Opinie Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Audit intern, audit extern şi comitetul de audit – un triunghi al încrederii

Ziarul Financiar, 18 septembrie 2025 18:00

Opinie Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Audit intern, audit extern şi comitetul de audit – un triunghi al încrederii

Acum 5 minute
18:15
Uniqa Asigurări şi Uniqa Asigurări de Viaţă au încheiat S1/2025 cu un volum al subscrierilor cumulat de 80 mil. euro, în creştere cu 18%. Profitul net s-a dus la 12 mil. euro, în creştere cu 40% Ziarul Financiar
Uniqa Asigurări şi Uniqa Asigurări de Viaţă au încheiat primul semestru (S1) din 2025 cu un volum cumulat al subscrierilor de 80 mil. euro, înregistrând un avans de 18% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii companiei. În ceea ce priveşte profitul net statutar, cele două companii Uniqa au ajuns la finalul lunii iunie 2025 la 12 mil. euro, însemnând un avans de 40% comparativ cu S1/2024.
Acum 30 minute
18:00
Opinie Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Audit intern, audit extern şi comitetul de audit – un triunghi al încrederii
Acum o oră
17:45
Cum arată recrutarea în industria construcţiilor şi instalaţiilor? Uniprest Instal, cu 260 de angajaţi pe piaţa locală: Am recrutat 50 de oameni până acum în 2025, continuăm recrutarea, dar găsim cu greu personal calificat Ziarul Financiar
Piaţa muncii din construcţii şi insta­laţii rămâne tensionată în 2025: com­paniile recrutează, dar întâmpină difi­cultăţi tot mai mari în a găsi personal calificat, mai ales pentru poziţiile tehnice. Uniprest Instal, companie din Târgu-Mureş, parte a grupului olandez Rensa, care are în prezent 260 de angajaţi, susţine că recrutarea continuă pentru acest sector, dar că procesul este îngreunat de lipsa de specialişti.
17:45
Rivalitate de 30 de ani transformată în parteneriat: Nvidia investeşte 5 miliarde de dolari în Intel pentru a rescrie era inteligenţei artificiale artificiale. „Împreună vom pune bazele noii ere a calculului” Ziarul Financiar
17:45
​Sistemul Coca-Cola a investit 5 milioane de lei într-un parc fotovoltaic în Timişoara, acolo unde deţine şi o fabrică Ziarul Financiar
Acum 2 ore
17:15
Claudiu Trandafir, Ofertebancare.ro: Românii vor continua să facă achiziţii imobiliare. Încă este posibil. Încă îşi pot permite să facă. Piaţa imobiliară din România are o cerere mult mai mare decât oferta. Doar dacă BNR va avea o reacţie de scădere agresivă a dobânzii de referinţă, atunci cu siguranţă ne vom aştepta şi la nişte scăderi ale costurilor de creditare Ziarul Financiar
Românii vor continua să facă achiziţii imobiliare pentru că încă este posibil şi încă îşi pot permite să facă astfel de achiziţii, a spus Claudiu Trandafir, expert financiar şi fondator Ofertebancare.ro, în cadrul evenimentului de lansare a platformei.
17:00
ZRVP a asistat UniCredit Bank în materia relaţiilor de muncă în contextul fuziunii cu Alpha Bank Romania Ziarul Financiar
17:00
Care sunt cele nouă companii care s-au înscris la licitaţia pentru proiectarea noului terminal de la aeroportul Henri Coandă şi ce afaceri au? Ziarul Financiar
Nouă companii din domeniul ingineriei şi proiectării s-au înscris la licitaţia pentru proiectarea noului terminal de la aeroportul Henri Coandă (Otopeni), un contract de 40 de mil. euro.
16:45
Turismul corporate: noul motor al investiţiilor hoteliere din Bulgaria Ziarul Financiar
16:30
Trump salvează un gigant american: Acţiunile Intel explodează cu 30% după ce NVIDIA a anunţat o investiţie de 5 miliarde de dolari Ziarul Financiar
16:30
În atenţia companiilor: Termenul pentru trecerea evidenţei angajaţilor de la Revisal către Reges a fost prelungit până la finele anului. Doar 23% din firme au finalizat transferul Ziarul Financiar
Acum 4 ore
16:15
flydubai lansează zboruri către un al doilea oraş din România, Iaşi: Avem trei curse pe zi din Bucureşti către Dubai. Circa 400 de persoane zboară zilnic cu noi spre Dubai. Cât costă în medie un bilet? Ziarul Financiar
16:00
Keshorn Walcott a devenit campion mondial la aruncarea suliţei, la 13 ani de la titlul olimpic Ziarul Financiar
Atletul din Trinidad şi Tobago Keshorn Walcott a cucerit joi al doilea său titlu global, impunându-se în proba de aruncare a suliţei la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo, cu o performanţă de 88,16 metri, într-o finală în care principalii favoriţi au fost departe de medalii.
16:00
Ministerul Finanţelor a luat de la bănci 824 mil. lei printr-o licitaţie de obligaţiuni scadente în 2026, cu o dobândă de 6,69%/an. Volumul cererii a fost de 1,6 mld. lei Ziarul Financiar
16:00
Termenul pentru trecerea de la Revisal către Reges Online a fost prelungit până la finele anului. Doar 23% din firme au finalizat transferul Ziarul Financiar
15:15
Acţiunile Intel explodează cu 30% după ce NVIDIA a anunţat o investiţie de 5 miliarde de dolari Ziarul Financiar
15:00
Philip Morris International a investit peste 43 mld. euro, în ultimii cinci ani, la nivelul Uniunii Europene, dintre care aproape 20 mld. euro au fost direcţionate către lanţul de aprovizionare Ziarul Financiar
15:00
România va semna în octombrie un contract de finanţare de 500 mil.euro cu Banca Europeană de Investiţii pentru construcţia Autostrăzii A1, parte a unui pachet de finanţare de 1 mld. euro Ziarul Financiar
14:45
Guvernul a aprobat joi proiectele din Sănătate care rămân pe lista de finanţare prin PNRR, respectiv 3175 de proiecte în valoare totală de 9,6 miliarde lei. Alte 142 contracte de finanţare, de 4 mld.lei, au fost scoase din PNRR Ziarul Financiar
Acum 6 ore
14:15
Elena Birtoc, vicepreşedinte APMR la deschiderea evenimentului BIFE-SIM: noi, producătorii de mobilă, trebuie să ne orientăm spre design, să nu vindem doar marfă. Însă, industria are nevoie de susţinere din partea Guvernului Ziarul Financiar
14:00
Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice începe pe 30 septembrie. Ecotichetul are o valoare de 18.500 de lei pentru maşinile electrice, 12.000 de lei pentru hibride şi 10.000 de lei pentru vehiculele pe benzină sau GPL Ziarul Financiar
13:45
Se pregăteşte una dintre cele mai mari companii aeriene din lume să îşi pună România pe hartă? „Emirates va zbura la Bucureşti” Ziarul Financiar
13:15
Eurostat: România rămâne şi în august statul membru UE cu cea mai mare rată a inflaţiei anuale, de 8,5%, urmată la distanţă de Estonia, cu 6,2% Ziarul Financiar
13:15
Fly Dubai lansează zboruri către un al doilea oraş din România, Iaşi: Avem trei curse pe zi din Bucureşti către Dubai. Circa 400 de persoane zboară zilnic cu noi spre Dubai. Cât costă în medie un bilet? Ziarul Financiar
13:00
Euforia tehnologiei loveşte bursele europene: Indicele STOXX, care monitorizează cele mai puternice companii din întreaga Europă, a crescut cu aproape 1%. Marele câştigător sunt companiile din tehnologie. Cine sunt pierzătorii Ziarul Financiar
12:45
Ana-Maria Iordache, Partener D&B David si Baias şi Inge Abdulcair, Director PwC Romania: Măsuri mai dure privind inactivitatea şi dizolvarea firmelor. Mediul de afaceri trebuie să fie vigilent pentru că apar consecinţe drastice Ziarul Financiar
12:30
Cutremur pe pieţele financiare globale: Prima tăiere de dobândă a Fed bulversează investitorii şi alimentează volatilitatea pieţelor Ziarul Financiar
Acum 8 ore
11:45
O privire spre viitor: Meta a lansat primii ochelari „superinteligenţi” cu care utilizatorii vor putea naviga prin oraş, scrie mesaje, realiza apeluri video şi fotografii doar cu un gest al mâinii sau o comandă vocală. Cât vor trebuie să scoată din buzunar cei care vor să facă primul pas către realitatea augumentată Ziarul Financiar
11:45
Bursa. Alexandru Filip, CEO Purcari, a vândut 50.800 de acţiuni ale companiei la 21 de lei pentru circa 1 mil. lei Ziarul Financiar
11:30
Jabbar Kanani, preşedinte Agricover: Agricultura are nevoie de finanţare prin fonduri de investiţii şi piaţa de capital pentru a susţine dezvoltarea pe termen lung şi inovaţia Ziarul Financiar
11:15
Piaţa pavelelor şi dalelor din beton a urcat la 215 mil. euro în 2024. Elis Pavaje are o cotă de 22% Ziarul Financiar
10:45
Cushman & Wakefield Echinox: Un român plăteşte sub 100 de euro pe an pentru impozitele pe proprietate, de şapte ori mai puţin decât media UE. “Nivelul redus de taxare a susţinut dezvoltarea pieţei imobiliare şi a facilitat accesul populaţiei la locuinţe” Ziarul Financiar
10:45
Bursa. Consiliul de Administratie al Practic SA propune distribuirea a circa 55 mil.lei ca dividende, din profitul rămas reportat din 2024 şi profitul din S1 2025 Ziarul Financiar
10:45
Chiar poţi să-i taxezi pe cei mai bogaţi oameni ai planetei? Guvernele lumii s-au lovit de ceea ce ar putea fi considerată dilema secolului în materie de fiscalitate, iar o soluţie concretă pare aproape imposibil de găsit Ziarul Financiar
Acum 12 ore
10:15
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect CEC Bank şi ZF. Andreea Păun, Griffes: Presiunea pe stocurile de birouri din 2026 mută puterea spre proprietari, iar chiriile urcă în CBD spre 18-19 euro, cu vârfuri de 25 de euro/mp/lună Ziarul Financiar
După o vară cu zero metri pă­traţi de birouri noi, piaţa de office intră în toamnă cu o cerere con­stantă, dar lipsa proiectelor îm­pinge chiriile în sus şi compri­mă opţiuni­le de relocare pen­tru 2026-2027. Investitorii revin pe clădiri stabilizate, iar profilul chiriaşilor se diversifică accelerat.
10:00
DocProcess, companie românească de tehnologie fondată de Daniela şi Liviu Apolozan, a fost preluată de AGENA3000, furnizor francez de soluţii pentru management al datelor. Tranzacţia marchează exit-ul complet al Morphosis Capital Ziarul Financiar
10:00
Grupul german Continental, prin divizia ContiTech, vinde businessul Original Equipment Solutions (OESL), cu operaţiuni în 15 ţări, inclusiv România, către compania americană de private holding Regent Ziarul Financiar
10:00
The Hoxton, brandul londonez de hoteluri boutique, intră pe piaţa din Bucureşti printr-un parteneriat între One United Properties şi compania de ospitalitate Ennismore Ziarul Financiar
09:30
Volumul lucrărilor de construcţii a crescut în primele şapte luni din 2025 cu 12,2%. Construcţiile inginereşti au avansat cu 16%, iar zona rezidenţială cu aproape 10% Ziarul Financiar
09:15
QS: România are bazele unui învăţământ superior solid, provocările vin din lipsa de finanţare. Pentru a face saltul de la regional la global e nevoie de investiţii şi deschidere către internaţionalizare Ziarul Financiar
România are bazele unui sistem de învăţământ superior solid, cu universităţi care reuşesc să se menţină în clasamentele internaţionale.
09:15
Opinie Bogdan Alecu, ZF: Cine sabotează ţăranul român mai tare? Corporatistul care mai mănâncă un avocado, sau primăriile şi statul român care le cer pe tarabe mizerabile preţuri de insule de mall de lux? Ziarul Financiar
08:45
Industria pare că-şi revine după ani de scădere: producţia creşte, cifra de afaceri creşte, comenzile noi cresc Ziarul Financiar
Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) producţia industrială a crescut cu 3,8% în iulie faţă de iunie. Faţă de iulie 2024 a crescut cu 2,7%. La şapte luni încă este o scădere (minus 1,3%, an/an) dar ea poate fi recuperată, dacă lucrurile merg ca în aceste luni de vară.
08:15
ZF IT Generation. Start-up Update. Paul Burcă, CEO, Assista AI - soluţie multiagent AI pentru automatizarea sarcinilor: Am ajuns la 14.000 de utilizatori şi ne pregătim să închidem o rundă de finanţare de 1,2 milioane de euro Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Assista AI, care a dezvoltat un asistent multiagent AI pentru a auto­ma­tiza sarcinile repetitive, a reu­şit să îşi crească rapid baza de clienţi în ultimele luni, ajungând la un nu­măr de peste 14.000 de utilizatori din martie şi până în prezent.
07:45
Bursă. Olga Niţă, de la casa de avocatură Filip & Company, care a lucrat la unele dintre cele mai mari tranzacţii de la Bursa de Valori, vine pe 23 septembrie la ZF Piaţa de Capital Ziarul Financiar
ZF Piaţa de Capital revine pe 23 septembrie 2025, într-un moment-cheie pentru bursa românească, iar printre invitaţii care vor urca pe scenă se află şi Olga Niţă, partener Filip & Company, unul dintre cei mai activi consultanţi juridici în tranzacţiile de pe piaţa locală şi regională.
07:30
Bursă. Cu ce investiţii a devenit Evergent Investments cel mai performant fond de la Bursa de Valori Bucureşti, cu o apreciere de 35%. Cea mai mare expunere rămâne pe sectorul financiar-bancar, unde participaţia la Banca Transilvania reprezintă aproape 39% din totalul activelor Ziarul Financiar
Acţiunile Evergent Investments (EVER) au urcat cu aproximativ 35% de la începutul anului 2025, pe fondul unei combinaţii între randa­mentele portofoliului listat la bursă şi expunerea în creştere pe proiecte de tip private equity.
07:15
Bursă. Din cele aproape 40 de companii listate în ultimii cinci ani, doar 13 sunt astăzi pe plus faţă de preţul de tranzacţionare din prima zi. Ce arată asta? Ziarul Financiar
Între 2020 şi 2025, la Bursa de Valori Bucureşti au intrat 39 de companii din domenii variate – agricultură, imobiliare, transport fluvial, logistică, IT sau construcţii, în cea mai aglomerată perioadă de listări din istoria recentă a pieţei locale: în 2021, de exemplu, ritmul era de o nouă companie la tranzacţionare la fiecare două-trei zile.
06:45
Proprietara APACA a cumpărat blocul Scala de pe Magheru, în cea mai spectaculoasă tranzacţie imobiliară din centrul Capitalei din ultimii ani Ziarul Financiar
Acum 24 ore
00:15
Salariul minim din Polonia va creşte cu 3% în 2026 Ziarul Financiar
00:15
Bursă. OMV Petrom vrea să distribuie 1,25 mld. lei sub forma unui dividend special. Randament de 2,1%. Acţiunile cresc Ziarul Financiar
OMV Petrom, producător de carburanţi, a anunţat marţi, 16 septembrie, că directoratul propune acţionarilor distribuirea unui dividend special în valoare brută de 0,0200 lei pe acţiune, echivalentul a aproximativ 1,25 miliarde lei.
00:15
ZF Tech Day. Orange lansează Network API Challenge, o competiţie prin care deschide reţeaua 5G către start-up-uri şi dezvoltatori pentru a crea noi servicii Ziarul Financiar
Orange România, în co­la­borare cu divizia de inovaţie a grupului, a lansat Network API Challenge, o competiţie strategică prin care îşi deschide reţeaua, oferind acces programatic la o serie de funcţio­nali­tăţi care până acum erau utilizate doar intern. Iniţiativa, care aduce pen­tru prima dată în România con­ceptul de Network API la scară largă, invită întregul ecosistem de tehno­logie - de la start-up-uri şi com­panii, la dezvoltatori individuali şi studenţi - să testeze şapte API-uri în laboratoa­rele 5G ale companiei şi să dezvolte noi servicii inovatoare.
