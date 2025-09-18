În atenţia companiilor: Termenul pentru trecerea evidenţei angajaţilor de la Revisal către Reges a fost prelungit până la finele anului. Doar 23% din firme au finalizat transferul

00:15

Orange România, în co­la­borare cu divizia de inovaţie a grupului, a lansat Network API Challenge, o competiţie strategică prin care îşi deschide reţeaua, oferind acces programatic la o serie de funcţio­nali­tăţi care până acum erau utilizate doar intern. Iniţiativa, care aduce pen­tru prima dată în România con­ceptul de Network API la scară largă, invită întregul ecosistem de tehno­logie - de la start-up-uri şi com­panii, la dezvoltatori individuali şi studenţi - să testeze şapte API-uri în laboratoa­rele 5G ale companiei şi să dezvolte noi servicii inovatoare.