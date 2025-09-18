ULTIMA ORĂ Bolojan a înființat un Comitet de protejare a intereselor statului la fostul Sidex Galați. Nu e exclusă nici închiderea, nici vânzarea. ANAF și EximBank - cei mai mari creditori
Profit.ro, 18 septembrie 2025 16:20
Premierul Ilie Bolojan a înființat un Comitet interministerial de protejare a interesului statului la combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, și la fabrica de produse tubulare a acestuia, ambele controlate de miliardarul Sanjev Gupta și aflate în concordat preventiv pentru evitarea insolvenței.
• • •
Acum 15 minute
16:30
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a amendat lanțul de farmacii Dr. Max.
Acum 30 minute
16:20
Ministrul Mediului: Infractorii de mediu nu mai trebuie să scape! Filmările realizate de Garda Națională de Mediu vor fi probe în instanță # Profit.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că în ședința de Guvern a fost adoptată o Ordonanță de Urgență care va face posibil să fie folosite ca probe în instanță toate filmările și imaginile surprinse de reprezentanții Gărzii de Mediu pe teren.
16:20
Discuțiile despre sistemul de deschidere a ușilor, soldate în China cu noi reglementări pe care autoritățile le pregătesc, au generat efecte și la Tesla, care vinde volume importante pe această piață. Compania americană va schimba sistemul mânerelor, pentru a avea într-un singur loc închiderea electrică și cea mecanică.
16:20
Taxarea mașinilor poluante: Suntem mult în urmă pe partea de calitatea aerului în București # Profit.ro
Bucureștiul se află mult în urmă în ceea ce privește calitatea aerului, în condițiile în care mașinile poluante nu sunt taxate corespunzător, iar o mașină full electric are același statut, în anumite situații, ca o mașină pe combustie internă, a spus primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
16:20
Acum o oră
16:10
16:00
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță că, pe subsecțiunea 3C2 Chiribiș-Biharia a Autostrăzii Transilvania, stadiul fizic de execuție a ajuns la 14%, conform programului de lucrări.
16:00
VIDEO Maratonul Profit.ro Educația Financiară, ediția a VII-a Robert Anghel, Salt Bank: Lansăm un produs de investiții, de la 5 lei, în fonduri mutuale, acțiuni și ETF. Exchange Traded Funds explicate prin Queen # Profit.ro
Salt Bank pregătește un produs de investiții care va permite clienților să investească inclusiv sume mici în fonduri mutuale din țară, acțiuni la companii internaționale sau în fonduri tranzacționate la bursă (ETF), transmite Robert Anghel, Chief Business Officer, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a. Piața din România a ajuns la 750.000 de investitori și se vede o schimbare a percepției românilor privind investițiile, adaugă el.
Acum 2 ore
15:40
Guvernul taie din PNRR proiecte din infrastructura de transport de peste 62 miliarde lei și promite să le continue din... 2028 LISTA # Profit.ro
Guvernul a aprobat eliminarea de la finanțarea PNRR a unor proiecte din infrastructura de transport în valoare de 62,145 miliarde lei.
15:40
Nvidia, companie care valorează 4.000 de miliarde de dolari, a anunțat că va investi 5 miliarde dolari în Intel, companie care până acum trei ani avea venituri mult peste Nvdia.
15:40
Actualele și viitoarele modele Mercedes-Benz vor avea mai multe butoane fizice ca urmare a deciziei mărcii de a integra aceste comenzi pe mașinile sale. Mercedes-Benz a recunoscut că butoanele fizice sunt mai bune decât unele comenzi tactile.
15:30
Percheziții DNA la firme din București, acuzate de evaziune fiscală în domeniul transportului de ride-sharing # Profit.ro
Procurorii DNA efectuează percheziții la mai multe firme din București, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 18 milioane lei.
15:30
VIDEO Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a: Ionuț Coleașă, Senior Partner CITR, semnal de alarmă: Crește numărul companiilor în dificultate; astăzi, luptele se duc în afara instanțelor # Profit.ro
Numărul insolvențelor a avut o evoluție neașteptat de bună în primul semestru, fiind comparabil cu cel înregistrat în ultimii ani, dar sunt tot mai multe companii în dificultate care nu declanșează procedura de insolvență sau de evitare a acesteia, ceea ce arată că la momentul actual „luptele sunt în afara instanțelor de judecată”, a anunțat, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a, Ionuț Coleașă, Senior Partner CITR.
15:20
Ministerul Finanțelor din Rusia a anunțat o nouă măsură care, potrivit acestuia, are ca scop protejarea bugetului de stat de fluctuațiile prețului petrolului și de sancțiunile occidentale care vizează exporturile de energie din Rusia, informează Reuters.
15:20
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre principalii furnizori de pe piața concurențială, anunță lansarea formularului unic de contact, o soluție digitală care simplifică și accelerează interacțiunea cu clienții, atât casnici, cât și business.
15:10
Noul șef al Autorității Vamale Române (AVR) va fi Bogdan Bălan, potrivit deciziei Guvernului.
15:00
Parlamentul Italiei a aprobat o nouă lege-cadru privind inteligența artificială, care prevede că distribuirea de imagini sau filmări generate de AI fără consimțământul celor reprezentați este pedepsită cu până la cinci ani de închisoare
14:50
Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a comentat dificultățile companiei americane pe piața chineză, după ce Financial Times a relatat că autoritățile de la Beijing au interzis achiziția unor cipuri de inteligență artificială produse de grup, transmite CNBC
Acum 4 ore
14:40
Microsoft a preluat controlul asupra a 340 de site-uri false folosite pentru furtul de date # Profit.ro
Microsoft a preluat controlul asupra a 340 de site-uri false folosite pentru furtul de date, prin campanii de tip phishing. Infractorii cibernetici au avut acces la datele a 5.000 de utilizatori ai companiei.
14:30
Impactul economic al Philip Morris International în Uniunea Europeană. Investiții în inovație, locuri de muncă și reziliență industrială pentru un viitor fără fum „Fabricat în Europa” # Profit.ro
Philip Morris International (PMI) a publicat un studiu referitor la impactul economic generat în Uniunea Europeană în perioada 2019–2023. Studiul realizat de EY-Parthenon confirmă contribuția semnificativă a PMI la competitivitatea și reziliența industrială a Europei
14:20
Grupul francez de lux Kering a numit-o pe Francesca Bellettini în funcția de director general al Gucci, înlocuindu-l pe Stefano Cantino, care a condus casa de modă doar nouă luni, relatează Reuters.
14:00
Compania Fly Dubai se va conecta aerian și la municipiul Iași, anunță compania.
13:50
Ministrul sirian de externe, Asaad al-Shibani, urmează să sosească la Washington în prima sa vizită oficială în capitala SUA de când noii conducători islamiști au preluat puterea la Damasc, anul trecut, au declarat pentru Reuters două surse care au informații legate de această vizită.
13:50
VIDEO Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a Adina Călin, CEC Bank: Educația financiară trebuie să înceapă cât mai timpuriu. Banca pregătește pachete pentru copii # Profit.ro
Copiii ar trebui să deprindă noțiunile de educație financiară cât mai devreme, chiar de la grădiniță, și să le dezvolte toată viața, spune Adina Călin, director de produse și servicii bancare la CEC Bank, la Maratonul Profit.ro de Educație Financiară Ediția a VII-a. Acestea trebuie să fie și practice, iar pentru asta CEC pregătește pachete destinate copiilor, inclusiv aplicații în funcție de vârstă.
13:50
FOTO Autoritatea Vamală Română a pus în funcțiune primul sistem modern de scanare în Biroul Vamal de Frontieră Constanța # Profit.ro
Autoritatea Vamală Română a pus în funcțiune primul sistem modern de scanare în Biroul Vamal de Frontieră Constanța.
13:50
Exporturile de ceasuri elvețiene s-au prăbușit în luna august, în contextul în care în SUA au intrat în vigoare tarife vamale semnificative, iar declinul de pe piața chineză a continuat.
13:40
Asirom Vienna Insurance Group lansează un nou serviciu - acces la testare ADN cu rol informativ, dezvoltat în parteneriat cu platforma medicală internațională Diagnose.me.
13:40
Thermotop Technology a inaugurat la Ghimbav prima fabrică de plăci termoizolante din spumă poliizocianurică (PIR) din țară.
13:40
Garda Națională de Mediu va fi reorganizată prin desfințarea Comisariatului Rezervației Biosferei Delta Dunării și crearea unui compartiment în cadrul Comisariatului Județean Tulcea # Profit.ro
Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care Garda Națională de Mediu va fi reorganizată prin desfințarea Comisariatului Rezervației Biosferei Delta Dunării și crearea unui compartiment în cadrul Comisariatului Județean Tulcea.
13:30
Guvernul explică informația Profit.ro că a eșuat în folosirea banilor PNRR la propriul sediu: ”Exemplu clasic!” # Profit.ro
Finanțarea din PNRR estimată la 135,76 milioane de lei, fără TVA, care urmărea eficientizarea energetică a Palatului Victoria, sediul Guvernului, a fost pierdută pentru că perioada de implementare s-a prelungit foarte mult din cauza constestațiilor la licitații, susține purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, în replică la informația prezentată anterior de Profit.ro.
13:20
Tranzacție pe piața medicală: Umana Fertility achiziționează clinica de fertilizare in vitro Vivamed Brașov # Profit.ro
Umana Fertility, clinică ce activează în domeniul reproducerii umane asistate din România, fondată de George Peltecu, achiziționează Centrul Medical Vivamed din Brașov, singura clinică de fertilizare in vitro (FIV) din regiune, cu o cifră de afaceri anuală de aproximativ 350.000 de euro.
13:20
Guvernul taie 4 miliarde lei din proiectele pe sănătate finanțate din PNRR și continuă cu cele realizate peste 30%. Nu se mai fac spitale la Arad, Brașov, București, Constanța, Neamț LISTA # Profit.ro
Guvernul va continua 3.175 proiecte din domeniul sănătății, cu grad de realizare de peste 30% și finanțate prin PNRR cu 9,7 miliarde lei, dar va denunța derularea a 142 de proiecte în valoare de peste 4 miliarde lei. Printre proiectele la care se renunță se numără construcții noi de spitale la Arad, Brașov, București, Constanța, Neamț.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR, a ajuns la 5,0695 lei, de la 5,0670 lei, înregistrat miercuri.
13:10
Bolojan se întâlnește cu retailerii pentru a discuta despre plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază # Profit.ro
Premierul Bolojan va avea o întâlnire pe tema prețurilor produselor alimentare de bază cu reprezentanții retailerilor, având în vedere că de la 1 octombrie plafonarea adaosului comercial la aceste produse ar urma să înceteze.
13:00
ANUNȚ Rabla 2025 - Persoanele fizice se pot înscrie în ultima zi de septembrie. Noile valori ale tichetelor # Profit.ro
AFM a reușit să programeze deschiderea sesiunii Programului Rabla în ultima zi de septembrie, pentru a se ține de promisiunea ministrului Mediului, Diana Buzoianu, care a spus inițial că începe la 1 septembrie și apoi că va începe în cursul lunii septembrie.
13:00
Federația Patronală a Farmaciilor din România devine prima federație patronală națională care reprezintă farmaciile comunitare cu capital autohton # Profit.ro
Federația Patronală a Farmaciilor din România își anunță constituirea legală, în baza Legii dialogului social, în scopul reprezentării patronale a farmaciilor comunitare cu capital autohton.
13:00
Bogdan Costaș a demisionat de la șefia Romaero, conform informațiilor Profitt.ro.
12:50
ULTIMA ORĂ OFICIAL Ministerul Muncii confirmă Profit.ro - Termenul pentru trecerea de la Revisal la Reges-Online a fost extins # Profit.ro
Ministerul Muncii confirmă Profit.ro.
12:50
VIDEO Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a. Vlad Nicolaescu, ASF: Generația “Z“ are propriul ei avantaj în lumea financiară: tehnologia # Profit.ro
Deși au reputația că sunt cheltuitori și neatenți cu banii sau că sunt interesați de produse financiare cu risc ridicat, tinerii care acum au vârste de 15-30 de ani au capacitatea de a asimila repede informații financiare prin intermediul internetului și al platformelor tehnologice, spune, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a, Vlad Nicolaescu, responsabil cu educația financiară la reglementatorul pieței ASF.
Acum 6 ore
12:40
ANUNȚ Rabla 2025 - Persoanele fizice se pot înscrie din 30 septembrie. Noile sume ale voucherelor # Profit.ro
Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat lansarea sesiunii de înscriere în Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice, începând cu data de 30 septembrie, ora 10.00.
12:30
Ministrul Finanțelor: Mai avem în plan o emisiune de obligațiuni Samurai care să finanțeze această zonă a economiei verzi # Profit.ro
Alexandru Nazare a afirmat că România are o sumă emisă de aproape 10,8 miliarde de lei pe obligațiuni verzi, alocate pe o zonă diversificată de proiecte, în plan pentru perioada următoare fiind o emisiune de obligațiuni Samurai, care să finanțeze tot această zonă a economiei verzi.
12:30
Burduja, consilier Bolojan, avertizează: Vânzarea Napolact către cel mai bogat om din Ungaria amenință securitatea națională! # Profit.ro
Sebastian Burduja, fost ministru, în prezent consilier al premierului Ilie Bolojan, avertizează cu privire la preluarea brandului Napolact de către grupul maghiar Bonafarm.
12:30
Grupul american Mars, producătorul bomboanelor M&M și Skittles, a anunțat că va investi un miliard de euro în operațiunile sale din Uniunea Europeană, până la finele lui 2026, pentru a îmbunătăți producția, sustenabilitatea și inovația în regiune, transmite Reuters.
12:30
MINA – Museum of Immersive New Art, cel mai mare centru de artă digitală și imersivă din Europa de Sud-Est, fondat în 2023 de Andrei Nistor, Mădălina Ivașcu și Sorina Topceanu, deschide un nou spațiu permanent, la Iași, pe 25 septembrie, inaugurând deja și prima locație internațională, la Sofia.
12:20
Burger King își continuă expansiunea accelerată pe piața din România și deschide restaurantul cu numărul 30 la nivel local, în Slobozia.
12:20
VIDEO Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a. Claudiu Cazacu, XTB: Cele mai frecvente greșeli făcute de investitori și cum pot fi evitate # Profit.ro
Cele mai frecvente greșeli făcute de investitori sunt graba de a obține câștiguri mari și rapide, fără o suficientă cunoaștere a resurselor proprii sau a domeniului respectiv, dar și supraîncrederea în sine, situație întâlnită mai des la bărbați decât la femei, explică, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a, Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România. El a prezentat și cu o listă de remedii la aceste erori, comise de cele mai multe ori de investitorii fără experiență.
12:20
World Class România reunește comunitatea activă la București pentru cea de-a 11-a ediție a BeHealthy Festival # Profit.ro
Pe 27 septembrie, World Class România invită publicul la cea de-a 11-a ediție a #BeHealthy Festival, un eveniment care a devenit deja o tradiție pentru cea mai mare rețea de health & fitness și piscine din țară.
12:10
DOCUMENT Firmele ar trebui să poată deduce TVA pentru organizarea teambuildingurilor, spune Camera Consultanților Fiscali # Profit.ro
Organizarea unui teambuilding nu ar trebui să fie considerată o prestare de servicii în mod gratuit de către companii, astfel încât să intervină obligația colectării TVA. Camera Consultanților Fiscali a transmis o adresă către Ministerul Finanțelor prin care cere lămuriri în privința acestui lucru.
12:10
Listare de succes a acțiunilor Aumovio pe Bursa Frankfurt, cu o capitalizare care confirmă estimările # Profit.ro
Aumovio a devenit oficial companie listată pe Bursa Frankfurt, după un start de succes marcat oficial pe piața de capital germană.
12:10
Într-un peisaj de business marcat de inovație, autenticitate și nevoia de conexiune reală, PhotoArt by Ralf se distinge ca un studio de fotografie care transformă portretul feminin într-o experiență artistică și personală. Sub umbrela The Muse Series, fondatoarea a creat nu doar sesiuni foto, ci adevărate călătorii de (re)descoperire pentru femeile moderne, cu accent pe storytelling vizual, evenimente exclusive și expoziții tematice.
