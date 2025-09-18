Români din Italia, acuzați că au vrut să omoare un bărbat pentru 40 de euro. Victima, în stare critică la spital

15:20

Polițiștii au făcut mai multe percheziții în București, iar 11 persoane au fost audiate, dintre care cinci au fost reținute pentru 24 de ore. În perioada februarie-august, mai mulți indivizi au furat un moped electric, o trotinetă și acumulatoarele la 49 de trotinete electrice pe care au încercat să le vândă pe internet, prejudiciul fiind de 143.000 lei. La audieri, a fost descoperită o femeie de 33 de ani care era urmărită național pentru a executa o pedeapsă de peste 10 luni pentru conducerea fără permis.