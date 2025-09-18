Premier Energy cumpără un portofoliu de parcuri eoliene cu o capacitate de 158 MW în Ungaria de la Iberdrola
Economica.net, 18 septembrie 2025 19:20
Premier Energy Group anunță semnarea unui acord pentru achiziția a 51% și a controlului asupra Iberdrola Renovables Magyarország KFT de la Iberdrola Renovables Internacional S.A.U. Achiziția acestui portofoliu de parcuri eoliene cu o capacitate de 158 MW reprezintă un pas semnificativ în strategia Grupului de extindere regională și consolidează poziția sa ca una dintre cele mai dinamice companii integrate de energie din Europa Centrală și de Sud-Est.
Ministrul Energiei prevestește un blackout la iarnă în România, dacă Bruxelles-ul nu ne mai lasă să folosim centralele pe cărbune. Câtă energie a prosdus cărbunele iarna trecută # Economica.net
Ministrul Energiei spune că România riscă un blackout la iarnă dacă va opri centralele pe cărbune la data asumată. A cerut Comisiei Europene prelungirea termenului și așteaptă un răspuns până la finalul săptămânii.
Lenovo extinde parteneriatul cu DreamWorks și accelerează producția de animații cu performanțe sporite cu până la 25% # Economica.net
DreamWorks Animation își consolidează parteneriatul cu Lenovo, desemnând compania drept furnizorul preferat de echipamente de calcul, stații de lucru și soluții. Datorită integrării dispozitivelor, a infrastructurii de data center și a serviciilor într-un ecosistem Lenovo complet, DreamWorks dispune de puterea de calcul necesară pentru a se adapta nevoilor în continuă schimbare ale echipelor sale artistice și tehnice – un avantaj esențial într-un mediu din ce în ce mai dinamic.
Firmele de software și alte servicii, obligate să monitorizeze, să geolocalizeze în timp real și să raporteze dacă românii intră pe platforme de jocuri de noroc neautorizate # Economica.net
Firmele de software, de marketing online, procesatorii de plăți și furnizorii de alte servicii au interdicția de a mai colabora cu operatori de jocuri de noroc, platforme online locale sau internaționale, care nu au autorizație în România și sunt obligate să raporteze acești operatori către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), informează avocații societății Buju, Stanciu & Asociații.
Educația pierde miliarde de lei alocate prin PNRR. 16 contracte au fost suspendate și 83 de contracte de finanțare au fost denunțate unilateral # Economica.net
Peste 80 de contracte de finanţare din domeniul educaţiei, cu o valoare totală de 1,8 miliarde de lei alocare PNRR, vor fi denunţate unilateral, întrucât nu au iniţiat proceduri de achiziţii, relatează Agerpres.
Murat Cinar a fost numit Chief Executive Officer al DRI, companie energetică deținută de cel mai bogat ucrainean, Rinat ahmetov # Economica.net
DRI, subsidiara Grupului DTEK care dezvoltă proiecte de energie regenerabilă în UE, a anunțat numirea lui Murat Cinar în funcția de Chief Executive Officer, începând cu data de 3 septembrie 2025.
Mai multe investiții din domeniul energetic rămân în PNRR. Proiecte ale Transelectrica și de construire de capacități de producție regenerabile vor beneficia în continuare de finanțare # Economica.net
Investiţii din cadrul componentei "REPower EU", precum şi noi capacităţi de producţie de energie electrică din surse regenerabile vor beneficia în continuare de finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), relatează Agerpres.
Ministerul Dezvoltării alocă 16 milioane de euro pentru societatea de termoficare din Oradea, bani urmând să fie folosiți la reabilitarea rețelelor de încălzire # Economica.net
Societatea de termoficare din Oradea va primi finanţări de 16 milioane de euro pentru reabilitarea reţelelor de încălzire din municipiu, din fonduri de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
Coca-Cola a investit 5 milioane de lei la Timișoara, în primul său parc fotovoltaic din România # Economica.net
Fabrica Coca-Cola din Timișoara a investit 5 milioane de lei în primul parc fotovoltaic din rețeaua Sistemului Coca-Cola din România.
Schimbări la conducerea Autorității Vamale Române. Alexandru Bogdan Bălan este noul președinte al instituției # Economica.net
Autoritatea Vamală Română a anunțat astăzi că începând cu data de 17 septembrie, Alexandru Bogdan Bălan a fost numit în funcția de președinte al instituției, iar Mihai Savin a fost numit în funcția de vicepreședinte.
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, joi, 824 de milioane de lei la bănci, printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR), transmite Agerpres.
Retailerul francez Carrefour, numărul trei pe piața retailului alimentar din România, ar fi început tratativele pentru vânzarea celor 800 de magazine pe care le operează în Polonia, scrie presa franceză. Ar fi al doilea exit recent pe care îl face grupul francez după ce în prima parte a anului a anunțat vânzarea a aproape 1200 de magazine din Italia către producătorul de alimente şi băuturi NewPrinces, pentru 4,2 miliarde de dolari.
Prima federaţie patronală naţională a farmaciilor din România, care reprezintă farmacii comunitare cu capital autohton, compusă din 60 de membri, a fost constituită legal.
Guvernul a aprobat joi prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal la platforma REGES-ONLINE până la data de 31 decembrie 2025, de la 30 septembrie anterior, pentru a evita un blocaj operaţional, în condiţiile în care doar 23% dintre firme au reuşit să finalizeze tranziţia, a anunţat ministrul Muncii, Petre-Florin Manole.
Rezerva Federală a Statelor Unite (Fed) a făcut exact ceea ce se așteptau piețele: o reducere a ratei dobânzii cu 0,25%. Este prima reducere din ultimele 12 luni și probabil, nu va fi ultima din acest an. Dar tonul conciliant, atât de dorit nu a venit, deoarece mediul macroeconomic american este unul foarte atipic în acest moment.
Investiții în inovație, locuri de muncă și reziliență industrială pentru un viitor fără fum „Fabricat în Europa”
Începe construcția unei noi linii de producție intr-o fabrică din România. Investiție importantă lângă Ploiești # Economica.net
Rockwool, cel mai mare producător de izolații din vată bazaltică din România, anunță că pe 24 septembrie va începe construcția noii linii de producție a vatei minerale bazaltice în fabrica sa din Ariceștii Rahtivani, lângă Ploiești.
Germania – Giganţii din industrie cer UE măsuri care să sprijine creşterea competitivităţii # Economica.net
Asociaţii ale industriei germane au cerut joi Uniunii Europene să adopte politici mai favorabile afacerilor, pe fondul intensificării concurenţei din străinătate, în contextul unei vizite a preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Berlin pentru discuţii cu reprezentanţi ai industriei, relatează dpa.
Proiecte de 62 miliarde de lei care vor fi eliminate din PNRR ar urma să beneficieze de fonduri europene din alte programe # Economica.net
Proiecte în valoare de peste 62 de miliarde de lei care nu vor mai beneficia de finanţare prin PNRR urmează să fie incluse în Programul Transport, a informat joi Guvernul.
Lucrările la infrastructură și terasamente avansează susținut pe subsecțiunea 3C2 Chiribiș - Biharia din Autostrada Transilvania, stadiul fizic de execuție ajungând la 14%, conform programului de lucrări, anunță joi Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).
Guvernul a aprobat joi o hotărâre privind stabilirea stocurilor petroliere destinate entităţii centrale de stocare din România.
Conducta care va aduce gazele din Marea Neagră peste doi ani se umple cu gaz mai repede. Va fi conectată la gazoductul Transbalcanic în această lună # Economica.net
Conducta Tuzla-Podișor, care va aduce în sistemul național de transport gazele din Marea Neagră, va fi conectată până la sfârșitul lunii septembrie și la gazoductul Transbalcanic, ne-a declarat directorul general al Transgaz, Ion Sterian.
Proiect de importanţă naţională. Construcţia conductei de transport gaze naturale pe direcţia Recaş – Horia – Anunţ de la Guvern # Economica.net
Proiectul privind amplificarea Staţiei de comprimare Jupa şi construcţia conductei de transport gaze naturale pe direcţia nod tehnologic Recaş - nod tehnologic Horia a fost declarat proiect de importanţă naţională în domeniu, joi, printr-o hotărâre aprobată de Guvern.
SUA – Trump a calificat anularea programului de televiziune al lui Jimmy Kimmel de la ABC drept „veşti bune” # Economica.net
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a calificat marţi drept "veşti bune" faptul că programul de televiziune al comediantului Jimmy Kimmel a fost anulat de reţeaua ABC, după ce într-una din emisiunile sale Kimmel s-a referit la moartea activistului conservator Charlie Kirk, ucis pe 10 septembrie, informează joi EFE.
Criză Germania – „O gură de aer proaspăt”. Optimism de la Bundesbank pentru al treilea trimestru # Economica.net
Produsul Intern Brut al Germaniei ar putea înregistra o uşoară creştere în trimestrul al treilea, o gură de aer proaspăt într-un moment în care guvernul lui Friedrich Merz va demara o "toamnă a reformelor" pentru a relansa activitatea economică, a estimat, joi, Banca Centrală a Germaniei (Bundesbank), transmite AFP.
Un oraș din România, alături de New York și San Francisco, pe lista Time Out cu cele mai bune destinații de vizitat în octombrie # Economica.net
Renumita publicație Time Out a ales principalele locuri de vizitat în lume în octombrie, de la orașe antice din Asia până la bijuterii mai puțin cunoscute din Europa. Pentru mulți dintre turiștii internaționali care citesc publicația, unul dintre aceste locuri este un oraș despre care nici nu au auzit.
În 2025, agricultura românească nu mai este doar despre muncă fizică și intuiție, ci despre calcule economice, randamente și eficiență pe termen lung. Creșterea costurilor logistice, presiunea globală asupra prețurilor cerealelor și nevoia de a menține competitivitatea pe piețele europene obligă fermierii și antreprenorii agricoli să privească recolta nu ca pe un eveniment sezonier, ci ca pe o verigă într-un lanț de aprovizionare care trebuie să funcționeze impecabil.
Italia „deschide drumul”. Guvernul de la Roma aprobă o lege privind AI care prevede închisoare pentru distribuirea de deepfake-uri # Economica.net
Parlamentul Italiei a aprobat o nouă lege-cadru privind inteligenţa artificială, care prevede că distribuirea de imagini sau filmări generate de AI fără consimţământul celor reprezentaţi este pedepsită cu până la cinci ani de închisoare, relatează dpa.
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre principalii furnizori de pe piața concurențială, anunță lansarea formularului unic de contact, o soluție digitală care simplifică și accelerează interacțiunea cu clienții, atât casnici, cât și business, arată un comunicat de presă al companiei
Premieră în România. Afli ce boli poți avea când îți faci asigurarea de viață sau de sănătate. Test ADN pentru 170 de afecțiuni cu doar câteva zeci de euro # Economica.net
Premieră în România. Asirom VIG mai vine cu o noutate pe piața asigurărilor din România. Societatea pune la dispoziția potențialilor clienți un test ADN care evaluează predispoziția acestora la peste 170 de boli. Testul vine cu un discount semnificativ, de circa 80%, conform informațiilor furnizate Economica de către Asirom. În final, clientul va plăti doar câteva zeci de euro (în jur de 70) pentru o evaluare complexă.
PNRR. Ce programe vor continua să fie finanţate – Săptămâna viitoare vor fi anunţate „tabloul de bord” şi investițiile de la dezvoltare şi Mediu (Guvern) # Economica.net
Guvernul a adoptat joi mai multe memorandumuri privind proiectele care vor continua să fie finanţate din PNRR, urmând ca săptămâna viitoare să finalizeze acest proces cu ultimele două ministere care gestionează astfel de investiţii şi să fie prezentat un "tablou de bord" privitor la acest subiect, a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu.
Fenomene extreme – Secetă record în Europa şi regiunile costiere ale Mării Mediterane, în august # Economica.net
Cu mai mult de jumătate (53%) din soluri afectate de secetă, august 2025 a fost cea mai secetoasă lună august în Europa şi regiunile costiere ale Mării Mediterane din istoria măsurătorilor efectuate de Observatorul European al Secetei (EDO) începând din anul 2012, potrivit unei analize a acestor date ce a fost realizată de AFP.
De la debutul internațional la succesul pe piața din România: povestea MOVA și viziunea pentru un viitor inteligent # Economica.net
MOVA, lider global în tehnologia de lifestyle premium, intră oficial pe piața din România, aducând un ecosistem inteligent complet, un design inovativ și o garanție de trei ani – o premieră pe piața globală de electrocasnice.
Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează, joi, percheziţii în 12 locaţii de pe raza judeţelor Braşov şi Galaţi într-un dosar în care se investighează infracţiuni de dare şi luare de mită, dar şi trafic de influenţă, au informat, pentru AGERPRES, surse judiciare.
România pregăteşte „Operațiunea Samurai” – Planul Guvernului Bolojan pentru o nouă emisiune de titluri de stat # Economica.net
România are o sumă emisă de aproape 10,8 miliarde de lei pe obligaţiuni verzi, alocate pe o zonă diversificată de proiecte, în plan pentru perioada următoare fiind o emisiune de obligaţiuni Samurai, care să finanţeze tot această zonă a economiei verzi, a afirmat joi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, în cadrul unui eveniment de specialitate.
Aș vrea să-ți arăt cum aceste tactici, pe care poate le vezi la TV fără să le observi în detaliu, schimbă cu adevărat fotbalul. Și cum, în spatele fiecărei mutări, se află luni întregi de analiză, simulări și o viziune aproape artistică.
Cel mai vârstnic turist care a călătorit cu Join UP! România vara aceasta are 102 ani # Economica.net
Tur-operatorul ucrainean Join UP! a prezentat o analiza a comportamentului de călătorie al turiștilor români pentru sezonul de vară din acest an și oferă câteva cifre interesante: cel mai vârstnic turist are 102 ani.
Grupul american Mars, producătorul bomboanelor M&M şi Skittles, a anunţat joi că va investi un miliard de euro în operaţiunile sale din Uniunea Europeană, până la finele lui 2026, pentru a îmbunătăţi producţia, sustenabilitatea şi inovaţia în regiune, transmite Reuters.
Companiile ar trebui să poată deduce TVA pentru organizarea teambuildingurilor – consultanţi fiscali # Economica.net
Organizarea unui teambuilding nu ar trebui să fie considerată o prestare de servicii în mod gratuit de către companii, astfel încât să intervină obligaţia colectării TVA, consideră Camera Consultanţilor Fiscali, care a transmis o adresă către Ministerul Finanţelor prin care cere lămuriri în privinţa acestui lucru.
Apar noi etichete pentru produsele bio vândute vrac. Cum recunoști dacă un produs este ecologic # Economica.net
Consumatorii români vor putea verifica dacă produsele vândute vrac ca fiind ecologice au într-adevăr certificările bio. Mărfurile vor avea un ecuson "Verificat Bio" iar producătorii o adresă web dedicată pe o platformă unde s-au adunat aproximativ 15.000 de astfel de fermieri.
Construcţii – Volumul lucrărilor a crescut cu 12,2% în primele şapte luni din 2025. Unde a fost cel mai mare avans (date oficiale INS) # Economica.net
Volumul lucrărilor de construcţii a crescut, în primele şapte luni, ca serie brută, cu 12,2%, iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 10,7%, faţă de perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2024, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS).
One United Properties restaurează fostul hotel Muntenia din București aduce brandul The Hoxton în România # Economica.net
One United Properties a semnat un memorandum de înțelegere (MOU) cu Ennismore pentru lansarea brandului The Hoxton în România, a anunțat compania. Noul hotel se va deschide în apropiere de Facultatea de Arhitectură, acolo unde dezvoltatorul restaurează fostul hotel Muntenia, cumpărat la finele lui 2022.
Dependenţa SUA de importurile din UE a crescut semnificativ în ultimii 15 ani – studiu Institutul Economic German IW # Economica.net
Statele Unite se bazează mai mult pe importurile din Uniunea Europeană decât se presupune în mod obişnuit, blocul comunitar depăşind China atât ca valoare totală, cât şi ca număr de bunuri pe care le exportă spre SUA, arată un studiu realizat de institutul economic german IW, transmite Reuters.
Guvernul rus ia în considerare creşterea cotei TVA pentru a ţine deficitul bugetar sub control şi a menţine rezervele, în ciuda asigurărilor publice ale preşedintelui Vladimir Putin că nu vor exista majorări de taxe, au declarat mai multe surse din apropierea acestui dosar pentru Reuters.
GRAMPET a început topirea bitumului rutier pe platforma RAFO Onești. Terminalul va avea o capacitate anuală care poate acoperi 60% din necesarul din România # Economica.net
BITUROM, companie parte din GRAMPET Group, a anunțat obținerea autorizării pentru terminalului de topire și stocare a bitumului de la Onești. Compania a început comercializarea acestuia în România și Republica Moldova.
Criză severă în sport – Bogdan Matei (ANS): Vor fi maximum 12 federaţii care vor primi suplimentări, la rectificarea bugetară # Economica.net
Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Bogdan Matei, a declarat, într-un interviu, pentru AGERPRES, că maximum 12 federaţii sportive naţionale, din totalul de 69, vor primi finanţări suplimentare la rectificarea bugetară, care va fi făcută de Guvern în două-trei săptămâni.
Energia electrică este gratuită azi la jumătatea zilei pe piața spot din România, vreme de 7 ore. Care e cauza # Economica.net
Pe fondul unui vând bun, prețul spot orar al energiei electrice tranzacționate azi este zero vreme de șapte ore. Ca de obicei, prețul crește foarte mult seara.
Noua ordine mondială – China evocă „norii unei mentalităţi de Război Rece, hegemonismului şi protecţionismului” şi se opune „logicii hegemonice” în contextul rivalităţii „totale” cu SUA # Economica.net
Ministrul chinez al Apărării, Dong Jun, a declarat joi că ţara sa se va opune "logicii hegemonice" pe care o consideră activă în lume, într-un context de rivalitate sporită cu Statele Unite, relatează AFP.
Rusia a declanşat un „război hibrid total, nemilos” împotriva Republicii Moldova – Interviu cu Ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Victor Chirilă # Economica.net
Ambasadorul Republicii Moldova la Bucureşti, Victor Chirilă, a declarat, într-un interviu acordat Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, că există "un război hibrid total, nemilos", declanşat de Federaţia Rusă împotriva ţării sale, în care se folosesc "toate pârghiile" şi mai multe instituţii care nu ar trebui să se implice în astfel de acţiuni.
Semnal „anti-Trump” din Ungaria şi Slovacia. Cele două ţări au anunţat că vor rezista presiunilor exercitate de SUA de a reduce importurile de petrol şi gaze din Rusia # Economica.net
Slovacia şi Ungaria au semnalat că vor rezista presiunilor exercitate de preşedintele SUA, Donald Trump, de a reduce importurile de petrol şi gaze ruseşti, până când statele membre ale Uniunii Europene vor găsi suficiente surse alternative, transmite Bloomberg.
