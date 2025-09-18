Un nou ATAC armat în SUA. Trei polițiști au fost uciși și alți doi, răniți grav. S-a emis „ordin de adăpostire”
Gândul, 18 septembrie 2025 13:20
Un alt caz grav de violență a avut loc în Statele Unite ale Americii, care s-a soldat cu moartea a trei agenți de Poliției și rănirea altor doi alți doi, în urma unui atac armat, desfășurat miercuri, în sudul statului Pennsylvania, a anunțat poliția statală, transmite A.P., preluat de Mediafax. Atacul a avut loc în […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
13:30
INTOXICARE pe banii contribuabilului. Televiziunea Publică îl așează pe Trump alături de “INFRACTORII politici” într-un “top al rușinii” # Gândul
Deși ar trebui să aibă o abordare imparțială și obiectivă, potrivit deontologiei profesionale, Televiziunea Națională s-a remarcat prin aprecieri denigratoare la adresa președintelui Donald Trump, observă jurnalista Sorina Matei. Într-un comentariu pe contul său personal de Facebook, jurnalista Sorina Matei remarcă faptul că, deși este plătită din bani publici cu resurse extrem de generoase, Televiziunea […]
13:30
Ce face TRUMP în a doua zi a vizitei oficiale în Marea Britanie. Cum arată agenda președintelui american # Gândul
Agenda președintelui american Donald Trump este plină de chestiuni politice în a doua zi a vizitei oficiale în Marea Britanie. Astfel, conform presei britanice, garda de onoare și cimpoierii urmează să-l întâmpine pe Trump după ce acesta ajunge la Chequers (reședința premierului) și se întâlnește cu prim-ministrul Sir Keir Starmer și soția sa, Lady Victoria. Înainte […]
Acum 30 minute
13:20
Un nou ATAC armat în SUA. Trei polițiști au fost uciși și alți doi, răniți grav. S-a emis „ordin de adăpostire” # Gândul
Un alt caz grav de violență a avut loc în Statele Unite ale Americii, care s-a soldat cu moartea a trei agenți de Poliției și rănirea altor doi alți doi, în urma unui atac armat, desfășurat miercuri, în sudul statului Pennsylvania, a anunțat poliția statală, transmite A.P., preluat de Mediafax. Atacul a avut loc în […]
13:10
Lege schimbată pentru asociațiile de BLOC. Regula nouă de care trebuie să țină cont toți locatarii # Gândul
Lege schimbată pentru asociațiile de BLOC. Regula nouă de care trebuie să țină cont toți locatarii. Lege schimbată pentru asociațiile de BLOC Se schimbă legea pentru asociațiile de bloc. Regulă nouă privind banii din fondul de reparații. Un proiect de lege aflat în dezbaterea Senatului propune modificarea Legii asociațiilor de bloc. Astfel, banii obținuți de […]
Acum o oră
13:00
Guvernul a găsit „țapul ispășitor” pentru absența lui Bolojan la întâlnirea cu aleșii locali: „Întâlnirea a fost organizată de dnul. Cseke” # Gândul
În cadrul briefingului la finalul ședinței de guvern, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că premierul Ilie Bolojan a lipsit de la întâlnirea cu aleșii locali din cauza „programului”. De asemenea, aceasta a precizat că Cseke Attilla a fost cel care a organizat evenimentul. „Au mai fost adoptate memorandumuri privind proiectele PNRR, […]
13:00
Majorarea TVA ne-a lovit unde ne doare. ALIMENTELE râvnite de români ale căror prețuri au crescut / ANAF verifică adaosurile la produsele de bază # Gândul
Un raport al Consiliului Concurenței arată că unii comercianți au crescut prețurile mai mult decât presupunea majorarea TVA din august. Un exemplu concret în acest sens este carnea tocată, unde s-a înregistrat o majorare cu 4,93% într-o lună. Și pâinea a avut o creștere de preț cu 2,78%, iar în unele cazuri au fost scumpiri […]
13:00
Vară de FOC pentru Europa și România, în 2025. Dr. Bogdan Antonescu: „Valurile de căldură sunt un pericol mortal” # Gândul
Luna august a acestui an a fost a treia cea mai caldă lună august la nivel global, cu o temperatură medie a aerului de 16,6°C, adică +0,49°C peste media 1991–2020. În Europa, temperatura medie din august 2025 a fost de 19,46°C, adică +0,3°C peste medie, dar luna nu a intrat în Top 10 cele mai […]
12:50
Cum motivează Guvernul absența lui Bolojan, după ce i-a lăsat cu ochii-n soare pe aleșii locali: „A încercat” fost o chestie strict de program # Gândul
În cadrul briefingului la finalul ședinței de guvern, purtătorul de cuvânt al Guvernului Ioana Dogioiu a declarat că premierul Ilie Bolojan a lipsit de la întâlnirea cu aleșii locali din cauza „programului”. De asemenea, aceasta a precizat că Cseke Atilla a fost cel care a organizat evenimentul. „Au mai fost adoptate memorandumuri privind proiectele PNRR, […]
12:40
Mihaela Borcea s-a confesat într-un interviu. Aceasta a mărturisit că viața sa a fost marcată de tot felul de încercări. Mihaela Borcea este prima soție a omului de afaceri Cristi Borcea. Din căsnicia Mihaelei Borcea cu Cristi Borcea au rezultat trei copii, Patrick și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. Ulterior, Cristi Borcea s-a […]
12:40
Ce a pățit o BADANTĂ din Italia, care avea grijă de o femeie. Calvarul a durat cinci luni de zile # Gândul
Ce a pățit o BADANTĂ din Italia, care avea grijă de o femeie. Calvarul a durat cinci luni de zile. Ce a pățit o BADANTĂ din Italia, care avea grijă de o femeie Un bărbat de 62 de ani din localitatea Vado di Monzuno (provincia Bologna) a fost pus sub supraveghere cu brățară electronică și […]
12:40
TOP 3 cele mai mici/mari tarife apă potabilă și canalizare în România, în luna septembrie 2025. Bucureștiul, pe podium # Gândul
Prețul apei potabile și al canalizării nu este același pe întreg teritoriul României, iar tarifele diferă de la zonă la zpnă. diferă foarte mult de la un județ la altul. Trebuie precizat că, la fiecare metru cub de apă consumat – rece sau caldă – românii plătesc, proporțional, și canalizarea. Suma totală se răsfrânge în […]
12:40
Partidele de stânga cer „crearea unui echilibru de putere” cu Emmanuel MACRON/ Autoritățile franceze se confruntă cu un nou val de proteste # Gândul
Partidele de stânga din Franța au cerut, joi, „crearea unui echilibru de putere” cu politicile președintelui Emmanuel Macron, avertizând Guvernul împotriva exploatării oricărei potențiale violențe, pe fondul desfășurării unei noi greve. „Acesta este un moment foarte important pentru francezii care simt că au votat, că au desfășurat manifestații și nu au fost niciodată auziți și […]
Acum 2 ore
12:30
S-a dat startul înscrierilor în Programul Rabla Auto 2025. Voucherele destinate înnoirii parcului auto sunt lovite de austeritate # Gândul
S-a dat oficial startul înscrierilor în Programul Rabla Auto 2025 destinat persoanelor fizice, anunță ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Sesiunea din acest an se caracterizează prin sume mai mici alocate voucherelor pentru șoferii români. Administrația Fondului pentru Mediu anunță lansarea sesiunii de înscriere în cadrul Programului Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice. Cât durează sesiunea de […]
12:10
Cântăreață de muzică populară, prinsă la FURAT, împreună cu soțul ei. Cei doi s-au ales cu dosar penal # Gândul
O cântăreață de muzică populară, din Gorj, și soțul ei, bucătar în Timiș, au fost prinși la furat, marți, într-un hypermarket din municipiul Târgu Jiu. Poliția le-a făcut dosar penal. Cântăreața de muzică populară și soțul ei s-au ales cu dosar penal pentru săvârșirii infracțiunii de furt. Bunurile au fost recuperate şi restituite hypermarketului. „La […]
12:00
Panică în aer. Un AVION de pasageri, forțat să zboare în cerc o oră deasupra unui oraș din Franța. Controlorul aerian a adormit în turnul de control # Gândul
Un avion de pasageri ce zbura pe ruta Paris–Ajaccio, operat pe 15 septembrie, a fost nevoit să survoleze aproape o oră deasupra Corsicii după ce controlorul de trafic aerian ar fi adormit și nu a mai răspuns la apeluri. Ultimul zbor Air Corsica al serii, un A320neo pe ruta Paris-Orly – Ajaccio, s-a apropiat de […]
12:00
Încă un club de fotbal din România intră în insolvență! „Soluţia aleasă este cea mai bună opţiune” # Gândul
CSM Ceahlăul, echipă de fotbal din liga secundă, a solicitat intrarea în insolvenţă şi a ales această variantă pentru a-şi proteja activitatea. Preşedintele Angelo Alistar, fost fotbalist în perioada de glorie a clubului moldav, a transmis că echipa din cartierul Borzoghean va continua şi va avea linişte din mai multe puncte de vedere odată cu […]
11:50
Călin Popescu-Tăriceanu: „Constatăm cu toții că democrația este slăbită. Vreau să văd ce face PNL în acest sens” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a vorbit despre starea actuală a Partidului Național Liberal. Fostul premier a spus că PNL nu mai are teme ideologice proprii și că se preocupă exclusiv de guvernare. El a subliniat că liberalismul autentic ar trebui să aducă în discuție subiecte […]
11:40
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele și care este metoda lor preferată de manipulare. Trei zodii care MINT cum respiră Există trei zodii care mint și manipulează toată ziua, deoarece sunt foarte narcisiste, scrie bzi.ro. Nativii respectivi pot reprezenta un adevărat pericol pentru cei din jur, deoarece își ascund […]
11:40
Vladimir PUTIN continuă colaborarea cu Narendra Modi/ Rusia și India contracarează presiunile Statelor Unite # Gândul
Președintele rus, Vladimir Putin, și premierul indian, Narendra Modi, au lăudat „prietenia” dintre cele două state, în timpul unei conversații telefonice de miercuri, contracarând presiunile exercitate de Statele Unite. „Relațiile dintre India și Rusia s-au bazat întotdeauna exclusiv pe încredere și prietenie”, a declarat președintele rus în timpul unei ședințe guvernamentale televizate. La rândul său, […]
11:40
Român bătut și împușcat într-un mall din Wroclaw de un polonez. Motivul neobișnuit al agresiunii # Gândul
Un polonez este pus sub acuzare la Wroclaw, fiind acuzat că a împușcat și bătut un român într-un mall din oraș. Incidentul s-a petrecut în luna martie, pe numele polonezului fiind emis un act de acuzare. Polonezul agresor urmează să fie audiat la 24 septembrie, potrivit ediției locale de Wroclaw a Gazetei Wyborcza, citată de […]
Acum 4 ore
11:30
Acuzații grave la adresa soților Macron. Se pregătesc DOVEZI științifice în procesul din SUA pentru a se demonstra că Brigitte este femeie # Gândul
Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, vor depune fotografii și dovezi științifice într-un proces de defăimare intentat în Statele Unite împotriva comentatoarei conservatoare Candace Owens, care a susținut public că prima doamnă a Franței s-ar fi născut bărbat. Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, sunt hotărâți să ducă în instanță acuzațiile lansate de influencerița de […]
11:20
Claudiu Năsui spune că orice reformă administrativă începe cu Guvernul: „Să le spui trebuie să strângeți cureaua, când tu nu ai strâns-o” # Gândul
Cele patru partide care compun coaliția de guvernare nu au ajuns la un consens în ceea ce privește concedierile din administrația locală. Decizia a fost pusă pe linia de așteptare, pentru că reforma propriu-zisă ar trebui să însemne cu totul altceva, este de părere fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Năsui. Înainte să ceară tăieri […]
11:20
Gaura neagră a evaziunii fiscale, firmele de ride-sharing. Dosarul DNA a ajuns pe masa judecătorilor # Gândul
O grupare a unor firme de ride sharing a adus statului un prejudiciu de peste 67 de milioane de lei. Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a unor persoane acuzate că, în calitate de coordonatori sau administratori ai unor societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, au provocat bugetului de stat un […]
11:20
Călin Popescu-Tăriceanu: „Președintele rămâne cramponat în subiecte minore. A constatat că ROMÂNIA nu are un program de țară” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a comentat prestația lui Nicușor Dan după primele 100 de zile de mandat. Fostul premier a spus că actualul președinte rămâne blocat în subiecte minore și că România are nevoie de un program de țară pentru a-și crește influența politică și […]
11:20
Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica: „S-a reușit o listare istorică. În 2025, ne-am propus depăşirea pragului psihologic de 1 miliard lei” # Gândul
Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica, a precizat ă transparenţa, profesionalismul, încrederea, consecvenţa în implementarea planului de business, consolidarea şi adaptarea la condiţiile de piaţă reprezintă factori esențiali penntru creșterea valorii adăugate și care, totodată, au contribuit la „o listare istorică” a companiei. Karoly Borbely a anunțat, de asemenea, că Hidroelectrica are mai multe proiecte în derulare, […]
11:00
TROTINETELE electrice, interzise pe străzi într-un oraș din România, după un accident în care un adolescent de 15 ani a murit # Gândul
Primăria dintr-un oraș din România a decis să retragă trotinetele electrice de pe domeniul public, după o tragedie cumplită în care un băiat de 15 ani a murit într-un accident. Doar în primele șapte luni din 2025, peste 1.500 de accidente cu trotinete electrice au fost raportate în România, potrivit datelor oficiale. Trotinetele electrice au […]
10:50
Tăriceanu: „Dacă DRONA a fost trimisă de ruși ca să ne testeze reacția, am avut o reacție foarte proastă. Putea fi dată jos și cu praștia” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc. El a criticat reacţia autorităţilor și a prezentat mai multe ipoteze ale situației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitatul a intervenit după ce Marius Tucă a semnalat […]
10:50
În materie de REFORMĂ, PSD-PNL-USR nu se înțeleg. S-au înțeles imediat pe împărțirea funcțiilor # Gândul
Sunt blocați pe reforme, dar, când vine vorba de funcții, cele patru partide care compun coaliția cad la pace imediat. E scandal pe eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază, reforma administrației publice încă „se negociază”, dar este înțelegere la capitolul împărțirea posturilor. Astfel că, PSD, de altfel foarte vocal în a-și susține agenda politică […]
10:40
Am redus salariile profesorilor și bursele studenților pentru ca Zelenski să mărească salariile profesorilor și bursele studenților ucraineni! # Gândul
Jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu critică în pastila sa de joi paradoxul prin care România aplică măsuri de austeritate, reducând salariile profesorilor și bursele studenților, în timp ce Ucraina anunță creșteri salariale și sociale. Ion Cristoiu atrage atenția că, potrivit anunțului făcut de Volodimir Zelenski, începând cu 2026, salariile profesorilor și bursele studenților din Ucraina […]
10:30
Marea Britanie ar urma să recunoască statul Palestina, după vizita lui Trump la Londra. Tema a stârnit conflicte între Keir Starmer și Casa Albă # Gândul
Premierul Keir Starmer ar urma să recunoască statul Palestina, după vizita lui Donald Trump în Marea Britanie, transmite The Times. Premierul a mai declarat anterior că plănuiește să recunoască statul palestinian în cadrul summit-ului Adunării Generale a ONU, care se va desfășura în luna septembrie, la New York, dacă Israel nu va face eforturi pentru […]
10:20
Greve și PROTESTE masive în Franța. Până 900.000 de persoane, printre care profesorii și medicii, în stradă: „Ajunge cu sacrificiile” # Gândul
Franța se pregătește de o zi de proteste și greve la scară națională, joi, când până la 900.000 de oameni ar putea ieși în stradă. Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciștii și personalul medical se alătură manifestațiilor, în semn de opoziție față de măsurile de austeritate și reformele propuse de guvernul lui Emmanuel Macron și premierul […]
10:20
Extrădarea oligarhului Plahotniuc a fost suspendată la cererea ROMÂNIEI. Motivul invocat de autorități # Gândul
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova a fost suspendată de autoritățile elene deoarece fostul lider democrat ar urma să fie audiat de un procuror grec în legătură cu un dosar de fals deschis în România. Informația a fost confirmată de o sursă juridică citată de agenția Reuters, sub protecția anonimatului. Decizia autorităților elene vine […]
10:20
Opulență fără margini la BANCHETUL de stat organizat cu ocazia vizitei președintelui Donald Trump în Marea Britanie. Ce au avut invitații în meniu # Gândul
Regele Charles al III-lea a organizat un fastuos banchet de stat în cinstea vizitei istorice realizate de președintele american Donald Trump în Marea Britanie. Peste 100 de membri ai personalului (bucătari, ospătari) au servit pe cei 160 de invitați. Evenimentul s-a desfășurat în sala Sfântul Gheorghe, aflată în interiorul Castelului Windsor. Inclusiv masa pe care […]
10:10
Lukașenko aleargă după doi iepuri. S-a jucat cu Putin de-a războiul, la Zapad 2025, dar curtează SUA. „Are sabia lui Damocles deasupra capului” # Gândul
Progresele modeste al Belarusului în eforturile de a propaga în exterior o imagine previzibilă și pașnică ar putea stagna în orice moment. Într-un astfel de context, Alexandr Lukașenșko, președintele Belarusului, s-ar confrunta cu o mare dezamăgire din cauza tensiunilor și evoluțiilor din regiune, dar și a unei eventuale „schimbări de dispoziție” pe relația Trump-Putin. Relațiile […]
10:10
ZIUA “BLOCAM TOT” A VENIT. Peste 250 de acțiuni de protest sunt așteptate în întreaga Franța # Gândul
Peste 250 de demonstrații sunt programate să aibă loc astăzi în toată Franța, afectând transportul public și provocând închiderea temporară a școlilor. Protestatarii continuă manifestațiile, iar sindicatele cer cheltuieli suplimentare pentru serviciile publice, într-un gest de furie față de reducerile bugetare iminente. De asemenea, cetățenii cer adoptarea unor măsuri precum impozite mai mari pentru bogați […]
10:10
Călin Popescu-Tăriceanu: „Ministra de EXTERNE nu are experiență și nicio legătură cu politica externă a României” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a criticat modul în care este condus Ministerul de Externe. Fostul premier a spus că actualul ministru, Oana Țoiu, nu are experiența și pregătirea necesară pentru o funcție de asemenea importanță, iar acest lucru afectează imaginea României. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
09:50
LEGUMA românească, cunoscută drept „vedeta murăturilor” de Milișăuți, scumpă la piață: producătorii cer 1 leu pe kg, clienții plătesc chiar 10 lei/kg # Gândul
În Milișăuți, cunoscut drept „Patria Murăturilor”, varza este pregătită pentru murat în bazine îngropate în pământ și căzi de lemn uriașe. De la producător, un kilogram costă doar 1 leu, însă până ajunge pe rafturile piețelor și supermarketurilor, prețul se dublează sau chiar se triplează. Milișăuți, localitate cu o istorie îndelungată în cultivarea și conservarea […]
09:40
Legendarul Jimmy Kimmel a rămas fără emisiune, din cauza unor comentarii controversate despre moartea lui Charlie Kirk # Gândul
Prezentatorul Jimmy Kimmel a rămas fără emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, după ce vedeta a făcut o serie de comentarii controversate pe tema asasinării lui activistului republican Charlie Kirk. Emisiunea, care se bucura de un succes enorm la public, a fost suspendată. Un grup de posturi afiliate ABC a anunțat că nu va mai difuza emisiunea […]
09:40
(P) Hubert Thuma: „A fost dat ordinul de începere a lucrărilor de modernizare pe DJ601A Chiajna” # Gândul
,,A fost dat ordinul de începere a lucrărilor de modernizare pe DJ601A Chiajna – drum județean care va avea o lungime de aproape 6 kilometri și care va fi gata spre finalul anului viitor”, a anunțat Hubert Thuma, șeful Consiliului Județean Ilfov. Drumul se află la limita cu Municipiul București- Sector 6 și tranzitează satele […]
09:40
Călin Popescu-Tăriceanu: „Politica externă intră în portofoliul GUVERNULUI, prin Ministerul de Externe și al Apărării” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre responsabilitatea politicii externe în România. Invitatul a spus că, potrivit Constituției, acest domeniu aparține prim-ministrului prin Ministerul de Externe, dar președintele are roluri definite, precum numirea ambasadorilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Marius Tucă a întrebat […]
Acum 6 ore
09:30
Prim-vicepreședintele PNL Brașov, acuzat de mită și trafic de influență. Procurorii au făcut descinderi în 12 locații # Gândul
Percheziții 12 locații (10 pe raza municipiului Brașov, două în Galați, inclusiv la vicepreședintele Consiliului Județean Brașov. În dosar sunt vizate șase persoane, printre care un consilier de județ si un prim-vicepreședinte al PNL Brașov, au transmis surse judiciare pentru Gândul. Suspectul principal este managerul Companie Apa Brașov. Inculpații sunt acuzați de dare de mita, […]
09:20
Siropul-minune pe care îl bea Dorel VIȘAN acasă: „Nu am fost niciodată răcit” Cum se ferește actorul de viroze # Gândul
Siropul-minune pe care îl bea Dorel VIȘAN acasă: „Nu am fost niciodată răcit” Cum se ferește actorul de viroze. Siropul-minune pe care îl bea Dorel Vișan acasă Dorel Vișan spune că, în toți acești ani, nu a fost niciodată răcit. Care este trucul său împotriva virozelor? La 88 de ani, actorul Dorel Vișan a dezvăluit […]
09:20
Donald Trump și regele Charles al III-lea, puși pe GLUME la banchetul regal de la Windsor: „Probabil e ultima mea vizită în Marea Britanie. Sper asta” # Gândul
Donald Trump și soția sa, Melania, au fost onorați miercuri seara cu un banchet de stat organizat de regele Charles al III-lea și regina Camilla la castelul Windsor. În discursul său, președintele SUA a păstrat un ton sobru, dar a stârnit râsete în sală cu o glumă despre vizitele sale în Marea Britanie. Și regele […]
09:20
TRUMP se întoarce la tribuna ONU/ Antonio Guterres se teme de o eventuală escaladare a tensiunilor la nivel mondial # Gândul
Liderii mondiali se vor reuni la New York, săptămâna viitoare, pentru o Adunare Generală a ONU, dominată de revenirea președintelui Donald Trump la tribună, războiul din Fâșia Gaza și conflictul din Ucraina. „Diviziunile politice se adâncesc. Conflictele fac ravagii. Impunitatea escaladează. Planeta noastră se supraîncălzește. Iar cooperarea internațională este supusă unor presiuni nemaivăzute în viața […]
09:10
Primăria Sectorului 5 anunță că a mai finalizat o lucrare de asfaltare, prin Compartimentul Infrastructură. Asfaltarea a fost finalizată pe Șoseaua progresului, în zona Năsăud din Sectorul 5. „O nouă lucrare finalizată! Am încheiat intervențiile din zona Năsăud – Șoseaua Progresului, unde infrastructura era deteriorată și crea disconfort cetățenilor, dar și probleme de siguranță rutieră. […]
09:10
O SPORTIVĂ implicată în accident, alături de Toto Dumitrescu. Tânăra a încălcat o regulă ce putea să-i fie fatală # Gândul
În accidentul cauzat de Toto Dumitrescu duminică a fost implicată și tenismena Ilinca Dalina Amariei, (23 de ani, 348 WTA), care a reprezentat România la Billie Jean King Cup, potrivit gsp.ro. Aceasta se afla la volanul mașinii care trebuia să-i acorde prioritate fiului fostului fotbalist. Toto Dumitrescu este, în prezent, arestat preventiv pentru 30 de zile, […]
09:10
SCANDAL: FCSB, dată în judecată pentru 10.000 de euro! Un fost jucător cu peste 100 de meciuri în „roș-albastru” a reclamat clubul lui Becali la FRF # Gândul
Un nou episod tensionat lovește FCSB. De data aceasta, clubul patronat de Gigi Becali a fost reclamat la FRF de un fost jucător, cu peste 100 de meciuri în tricoul „roș-albastru”, pentru o datorie de 10.000 de euro. Fotbalistul reclamă neplata unui bonus de 10.000 de euro pentru participarea în cupele europene, informează fanatik.ro. Conflict […]
09:10
Înalta Curte dă o decizie care pune capăt unei vechi divergențe judiciare referitoare la cercetarea disciplinară a unui funcționar public # Gândul
„Mustrările” ușoare, la stat, la adresa unui funcționar public cer garanții grele a decis Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr.191/2025, pronunțată pe 29 mai 2025 și publicată în Monitorul Oficial din 12 septembrie 2025. Hotărârea vine să încheie o divergență judiciară veche de câțiva ani. Judecătorii ÎCCJ au motivat prin faptul că […]
09:00
Universitatea Craiova a mai dat o lovitură pe piața transferurilor: atacant BRAZILIAN, de 19 ani, adus în Bănie # Gândul
Universitatea Craiova nu închide capitolul transferurilor, chiar dacă perioada oficială în care se mai puteau face tranzacții s-a încheiat. Clubul finanțat de Mihai Rotaru a reușit să aducă un nou jucător de perspectivă: atacantul brazilian Ramon Gomes de Lima, în vârstă de 19 ani este noua achiziție a „Științei”. Fotbalistul sud-american a fost cumpărat de […]
08:50
Dragoș Dolănescu, despre diferențele dintre SALARIILE profesorilor din Costa Rica vs. România: „Nu este deloc ușor să lucrezi în învățământ” # Gândul
Dragoș Dolănescu, fiul regretatului interpret Ion Dolănescu și fost deputat în Costa Rica, a vorbit despre diferențele uriașe dintre veniturile profesorilor și politicienilor din America Centrală și cele din România. Stabilit de mai mulți ani în Costa Rica, unde trăiește alături de familie, Dragoș Dolănescu spune că sistemul de învățământ local oferă venituri considerabile cadrelor […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.