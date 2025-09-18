Ministrul Mediului: Infractorii de mediu nu mai trebuie să scape! Filmările realizate de Garda Națională de Mediu vor fi probe în instanță

12:20

Cele mai frecvente greșeli făcute de investitori sunt graba de a obține câștiguri mari și rapide, fără o suficientă cunoaștere a resurselor proprii sau a domeniului respectiv, dar și supraîncrederea în sine, situație întâlnită mai des la bărbați decât la femei, explică, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a, Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România. El a prezentat și cu o listă de remedii la aceste erori, comise de cele mai multe ori de investitorii fără experiență.