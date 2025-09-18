Donald Trump și Keir Starmer anunță acorduri istorice între SUA și Marea Britanie: „Legăturile dintre țările noastre sunt neprețuite”

11:40

Unii comercianți au crescut prețurile mai mult decât presupunea majorarea TVA din august, arată un raport al Consiliului Concurenței. Unul dintre exemple este carnea tocată, unde s-a înregistrat o majorare cu 4,93% într-o lună. Pâinea a avut o creștere de preț cu 2,78%, în unele cazuri au fost scumpiri de 18,40% la cozonac, zahărul s-a scumpit cu 5,45%. Aceasta, în condițiile în care plafonarea adaosului la produsele de bază ar putea să fie eliminată. Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a spus la Digi24 că acestea sunt excepții și că, în general, scumpirea produselor alimentare a fost mai mică decât creșterea TVA.