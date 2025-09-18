Călin Popescu-Tăriceanu: „Constatăm cu toții că democrația este slăbită. Vreau să văd ce face PNL în acest sens”
18 septembrie 2025
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a vorbit despre starea actuală a Partidului Național Liberal. Fostul premier a spus că PNL nu mai are teme ideologice proprii și că se preocupă exclusiv de guvernare. El a subliniat că liberalismul autentic ar trebui să aducă în discuție subiecte […]
• • •
Acum 10 minute
12:00
Panică în aer. Un AVION de pasageri, forțat să zboare în cerc o oră deasupra unui oraș din Franța. Controlorul aerian a adormit în turnul de control # Gândul
Un avion de pasageri ce zbura pe ruta Paris–Ajaccio, operat pe 15 septembrie, a fost nevoit să survoleze aproape o oră deasupra Corsicii după ce controlorul de trafic aerian ar fi adormit și nu a mai răspuns la apeluri. Ultimul zbor Air Corsica al serii, un A320neo pe ruta Paris-Orly – Ajaccio, s-a apropiat de […]
12:00
Încă un club de fotbal din România intră în insolvență! „Soluţia aleasă este cea mai bună opţiune” # Gândul
CSM Ceahlăul, echipă de fotbal din liga secundă, a solicitat intrarea în insolvenţă şi a ales această variantă pentru a-şi proteja activitatea. Preşedintele Angelo Alistar, fost fotbalist în perioada de glorie a clubului moldav, a transmis că echipa din cartierul Borzoghean va continua şi va avea linişte din mai multe puncte de vedere odată cu […]
Acum 30 minute
11:50
Călin Popescu-Tăriceanu: „Constatăm cu toții că democrația este slăbită. Vreau să văd ce face PNL în acest sens” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a vorbit despre starea actuală a Partidului Național Liberal. Fostul premier a spus că PNL nu mai are teme ideologice proprii și că se preocupă exclusiv de guvernare. El a subliniat că liberalismul autentic ar trebui să aducă în discuție subiecte […]
11:40
Trei zodii care MINT cum respiră. Cum să te ferești de ele și care este metoda lor preferată de manipulare. Trei zodii care MINT cum respiră Există trei zodii care mint și manipulează toată ziua, deoarece sunt foarte narcisiste, scrie bzi.ro. Nativii respectivi pot reprezenta un adevărat pericol pentru cei din jur, deoarece își ascund […]
11:40
Vladimir PUTIN continuă colaborarea cu Narendra Modi/ Rusia și India contracarează presiunile Statelor Unite # Gândul
Președintele rus, Vladimir Putin, și premierul indian, Narendra Modi, au lăudat „prietenia” dintre cele două state, în timpul unei conversații telefonice de miercuri, contracarând presiunile exercitate de Statele Unite. „Relațiile dintre India și Rusia s-au bazat întotdeauna exclusiv pe încredere și prietenie”, a declarat președintele rus în timpul unei ședințe guvernamentale televizate. La rândul său, […]
11:40
Român bătut și împușcat într-un mall din Wroclaw de un polonez. Motivul neobișnuit al agresiunii # Gândul
Un polonez este pus sub acuzare la Wroclaw, fiind acuzat că a împușcat și bătut un român într-un mall din oraș. Incidentul s-a petrecut în luna martie, pe numele polonezului fiind emis un act de acuzare. Polonezul agresor urmează să fie audiat la 24 septembrie, potrivit ediției locale de Wroclaw a Gazetei Wyborcza, citată de […]
Acum o oră
11:30
Acuzații grave la adresa soților Macron. Se pregătesc DOVEZI științifice în procesul din SUA pentru a se demonstra că Brigitte este femeie # Gândul
Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, vor depune fotografii și dovezi științifice într-un proces de defăimare intentat în Statele Unite împotriva comentatoarei conservatoare Candace Owens, care a susținut public că prima doamnă a Franței s-ar fi născut bărbat. Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, sunt hotărâți să ducă în instanță acuzațiile lansate de influencerița de […]
11:20
Claudiu Năsui spune că orice reformă administrativă începe cu Guvernul: „Să le spui trebuie să strângeți cureaua, când tu nu ai strâns-o” # Gândul
Cele patru partide care compun coaliția de guvernare nu au ajuns la un consens în ceea ce privește concedierile din administrația locală. Decizia a fost pusă pe linia de așteptare, pentru că reforma propriu-zisă ar trebui să însemne cu totul altceva, este de părere fostul ministru USR al Economiei, Claudiu Năsui. Înainte să ceară tăieri […]
11:20
Gaura neagră a evaziunii fiscale, firmele de ride-sharing. Dosarul DNA a ajuns pe masa judecătorilor # Gândul
O grupare a unor firme de ride sharing a adus statului un prejudiciu de peste 67 de milioane de lei. Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a unor persoane acuzate că, în calitate de coordonatori sau administratori ai unor societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, au provocat bugetului de stat un […]
11:20
Călin Popescu-Tăriceanu: „Președintele rămâne cramponat în subiecte minore. A constatat că ROMÂNIA nu are un program de țară” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a comentat prestația lui Nicușor Dan după primele 100 de zile de mandat. Fostul premier a spus că actualul președinte rămâne blocat în subiecte minore și că România are nevoie de un program de țară pentru a-și crește influența politică și […]
11:20
Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica: „S-a reușit o listare istorică. În 2025, ne-am propus depăşirea pragului psihologic de 1 miliard lei” # Gândul
Karoly Borbely, CEO Hidroelectrica, a precizat ă transparenţa, profesionalismul, încrederea, consecvenţa în implementarea planului de business, consolidarea şi adaptarea la condiţiile de piaţă reprezintă factori esențiali penntru creșterea valorii adăugate și care, totodată, au contribuit la „o listare istorică” a companiei. Karoly Borbely a anunțat, de asemenea, că Hidroelectrica are mai multe proiecte în derulare, […]
Acum 2 ore
11:00
TROTINETELE electrice, interzise pe străzi într-un oraș din România, după un accident în care un adolescent de 15 ani a murit # Gândul
Primăria dintr-un oraș din România a decis să retragă trotinetele electrice de pe domeniul public, după o tragedie cumplită în care un băiat de 15 ani a murit într-un accident. Doar în primele șapte luni din 2025, peste 1.500 de accidente cu trotinete electrice au fost raportate în România, potrivit datelor oficiale. Trotinetele electrice au […]
10:50
Tăriceanu: „Dacă DRONA a fost trimisă de ruși ca să ne testeze reacția, am avut o reacție foarte proastă. Putea fi dată jos și cu praștia” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre incidentul cu drona care a intrat în spaţiul aerian românesc. El a criticat reacţia autorităţilor și a prezentat mai multe ipoteze ale situației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitatul a intervenit după ce Marius Tucă a semnalat […]
10:50
În materie de REFORMĂ, PSD-PNL-USR nu se înțeleg. S-au înțeles imediat pe împărțirea funcțiilor # Gândul
Sunt blocați pe reforme, dar, când vine vorba de funcții, cele patru partide care compun coaliția cad la pace imediat. E scandal pe eliminarea plafonării prețurilor la alimentele de bază, reforma administrației publice încă „se negociază”, dar este înțelegere la capitolul împărțirea posturilor. Astfel că, PSD, de altfel foarte vocal în a-și susține agenda politică […]
10:40
Am redus salariile profesorilor și bursele studenților pentru ca Zelenski să mărească salariile profesorilor și bursele studenților ucraineni! # Gândul
Jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu critică în pastila sa de joi paradoxul prin care România aplică măsuri de austeritate, reducând salariile profesorilor și bursele studenților, în timp ce Ucraina anunță creșteri salariale și sociale. Ion Cristoiu atrage atenția că, potrivit anunțului făcut de Volodimir Zelenski, începând cu 2026, salariile profesorilor și bursele studenților din Ucraina […]
10:30
Marea Britanie ar urma să recunoască statul Palestina, după vizita lui Trump la Londra. Tema a stârnit conflicte între Keir Starmer și Casa Albă # Gândul
Premierul Keir Starmer ar urma să recunoască statul Palestina, după vizita lui Donald Trump în Marea Britanie, transmite The Times. Premierul a mai declarat anterior că plănuiește să recunoască statul palestinian în cadrul summit-ului Adunării Generale a ONU, care se va desfășura în luna septembrie, la New York, dacă Israel nu va face eforturi pentru […]
10:20
Greve și PROTESTE masive în Franța. Până 900.000 de persoane, printre care profesorii și medicii, în stradă: „Ajunge cu sacrificiile” # Gândul
Franța se pregătește de o zi de proteste și greve la scară națională, joi, când până la 900.000 de oameni ar putea ieși în stradă. Profesorii, mecanicii de locomotivă, farmaciștii și personalul medical se alătură manifestațiilor, în semn de opoziție față de măsurile de austeritate și reformele propuse de guvernul lui Emmanuel Macron și premierul […]
10:20
Extrădarea oligarhului Plahotniuc a fost suspendată la cererea ROMÂNIEI. Motivul invocat de autorități # Gândul
Extrădarea lui Vladimir Plahotniuc către Republica Moldova a fost suspendată de autoritățile elene deoarece fostul lider democrat ar urma să fie audiat de un procuror grec în legătură cu un dosar de fals deschis în România. Informația a fost confirmată de o sursă juridică citată de agenția Reuters, sub protecția anonimatului. Decizia autorităților elene vine […]
10:20
Opulență fără margini la BANCHETUL de stat organizat cu ocazia vizitei președintelui Donald Trump în Marea Britanie. Ce au avut invitații în meniu # Gândul
Regele Charles al III-lea a organizat un fastuos banchet de stat în cinstea vizitei istorice realizate de președintele american Donald Trump în Marea Britanie. Peste 100 de membri ai personalului (bucătari, ospătari) au servit pe cei 160 de invitați. Evenimentul s-a desfășurat în sala Sfântul Gheorghe, aflată în interiorul Castelului Windsor. Inclusiv masa pe care […]
10:10
Lukașenko aleargă după doi iepuri. S-a jucat cu Putin de-a războiul, la Zapad 2025, dar curtează SUA. „Are sabia lui Damocles deasupra capului” # Gândul
Progresele modeste al Belarusului în eforturile de a propaga în exterior o imagine previzibilă și pașnică ar putea stagna în orice moment. Într-un astfel de context, Alexandr Lukașenșko, președintele Belarusului, s-ar confrunta cu o mare dezamăgire din cauza tensiunilor și evoluțiilor din regiune, dar și a unei eventuale „schimbări de dispoziție” pe relația Trump-Putin. Relațiile […]
10:10
ZIUA “BLOCAM TOT” A VENIT. Peste 250 de acțiuni de protest sunt așteptate în întreaga Franța # Gândul
Peste 250 de demonstrații sunt programate să aibă loc astăzi în toată Franța, afectând transportul public și provocând închiderea temporară a școlilor. Protestatarii continuă manifestațiile, iar sindicatele cer cheltuieli suplimentare pentru serviciile publice, într-un gest de furie față de reducerile bugetare iminente. De asemenea, cetățenii cer adoptarea unor măsuri precum impozite mai mari pentru bogați […]
10:10
Călin Popescu-Tăriceanu: „Ministra de EXTERNE nu are experiență și nicio legătură cu politica externă a României” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a criticat modul în care este condus Ministerul de Externe. Fostul premier a spus că actualul ministru, Oana Țoiu, nu are experiența și pregătirea necesară pentru o funcție de asemenea importanță, iar acest lucru afectează imaginea României. Urmăriți aici, integral, emisiunea […]
Acum 4 ore
09:50
LEGUMA românească, cunoscută drept „vedeta murăturilor” de Milișăuți, scumpă la piață: producătorii cer 1 leu pe kg, clienții plătesc chiar 10 lei/kg # Gândul
În Milișăuți, cunoscut drept „Patria Murăturilor”, varza este pregătită pentru murat în bazine îngropate în pământ și căzi de lemn uriașe. De la producător, un kilogram costă doar 1 leu, însă până ajunge pe rafturile piețelor și supermarketurilor, prețul se dublează sau chiar se triplează. Milișăuți, localitate cu o istorie îndelungată în cultivarea și conservarea […]
09:40
09:40
(P) Hubert Thuma: „A fost dat ordinul de începere a lucrărilor de modernizare pe DJ601A Chiajna” # Gândul
,,A fost dat ordinul de începere a lucrărilor de modernizare pe DJ601A Chiajna – drum județean care va avea o lungime de aproape 6 kilometri și care va fi gata spre finalul anului viitor”, a anunțat Hubert Thuma, șeful Consiliului Județean Ilfov. Drumul se află la limita cu Municipiul București- Sector 6 și tranzitează satele […]
09:40
Călin Popescu-Tăriceanu: „Politica externă intră în portofoliul GUVERNULUI, prin Ministerul de Externe și al Apărării” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre responsabilitatea politicii externe în România. Invitatul a spus că, potrivit Constituției, acest domeniu aparține prim-ministrului prin Ministerul de Externe, dar președintele are roluri definite, precum numirea ambasadorilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Marius Tucă a întrebat […]
09:30
Prim-vicepreședintele PNL Brașov, acuzat de mită și trafic de influență. Procurorii au făcut descinderi în 12 locații # Gândul
Percheziții 12 locații (10 pe raza municipiului Brașov, două în Galați, inclusiv la vicepreședintele Consiliului Județean Brașov. În dosar sunt vizate șase persoane, printre care un consilier de județ si un prim-vicepreședinte al PNL Brașov, au transmis surse judiciare pentru Gândul. Suspectul principal este managerul Companie Apa Brașov. Inculpații sunt acuzați de dare de mita, […]
09:20
Siropul-minune pe care îl bea Dorel VIȘAN acasă: „Nu am fost niciodată răcit” Cum se ferește actorul de viroze # Gândul
Siropul-minune pe care îl bea Dorel VIȘAN acasă: „Nu am fost niciodată răcit” Cum se ferește actorul de viroze. Siropul-minune pe care îl bea Dorel Vișan acasă Dorel Vișan spune că, în toți acești ani, nu a fost niciodată răcit. Care este trucul său împotriva virozelor? La 88 de ani, actorul Dorel Vișan a dezvăluit […]
09:20
Donald Trump și regele Charles al III-lea, puși pe GLUME la banchetul regal de la Windsor: „Probabil e ultima mea vizită în Marea Britanie. Sper asta” # Gândul
Donald Trump și soția sa, Melania, au fost onorați miercuri seara cu un banchet de stat organizat de regele Charles al III-lea și regina Camilla la castelul Windsor. În discursul său, președintele SUA a păstrat un ton sobru, dar a stârnit râsete în sală cu o glumă despre vizitele sale în Marea Britanie. Și regele […]
09:20
TRUMP se întoarce la tribuna ONU/ Antonio Guterres se teme de o eventuală escaladare a tensiunilor la nivel mondial # Gândul
Liderii mondiali se vor reuni la New York, săptămâna viitoare, pentru o Adunare Generală a ONU, dominată de revenirea președintelui Donald Trump la tribună, războiul din Fâșia Gaza și conflictul din Ucraina. „Diviziunile politice se adâncesc. Conflictele fac ravagii. Impunitatea escaladează. Planeta noastră se supraîncălzește. Iar cooperarea internațională este supusă unor presiuni nemaivăzute în viața […]
09:10
Primăria Sectorului 5 anunță că a mai finalizat o lucrare de asfaltare, prin Compartimentul Infrastructură. Asfaltarea a fost finalizată pe Șoseaua progresului, în zona Năsăud din Sectorul 5. „O nouă lucrare finalizată! Am încheiat intervențiile din zona Năsăud – Șoseaua Progresului, unde infrastructura era deteriorată și crea disconfort cetățenilor, dar și probleme de siguranță rutieră. […]
09:10
O SPORTIVĂ implicată în accident, alături de Toto Dumitrescu. Tânăra a încălcat o regulă ce putea să-i fie fatală # Gândul
În accidentul cauzat de Toto Dumitrescu duminică a fost implicată și tenismena Ilinca Dalina Amariei, (23 de ani, 348 WTA), care a reprezentat România la Billie Jean King Cup, potrivit gsp.ro. Aceasta se afla la volanul mașinii care trebuia să-i acorde prioritate fiului fostului fotbalist. Toto Dumitrescu este, în prezent, arestat preventiv pentru 30 de zile, […]
09:10
SCANDAL: FCSB, dată în judecată pentru 10.000 de euro! Un fost jucător cu peste 100 de meciuri în „roș-albastru” a reclamat clubul lui Becali la FRF # Gândul
Un nou episod tensionat lovește FCSB. De data aceasta, clubul patronat de Gigi Becali a fost reclamat la FRF de un fost jucător, cu peste 100 de meciuri în tricoul „roș-albastru”, pentru o datorie de 10.000 de euro. Fotbalistul reclamă neplata unui bonus de 10.000 de euro pentru participarea în cupele europene, informează fanatik.ro. Conflict […]
09:10
Înalta Curte dă o decizie care pune capăt unei vechi divergențe judiciare referitoare la cercetarea disciplinară a unui funcționar public # Gândul
„Mustrările” ușoare, la stat, la adresa unui funcționar public cer garanții grele a decis Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr.191/2025, pronunțată pe 29 mai 2025 și publicată în Monitorul Oficial din 12 septembrie 2025. Hotărârea vine să încheie o divergență judiciară veche de câțiva ani. Judecătorii ÎCCJ au motivat prin faptul că […]
09:00
Universitatea Craiova a mai dat o lovitură pe piața transferurilor: atacant BRAZILIAN, de 19 ani, adus în Bănie # Gândul
Universitatea Craiova nu închide capitolul transferurilor, chiar dacă perioada oficială în care se mai puteau face tranzacții s-a încheiat. Clubul finanțat de Mihai Rotaru a reușit să aducă un nou jucător de perspectivă: atacantul brazilian Ramon Gomes de Lima, în vârstă de 19 ani este noua achiziție a „Științei”. Fotbalistul sud-american a fost cumpărat de […]
08:50
Dragoș Dolănescu, despre diferențele dintre SALARIILE profesorilor din Costa Rica vs. România: „Nu este deloc ușor să lucrezi în învățământ” # Gândul
Dragoș Dolănescu, fiul regretatului interpret Ion Dolănescu și fost deputat în Costa Rica, a vorbit despre diferențele uriașe dintre veniturile profesorilor și politicienilor din America Centrală și cele din România. Stabilit de mai mulți ani în Costa Rica, unde trăiește alături de familie, Dragoș Dolănescu spune că sistemul de învățământ local oferă venituri considerabile cadrelor […]
08:40
Călin Popescu-Tăriceanu: „Probele din dosarul lui Georgescu sunt RIDICOLE. Autoritățile încep să simtă o presiune din partea americană” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre dosarul de acuzare al lui Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Tăriceanu: „Ministerul de Externe a primit solicitări pentru a da explicații în legătură cu anularea alegerilor. Ministerul de Externe trimite hârtia, […]
08:40
Echipa tricoloră, alcătuită din Radu David Țurcanu, Gabriel Ghețu, Mircea Alexandru Jecan și Bogdan Pavel, a câștigat cu 3-1 duelul cu El Salvador, de la Santa Tecla, în primul tur al Grupei Mondiale II a Cupei Davis. După acest succes, echipa de Cupa Davis a României va juca în play-off-ul Grupei Mondiale I. Căpitanul nejucător […]
08:40
Melania TRUMP a avut o apariție spectaculoasă în Marea Britanie/ Cum a decurs întâlnirea dintre prima doamnă și regina Camilla # Gândul
Melania Trump, prima doamnă a Statelor Unite, a impresionat încă o dată publicul printr-o apariție unică în Marea Britanie, unde s-a întâlnit cu regina Camilla și ceilalți membri ai familiei regale. Melania Trump a fost surprinsă alături de regina Camilla și Kate Middleton, în timpul ceremoniei de întâmpinare a cuplului de la Casa Albă. Prințesa […]
08:30
Donald Trump a desemnat mișcarea extremistă „Antifa” drept organizație TERORISTĂ, după asasinarea lui Charlie Kirk # Gândul
Donald Trump a anunțat miercuri că mișcarea Antifa, asociată grupurilor de extremă stânga, este desemnată organizație „teroristă”. Decizia vine la o săptămână după uciderea influencerului ultraconservator Charlie Kirk, caz care a stârnit reacții puternice în rândul dreptei americane. Președintele american a făcut anunțul pe rețeaua sa Truth Social, folosind tonul său caracteristic: „Am plăcerea de […]
08:20
Banchet REGAL la castelul Windsor organizat de Regele Charles al III-lea pentru Donald Trump: „Este o mare onoare” # Gândul
Regele Charles al III-lea a organizat un banchet fastuos la castelul Windsor în onoarea lui Donald Trump, aflat în vizită de stat în Marea Britanie. Evenimentul a reunit 160 de invitați, printre care membri ai familiei regale, lideri politici, miliardari din tehnologie și personalități din lumea sportului. Președintele american Donald Trump a declarat că vizita […]
08:20
08:10
Trenurile de metrou produse în Brazilia pentru București fac un pas înainte. Unde se efectuează acum TESTELE noilor garnituri # Gândul
Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul în ce stadiu sunt testele pentru noile garnituri de metrou Alstom, produse în Brazilia. Noile trenuri sunt testate noaptea pe Magistrala unde vor circula pe viitor. Totuși, intrarea efectivă a acestora în circulație rămâne în continuare o enigmă. În total, din cele 13 garnituri prevăzute în contractul […]
08:10
Călin Popescu Tăriceanu: „Nu mai vreau să mă întorc în politică. Nivelul a SCĂZUT prea mult” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Popescu Tăriceanu, fost premier al României, a declarat cu certitudine că nu mai intenționează să revină în scena politică. El a reflectat asupra scenei politice actuale din România, remarcând o lipsă de pregătire și experiență în rândul actualilor politicieni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Călin Popescu […]
08:10
Acum 6 ore
08:00
În timp ce în ROMÂNIA scad salariile profesorilor și bursele sunt tăiate, în Ucraina cresc salariile și bursele # Gândul
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat majorarea salariilor pentru profesori, dar și a burselor pentru studenţi în 2026, în ciuda costurilor enorme generate de războiul cu Rusia, relatează marţi agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Totodată, în România, salariile profesorilor și bursele pentru elevi au avut de suferit din cauza măsurilor de austeritate impuse […]
07:50
07:40
The Guardian: Mulți britanici se OPUN vizitei lui Trump /Premierul Keir Starmer nu își permite acest lux # Gândul
Premierul Keir Starmer este nevoit să dialogheze cu președintele Donald Trump, în contextul relației speciale dintre Marea Britanie și Statele Unite, comentează cotidianul The Guardian, în contextul vizitei de stat a liderului american la Londra. ”Versiunea nereprezentativă pe care Marea Britanie i-a oferit-o miercuri președintelui SUA pentru a doua vizită de stat a fost o […]
07:40
Călin Popescu-Tăriceanu: „FMI mi-a dat dreptate. Reducerea de TAXE a crescut încasările la buget” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre măsurile nefavorabile de creștere de taxe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Tăriceanu: „Prima măsură pe care am adoptat-o în calitate de Prim-ministru, în prima ședință de Guvern pe care am prezidat-o, la […]
