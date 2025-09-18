„Higheghe și vin”: Eveniment de amploare în Piața Unirii, cu peste 600 de dansatori și Tarafurile Stângaciu, Cristi Laboș și Zbiciu
Bihoreanul, 18 septembrie 2025 17:50
Un eveniment folcloric de amploare și unic în țară va avea loc în Piața Unirii în 2 octombrie. „Higheghe și vin” va aduce în centrul Oradiei peste 600 de artiști din diverse zone din Bihor, trei tarafuri tradiționale și o paradă a portului popular., După ce „birăul danțului” va deschide oficial manifestarea, participanții se vor putea prinde în dans, vor putea savura un pahar cu vin de la producătorii locali și să se lase purtați de sunetul viorii cu goarnă, instrumentul vedetă al serii.
Acum 30 minute
17:50
Acum 2 ore
17:00
Anul universitar ar putea începe cu proteste: Studenții orădeni, nemulțumiți și ei din cauza „subțierii” fondului de burse # Bihoreanul
Studenții Universității din Oradea iau în calcul să organizeze proteste înainte de debutul anului universitar, la 1 octombrie. Tinerii sunt nemulțumiți de măsurile fiscale din educație, mai precis de faptul că fondul de burse dedicate lor a fost micșorat, ceea ce înseamnă că mai puțini studenți vor primi astfel de recompense. Decizia privind organizarea unor forme de protest va fi luată la finalul Adunării Generale a Uniunii Studenților din România, care se desfășoară în aceste zile la Oradea.
16:20
Guvernul a amânat termenul pentru trecerea angajatorilor la REGES până la 31 decembrie 2025 # Bihoreanul
Guvernul a decis, joi, să prelungească până la 31 decembrie 2025 termenul în care angajatorii trebuie să se înscrie și să finalizeze trecerea la platforma digitală REGES Online, sistemul care înlocuiește aplicația Revisal.
Acum 4 ore
15:50
Termoficare Oradea atrage peste 16 milioane de euro de la Ministerul Dezvoltării, pentru refacerea reţelelor # Bihoreanul
Termoficare Oradea va primi finanţări de 16 milioane de euro pentru reabilitarea reţelelor de încălzire din municipiu. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, condus de bihoreanul Cseke Attila, a alocat fonduri pentru finanţarea lucrărilor de reabilitare a reţelelor şi punctelor termice aflate în degradare, precum şi amenajarea unei centrale termice în incinta viitoarei Grădini Termale Ioşia.
15:30
Vrei să fii scoutist? Copiii se pot înscrie gratuit la diverse activități, jocuri sau drumeții cu busola, la Liceul Don Orione din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Copiii și tinerii pot descoperi cum să se descurce în natură, în drumeții cu busola și harta clasică, pot învăța tainele bucătăriei de campanie, pot face construcții din lemn și sfoară sau să învețe să acorde primul ajutor și să ia parte la o serie de activități, organizate de Comunitatea Scoutiștilor Orionini, în curtea Liceului Don Orione. Participarea este gratuită, dar se face pe bază de înscriere.
14:40
Fraţii Christian şi Patrik Boros, printre laureaţii turneului de tenis dotat cu Cupa CSM Oradea. „Copiii trebuie lăsați să se bucure de mişcare!” # Bihoreanul
Desfăşurat timp de patru zile la Oradea, turneul de tenis dotat cu Cupa CSM şi-a desemnat câştigătorii. Printre laureaţi se numără fraţii Boros, Christian şi Patrik, care au dominat categoria de 10 ani masculin, dar şi alţi orădeni şi chiar reprezentanţi ai unor cluburi din judeţ, de la Beiuş şi Ştei.
Acum 6 ore
14:10
Cea mai nouă sală FIT 4 YOU s-a deschis în centrul Oradiei, cu dotări premium și invitație la sănătate. Vezi cum arată! (FOTO) # Bihoreanul
Cu dotări premium în aparatură nou-nouță amplasată strategic pe cele două niveluri, pe circa 1.600 mp, amenajări confortabile, perete verde de plante, vestiare imense, saune, lounge-uri generoase, două încăperi de clase tapetate cu oglinzi, cea mai nouă sală de sport din oraș FIT 4 YOU, de pe strada Independenței, și-a deschis larg porțile miercuri seara pentru primii oaspeți. Cu sute de invitați, de la oameni de sport sau influenceri, traineri și clienți care testau sofisticatele echipamente, geamuri imense care lasă lumina să inunde încăperile, toată sala „respira” a sănătate.
13:50
O.T.L. invită orădenii la plimbări de agrement cu Autobuzul turistic, care va circula după următorul program:
13:50
Poliţia a stabilit cauza accidentului de pe DN 79, între Inand şi Mădăras. Doi răniţi, unul în stare critică # Bihoreanul
Poliţia Bihor a stabilit cauza accidentului produs joi pe DN 79, între Inand şi Mădăras. Două autoturisme şi un autocamion au fost implicate în coliziune, în urma căreia doi oameni au fost răniţi, unul aflându-se în stare critică. Ancheta arată că şoferul unuia dintre autoturisme a intrat în depăşire într-o zonă în care manevra era interzisă.
13:30
Administraţia Fondului pentru Mediu a anunţat că, din 30 septembrie, ora 10:00, se deschide sesiunea de înscrieri pentru Programul Rabla Auto 2025 destinat persoanelor fizice. Programul va fi disponibil până pe 25 noiembrie, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului.
13:00
Echipa Hyperbarium a participat luna aceasta la EUBS 2025, cel mai important congres european de medicină hiperbară, desfășurat la Marina Congress Center din Helsinki, Finlanda. Evenimentul a reunit experți din întreaga lume și a marcat 50 de ani de la înființarea Finnish Society for Diving and Hyperbaric Medicine.
Acum 8 ore
12:10
În luna martie, arătam aici, într-un articol intitulat „Acum e-Sigur: e pe ciupeală!”, cum un sistem de monitorizare a traficului prin camere fixe ce trebuia să fie funcțional încă de la începutul anului 2025 se aplica în pur stil românesc. De atunci au trecut șase luni și nimic nu s-a schimbat. e-Sigur nu se dovedește a fi doar un sistem penibil și bazat numai pe ciupeală, ci și unul profund ineficient, ale cărui costuri sunt nejustificate.
11:20
11:20
Oradea și-a depus candidatura, alături de orașele Bistrița, Deva și Tulcea, pentru a deveni Capitala Tineretului din România în anul 2027, în urma apelului deschis în perioada 15 iulie - 15 septembrie 2025. Programul urmărește să ofere o oportunitate unică orașelor din țară pentru a-și transforma propriile viziuni în proiecte ce vizează dezvoltarea sectorului de tineret și dezvoltarea orașului prin participarea reală a tinerilor în comunitate.
10:30
Aproape 300 de angajați ai unei fabrici din Bihor au fost obligați să meargă la muncă în afara contractului pe care îl aveau. Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat situația, arătând că oamenii lucrau „fără protecție și fără drepturile cuvenite”.
Acum 12 ore
10:00
Un grav accident de circulație s-a petrecut joi dimineață, în jurul orei 6:30, pe DN 79, între localitățile Inand și Mădăras. În accident au fost implicate două autoturisme și un autocamion, iar două victime au fost transportate la Unitatea Primiri Urgență a Spitalului Clinic Județean Bihor pentru îngrijiri medicale.
09:50
Bihorel a mai descoperit un exemplu de „model administrativ” made in Bihor. Tânăra primăriţă PNL din Drăgăneşti, Florina Man, şi-a extins, pe şest, lista proprietăţilor de la domiciliu cu o casă nou-nouţă, fără să se mai deranjeze cu autorizaţii, avize şi alte prostii birocratice, iar la Primărie nici n-a înregistrat-o încă, să nu plătească impozit.
08:50
Transparenţă pe alese: Unii şefi de instituţii şi funcţionari din Bihor abia au aşteptat să-şi ascundă declaraţiile de avere # Bihoreanul
Şefi de instituţii publice şi funcţionari din Bihor îşi ascund averile şi interesele... după lege. BIHOREANUL vă arată care instituţii au rămas transparente şi continuă să publice declaraţiile de avere şi de interese, şi care au profitat de decizia Curţii Constituţionale, care le permite să-şi ţină avuţia şi afacerile secrete, blocând astfel accesul cetăţenilor la aceste informaţii.
08:00
Un criminal în serie scapă de închisoare pe viață: Tribunalul Bihor i-a preschimbat pedeapsa în 25 de ani, deja executați. Avea o „listă neagră” cu 17 oameni! # Bihoreanul
Unul dintre cei mai feroce criminali în serie din România este la un pas de libertate. Tribunalul Bihor a admis, miercuri, cererea bărbatului și i-a înlocuit pedeapsa detențiunii pe viață cu 25 de ani de închisoare, pe care i-a și executat deja. Bărbatul a ucis patru oameni, a întocmit o „listă neagră” cu 17 nume și în timpul proceselor, i-a amenințat și pe judecători că, dacă va evada sau va fi eliberat, îi va „pedepsi pe toți”.
Acum 24 ore
21:30
După victoriile importante cu Steaua şi Ceahlăul Piatra Neamţ, fotbaliştii de la FC Bihor, care au ajuns pe locul 2 al clasamentului, vin în faţa propriilor suporteri, unde vor susţine jocul cu FC Bacău. Partida, programată vineri de la ora 17, la Stadionul Iuliu Bodola, va deschide etapa a 7-a a Ligii 2 Casa Pariurilor. Suspendat, Erik Lincar nu va fi pe bancă la acest meci.
21:10
Excavatoare plutitoare la decolmatarea Lacului Vida. Se scot 270.000 mc de aluviuni (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările de reconstrucție ecologică a Lacului Vida din Luncasprie, comuna Dobrești, sunt în plină desfășurare. Miercuri, președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, a prezentat în teren stadiul lucrărilor de decolmatare, alături de primarul comunei Dobrești, Florin Copos, și reprezentanții firmelor care execută investiția.
20:20
One World Romania revine în octombrie la Oradea, cu documentare și dialoguri comunitare # Bihoreanul
După ediția de la Eforie Sud din august, Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania continuă turneul prin țară cu câteva dintre cele mai apreciate filme din selecția ediției a 18-a, sub tema M-auzi?!, lansată în aprilie la București. Ca de obicei, majoritatea proiecțiilor sunt urmate de discuții extinse cu invitați speciali – regizori, reprezentanți ai ONG-urilor locale și experți în subiectele abordate în filme.
19:50
Fotbaliştii de la FC Bihor și Clubul Lions Oradea, alături de copiii de la Centrul de Zi din cadrul DASO (FOTO) # Bihoreanul
La început de an şcolar, fotbaliștii de la FC Bihor au participat, alături de Club Lions Oradea, la două acţiuni menite să aducă bucurie copiilor din comunitatea locală. După ce săptămâna trecută, roş-albaştrii au fost la copii de la Centrul de Zi din cadrul DASO, unde le-au oferit 100 de ghiozdane dotate cu cele necesare începerii anului școlar, de data aceasta, cei mici au venit la stadion.
19:30
Peste 800 de locuri de muncă vacante în Bihor, cele mai multe pentru muncitori necalificați și șoferi # Bihoreanul
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor anunță că la data de 17 septembrie 2025 sunt disponibile 807 locuri de muncă în județ, cele mai multe fiind în Oradea.
19:00
Ambuteiaje și nemulțumiri: A fost închis traficul prin intersecția străzilor Oneștilor și Tudor Vladimirescu din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Intersecția străzilor Oneștilor și Tudor Vladimirescu din Oradea a fost închisă miercuri, la prânz, cel puțin până la sfârșitul acestui an. Constructorii au blocat cu garduri de protecție toate intrările în sensul giratoriu începând cu ora 14. Măsura a dus la apariția de cozi pe toate sensurile de mers, imediat după închidere, spre nemulțumirea șoferilor care s-au plâns de blocajele din trafic.
18:30
Handbal feminin: România întâlneşte campioana mondială Franța, joi şi sâmbătă la Oradea Arena (FOTO) # Bihoreanul
Iubitorii sportului sunt aşteptaţi, joi şi sâmbătă, la Oradea Arena, la două jocuri internaţionale de gală la handbal feminin. Este vorba despre dubla amicală pe care selecţionata ţării noastre o va susţine cu Franţa, campioana mondială en-titre, joi de la ora 18, şi sâmbătă cu începere de la ora 15. Jocurile au fost prefaţate miercuri cu o conferinţă de presă, la care au participat selecţionerul, căpitanul echipei naţionale şi preşedintele Federaţiei Române de Handbal.
Ieri
18:00
Suporturi speciale de biciclete montate pe autocarele care înlocuiesc trenurile pe relația Oradea - Cluj (FOTO) # Bihoreanul
Începând de joi, 18 septembrie 2025, compania Interregional Călători introduce pentru pasionații de cicloturism o nouă facilitate de transport. Pe autocarele care înlocuiesc trenurile de călători pe rutele Oradea - Cluj Napoca, de joi bicicletele vor putea fi transportate în siguranță cu ajutorul unor suporturi speciale montate pe autovehicule.
17:30
Piesă de tezaur, la Muzeul orașului Oradea: Biroul lui Sextil Pușcariu a fost donat de „doctorița mărgelelor”, Mariana Casian (FOTO) # Bihoreanul
Biroul lingvistului şi filosofului Sextil Puşcariu a intrat în patrimoniul Muzeului Ţării Crişurilor - Complex Muzeal. Valoroasa piesă a fost donată de dr. Mariana Casian, medic stomatolog pensionar, care a păstrat-o în familie timp de mai multe generaţii, iar acum poate fi văzută în Cetatea Oradea.
17:00
Se caută autorii! Apă verde, posibil contaminată, într-o fântănă arteziană din Piața Unirii din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Una dintre cele patru fântâni ornamentale din Piaţa Unirii, din centrul Oradiei, a început să scoată apă de culoare verde. Analizele de laborator făcute miercuri de Compania de Apă Oradea au dezvăluit existenţa în apă a amoniului, fosforului şi a unor substanţe organice, probabil deversate aici. Căldura şi expunerea la lumină au dus la formarea algelor care au dat apei culoarea verde. Poliţia Municipiului caută autorii cu ajutorul camerelor de supraveghere.
16:00
Peste o sută de alergători din mai multe judeţe ale ţării au fost prezenţi la ediţia inaugurală a Tinca Cross, concurs de alergare organizat de Primăria Comunei Tinca şi Clubul ACS Bihorul Oradea, la stadionul din localitate şi în pădurea din împrejurimi. Cursa de 5 km feminin a fost câştigată de Cristina Bălan de la CS Athletics Timişoara, în timp ce la masculin s-a impus Lucian Ştefan de la CS Universitar Alba Iulia. La 10 km, cea mai rapidă a fost Iulia Mărginean de la CSU Oradea, iar, la masculin, Nicolae Marian Coman, de la CSU Arad – CSM Craiova.
15:50
Ghiozdane pline pentru 110 elevi din Oradea și județ, de la asociația Pro Bambini (FOTO) # Bihoreanul
Așa cum face de 16 ani, asociația Pro Bambini a ajutat copiii bihoreni cu posibilități reduse să înceapă anul școlar cu cele necesare, oferind pentru 110 elevi din Oradea și din județ ghiozdane echipate cu rechizite.
15:40
15:20
Zilele Culturii Slovace: dansuri, cântece tradiționale și preparate autentice slovăcești, în Cetatea Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Iubitorii de tradiții, vor putea descoperi, în Cetatea Oradea, în cadrul „Zilelor Culturii Slovace”, cultura culinară și artistică a acestora. Sâmbătă, 20 septembrie, comunitățile slovace din mai multe localități din România vor găti preparate specifice, iar ansambluri folclorice slovace vor prezenta momente artistice.
14:20
O lună de amânare: Strada Andrei Șaguna din centrul Oradiei va fi redeschisă traficului abia din 1 octombrie (FOTO) # Bihoreanul
Lucrările derulate de municipalitatea orădeană pe strada Andrei Șaguna, cu termen de finalizare pe 1 septembrie, se vor prelungi până la 1 octombrie. Termenul a fost decalat ca urmare a lucrărilor neprevăzute impuse de rețelele și conducte descoperite suplimentar în subteran.
13:50
Bărbat din Oradea, trimis în judecată pentru exhibitionism în fața a două fetițe. Instanța a dat undă verde procesului # Bihoreanul
Judecătoria Oradea a confirmat legalitatea rechizitoriului și a probelor administrate de procurori într-un dosar în care un bărbat din Oradea este acuzat că și-a expus organul genital în fața a două minore, pe o stradă din cartierul Ioșia. Constantin Ilie Avram este inculpat pentru ultraj contra bunelor moravuri.
13:30
Târgul BBSO are loc în weekend în Oradea: mâncare bună, escape room, cinema, anticariat, flori și tombole cu Thermomix sau IPhone (FOTO) # Bihoreanul
O nouă ediție a Târgului BBSO din Oradea va avea loc în weekend cu o mulțime de activități pentru cei mici și cei mari, ca escape room sau cinema, mâncăruri delicioase, ca burrito, pizza sau bogrács, standuri Hyperbarium, anticariat, parfumuri sau flori. De asemenea, cei mai norocoși pot câștiga în cadrul a două tombole, Thermomix de ultimă generație, un iPhone 16 Pro și multe altele.
12:40
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. îşi anunţă consumatorii faptul că, datorită gradului mărit de dificultate a lucrărilor de relocare a rețelei de alimentare cu apă Dn 250 mm din str. Sovata, s-a impus sistarea furnizării apei potabile pentru consumatorii alimentați prin stația de hidrofor SH 610. Estimăm reluarea serviciului de alimentare cu apă pe parcursul zilei de azi, miercuri 17.09.2025, în jurul orei 16.00.
12:30
Ilie Bolojan, la Antena 3 CNN: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Nu lucrezi pe bază de emoție, sentimente # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a fost invitat marți seară la Antena 3 CNN, în studioul emisiunii „Sinteza Zilei”, unde a abordat numeroase teme de actualitate, de la deficitul bugetar, măsurile fiscale, tensiunile din Coaliție și reforma administrației publice locale, până la relația cu președintele României și Administrația Trump. „Nu folosesc demisia ca o formă de presiune”, a spus el, legat de discuțiile cu partenerii de guvernare, iar despre relația cu președintele Nicușor Dan a spus că au o relație corectă și că nu lucrează pe bază de emoție și sentimente.
11:30
Sărbătoarea gustului și a tradițiilor: Festivaluri dedicate mâncărurilor autentice și obiceiurilor bihorene (FOTO) # Bihoreanul
Aflat la a treia ediție, evenimentul „Gusturi și tradiții de Bihor” îi așteaptă pe curioși, în 20 și 21 septembrie, la un ospăț tradițional, cu cântece și dansuri specifice zonei, în parcul Muzeului Țării Crișurilor, unde se vor pregăti bucate autentice, meșteșugarii își vor etala creațiile artizanale, iar artiștii populari vor întregi atmosfera.
10:50
O carte despre rezistența anticomunistă din Apuseni va fi lansată la „Serbările Memoriei” # Bihoreanul
Un volum dedicat unuia dintre cele mai puternice grupuri de rezistență anticomunistă din România, grupul Șușman, va fi lansat duminică, 21 septembrie, pe culmea Muncelului din comuna clujeană Mărgău, în cadrul „Festivalului Apuseni - Serbările Memoriei”.
09:00
Pui calitatea Prima: Ce sancțiune a primit orădeanca filmată cu găini în balconul blocului (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Cotețul, cu paie, pământ și adăpătoare amenajat pe balconul unui apartament din cartierul Prima Oneștilor din Oradea, în care o tânără creștea 7 pui de găină, a făcut săptămâna trecută ocolul internetului.
08:10
Anca Marchiș, directoarea Colegiului Național Emanuil Gojdu: „Învățământul a fost zguduit puternic, dar copiii nu au nicio vină” # Bihoreanul
Într-un an școlar început sub semnul austerității și al protestelor, profesorii și-au reluat activitatea, dar se gândesc dacă nu cumva ar trebui să facă grevă generală. La Colegiul Național Emanuil Gojdu din Oradea, școala pe care a absolvit-o și premierul Ilie Bolojan, profesorii sunt mai degrabă resemnați, spune directoarea Anca Marchiș. Într-un interviu acordat BIHOREANULUI, profesoara arată ce efecte au noile măsuri asupra profesorilor şi elevilor şi avertizează că demotivarea cadrelor didactice riscă să se transforme într-un fenomen cu impact asupra întregii societăţi.
16 septembrie 2025
19:40
Toamna astronomică va începe în câteva zile. Pe 22 septembrie, la ora 21:19 (ora României), va avea loc echinocțiul de toamnă - momentul când Soarele trece de pe emisfera cerească nordică pe cea sudică.
18:40
O nouă etapă a circuitului „Oradea Joacă Padel” are loc în weekend. Până când se pot face înscrieri # Bihoreanul
Circuitul „Oradea Joacă Padel” va continua la sfârşitul acestei săptămâni la Padel Arena Oradea cu întrecerile etapei a IX-a a sezonului, care este programată în perioada 20-21 septembrie. Competiția se va desfăşura pe cinci niveluri.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
Orădenii, invitați la curățenie generală: „Let’s Do It, Romania!” ajunge pe malurile Crișului și Peței # Bihoreanul
Primăria Oradea se alătură campaniei „Let’s Do It, Romania!”, organizată pe 20 septembrie, în cadrul „Zilei de Curățenie Națională 2025”, și îi cheamă pe orădeni să participe la strângerea deșeurilor din mai multe zone ale orașului.
16:50
Schimbări la evaluările naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a: testele vor include itemi de tip PISA # Bihoreanul
Evaluările naționale pe care le susțin elevii la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a vor fi modificate, a anunțat marți ministrul Educației, Daniel David. Oficialul a precizat că va fi emis un ordin de ministru prin care se extind competențele verificate în cadrul acestor testări.
16:40
Informăm călătoriii că, din cauza lucrărilor pentru constuirea pasajul subteran din intersecţia străzilor Tudor Vladimirescu - Oneştilor – Lăpuşului, ȋncepând din data de 17 septembrie 2025, ora 14, vor fi deviate mai multe linii de autobuz.
16:20
Încep lucrările la un nou pasaj subteran în Oradea. De miercuri, se închide traficul prin sensul giratoriu de la intersecţia străzilor Tudor Vladimirescu şi Oneştilor # Bihoreanul
Circulaţia auto prin sensul giratoriu de la intersecţia străzilor Tudor Vladimirescu şi Oneştilor din Oradea se va închide miercuri începând cu ora 14. Restricţiile de trafic se vor menţine cel puţin până la sfârşitul acestui an. Traficul în zonă va fi deviat pe străzile învecinate.
16:10
Robert Redford a murit marți dimineață, la vârsta de 89 de ani, în reședința sa din Utah. Actorul a murit în somn, fără să indice o cauză anume. Redford a fost timp de decenii unul dintre preferații Hollywoodului pentru roluri principale, fie în comedii, drame sau thrillere.
15:50
Accident rutier în Oradea, la intersecția străzilor Decebal și Iuliu Maniu: o persoană a fost rănită, după ce un taxi s-a lovit cu un alt autoturism (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un accident rutier a avut loc marți după amiază la intersecția străzilor Decebal și Iuliu Maniu din Oradea. Două autoturisme, dintre care unul era taxi, s-au ciocnit în mijlocul intersecției. În urma impactului, cel puţin o persoană a fost rănită.
