Ministrul Ivan, după explozia facturilor la curent: 530 mii de oameni au cerut voucherele. Ce se întâmplă cu gazele și lemnele de foc
Digi24.ro, 18 septembrie 2025 17:50
Doar un sfert dintre beneficiari au cerut, până acum, voucherele pentru energie în valoare de 50 de lei, a anunțat ministrul Bogdan Ivan, la Interviurile Digi24.ro. Acesta a transmis că se caută o soluție și pentru facturile la gaz, unde plafonarea expiră la finalul lunii martie 2026, iar ajutoarele pentru lemnele de foc vor continua să fie acordate și în acest an.
