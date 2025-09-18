Donald Trump și Keir Starmer anunță acorduri istorice între SUA și Marea Britanie: „Legăturile dintre țările noastre sunt neprețuite”
Digi24.ro, 18 septembrie 2025 16:20
Președintele american Donald Trump a ajuns joi la reședința premierului britanic Keir Starmer, în a doua etapă a vizitei sale de stat în Regatul Unit. Vizita președintelui american în Marea Britanie este privită drept un moment istoric, în contextul încercărilor Londrei de a-și consolida parteneriatele strategice. Cei doi lideri au semnat la Chequers un parteneriat „revoluționar” în domeniul tehnologiei, menit să întărească relația economică și politică dintre SUA și Regatul Unit, dar și un acord pe energie nucleară civilă, care ar urma să asigure electricitate pentru milioane de afaceri și să reducă facturile.
• • •
