Ziarul Financiar, 18 septembrie 2025 15:00
Philip Morris International a investit peste 43 mld. euro, în ultimii cinci ani, la nivelul Uniunii Europene, dintre care aproape 20 mld. euro au fost direcţionate către lanţul de aprovizionare
O privire spre viitor: Meta a lansat primii ochelari „superinteligenţi” cu care utilizatorii vor putea naviga prin oraş, scrie mesaje, realiza apeluri video şi fotografii doar cu un gest al mâinii sau o comandă vocală. Cât vor trebuie să scoată din buzunar cei care vor să facă primul pas către realitatea augumentată # Ziarul Financiar
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect CEC Bank şi ZF. Andreea Păun, Griffes: Presiunea pe stocurile de birouri din 2026 mută puterea spre proprietari, iar chiriile urcă în CBD spre 18-19 euro, cu vârfuri de 25 de euro/mp/lună # Ziarul Financiar
După o vară cu zero metri pătraţi de birouri noi, piaţa de office intră în toamnă cu o cerere constantă, dar lipsa proiectelor împinge chiriile în sus şi comprimă opţiunile de relocare pentru 2026-2027. Investitorii revin pe clădiri stabilizate, iar profilul chiriaşilor se diversifică accelerat.
QS: România are bazele unui învăţământ superior solid, provocările vin din lipsa de finanţare. Pentru a face saltul de la regional la global e nevoie de investiţii şi deschidere către internaţionalizare # Ziarul Financiar
România are bazele unui sistem de învăţământ superior solid, cu universităţi care reuşesc să se menţină în clasamentele internaţionale.
Industria pare că-şi revine după ani de scădere: producţia creşte, cifra de afaceri creşte, comenzile noi cresc # Ziarul Financiar
Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) producţia industrială a crescut cu 3,8% în iulie faţă de iunie. Faţă de iulie 2024 a crescut cu 2,7%. La şapte luni încă este o scădere (minus 1,3%, an/an) dar ea poate fi recuperată, dacă lucrurile merg ca în aceste luni de vară.
ZF IT Generation. Start-up Update. Paul Burcă, CEO, Assista AI - soluţie multiagent AI pentru automatizarea sarcinilor: Am ajuns la 14.000 de utilizatori şi ne pregătim să închidem o rundă de finanţare de 1,2 milioane de euro # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Assista AI, care a dezvoltat un asistent multiagent AI pentru a automatiza sarcinile repetitive, a reuşit să îşi crească rapid baza de clienţi în ultimele luni, ajungând la un număr de peste 14.000 de utilizatori din martie şi până în prezent.
Bursă. Olga Niţă, de la casa de avocatură Filip & Company, care a lucrat la unele dintre cele mai mari tranzacţii de la Bursa de Valori, vine pe 23 septembrie la ZF Piaţa de Capital # Ziarul Financiar
ZF Piaţa de Capital revine pe 23 septembrie 2025, într-un moment-cheie pentru bursa românească, iar printre invitaţii care vor urca pe scenă se află şi Olga Niţă, partener Filip & Company, unul dintre cei mai activi consultanţi juridici în tranzacţiile de pe piaţa locală şi regională.
Bursă. Cu ce investiţii a devenit Evergent Investments cel mai performant fond de la Bursa de Valori Bucureşti, cu o apreciere de 35%. Cea mai mare expunere rămâne pe sectorul financiar-bancar, unde participaţia la Banca Transilvania reprezintă aproape 39% din totalul activelor # Ziarul Financiar
Acţiunile Evergent Investments (EVER) au urcat cu aproximativ 35% de la începutul anului 2025, pe fondul unei combinaţii între randamentele portofoliului listat la bursă şi expunerea în creştere pe proiecte de tip private equity.
Bursă. Din cele aproape 40 de companii listate în ultimii cinci ani, doar 13 sunt astăzi pe plus faţă de preţul de tranzacţionare din prima zi. Ce arată asta? # Ziarul Financiar
Între 2020 şi 2025, la Bursa de Valori Bucureşti au intrat 39 de companii din domenii variate – agricultură, imobiliare, transport fluvial, logistică, IT sau construcţii, în cea mai aglomerată perioadă de listări din istoria recentă a pieţei locale: în 2021, de exemplu, ritmul era de o nouă companie la tranzacţionare la fiecare două-trei zile.
Bursă. OMV Petrom vrea să distribuie 1,25 mld. lei sub forma unui dividend special. Randament de 2,1%. Acţiunile cresc # Ziarul Financiar
OMV Petrom, producător de carburanţi, a anunţat marţi, 16 septembrie, că directoratul propune acţionarilor distribuirea unui dividend special în valoare brută de 0,0200 lei pe acţiune, echivalentul a aproximativ 1,25 miliarde lei.
ZF Tech Day. Orange lansează Network API Challenge, o competiţie prin care deschide reţeaua 5G către start-up-uri şi dezvoltatori pentru a crea noi servicii # Ziarul Financiar
Orange România, în colaborare cu divizia de inovaţie a grupului, a lansat Network API Challenge, o competiţie strategică prin care îşi deschide reţeaua, oferind acces programatic la o serie de funcţionalităţi care până acum erau utilizate doar intern. Iniţiativa, care aduce pentru prima dată în România conceptul de Network API la scară largă, invită întregul ecosistem de tehnologie - de la start-up-uri şi companii, la dezvoltatori individuali şi studenţi - să testeze şapte API-uri în laboratoarele 5G ale companiei şi să dezvolte noi servicii inovatoare.
Constanţa, poveşti de pe litoral şi de dincolo de el - un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Doi antreprenori vor să pună România pe harta europeană a producţiei de echipamente pentru locuri de joacă. „Nu doar China, Turcia sau Polonia pot, ci şi noi“ # Ziarul Financiar
GeoRge şi Roxana Toda au pornit la drum în antreprenoriat în 2011, ei ocupându-se iniţial de amenajări de parcuri publice, locuri de joacă profesionale, terenuri de sport şi cam tot ceea ce înseamnă agrement profesional. Treptat, s-au extins şi în zona de producţie. Iar planurile lor nu se opresc aici.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Bogdan Ceuca, Transilvania Investments: Deficitul bugetar trebuie redus prin măsuri credibile, altfel costurile se văd în dobânzi şi în economie, preţul reflectându-se şi în dobânda titlurilor de stat # Ziarul Financiar
Ultimul trimestru din an reprezintă un timp prea scurt pentru a se contura tendinţe clare pe piaţa de capital, însă accentul cade pe menţinerea credibilităţii României în faţa investitorilor.
ZF Agropower. Marcello Daniliuc, fermier care lucrează 850 de hectare: Cultura de rapiţă pare să fie lozul câştigător. La floarea-soarelui şi porumb am reuşit să facem foarte puţin profit # Ziarul Financiar
Marcello Daniliuc, fermier şi fondator al Marcellino Impex, care lucrează în jur de 850 de hectare de teren în judeţul Călăraşi, spune că având în vedere cheltuielile foarte mici pe care le are ca urmare a implementării practicilor agriculturii conservative este mulţumit de producţia din acest an.
Ediţie specială Afaceri de la Zero susţinută de 5 to go. Cum a ajuns Craiova pe harta 5 to go? Povestea Laurei Poenaru, cea care a deschis deja 6 cafenele, dar este tot cu ochii pe creştere # Ziarul Financiar
Pe 6 decembrie 2016, Laura Poenaru deschidea prima cafenea 5 to go din Craiova. De atunci, au mai urmat alte 5 cafenele, ritm care se potriveşte de minune cu efervescenţa care a marcat în ultimii ani dezvoltarea oraşului.
ZF 15 minute cu un antreprenor, un proiect Ziarul Financiar şi UniCredit Bank. Reţeaua de cafenele Boiler a ajuns la 15 unităţi şi testează pieţele din Cluj şi Braşov prin parteneriate cu alte branduri. „Când am pornit prima cafenea, nu credeam că vom ajunge aici atât de repede“. # Ziarul Financiar
Reţeaua de cafenele de specialitate Boiler a ajuns la 15 unităţi în Bucureşti, Cluj şi Braşov, ultimele două localuri fiind deschise în parteneriat cu alte branduri, fapt ce reprezintă mai degrabă o testare a pieţelor de provincie pentru momentul în care businessul va merge direct cu unităţile sale individuale.
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect CEC Bank şi ZF. Gabriel Voicu, SVN România: Cererea din rezidenţial se mută din „metri pătraţi“ spre comunităţi: educaţie, mobilitate redusă şi urbanism integrat # Ziarul Financiar
După şocul psihologic iniţial al trecerii TVA la 21%, piaţa s-a reaşezat rapid: segmentele care au pierdut cota redusă îşi revin treptat, iar zona upper-high-lux a rămas aproape neatinsă. În paralel, criteriile de achiziţie se schimbă: şcolile, comunitatea şi infrastructura integrată cântăresc cât preţul pe metru pătrat.
Peste un sfert din cele 31 de bănci din România au fost pe pierdere în S1/2025. Cât mai rezistă? # Ziarul Financiar
Un procent de aproape 26% din numărul total al instituţiilor de credit din România, adică una din patru bănci, au înregistrat pierderi în primul semestru (S1) din 2025, în timp ce circa 74% dintre bănci au fost pe profit, într-un context caracterizat de dobânzi încă mari, inflaţie în ascensiune şi stagnare a economiei.
Bursă. Finanţe personale. Cu ce investiţii a devenit Evergent Investments cel mai performant fond de la bursă # Ziarul Financiar
Acţiunile Evergent Investments (EVER) au urcat cu aproximativ 35% de la începutul anului 2025, pe fondul unei combinaţii între randamentele portofoliului listat la bursă şi expunerea în creştere pe proiecte de tip private equity.
Nouă companii au intrat în cursa pentru proiectarea noului terminal de la Otopeni. Contractul se ridică la 40 de milioane de euro # Ziarul Financiar
Libanezii de la Dar al Handasah, Electroproiect din Bucureşti, Consis Proiect, Leviatan Design, Eurocerad International, Quadratum Arhitecture, Maristar Com din Dâmboviţa, Concept Structure şi Setec International sunt firmele ce se bat pentru proiectarea noului terminal al aeroportului Henri Coandă (Otopeni).
Gen Z Finance. Visezi la un nou city break cool sau la un road trip cu gaşca prin Europa, dar portofelul nu ţine pasul? Economisirea pentru vacanţe nu înseamnă doar să pui „banii la ciorap“, ci e o alegere smart care te aduce mai aproape de următoarea ta aventură # Ziarul Financiar
„Pune ceva bani deoparte“ sau „Economiseşte pentru viitorul tău“ sunt sigur replici pe care le-ai auzit până acum de zeci de ori. Sunt sfaturi primite poate de la părinţi, de la prieteni cu mai multă experienţă de viaţă decât tine sau chiar de la experţi în ale finanţelor. Dar cât sens au, în realitate, pentru tine, dacă economisirea ta nu are un obiectiv clar?
Bursa de acţiuni, ultima frontieră a companiilor „spaţiale“ din Polonia şi Ungaria # Ziarul Financiar
O companie poloneză care produce instrumente optice pentru sateliţi, Scanway, se pregăteşte să se mute de pe piaţa secundară de acţiuni a bursei de capital de la Varşovia pe cea principală.
Plastic - realităţi şi prejudecăţi. Ioan Vâţ, ALPLA: Pentru că vedem o mişcare pozitivă pe partea de reciclare în România, ne vom dubla capacitatea de reciclare în 2026. De la cele 18.000 de tone pe care le putem procesa acum, până la finalul anului viitor estimăm că vom avea o capacitate de reciclare de 36.000 de tone # Ziarul Financiar
Compania austriacă ALPLA, reciclator de mase plastice şi unul dintre cei mai mari producători de soluţii de ambalare din plastic rigid la nivel mondial, urmează să îşi dubleze capacitatea de reciclare în România anul următor. Astfel, compania prezentă pe piaţa din România cu cinci unităţi de producţie, va ajunge anul viitor la o capacitate de reciclare de 36.000 de tone.
Bursă. Doar una din trei companii care s-au listat la Bursa de Valori Bucureşti din 2020 încoace este acum pe plus. Creşteri de până la 300% pentru DN Agrar, 170% Norofert, 160% Simtel. Restul au scăderi de până la 90-95%, ca GoCab, Raiko, Fire Bytes # Ziarul Financiar
Una din trei companii listate în ultimii cinci ani la Bursa de Valori Bucureşti, în cea mai mare parte pe AeRO, se tranzacţionează astăzi peste preţul din prima zi, iar restul au scăderi uneori dramatice, chiar şi de până la 95%, ceea ce arată că mesajul investitorilor a fost clar: cele care au livrat rezultate şi au comunicat transparent au fost răsplătite, în timp ce promisiunile neacoperite au fost sancţionate dur.
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Nicuşor Dan, ţie nu iţi e ciuda când vezi că nemţii de la Bayerische Motoren Werke deschid pe 26 septembrie o fabrică de 2 miliarde de Euro în Ungaria, la Debrecen? Eu mor de ciudă! Toţi şoferii de Bayerische Motoren Werke din România mor de ciudă! # Ziarul Financiar
Amicul Microsoft Copilot Chat dă următoarele informaţii cu privire la investiţia din ţara vecină şi prietenă:
