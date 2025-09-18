Extrădarea oligarhului Plahotniuc a fost suspendată la cererea ROMÂNIEI. Motivul invocat de autorități

23:40

Femeile din India sunt mai predispuse se îmbolnăvească de cancer în timp ce bărbații sunt mai predispuși să moară din cauza acestei boli. Femeile reprezintă puțin peste jumătate din toate cazurile noi, dar bărbații reprezintă majoritatea deceselor, arată cel mai recent studiu realizat în această țară. În anul 2022, la fiecare 100.000 de persoane din […]