, Leu, Fecioară, […]
