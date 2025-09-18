Mărturia cutremurătoare a unei victime a anestezistului francez care își otrăvea pacienții. „Viața mea a fost sub semnul întrebării”

19:40

Comisia Europeană a identificat - și va face în curând public - un nou mecanism pentru utilizarea activelor rusești înghețate, anunță publicația ucraineană Eurointegration. La prima vedere, ideea este simplă: în loc să fie confiscat întregul capital, acesta ar fi înlocuit cu obligațiuni ale UE, iar veniturile ar fi transferate Ucrainei. Această abordare ar putea fi o soluție atât pentru UE, cât și pentru Ucraina. Ea evită riscurile juridice ale exproprierii directe și, în același timp, transmite un semnal politic puternic: Rusia începe să plătească pentru război chiar acum.