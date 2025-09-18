Guvernul a amânat termenul pentru trecerea angajatorilor la REGES până la 31 decembrie 2025

16:00

Peste o sută de alergători din mai multe judeţe ale ţării au fost prezenţi la ediţia inaugurală a Tinca Cross, concurs de alergare organizat de Primăria Comunei Tinca şi Clubul ACS Bihorul Oradea, la stadionul din localitate şi în pădurea din împrejurimi. Cursa de 5 km feminin a fost câştigată de Cristina Bălan de la CS Athletics Timişoara, în timp ce la masculin s-a impus Lucian Ştefan de la CS Universitar Alba Iulia. La 10 km, cea mai rapidă a fost Iulia Mărginean de la CSU Oradea, iar, la masculin, Nicolae Marian Coman, de la CSU Arad – CSM Craiova.