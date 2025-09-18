Oana Gheorghiu, numită de Nicușor Dan în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate

21:00

Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, joi, despre oamenii care îl susţin la şefia PSD, că nu este încă un moment de asumare publică, pentru că xistă modalităţi de supraveghere, de monitorizare, de presiune, de intimidare, de ameninţări, el arătând că se întâmplă şi este o realitate. El a spus că le-a transmis colegilor faptul că, dacă au ajuns ca în acest partid să nu mai vorbească liber şi deschis, asta înseamnă că intră într-o perioadă de fiinţe care poartă numele de moluşte.