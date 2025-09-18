Unul dintre cei mai vechi consilieri ai lui Putin a demisionat

13:30

Finanțarea din PNRR estimată la 135,76 milioane de lei, fără TVA, care urmărea eficientizarea energetică a Palatului Victoria, sediul Guvernului, a fost pierdută pentru că perioada de implementare s-a prelungit foarte mult din cauza constestațiilor la licitații, susține purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, în replică la informația prezentată anterior de Profit.ro.