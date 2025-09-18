Afacerea ride-sharing, cu 1.000 de șoferi la negru: DNA trimite în judecată cinci bucureșteni pentru evaziune fiscală și mită

14:20

Lucrările la Palatul Universității avansează, cu 80% din tronsonul aferent Facultății de Istorie finalizat. Acesta ar urma să fie dat spre recepție până la finalul anului, transmite Unibuc, în urma unei vizite pe șantier. Ce lucrări se efectuează la Palatul Universității Investiția se ridică la 435 milioane lei, fonduri asigurate în principal prin Programul Național