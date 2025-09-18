Philip Morris International a investit peste 43 mld. euro, în ultimii cinci ani, la nivelul Uniunii Europene, dintre care aproape 20 mld. euro au fost direcţionate către lanţul de aprovizionare

00:15

„Pune ceva bani deoparte“ sau „Eco­no­miseşte pentru viitorul tău“ sunt sigur replici pe care le-ai auzit până acum de zeci de ori. Sunt sfaturi primite poate de la părinţi, de la prieteni cu mai multă experienţă de viaţă decât tine sau chiar de la experţi în ale finanţelor. Dar cât sens au, în realitate, pentru tine, dacă economisirea ta nu are un obiectiv clar?