Ziarul Financiar, 18 septembrie 2025 18:00
Opinie Ciprian Lăduncă, LCL Advisory: Audit intern, audit extern şi comitetul de audit – un triunghi al încrederii
Uniqa Asigurări şi Uniqa Asigurări de Viaţă au încheiat S1/2025 cu un volum al subscrierilor cumulat de 80 mil. euro, în creştere cu 18%. Profitul net s-a dus la 12 mil. euro, în creştere cu 40% # Ziarul Financiar
Uniqa Asigurări şi Uniqa Asigurări de Viaţă au încheiat primul semestru (S1) din 2025 cu un volum cumulat al subscrierilor de 80 mil. euro, înregistrând un avans de 18% faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii companiei. În ceea ce priveşte profitul net statutar, cele două companii Uniqa au ajuns la finalul lunii iunie 2025 la 12 mil. euro, însemnând un avans de 40% comparativ cu S1/2024.
18:00
Cum arată recrutarea în industria construcţiilor şi instalaţiilor? Uniprest Instal, cu 260 de angajaţi pe piaţa locală: Am recrutat 50 de oameni până acum în 2025, continuăm recrutarea, dar găsim cu greu personal calificat # Ziarul Financiar
Piaţa muncii din construcţii şi instalaţii rămâne tensionată în 2025: companiile recrutează, dar întâmpină dificultăţi tot mai mari în a găsi personal calificat, mai ales pentru poziţiile tehnice. Uniprest Instal, companie din Târgu-Mureş, parte a grupului olandez Rensa, care are în prezent 260 de angajaţi, susţine că recrutarea continuă pentru acest sector, dar că procesul este îngreunat de lipsa de specialişti.
Claudiu Trandafir, Ofertebancare.ro: Românii vor continua să facă achiziţii imobiliare. Încă este posibil. Încă îşi pot permite să facă. Piaţa imobiliară din România are o cerere mult mai mare decât oferta. Doar dacă BNR va avea o reacţie de scădere agresivă a dobânzii de referinţă, atunci cu siguranţă ne vom aştepta şi la nişte scăderi ale costurilor de creditare # Ziarul Financiar
Românii vor continua să facă achiziţii imobiliare pentru că încă este posibil şi încă îşi pot permite să facă astfel de achiziţii, a spus Claudiu Trandafir, expert financiar şi fondator Ofertebancare.ro, în cadrul evenimentului de lansare a platformei.
Care sunt cele nouă companii care s-au înscris la licitaţia pentru proiectarea noului terminal de la aeroportul Henri Coandă şi ce afaceri au? # Ziarul Financiar
Nouă companii din domeniul ingineriei şi proiectării s-au înscris la licitaţia pentru proiectarea noului terminal de la aeroportul Henri Coandă (Otopeni), un contract de 40 de mil. euro.
Keshorn Walcott a devenit campion mondial la aruncarea suliţei, la 13 ani de la titlul olimpic # Ziarul Financiar
Atletul din Trinidad şi Tobago Keshorn Walcott a cucerit joi al doilea său titlu global, impunându-se în proba de aruncare a suliţei la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo, cu o performanţă de 88,16 metri, într-o finală în care principalii favoriţi au fost departe de medalii.
O privire spre viitor: Meta a lansat primii ochelari „superinteligenţi” cu care utilizatorii vor putea naviga prin oraş, scrie mesaje, realiza apeluri video şi fotografii doar cu un gest al mâinii sau o comandă vocală. Cât vor trebuie să scoată din buzunar cei care vor să facă primul pas către realitatea augumentată # Ziarul Financiar
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect CEC Bank şi ZF. Andreea Păun, Griffes: Presiunea pe stocurile de birouri din 2026 mută puterea spre proprietari, iar chiriile urcă în CBD spre 18-19 euro, cu vârfuri de 25 de euro/mp/lună # Ziarul Financiar
După o vară cu zero metri pătraţi de birouri noi, piaţa de office intră în toamnă cu o cerere constantă, dar lipsa proiectelor împinge chiriile în sus şi comprimă opţiunile de relocare pentru 2026-2027. Investitorii revin pe clădiri stabilizate, iar profilul chiriaşilor se diversifică accelerat.
QS: România are bazele unui învăţământ superior solid, provocările vin din lipsa de finanţare. Pentru a face saltul de la regional la global e nevoie de investiţii şi deschidere către internaţionalizare # Ziarul Financiar
România are bazele unui sistem de învăţământ superior solid, cu universităţi care reuşesc să se menţină în clasamentele internaţionale.
Industria pare că-şi revine după ani de scădere: producţia creşte, cifra de afaceri creşte, comenzile noi cresc # Ziarul Financiar
Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) producţia industrială a crescut cu 3,8% în iulie faţă de iunie. Faţă de iulie 2024 a crescut cu 2,7%. La şapte luni încă este o scădere (minus 1,3%, an/an) dar ea poate fi recuperată, dacă lucrurile merg ca în aceste luni de vară.
ZF IT Generation. Start-up Update. Paul Burcă, CEO, Assista AI - soluţie multiagent AI pentru automatizarea sarcinilor: Am ajuns la 14.000 de utilizatori şi ne pregătim să închidem o rundă de finanţare de 1,2 milioane de euro # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Assista AI, care a dezvoltat un asistent multiagent AI pentru a automatiza sarcinile repetitive, a reuşit să îşi crească rapid baza de clienţi în ultimele luni, ajungând la un număr de peste 14.000 de utilizatori din martie şi până în prezent.
Bursă. Olga Niţă, de la casa de avocatură Filip & Company, care a lucrat la unele dintre cele mai mari tranzacţii de la Bursa de Valori, vine pe 23 septembrie la ZF Piaţa de Capital # Ziarul Financiar
ZF Piaţa de Capital revine pe 23 septembrie 2025, într-un moment-cheie pentru bursa românească, iar printre invitaţii care vor urca pe scenă se află şi Olga Niţă, partener Filip & Company, unul dintre cei mai activi consultanţi juridici în tranzacţiile de pe piaţa locală şi regională.
Bursă. Cu ce investiţii a devenit Evergent Investments cel mai performant fond de la Bursa de Valori Bucureşti, cu o apreciere de 35%. Cea mai mare expunere rămâne pe sectorul financiar-bancar, unde participaţia la Banca Transilvania reprezintă aproape 39% din totalul activelor # Ziarul Financiar
Acţiunile Evergent Investments (EVER) au urcat cu aproximativ 35% de la începutul anului 2025, pe fondul unei combinaţii între randamentele portofoliului listat la bursă şi expunerea în creştere pe proiecte de tip private equity.
Bursă. Din cele aproape 40 de companii listate în ultimii cinci ani, doar 13 sunt astăzi pe plus faţă de preţul de tranzacţionare din prima zi. Ce arată asta? # Ziarul Financiar
Între 2020 şi 2025, la Bursa de Valori Bucureşti au intrat 39 de companii din domenii variate – agricultură, imobiliare, transport fluvial, logistică, IT sau construcţii, în cea mai aglomerată perioadă de listări din istoria recentă a pieţei locale: în 2021, de exemplu, ritmul era de o nouă companie la tranzacţionare la fiecare două-trei zile.
Bursă. OMV Petrom vrea să distribuie 1,25 mld. lei sub forma unui dividend special. Randament de 2,1%. Acţiunile cresc # Ziarul Financiar
OMV Petrom, producător de carburanţi, a anunţat marţi, 16 septembrie, că directoratul propune acţionarilor distribuirea unui dividend special în valoare brută de 0,0200 lei pe acţiune, echivalentul a aproximativ 1,25 miliarde lei.
ZF Tech Day. Orange lansează Network API Challenge, o competiţie prin care deschide reţeaua 5G către start-up-uri şi dezvoltatori pentru a crea noi servicii # Ziarul Financiar
Orange România, în colaborare cu divizia de inovaţie a grupului, a lansat Network API Challenge, o competiţie strategică prin care îşi deschide reţeaua, oferind acces programatic la o serie de funcţionalităţi care până acum erau utilizate doar intern. Iniţiativa, care aduce pentru prima dată în România conceptul de Network API la scară largă, invită întregul ecosistem de tehnologie - de la start-up-uri şi companii, la dezvoltatori individuali şi studenţi - să testeze şapte API-uri în laboratoarele 5G ale companiei şi să dezvolte noi servicii inovatoare.
