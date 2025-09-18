Banchet REGAL la castelul Windsor organizat de Regele Charles al III-lea pentru Donald Trump: „Este o mare onoare”
Gândul, 18 septembrie 2025 08:20
Regele Charles al III-lea a organizat un banchet fastuos la castelul Windsor în onoarea lui Donald Trump, aflat în vizită de stat în Marea Britanie. Evenimentul a reunit 160 de invitați, printre care membri ai familiei regale, lideri politici, miliardari din tehnologie și personalități din lumea sportului. Președintele american Donald Trump a declarat că vizita […]
• • •
Acum 5 minute
09:00
Universitatea Craiova a mai dat o lovitură pe piața transferurilor: atacant BRAZILIAN, de 19 ani, adus în Bănie # Gândul
Universitatea Craiova nu închide capitolul transferurilor, chiar dacă perioada oficială în care se mai puteau face tranzacții s-a încheiat. Clubul finanțat de Mihai Rotaru a reușit să aducă un nou jucător de perspectivă: atacantul brazilian Ramon Gomes de Lima, în vârstă de 19 ani este noua achiziție a „Științei”. Fotbalistul sud-american a fost cumpărat de […]
Acum 15 minute
08:50
Dragoș Dolănescu, despre diferențele dintre SALARIILE profesorilor din Costa Rica vs. România: „Nu este deloc ușor să lucrezi în învățământ” # Gândul
Dragoș Dolănescu, fiul regretatului interpret Ion Dolănescu și fost deputat în Costa Rica, a vorbit despre diferențele uriașe dintre veniturile profesorilor și politicienilor din America Centrală și cele din România. Stabilit de mai mulți ani în Costa Rica, unde trăiește alături de familie, Dragoș Dolănescu spune că sistemul de învățământ local oferă venituri considerabile cadrelor […]
Acum 30 minute
08:40
Călin Popescu-Tăriceanu: „Probele din dosarul lui Georgescu sunt RIDICOLE. Autoritățile încep să simtă o presiune din partea americană” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre dosarul de acuzare al lui Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Tăriceanu: „Ministerul de Externe a primit solicitări pentru a da explicații în legătură cu anularea alegerilor. Ministerul de Externe trimite hârtia, […]
08:40
Echipa tricoloră, alcătuită din Radu David Țurcanu, Gabriel Ghețu, Mircea Alexandru Jecan și Bogdan Pavel, a câștigat cu 3-1 duelul cu El Salvador, de la Santa Tecla, în primul tur al Grupei Mondiale II a Cupei Davis. După acest succes, echipa de Cupa Davis a României va juca în play-off-ul Grupei Mondiale I. Căpitanul nejucător […]
08:40
Melania TRUMP a avut o apariție spectaculoasă în Marea Britanie/ Cum a decurs întâlnirea dintre prima doamnă și regina Camilla # Gândul
Melania Trump, prima doamnă a Statelor Unite, a impresionat încă o dată publicul printr-o apariție unică în Marea Britanie, unde s-a întâlnit cu regina Camilla și ceilalți membri ai familiei regale. Melania Trump a fost surprinsă alături de regina Camilla și Kate Middleton, în timpul ceremoniei de întâmpinare a cuplului de la Casa Albă. Prințesa […]
Acum o oră
08:30
Donald Trump a desemnat mișcarea extremistă „Antifa” drept organizație TERORISTĂ, după asasinarea lui Charlie Kirk # Gândul
Donald Trump a anunțat miercuri că mișcarea Antifa, asociată grupurilor de extremă stânga, este desemnată organizație „teroristă”. Decizia vine la o săptămână după uciderea influencerului ultraconservator Charlie Kirk, caz care a stârnit reacții puternice în rândul dreptei americane. Președintele american a făcut anunțul pe rețeaua sa Truth Social, folosind tonul său caracteristic: „Am plăcerea de […]
08:20
08:20
Legendarul prezentator TV Jimmy Kimmel a rămas fără emisiune, din cauza unor comentarii controversate despre moartea lui Charlie Kirk # Gândul
Prezentatorul Jimmy Kimmel a rămas fără emisiunea „Jimmy Kimmel Live!”, după ce vedeta a făcut o serie de comentarii controversate pe tema asasinării lui activistului republican Charlie Kirk. Emisiunea, care se bucura de un succes enorm la public, a fost suspendată. Un grup de posturi afiliate ABC a anunțat că nu va mai difuza emisiunea […]
08:10
Trenurile de metrou produse în Brazilia pentru București fac un pas înainte. Unde se efectuează acum TESTELE noilor garnituri # Gândul
Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul în ce stadiu sunt testele pentru noile garnituri de metrou Alstom, produse în Brazilia. Noile trenuri sunt testate noaptea pe Magistrala unde vor circula pe viitor. Totuși, intrarea efectivă a acestora în circulație rămâne în continuare o enigmă. În total, din cele 13 garnituri prevăzute în contractul […]
08:10
Călin Popescu Tăriceanu: „Nu mai vreau să mă întorc în politică. Nivelul a SCĂZUT prea mult” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Popescu Tăriceanu, fost premier al României, a declarat cu certitudine că nu mai intenționează să revină în scena politică. El a reflectat asupra scenei politice actuale din România, remarcând o lipsă de pregătire și experiență în rândul actualilor politicieni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Călin Popescu […]
08:10
BANCUL ZILEI | Un puști vede un bărbat ieșind dintr-un bordel. Ce se întâmplă la scurt timp. Un puști vede un cetățean ieșind dintr-un bordel și se ia după el. – Nene, am văzut de unde ai ieșit! – Mă copile, ia de aici un ban și lasă-mă-n pace! Puștiul îl urmărește până acasă: – […]
08:10
BANC | „Ăștia sunt toți banii pe care îi am”. Bancul „financiar” al zilei cuprinde și o listă clasică de cumpărături. – Să cumperi cartofi, ceapă, apă, suc, pâine, un piept de pui, ouă și făină. – Nu îmi ajung banii, ăștia sunt toți pe care îi am. – Vai de mine, încearcă să îți […]
Acum 2 ore
08:00
În timp ce în ROMÂNIA scad salariile profesorilor și bursele sunt tăiate, în Ucraina cresc salariile și bursele # Gândul
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat majorarea salariilor pentru profesori, dar și a burselor pentru studenţi în 2026, în ciuda costurilor enorme generate de războiul cu Rusia, relatează marţi agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Totodată, în România, salariile profesorilor și bursele pentru elevi au avut de suferit din cauza măsurilor de austeritate impuse […]
07:50
Bancul de joi | Psihiatrul și iubita imaginară. Următorul banc vă va aduce garantat zâmbetul pe buze. I-am zis psihiatrului că am o prietenă imaginară. După alte două ședințe am renunțat la el, începuse nebunu’ să se dea la ea. BANC | Bulă sună la ziarul local din Vaslui pentru a plasa un anunţ la […]
07:40
The Guardian: Mulți britanici se OPUN vizitei lui Trump /Premierul Keir Starmer nu își permite acest lux # Gândul
Premierul Keir Starmer este nevoit să dialogheze cu președintele Donald Trump, în contextul relației speciale dintre Marea Britanie și Statele Unite, comentează cotidianul The Guardian, în contextul vizitei de stat a liderului american la Londra. ”Versiunea nereprezentativă pe care Marea Britanie i-a oferit-o miercuri președintelui SUA pentru a doua vizită de stat a fost o […]
07:40
Călin Popescu-Tăriceanu: „FMI mi-a dat dreptate. Reducerea de TAXE a crescut încasările la buget” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre măsurile nefavorabile de creștere de taxe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Tăriceanu: „Prima măsură pe care am adoptat-o în calitate de Prim-ministru, în prima ședință de Guvern pe care am prezidat-o, la […]
07:40
Institutul Național de Statistică confirmă discrepanțele în datele oficiale despre infrastructura sportivă a județului Iași. De exemplu, o comună cu doar 127 de copii, figurează cu 9 săli de gimnastică, iar în județ apar bazine de înot „fantomă”, scrie Ziarul de Iași. INS recunoaște astfel erorile și subliniază că sistemul de verificare nu poate depista […]
07:40
Un patron din Superliga ironizează FCSB. „Acolo sunt doi antrenori, dar pe domnul Becali nu-l demite nimeni” # Gândul
FC Botoșani – FCSB se joacă vineri, de la ora 20:30, în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, în etapa 10 din Superliga, iar patronul echipei moldave Valeriu Iftime i-a ironizat pe cei de la formația roș-albastră. Omul de afaceri a spus că ar demite antrenorul de la FCSB, acolo unde patronul […]
07:30
Cristi Chivu, prima victorie în Liga Campionilor ca antrenor la Inter. REZULTATELE Champions League din prima etapă # Gândul
Chivu a obținut prima sa victorie în Liga Campionilor ca antrenor la Inter, după ce milanezii au învins Ajax Amsterdam, 2-0. Golurile au fost marcate de Marcus Thuram (42, 47), iar echipa antrenorului român s-a impus în fața echipei unde și-a început cariera internațională ca jucător. PSG a câștigat cu Atalanta, 4-0, goluri Marquinhos, Hvicea […]
07:20
18 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Ronaldo Luis Nazário de Lima împlinește 49 de ani, Mário Jardel face 52/ Un an de la decesul lui Salvatore Schillaci # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de joi, 18 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Ronaldo Luis Nazário de Lima, cunoscut simplu ca Ronaldo, este considerat unul dintre cei mai mari atacanți din istoria fotbalului. Născut pe 18 septembrie 1976, la Rio de Janeiro, Brazilia, Ronaldo a […]
07:20
Iașul este din nou cel mai tânăr județ din România, cu o vârstă medie a populației de 39,1 ani, potrivit datelor provizorii ale INS pentru 2024. Iașul rămâne sub media națională, de 42,7 ani și marchează revenirea în fruntea clasamentului județelor cu populație tânără, după ce în 2022 și 2023 prima poziție a fost ocupată […]
07:10
Călin Popescu Tăriceanu: „Se face prea multă administrație în guvern și prea puțină POLITICĂ. Nu înțeleg cum decurg ședințele coaliției” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Popescu Tăriceanu, fost premier al României, a vorbit despre lipsa comunicării și colaborării între membrii coaliției, evidențiind importanța compromisului pentru a se stabili un echilibru și o funcționare propice a acestei formațiuni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Călin Popescu Tăriceanu: „Nu cred că sunt posibile alegeri anticipate” […]
07:10
A spart MILIOANE de euro la Oradea în an electoral, iar Bolojan l-a promovat la București. Cum a reușit mâna dreaptă a premierului să golească bugetul orașului pe concerte și festivaluri # Gândul
Culmea ironiei. În timp ce la Oradea era principalul responsabil cu parangheliile electorale, la București a devenit responsabil cu tăierea risipei din Guvern. Nu este vorba de Ilie Bolojan, ci de aghiotantul său, Mihai Jurca. În 2025, proaspăt numit în funcția de șef al Cancelariei premierului, acesta s-a plâns că Guvernul dă prea mulți bani […]
Acum 12 ore
00:10
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a recunoscut că se luptă cu conducerea Salrom care nu se dă plecată. Ministrul, întrebat la Euronews despre situația de la Praid, a folosit expresia”ambiție hormonală”, care nu se regăsește în dicționar . „Nu-mi voi lua niciodată cuvintele înapoi, nu pentru că este o ambiție hormonală, ci pentru că acolo este […]
17 septembrie 2025
23:40
Călin Popescu Tăriceanu: „Vom reduce deficitul bugetar, dar EFECTELE COLATERALE vor fi importante” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Călin Popescu Tăriceanu, fost premier al României, a criticat actualul guvern pentru gestionarea deficitară a politicilor economice și de mediu. De asemenea, a evidențiat lipsa unui nucleu de experți în aceste domenii, necesar pentru consultări eficiente și luarea celor mai bune decizii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. […]
23:40
Femeile din India sunt mai predispuse la CANCER, dar bărbații diagnosticați cu această boală reprezintă majoritatea deceselor. Care sunt explicațiile # Gândul
Femeile din India sunt mai predispuse se îmbolnăvească de cancer în timp ce bărbații sunt mai predispuși să moară din cauza acestei boli. Femeile reprezintă puțin peste jumătate din toate cazurile noi, dar bărbații reprezintă majoritatea deceselor, arată cel mai recent studiu realizat în această țară. În anul 2022, la fiecare 100.000 de persoane din […]
23:20
Călin Popesc-Tăriceanu: „România este în ultima vreme OCOLITĂ de investițiile din China, în timp ce Ungaria se bucură de acestea” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Călin Popescu-Tăriceanu, fost prim-ministru al României, a discutat despre relațiile economice dintre România și China. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Tăriceanu: „Ultima dintre investițiile Ungariei este făcută, cred că sunt două investiții, de o fabrică de automobile și de fabrica de […]
23:20
NASA avertizează că, în următoarele decenii, sunt așteptate fenomene meteorologice spațiale EXTREME. „Soarele se trezește încet” # Gândul
Oamenii de știință avertizează că soarele ar putea să se „trezească” dintr-o scurtă perioadă de relativă inactivitate, fapt ce contrazice ipotezele anterioare despre acest lucru. Astfel, un nou studiu al NASA sugerează că activitatea solară va rămâne ridicată sau va crește și mai mult în următoarele decenii, potrivit Live Science. Dacă acest lucru se adeverește, […]
23:10
Napolact, pe masa oligarhilor maghiari. Burduja avertizează că vânzarea companiei către un apropiat al lui Orbán poate afecta securitatea României # Gândul
O tranzacție cu impact major în industria alimentară stârnește îngrijorări la București. Grupul maghiar Bonafarm, controlat de oligarhul Sándor Csányi, unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri din Ungaria și apropiat al premierului Viktor Orbán, intenționează să cumpere compania Napolact, brand românesc cu tradiție în industria lactatelor. Într-o întrebare oficială adresată miniștrilor Economiei și […]
22:50
România desfășoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populației civile din Fâșia Gaza. O aeronavă a Forțelor Aeriene Române a aterizat cu 10 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, grav afectați de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie. O parte dintre pacienți urmează să primească îngrijiri de specialitate […]
22:40
Șase zodii vor avea parte de mult NOROC pe toate planurile, în perioada următoare. Universul este de partea acestor nativi, cu multe surprize # Gândul
Șase zodii vor avea parte de mult noroc, în perioada următoare, astrele pregătindu-le adevărate surprize, în special pe plan financiar. Mai mult, nativii care au curajul să iasă din zona lor de confort au ocazia să își descopere adevăratul potențial. Potrivit Fanatik, cele șase zodii care au noroc pe toate planurile sunt: Taur, Leu, Fecioară, […]
22:30
Călin Popescu-Tăriceanu: „Ceea ce fac miniștrii USR este în detrimentul României. Dacă nu este rea-voință, este nepricepere” # Gândul
În ediția din 16 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu a lansat critici la adresa miniștrilor USR, pe care i-a acuzat că iau decizii în detrimentul interesului național. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. „Oile noastre USR-iste (n.r. miniștrii USR) atât știu, atât fac. Numai că lucrul acesta se […]
22:30
Obama avertizează asupra VIOLENȚEI politice după asasinarea lui Charlie Kirk /Fostul președinte sugerează că Trump alimentează extremismul # Gândul
Fostul președinte Barack Obama, un politician din Partidul Democrat, a avertizat că Statele Unite se confruntă cu o criză politică din cauza extremismului, condamnând asasinarea activistului conservator Charlie Kirk și denunțând pozițiile președintelui Donald Trump. ”Există riscul unei crize politice fără precedent. În mod categoric, ne aflăm într-un moment de inflexiune, nu doar în materie […]
22:20
Bancul din acest moment este despre o femeie care vrea să cunoască un anume bărbat pe nume Cornel. Doar că prietenul pe care îl roagă să îi pună în legătură are o altă propunere… „- Îmi faci și mie cunoștința cu prietenul tău Cornel, că mor de dragul lui?! – Cornel este frumos și sunt […]
22:10
22:00
Zelenski: Luna viitoare, Ucraina se așteaptă să aibă 3,5 MILIARDE de dolari într-un fond pentru achiziția de armament din SUA # Gândul
Ucraina se așteaptă să aibă aproximativ 3,5 miliarde de dolari luna viitoare, într-un fond pentru achiziția de armament din Statele Unite, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Aranjamentul financiar, cunoscut sub numele de Lista de Cerințe Prioritare pentru Ucraina (“Prioritized Ukraine Requirements List”, sau PURL), pune într-un fond comun contribuțiile membrilor NATO, cu excepția […]
22:00
Un mare oraș italian va găzdui un Festival Internațional de Folclor ROMÂNESC. Detalii despre eveniment # Gândul
Orașul italian Torino va găzdui un eveniment cu tradiții românești, în weekend-ul 20-21 septembrie 2025, organizat de Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Română (CCTIR). Este vorba de Festivalul Internațional de Folclor românesc, care promite două zile de spectacole, parade și momente de sărbătoare dedicate țării noastre. Sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 15.00, startul va […]
22:00
Tudose îl întreabă în direct la TV pe premier care anunță că tot ANALIZEAZĂ: Când ai hotărât tu cu ai tăi să renunți la această măsură nu ai analizat? # Gândul
Mihai Tudose îl critică pe Ilie Bolojan pentru că nu este de acord cu prelungirea plafonării la alimentele de bază, măsură susținută de PSD, UDMR și chiar USR. „Domnul Bolojan n-ar fi de acord cu prelungirea plafonării, în schimb, declarația domniei sale, că va analiza câteva săptămâni dacă e bine sau nu să menținem […]
21:40
Fed răspunde apelurilor lui Trump și REDUCE dobânda de referință în SUA /”Incertitudinea economică rămâne ridicată” # Gândul
Rezerva Federală (Fed), instituția bancară centrală din Statele Unite, a decis, miercuri seară, reducerea dobânzii de referință pentru prima dată anul acesta, după criticile vehemente ale președintelui Donald Trump. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
21:30
Michelle Obama ajunge la miezul nopții la BUCUREȘTI. Cum călătorește fosta Primă Doamnă a SUA # Gândul
Michelle Obama, soția fostului președinte american Barack Obama, va ateriza la București la miezul nopții. Fosta Primă Doamnă călătorește din Providence (SUA) direct spre capitala României, la bordul unui avion privat de tip Gulfstream G550. Zborul este operat fără escală și are o durată de aproximativ opt ore și 15 minute. Sursa foto: Profimedia AUTORUL […]
21:30
Președintele rus Vladimir Putin a apărut îmbrăcat în uniformă militară la manevrele strategice comune cu Belarus „Zapad-2025” pe 16 septembrie. Îmbrăcat în uniformă militară, Putin a vizitat terenul de antrenament Mulino din regiunea rusă Nijni Novgorod în ultima zi a exercițiilor, care s-au desfășurat pe 41 de terenuri de antrenament din Rusia și Belarus și […]
21:20
Ministerul Agriculturii aduce modificări de ordin legislativ pentru o schemă de AJUTOR de stat pentru fermieri # Gândul
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus în dezbatere publică, miercuri, un proiect de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată, depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de […]
21:20
21:20
Tudose, MESAJ pentru Bolojan: „Demisia e un act unilateral. Și eu mi-am dat demisia din funcția de prim-ministru” # Gândul
„Demisia e un act unilateral. Și eu mi-am dat demisia din funcția de prim-ministru”, a declarat Mihai Tudose la RTV, întrebat dacă premierul Bolojan a pus din nou demisia pe masă în cadrul coaliției de miercuri seara. Mihai Tudose a mai spus ironic despre joaca de-a demisia premierului că: „O să-și dea demisia și […]
21:10
20:50
Cum va influența eclipsa parțială de Soare din 21 septembrie fiecare ZODIE în parte. Ce trebuie să știe nativii # Gândul
Ne aflăm în plin Portal al Eclipselor, unul dintre cele mai puternice și mai magice momente ale anului. Mai mult, se spune că în această perioadă trecem prin multe schimbări și ies la suprafață adevăruri ascunse, dar și emoții uitate. „Această eclipsă este un moment de resetare cosmică, noi începuturi și schimbări de destin. Focusul […]
20:50
Între 19-21 septembrie se desfășoară a opta ediție Laver Cup. Este un turneu de tenis început de Roger Federer în anul 2017. Acesta se desfășoară pe durata unui weekend și pune față în față două echipe a câte șase jucători din elita tenisului mondial. Echipa Europei, condusă anul acesta de Yannick Noah, țintește al șaselea […]
20:40
Trump, însoțit în Marea Britanie de o importantă DELEGAȚIE de politicieni și oameni de afaceri americani # Gândul
Președintele american Donald Trump a sosit marți seara în Marea Britanie pentru o a doua vizită de stat, fără precedent, însoțit de o delegație de politicieni dar și oameni de afaceri. Cele două națiuni vor încheia acorduri de investiții, o reînnoire a unei „relații speciale” pe care premierul Keir Starmer dorește să o susțină, notează […]
20:30
Alexandru Rogobete anunță construcția de centre de adicție: Numărul de consumatori crește exponențial # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, miercuri seara la Prima News, că țara noastră duce lipsă de centre de sănătate mintală, de adicție, de post adicție, însă ele nu se vor construi peste noapte, este evident. Ministrul a reamintit că abia în martie au fost date Ordonanța și legislația. „Astăzi există anumite centre, dar ele […]
20:20
Guvernul României va discuta joi aprobarea unui contract de finanțare cu Banca Europeană de Investiții în valoare de 500 de milioane de euro pentru susținerea proiectului Autostrada A1 – Cofinanțare aferentă fondurilor de coeziune ale UE. Potrivit informației de presă privind agenda ședinței de guvern din 18 septembrie, Executivul urmează să aprobe negocierea și semnarea […]
