Psihologul Alina Uricec despre dezvoltarea armonioasă: „Joaca nu e timp pierdut, ci modelează viitorul copilului”
Adevarul.ro, 18 septembrie 2025 10:30
Joaca liberă este esențială pentru dezvoltarea emoțională, cognitivă și socială a copilului. Psihologul Alina Uricec explică de ce nu trebuie sacrificată pentru învățare.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
10:30
Psihologul Alina Uricec despre dezvoltarea armonioasă: „Joaca nu e timp pierdut, ci modelează viitorul copilului” # Adevarul.ro
Joaca liberă este esențială pentru dezvoltarea emoțională, cognitivă și socială a copilului. Psihologul Alina Uricec explică de ce nu trebuie sacrificată pentru învățare.
10:30
Administratorii unor firme de ride-sharing, trimiși în judecată de DNA. Mecanismul prin care au creat statului un prejudiciu uriaș # Adevarul.ro
Cinci bărbați, coordonatori sau administratori ai unor societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, au fost trimise în judecată pentru evaziune fiscală în formă continuată, precum și a infracțiunilor de dare de mită în formă continuată și spălarea banilor.
10:30
Emmanuel Macron, pregătit să furnizeze „dovezi științifice” că soţia sa este femeie. „Este vorba despre apărarea onoarei mele!” # Adevarul.ro
Emmanuel Macron se pregăteşte să prezinte „dovezi științifice” într-un proces de calomnie intentat în SUA, pentru a combate o teorie conspiraționistă promovată de influencerița de dreapta Candace Owens, care susține că Brigitte Macron ar fi bărbat.
Acum 30 minute
10:15
Ofițerii Centrului Național Anticorupție din Moldova au prezentat imagini cu aproximativ 20 de milioane de lei moldovenești ce urmau să fie folosiți pentru coruperea alegătorilor la alegerile din 28 septembrie.
10:15
În prezent, nu există o nevoie urgentă ca armata rusă să utilizeze drone navale în Marea Neagră, dar aceste arme s-ar putea dovedi mult mai eficiente în regiunea Baltică, susține Andri Rîjenko, căpitanul în rezervă, fost adjunct al șefului de stat major al Marinei militare ucrainene.
Acum o oră
10:00
Mobilizare masivă a poliţiei în Franţa, în a treia zi de greve. Aproximativ 800.000 de persoane sunt aşteptate la proteste # Adevarul.ro
Numirea unui nou premier și planurile de austeritate din Franţa au provocat o mobilizare sindicală masivă, culminând cu o nouă zi de grevă și proteste la nivel național, la care şi-au anunţat prezenţa aprovimativ 800.000 de persoane.
10:00
Trump a calificat drept „veşti bune” anularea emisiunii lui Jimmy Kimmel de la ABC: „Un ratat complet” # Adevarul.ro
Donald Trump a calificat marţi drept „veşti bune” faptul că programul de televiziune al lui Jimmy Kimmel a fost anulat de rețeaua ABC, după ce, în una din emisiunile sale, comediantul a ironizat impactul pe care moartea lui Charlie Kirk l-a avut asupra președintelui american.
10:00
Un medic de la Universitatea din Salford a analizat în detaliu simptomele coronavirusului „Stratus”.
09:45
Percheziții DNA la Compania Apa Brașov. Vicepreședintele Consiliului Județean, unul dintre liderii PNL județeni, printre suspecți # Adevarul.ro
Procurorii DNA fac percheziții la Compania Apa Brașov. Potrivit surselor, sunt vizați vicepreședintele Consiliul Județean Brașov, Șerban Todorică Constantin și Liviu Cocoș, noul director al instituției.
09:45
Un fotbalist lansat în fotbalul mare de Mircea Lucescu a primit mandat de arestare. Clubul i-a reziliat imediat contractul # Adevarul.ro
Brazilianul Douglas Costa are probleme cu legea.
Acum 2 ore
09:30
Procurorii ar putea cere arestarea lui Călin Georgescu. Procurorul general al României: „Un caz unic, fără precedent în ultimele decenii” # Adevarul.ro
Anchetele împotriva lui Călin Georgescu, trimis în judecată în primul rând pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale - continua însă atât la DIICOT, cât și la Parchetul Judecătoriei Sectorului 1.
09:15
Scandal în SUA după ce emisiunea lui Jimmy Kimmel a fost suspendată de la ABC, din cauza unor comentarii privind moartea lui Kirk. „Ruşine celor din guvern!” # Adevarul.ro
Decizia postului ABC de a suspenda emisiunea „Jimmy Kimmel Live!” după comentarii considerate controversate ale prezentatorului privind moartea activistului Charlie Kirk a stârnit un val de reacții din partea actorilor și scenariștilor americani.
09:15
Despre ce au vorbit Prințesa Kate și Melania Trump, potrivit unui expert în citirea buzelor # Adevarul.ro
Prințesa Kate și Melania Trump au fost surprinse discutând despre viața de familie în timpul vizitei de stat. Un expert în citirea buzelor a dezvăluit conversația lor despre copii și impresiile despre Grădinile Windsor.
09:00
Reorganizarea Gărzii Naţionale de Mediu, pe ordinea de zi a ședinței Guvernului. Se propune desfiinţarea Comisariatului Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” # Adevarul.ro
Guvernul va aproba, în ședința de joi, un proiect de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale, prin care se are în vedere reorganizarea Gărzii Naționale de Mediu.
08:45
Șase persoane rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit frontal pe E85. Traficul este afectat # Adevarul.ro
Șase persoane au fost rănite, joi dimineață, într-un accident rutier petrecut în localitatea Garoafa, județul Vrancea, după ce o mașină a pătruns pe contrasens şi s-a izbit de o alta, care circula regulamentar. Traficul rutier pe DN 2 se desfășoară alternativ, pe un singur fir.
Acum 4 ore
08:30
Fast impresionant la banchetul regal organizat la castelul Windsor pentru Donald Trump. Președintele american și Regele Charles s-au lăudat reciproc GALERIE FOTO # Adevarul.ro
Regele Charles al III-lea a fost, miercuri seara, gazda unui banchet de stat fastuos în onoarea lui Donald Trump, reunind 160 de invitaţi şi familia regală la castelul Windsor.
08:30
Postul de televiziune care l-a deranjat cu întrebări pe Donald Truimp, exclus de la conferinţa de presă a președintelui SUA în Marea Britanie # Adevarul.ro
ABC, postul de televiziune australian, a declarat că biroul său din Londra a fost informat de Downing Street că acreditarea sa pentru a participa la conferința de presă a fost retrasă din "motive logistice".
08:30
Cum s-a produs cu accidentul grav din Constanța, în care au fost implicate două BMW-uri # Adevarul.ro
Patru persoane au fost rănite în noaptea de 16/17 septembrie, după ce două BMW-uri s-au ciocnit la intersecția Bulevardului Mamaia cu strada Ion Rațiu din municipiul Constanța. Accidentul a fost surprins cu o cameră de bord. Accidentul a fost surprins cu o cameră de bord.
07:45
Forțele Aeriene Române au evacuat din Israel zece copii palestinieni răniți și 28 de aparținători # Adevarul.ro
O aeronavă militară C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a executat o misiune de evacuare medicală, miercuri, 17 septembrie, din Israel, a zece pacienți pediatrici și 28 de aparținători, cetățeni palestinieni.
07:15
Venezuela a lansat miercuri, 17 septembrie, trei zile de exerciţii militare pe insula Orchila, în Caraibe, în timp ce Statele Unite au desfăşurat nave de război în zonă, oficial pentru o operaţiune antidrog.
07:00
Războiul din Gaza l-a sfâșiat de durere pe un mare sportiv al lumii. Multiplul campion a donat pentru trei organizații sociale # Adevarul.ro
Situația din Gaza îngrijorează și lumea sportului.
06:45
Ce este, de fapt, curentul suveranist și de ce cresc în intenția de vot a românilor partidele care îl promovează # Adevarul.ro
Partidele denumite în spațiul public generic „suveraniste” - AUR, POT și SOS România - reprezintă, de fapt, extrema dreaptă, explică politologul Cristian Pârvulescu.
06:45
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri, 17 septembrie, clasificarea mişcării „Antifa”, un termen generic pentru grupurile de extremă stânga care se pretind antifasciste, drept organizaţie „teroristă”.
Acum 6 ore
06:30
Atac armat asupra unor poliţişti în statul american Pennsylvania. Trei agenți au murit, iar alți doi au fost grav răniți # Adevarul.ro
Un individ înarmat a deschis focul, miercuri, 17 septembrie, asupra a cinci poliţişti în statul american Pennsylvania, ucigând trei şi rănind grav doi, atacatorul fiind şi el mort.
06:30
Robert Redford a avut în garaj o mașină de vis. Bolidul cu o istorie specială a fost vândut cu peste 1,3 milioane de euro # Adevarul.ro
Legendarul Robert Redford a murit în somn, la vârsta de 89 de ani, la domiciliul său din Provo, Utah.
06:15
De la „bolnavii închipuiți” la decizia de a merge la lucru chiar dacă sănătatea nu-ți permite. Medic: „A spus că mai mult de două zile nu stă” # Adevarul.ro
De la 1 august, modalitatea de calcul pentru plata concediilor medicale s-a schimbat. Medicii se așteaptă să scadă și numărul de concedii medicale pentru boală obișnuită eliberate. Explicația este că venitul va conta mai mult decât starea de sănătate.
05:45
Zacusca, delicatesa din cămările românilor. Povestea aperitivului și rețetele care l-au făcut faimos ca preparat românesc # Adevarul.ro
Românii au o tradiție îndelungată în pregătirea proviziilor pentru iarnă, iar zacusca se numără printre cele mai apreciate. Tradiția pregătirii ei are origini vechi în România, însă la pentru alte popoare zacusca înseamnă cu totul altceva decât preparatul tradițional.
05:15
Decizia care ar risca să ducă România în război cu Rusia. General: „E o problemă tehnică complexă, dar nu insurmontabilă” # Adevarul.ro
România a anunțat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, că nu va lovi dronele rusești deasupra Ucrainei, așa cum a solicitat președintele Zelesnki. Polonia ar fi tentată să facă acest lucru. Politologul Vlad Borțun, de la Oxford, și generalul Virgil Bălăceanu explică ce e de făcut.
Acum 8 ore
04:15
Spania, sufocată de turiști. Experții au dezvăluit o destinație la fel de fascinantă, dar neatinsă de turismul de masă: Țara Conquistadorilor # Adevarul.ro
Descoperă Extremadura, alternativa fascinantă la Sevilla și turismul de masă din Spania. Experții britanici recomandă Țara Conquistadorilor pentru o experiență autentică și liniștită.
03:45
30 de grame de fructe pe zi te pot îngrășa 30 kg în 10 ani: cum să mănânci corect pentru longevitate și greutate sănătoasă # Adevarul.ro
Află de ce 30 g de fructe pe zi pot duce la creștere în greutate și cum să consumi fructe și legume corect pentru longevitate și sănătate optimă.
03:15
Misterul celor mai vechi mumii din lume: descoperite în Asia și conservate prin fum, acum 14.000 de ani # Adevarul.ro
Descoperă cele mai vechi mumii din lume, conservate prin fum în Asia de Sud-Est, și secretele ritualurilor funerare preneolitice care au rezistat peste 10.000 de ani.
02:45
Victoriile „umflate” ale Rusiei pe frontul ucrainean: între propaganda de la Moscova și realitatea din tranșee # Adevarul.ro
La sfârșitul lunii august, generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al armatei ruse, anunța cu emfază că ofensiva de vară a Moscovei ar fi adus „victorii majore” în estul și sudul Ucrainei.
Acum 12 ore
01:15
Povestea satului pustiu Lindenfeld. „Micul înger Hilde Grenzner a rămas de-a pururi acolo, împreună cu ceilalţi dispăruţi” # Adevarul.ro
Lindenfeld, un sat pustiu din Munții Banatului, ascunde o poveste tragică. Amintirea celor care au trăit aici s-a păstrat prin cele câteva morminte năpădite de jnepeniș, în cimitirul abandonat de mai multe decenii.
00:45
Îngrijorare în primării. „N-am avut destul oameni care nu știau să apese pe butoane? Am adus din privat și-mi spui să plece?” # Adevarul.ro
Primarii așteaptă cu îngrijorare discuțiile din coaliția de guvernare, pentru că încă nu știu cum va decurge „reforma administrativă”. Încearcă să reducă atât cât pot din cheltuieli, dar reducerea de personal de azi pe mâine va complica enorm activitatea, arată un primar de comună.
00:15
18 septembrie, ziua în care începeau atacurile cu antrax din SUA, care au demarat una dintre cele mai complexe anchete FBI # Adevarul.ro
Pe 18 septembrie 2001 încep atacurile cu antrax în SUA. Scrisori conținând spori de antrax au fost trimise prin poștă către mai multe redacții de presă și către senatori, ucigând cinci persoane și infectând alte șaptesprezece.
00:15
Reconversia profesională, soluția crizei economice. Specialist HR: ”Vocația te salvează de pe lista concedierilor” # Adevarul.ro
Crizele economice îi obligă pe români să își schimbe cariera. Expertul HR Mihaela Feodorof arată pașii pentru o reconversie sănătoasă și șanse reale pe piața muncii.
00:15
Șeful IPJ Mehedinți, prins cu 109 km/h. Sindicatul Europol: „Pretextul invocat ar fi fost reprezentant de faptul că se afla într-o «misiune»” # Adevarul.ro
Sindicaliștii Europol au transmis miercuri seară că Marian Cârcei, şeful IPJ Mehedinţi, a fost surprins în luna februarie când circula cu 109 kilometri la oră în localitate, cu maşina de serviciu, dar fără a fi în misiune.
00:00
Nouă misiune de sprijin umanitar destinată populaţiei civile din Gaza. Mai multe persoane, grav afectate de lipsa accesului la tratament medical adecvat # Adevarul.ro
O aeronavă a Forţelor Aeriene Române va ateriza miercuri seara la Baza 90 Transport Aerian Otopeni cu 10 pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, grav afectaţi de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie.
17 septembrie 2025
23:45
Cât de fermă ar trebui să fie România pe tema conflictului din Gaza: "Nu vrem să mergem mai departe cu consecințele" # Adevarul.ro
Analiștii subliniază că poziționarea statului nu trebuie să afecteze relațiile cu aliații, ci dimpotrivă statul ar trebui să își clarifice mai bine opiniile.
23:45
Cum s-au prezentat Donald și Melania Trump la cina oficială a Casei Regale a Marii Britanii. Ținuta Primei Doamne a SUA, considerată îndrăzneață # Adevarul.ro
Melania Trump a purtat o rochie galbenă îndrăzneață, cu umerii goi, la cina oficială găzduită de Regele Charles III și Regina Camilla. Ea s-a alăturat soțului său, președintele Donald Trump, și cuplului regal la festivitățile fastuoase de la Castelul Windsor, în cadrul vizitei lor oficiale în Marea
23:15
Dragoș Dolănescu dezvăluie cât câștigă profesorii și politicienii din Costa Rica: „Sunt salarii foarte bune. Nu este deloc ușor să lucrezi în învățământ” # Adevarul.ro
Dragoș Dolănescu, fiul regretatului interpret de muzică populară Ion Dolănescu, a dezvăluit ce salariu au, în Costa Rica, profesorii universitari și politicienii.
23:00
Fosta Primă Doamnă a SUA Michelle Obama ajunge miercuri noapte la București, întrucât ea va participa, joi, la un eveniment de business şi tehnologie.
22:45
Rică Răducanu, despre accidentul lui Toto Dumitrescu: „În general, copiii de bani gata se apucă de nenorociri” # Adevarul.ro
Fostul mare portar al echipei Rapid, Rică Răducanu, îl compătimește pe Ilie Dumitrescu, a cărui fiu, Toto, a fost implicat într-un accident rutier în Capitală.
22:45
Italia înăsprește codul vestimentar în școli. Reguli mai dure pentru fete şi sancțiuni pentru ținute „excentrice” # Adevarul.ro
Odată cu începutul anului școlar, mai multe școli din Italia au introdus reguli vestimentare mult mai stricte. Interdicțiile vizează în special fetele, cărora li se restricționează purtarea anumitor haine și accesorii.
22:30
Sport, politică și antisemitism: lecțiile pe care Spania refuză să le învețe.
22:30
Rusia își perfecționează tactica de a „cuceri” România, fără niciun foc de armă. „Strategia lor e pe cât de perfidă, pe atât de abilă” # Adevarul.ro
Procurorul general, Alex Florența, a confirmat că România a fost vizată de o serie de agresiuni hibride ale Rusiei. Specialistul în istoria fostei URSS și a comunismului european, Cosmin Popa explică, într-o analiză pentru „Adevărul”, cum a reinventat Rusia războiul hibrid dus împotriva României.
22:00
Peste 200 de parlamentari aleg să încaseze bani în numerar. Sumele ajung la 35.000 de lei pe lună # Adevarul.ro
Peste 200 dintre parlamentarii români primesc lunar suma forfetară de aproximativ 35.000 de lei în numerar.
22:00
Fostul președinte Barack Obama avertizează că SUA se află într-un „punct de cotitură”, după asasinarea lui Charlie Kirk # Adevarul.ro
Fostul președinte democrat Barack Obama avertizează că SUA se află într-un „punct de cotitură”, dar că violența politică „nu este ceva nou” și „a avut loc în anumite perioade” ale istoriei țării. Declarația vine după asasinarea, săptămâna trecută, a activistului conservator Charlie Kirk.
21:45
România devine punct strategic NATO. Parlamentul va vota înființarea unui nou comandament pentru sprijinirea Ucrainei # Adevarul.ro
Parlamentul a primit solicitarea președintelui Nicușor Dan privind înființarea unui centru logistic aliat la Câmpia Turzii, parte dintr-o misiune NATO de instruire și asistență militară.
21:45
Lorina, astrologul Click!, anunţă că ziua de joi, 18 septembrie, are în centrul atenţiei trei zodii, care vor avea parte de schimbări importante.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.