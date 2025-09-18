Sondaj Rockefeller: Românii susțin cooperarea globală și sunt dispuși la compromisuri naționale, dar spun că e adesea ineficientă

13:50

Copiii ar trebui să deprindă noțiunile de educație financiară cât mai devreme, chiar de la grădiniță, și să le dezvolte toată viața, spune Adina Călin, director de produse și servicii bancare la CEC Bank, la Maratonul Profit.ro de Educație Financiară Ediția a VII-a. Acestea trebuie să fie și practice, iar pentru asta CEC pregătește pachete destinate copiilor, inclusiv aplicații în funcție de vârstă.