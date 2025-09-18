Unul dintre cei mai vechi consilieri ai lui Putin a demisionat
Profit.ro, 18 septembrie 2025 19:20
Șeful-adjunct al administrației prezidențiale de la Kremlin, Dimitri Kozak, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Vladimir Putin, și-a dat demisia.
Acum 10 minute
19:40
Primul MacBook Pro cu ecran OLED va fi și primul laptop Apple cu touchscreen, susține reputatul analist Ming-Chi Kuo, citând surse din rândul partenerilor companiei americane.
Acum 30 minute
19:20
Acum o oră
19:10
Firma CC Trust Group AG, avându-l în spate pe Claudio Cisullo, Președintele Consiliului de Administrație al One United, cere, în calitate de acționar minoritar, cu 5% din acțiuni, suplimentarea agendei Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor One United, convocată pentru luna viitoare.
19:00
Premier Energy semnează prima investiție majoră în producția de energie electrică în afara piețelor tradiționale din România și Republica Moldova # Profit.ro
Grupul de furnizare de energie și gaze, distribuție de gaze și producție de electricitate Premier Energy, controlat indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc, a semnat un acord pentru achiziția a 51% și a controlului asupra Iberdrola Renovables Magyarország KFT de la Iberdrola Renovables Internacional, preluând astfel în Ungaria un portofoliu de parcuri eoliene cu o capacitate de 158 MW.
19:00
Ministrul Energiei: Moluștele, peștii, greierii ne blochează ilogic investiții începute de 10 - 30 de ani, aproape gata # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, acuză blocarea proiectelor hidrocentralelor, spunând că este total ilogic ca investiții începute în urmă cu 10 sau chiar 30 de ani, deja realizate în proporție de peste 80% și având deja impact asupra mediului, să fie blocate din cauza existenței unor moluște, pești sau greieri.
18:50
VIDEO Trump și Starmer au semnat un „acord de prosperitate tehnologică”. Investiții de zeci de miliarde de lire sterline # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, și prim-ministrul britanic, Keir Starmer, au semnat un „acord de prosperitate tehnologică”
18:50
Liviu Mălureanu, fost președinte al ANFP în 2021, a fost propus de către USR pentru poziția de secretar de stat la Ministerul Finanțelor, au declarat surse pentru Profit.ro.
Acum 2 ore
18:40
Ministrul Energiei dezvăluie - România poate risca chiar un blackout. Negocierile cu CE pentru amânarea închiderii termocentralelor pe cărbune # Profit.ro
Oficialii Comisiei Europene au fost flexibili, pentru prima dată în ultimii patru ani, în ceea ce privește închiderea centralelor pe cărbune, arătând că sunt dispuși să negocieze și să discute pe date concrete, susține ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
18:30
Plăți compensatorii pentru angajații de la ArcelorMittal Hunedoara. Banii se vor acorda într-o singură tranșă # Profit.ro
Angajații ArcelorMittal Hunedoara pot depune, până pe data de 30 septembrie, cereri pentru plecarea voluntară din combinatul siderurgic. Cererile vor fi centralizate și analizate de conducerea companiei.
18:00
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, spune că a aflat din Profit.ro că șeful Romaero a demisionat.
Acum 4 ore
17:40
Coca-Cola a investit 1 milion euro la Timișoara pentru primul parc fotovoltaic din rețea.
17:40
În timp ce mulți constructori auto au renunțat să mai migreze către sistemul de vânzări de tip agenție, în urma încercărilor eșuate, BMW a decis să meargă mai departe cu acest sistem care schimbă substanțial relația dintre producător și dealeri.
17:30
VIDEO Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a – Viorica Păcurar, Head of Tied Agents NN: Fără Pilonul II și Pilonul III există riscul să fim mai săraci la pensie. Industria face lobby pentru creșterea deductibilității la Pilonul III # Profit.ro
Viorica Păcurar, Head of Tied Agents NN, a explicat, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a, rolul esențial al Pilonului II și Pilonului III în asigurarea veniturilor la pensie, importanța diversificării sistemului de pensii prin capitalizare individuală, avantajele fiscale și tendințele de creștere din ultimii ani. Ea a subliniat și potențialul pieței asigurărilor din România, unde educația financiară joacă un rol decisiv.
17:30
Renegocierea PNRR în Energie: Producția de baterii – eliminată, contracte suspendate pe hidrogen și fabricare de panouri solare, gaură de 58 milioane euro la cogenerări # Profit.ro
Renegocierea cu Comisia Europeană a componentei de Energie a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) al României a avut ca rezultate eliminarea programului de construire de capacități de producție de baterii, suspendarea contractelor de finanțare nerambursabilă a unor proiecte de producție de hidrogen și panouri fotovoltaice, precum și reducerea sumelor destinate construirii de noi centrale în cogenerare la Constanța și Arad, potrivit unui document al ministerului român de resort.
17:30
17:00
România a avut anul trecut schimburi comerciale cu China de 9,3 miliarde dolari. Deficitul depășește 7,7 miliarde dolari # Profit.ro
Volumul schimburilor bilaterale dintre România și China a fost anul trecut de aproape 9,3 miliarde de dolari, însă balanța comercială consemnează un deficit pentru România de peste 7,7 miliarde de dolari în 2024 și de 2,1 miliarde de dolari în primul trimestru al anului 2025, a afirmat președintele Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB), Iuliu Stocklosa.
17:00
Carrefour intenționează să-și vândă magazinele și centrele comerciale din Polonia, informează portalul francez La Lettre.
17:00
Bolojan taie gratuitatea la cărțile electronice de identitate pentru 1,5 milioane de români. Caravane și preluare exclusiv online a cererilor CONFIRMARE # Profit.ro
Guvernul a tăiat la 3,5 milioane numărul cărților electronice de identitate care pot fi eliberate gratuit, în perioada de implementare a PNRR.
16:50
VIDEO Maratonul Profit.ro Educația Financiară, ediția a VII-a Gabriela Folcuț, director executiv ARB: România este în top 5 în UE la fraude. E nevoie de un cadru legislativ solid, precum și de o schemă națională antifraudă # Profit.ro
Programele de educație financiară trebuie să se adreseze atât elevilor, cât și adulților și operatorilor economici, explică, la Maratonul Profit.ro „Educația Financiară” ediția a VII-a, Gabriela Folcuț, director executiv al Asociației Române a Băncilor (ARB).
16:30
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a amendat lanțul de farmacii Dr. Max.
16:20
Ministrul Mediului: Infractorii de mediu nu mai trebuie să scape! Filmările realizate de Garda Națională de Mediu vor fi probe în instanță # Profit.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunță că în ședința de Guvern a fost adoptată o Ordonanță de Urgență care va face posibil să fie folosite ca probe în instanță toate filmările și imaginile surprinse de reprezentanții Gărzii de Mediu pe teren.
16:20
Discuțiile despre sistemul de deschidere a ușilor, soldate în China cu noi reglementări pe care autoritățile le pregătesc, au generat efecte și la Tesla, care vinde volume importante pe această piață. Compania americană va schimba sistemul mânerelor, pentru a avea într-un singur loc închiderea electrică și cea mecanică.
16:20
Taxarea mașinilor poluante: Suntem mult în urmă pe partea de calitatea aerului în București # Profit.ro
Bucureștiul se află mult în urmă în ceea ce privește calitatea aerului, în condițiile în care mașinile poluante nu sunt taxate corespunzător, iar o mașină full electric are același statut, în anumite situații, ca o mașină pe combustie internă, a spus primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
16:20
ULTIMA ORĂ Bolojan a înființat un Comitet de protejare a intereselor statului la fostul Sidex Galați. Nu e exclusă nici închiderea, nici vânzarea. ANAF și EximBank - cei mai mari creditori # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a înființat un Comitet interministerial de protejare a interesului statului la combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, și la fabrica de produse tubulare a acestuia, ambele controlate de miliardarul Sanjev Gupta și aflate în concordat preventiv pentru evitarea insolvenței.
16:10
Ministrul Mediului: Filmările realizate de Garda Națională de Mediu vor fi probe în instanță. Infractorii de mediu nu mai trebuie să scape! # Profit.ro
16:00
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) anunță că, pe subsecțiunea 3C2 Chiribiș-Biharia a Autostrăzii Transilvania, stadiul fizic de execuție a ajuns la 14%, conform programului de lucrări.
16:00
VIDEO Maratonul Profit.ro Educația Financiară, ediția a VII-a Robert Anghel, Salt Bank: Lansăm un produs de investiții, de la 5 lei, în fonduri mutuale, acțiuni și ETF. Exchange Traded Funds explicate prin Queen # Profit.ro
Salt Bank pregătește un produs de investiții care va permite clienților să investească inclusiv sume mici în fonduri mutuale din țară, acțiuni la companii internaționale sau în fonduri tranzacționate la bursă (ETF), transmite Robert Anghel, Chief Business Officer, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a. Piața din România a ajuns la 750.000 de investitori și se vede o schimbare a percepției românilor privind investițiile, adaugă el.
Acum 6 ore
15:40
Guvernul taie din PNRR proiecte din infrastructura de transport de peste 62 miliarde lei și promite să le continue din... 2028 LISTA # Profit.ro
Guvernul a aprobat eliminarea de la finanțarea PNRR a unor proiecte din infrastructura de transport în valoare de 62,145 miliarde lei.
15:40
Nvidia, companie care valorează 4.000 de miliarde de dolari, a anunțat că va investi 5 miliarde dolari în Intel, companie care până acum trei ani avea venituri mult peste Nvdia.
15:40
Actualele și viitoarele modele Mercedes-Benz vor avea mai multe butoane fizice ca urmare a deciziei mărcii de a integra aceste comenzi pe mașinile sale. Mercedes-Benz a recunoscut că butoanele fizice sunt mai bune decât unele comenzi tactile.
15:30
Percheziții DNA la firme din București, acuzate de evaziune fiscală în domeniul transportului de ride-sharing # Profit.ro
Procurorii DNA efectuează percheziții la mai multe firme din București, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de 18 milioane lei.
15:30
VIDEO Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a: Ionuț Coleașă, Senior Partner CITR, semnal de alarmă: Crește numărul companiilor în dificultate; astăzi, luptele se duc în afara instanțelor # Profit.ro
Numărul insolvențelor a avut o evoluție neașteptat de bună în primul semestru, fiind comparabil cu cel înregistrat în ultimii ani, dar sunt tot mai multe companii în dificultate care nu declanșează procedura de insolvență sau de evitare a acesteia, ceea ce arată că la momentul actual „luptele sunt în afara instanțelor de judecată”, a anunțat, la Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a, Ionuț Coleașă, Senior Partner CITR.
15:20
Ministerul Finanțelor din Rusia a anunțat o nouă măsură care, potrivit acestuia, are ca scop protejarea bugetului de stat de fluctuațiile prețului petrolului și de sancțiunile occidentale care vizează exporturile de energie din Rusia, informează Reuters.
15:20
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre principalii furnizori de pe piața concurențială, anunță lansarea formularului unic de contact, o soluție digitală care simplifică și accelerează interacțiunea cu clienții, atât casnici, cât și business.
15:10
Noul șef al Autorității Vamale Române (AVR) va fi Bogdan Bălan, potrivit deciziei Guvernului.
15:00
Parlamentul Italiei a aprobat o nouă lege-cadru privind inteligența artificială, care prevede că distribuirea de imagini sau filmări generate de AI fără consimțământul celor reprezentați este pedepsită cu până la cinci ani de închisoare
14:50
Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a comentat dificultățile companiei americane pe piața chineză, după ce Financial Times a relatat că autoritățile de la Beijing au interzis achiziția unor cipuri de inteligență artificială produse de grup, transmite CNBC
14:40
Microsoft a preluat controlul asupra a 340 de site-uri false folosite pentru furtul de date # Profit.ro
Microsoft a preluat controlul asupra a 340 de site-uri false folosite pentru furtul de date, prin campanii de tip phishing. Infractorii cibernetici au avut acces la datele a 5.000 de utilizatori ai companiei.
14:30
Impactul economic al Philip Morris International în Uniunea Europeană. Investiții în inovație, locuri de muncă și reziliență industrială pentru un viitor fără fum „Fabricat în Europa” # Profit.ro
Philip Morris International (PMI) a publicat un studiu referitor la impactul economic generat în Uniunea Europeană în perioada 2019–2023. Studiul realizat de EY-Parthenon confirmă contribuția semnificativă a PMI la competitivitatea și reziliența industrială a Europei
14:20
Grupul francez de lux Kering a numit-o pe Francesca Bellettini în funcția de director general al Gucci, înlocuindu-l pe Stefano Cantino, care a condus casa de modă doar nouă luni, relatează Reuters.
14:00
Compania Fly Dubai se va conecta aerian și la municipiul Iași, anunță compania.
13:50
Ministrul sirian de externe, Asaad al-Shibani, urmează să sosească la Washington în prima sa vizită oficială în capitala SUA de când noii conducători islamiști au preluat puterea la Damasc, anul trecut, au declarat pentru Reuters două surse care au informații legate de această vizită.
13:50
VIDEO Maratonul Profit.ro Educația Financiară Ediția a VII-a Adina Călin, CEC Bank: Educația financiară trebuie să înceapă cât mai timpuriu. Banca pregătește pachete pentru copii # Profit.ro
Copiii ar trebui să deprindă noțiunile de educație financiară cât mai devreme, chiar de la grădiniță, și să le dezvolte toată viața, spune Adina Călin, director de produse și servicii bancare la CEC Bank, la Maratonul Profit.ro de Educație Financiară Ediția a VII-a. Acestea trebuie să fie și practice, iar pentru asta CEC pregătește pachete destinate copiilor, inclusiv aplicații în funcție de vârstă.
13:50
FOTO Autoritatea Vamală Română a pus în funcțiune primul sistem modern de scanare în Biroul Vamal de Frontieră Constanța # Profit.ro
Autoritatea Vamală Română a pus în funcțiune primul sistem modern de scanare în Biroul Vamal de Frontieră Constanța.
13:50
Exporturile de ceasuri elvețiene s-au prăbușit în luna august, în contextul în care în SUA au intrat în vigoare tarife vamale semnificative, iar declinul de pe piața chineză a continuat.
Acum 8 ore
13:40
Asirom Vienna Insurance Group lansează un nou serviciu - acces la testare ADN cu rol informativ, dezvoltat în parteneriat cu platforma medicală internațională Diagnose.me.
13:40
Thermotop Technology a inaugurat la Ghimbav prima fabrică de plăci termoizolante din spumă poliizocianurică (PIR) din țară.
13:40
Garda Națională de Mediu va fi reorganizată prin desfințarea Comisariatului Rezervației Biosferei Delta Dunării și crearea unui compartiment în cadrul Comisariatului Județean Tulcea # Profit.ro
Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență prin care Garda Națională de Mediu va fi reorganizată prin desfințarea Comisariatului Rezervației Biosferei Delta Dunării și crearea unui compartiment în cadrul Comisariatului Județean Tulcea.
13:30
Guvernul explică informația Profit.ro că a eșuat în folosirea banilor PNRR la propriul sediu: ”Exemplu clasic!” # Profit.ro
Finanțarea din PNRR estimată la 135,76 milioane de lei, fără TVA, care urmărea eficientizarea energetică a Palatului Victoria, sediul Guvernului, a fost pierdută pentru că perioada de implementare s-a prelungit foarte mult din cauza constestațiilor la licitații, susține purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, în replică la informația prezentată anterior de Profit.ro.
13:20
Tranzacție pe piața medicală: Umana Fertility achiziționează clinica de fertilizare in vitro Vivamed Brașov # Profit.ro
Umana Fertility, clinică ce activează în domeniul reproducerii umane asistate din România, fondată de George Peltecu, achiziționează Centrul Medical Vivamed din Brașov, singura clinică de fertilizare in vitro (FIV) din regiune, cu o cifră de afaceri anuală de aproximativ 350.000 de euro.
