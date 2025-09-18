Ministrul Energiei prevestește un blackout la iarnă în România, dacă Bruxelles-ul nu ne mai lasă să folosim centralele pe cărbune. Câtă energie a prosdus cărbunele iarna trecută

16:50

Retailerul francez Carrefour, numărul trei pe piața retailului alimentar din România, ar fi început tratativele pentru vânzarea celor 800 de magazine pe care le operează în Polonia, scrie presa franceză. Ar fi al doilea exit recent pe care îl face grupul francez după ce în prima parte a anului a anunțat vânzarea a aproape 1200 de magazine din Italia către producătorul de alimente şi băuturi NewPrinces, pentru 4,2 miliarde de dolari.